Взрыв после выборов (ФОТО)

Сегодня утром в городской больнице №7 областного центра прогремел мощный взрыв. Как сообщил «Главреду» руководитель пресс-службы МЧС Игорь Кроль, это случилось в 8.50 утра в отделении реанимации. Предварительная причина трагедии – кислородный баллон. Или точнее – его неправильная транспортировка. «Произошло разрушение конструкций всех пяти этажей здания, – сказал Кроль. – По данным Министерства здравоохранения, на момент взрыва в больнице находились 261 больной и 35 человек медицинского персонала, а в его эпицентре предположительно оказалось 22 человека – 14 больных и 8 сотрудников. Но есть надежда, что некоторые больные на момент взрыва находились не в больнице». Как сообщают очевидцы, в результате взрыва с одной стороны здания выпало несколько окон, с другой – фрагмент стены. А четвертый и пятый этажи фактически упали на третий. Завалилось и перекрытие отделения кардиологии. В Луганске этот взрыв слышали многие. Как сказали «Главреду» местные жители, которым удалось дозвониться, близлежащие дома от силы взрывной волны «даже подскочили». Один из луганчан написал в своем блоге в Интернете: «Сегодня около десяти часов дня произошёл взрыв в 7-й больнице. Сгорело два этажа реанимационного отделения. Взрывная волна была настолько сильна, что выбило окна в нашем училище с 1 по 4 этажи (не все, но по той стороне, которая находилась «лицом» к больнице). А расстояние где-то 300-400 м (если не все 500). Так что можете себе представить... С 4 этажа видна стена больницы: все окна выбиты, висят какие-то белые рулоны (то ли бумага, то ли бинты) и зияет черная дыра посередине здания». По последним данным, из-под завалов извлекли тела трех человек, в том числе одного медика. По некоторым сведениям – это врач-анестезиолог, который в момент аварии готовил кислородные баллоны к утренним операциям. Но не пожелавший назвать себя источник издания «Корреспондент» считает, что число погибших при взрыве в Луганске составит не менее 15 человек. Он утверждает, что тела шести погибших, извлеченные из-под завалов, уже доставлены на судмедэкспертизу. Среди них и тело заведующей реанимационным отделением больницы. А пациенты больницы №7, которые отделались легким шоком, сейчас переведены в другие медучреждения Луганска. Там же продолжит работу и персонал. Ныне на территории медзаведения продолжается спасательная операция – работает спецтехника, 60 спасателей и психологи МЧС, правоохранительные органы, другие экстренные службы. Кроме этого, на место трагедии направились донецкие альпинисты, а охраной места трагедии занимаются солдаты внутренних войск. Заместитель губернатора Луганской области Юрий Арефьев говорит, что обрушения носят сложный характер, поэтому работа предстоит немалая и опасная. Критические повреждения получили несущие конструкции – в любой момент рухнуть может вся больница. Правительство уже создало правительственную комиссию по расследованию ЧП, а премьер-министр Украины сразу же вылетела в Луганск. Прямо из аэропорта она направилась в седьмую больницу. Юлия Тимошенко уже заявила, что на ликвидацию последствий взрыва в Луганске Кабмин выделил 20 миллионов гривен. Не так давно также стало известно, что в прокуратуре Луганской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований законодательных актов об охране труда служебными лицами Луганской городской многопрофильной больницы №7, повлекшего гибель людей. По версии первого зама городского головы Луганска Манолиса Пилавова, виноват в трагедии сам погибший медик. Якобы он нарушил правила эксплуатации кислородного оборудования. «По технике безопасности кислородные баллоны должны находиться в отдельном помещении, а кислород – подаваться по специальной системе. Будем разбираться, как баллон оказался в отделении», – сообщил господин Пилавов местным журналистам. фото МЧС