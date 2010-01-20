ГМО в законе

Производители-пищевики с недавних пор обязаны информировать покупателей о том, есть ли в составе майонеза, колбасы, конфет или любого другого продукта питания генно модифицированные организмы (ГМО). Дело в том, что наконец-то вступил в силу закон относительно информирования граждан о наличии в пищевых продуктах ГМО. Соответственно, были внесены необходимые изменения в Закон Украины «О безопасности пищевых продуктов» и другие нормативные акты.

С облегчением вздохнули во Всеукраинской экологической лиге, ведь около трех лет ее представители добивались появления на всем том, что люди употребляют в пищу, маркировки «Содержит ГМО» или «Без ГМО». Теперь же на лаборатории Укрметртестстандарта (а также Министерства здравоохранения) свалятся увеличенные объемы работы – ведь производителям-пищевикам, чтобы маркировать свою продукцию, нужны специальные лабораторные заключения. Да и органам контроля над выполнением буквы закона не придется сидеть сложа руки.

Вот только станет ли нормативный акт и вправду эффективным, не будет ли он очередным законом, который существует лишь «на бумаге» – вопрос. Ведь свежи воспоминания о том, как выполнялся Указ Кабмина об обязательной маркировке пищевых продуктов. Еще в июле на этикетках должны были появиться заветные надписи. Однако производители, особенно та их часть, что использует ГМ-сырье, не кинулись в срочном порядке маркировать товары, заявив, что украинские лаборатории не готовы.

Осознанный выбор или кот в мешке

Законом «О защите прав потребителей» предусмотрено, что потребитель имеет право на получение доступной, правдивой и своевременной информации о продукции, что обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора. Естественно, должны же мы знать, что едим. Иметь возможность выбирать и самостоятельно решать, хотим ли употреблять в пищу «продукты-мутанты»? К сожалению, в течение длительного времени наше право нарушалось – мы ели «что дают». А ведь установлено, что аллергические заболевания, нарушение обмена веществ, появление стойкости микрофлоры к антибиотикам – последствия употребления в пищу генетически модифицированных продуктов.

Теперь же в товарных рядах должны появиться несколько видов продуктов. На одних уже красуется гордая надпись «Без ГМО», на других – стыдливо, но честно написано «С ГМО». Хотя большинство упаковок продуктов питании вообще не изменились. Это означает либо что в их составе ГМ-компонент в норме (как это принято в ЕС – не более 0,9%), либо что предавать огласке его наличие производитель просто не желает, опасаясь, видимо, снижения спроса на свою продукцию. А может, он не отправлял сырье на исследование в специализированную лабораторию из экономии: авось пронесет, и именно его проверять не станут.

В сентябре 2009 года Всеукраинская экологическая лига начала второй этап акции «Выбери настоящее!», в рамках которой проверяется торговая сеть относительно исполнения требований постановления об этикетировании. Оказывается, постоянно появляются новые продукты питания с маркировкой «Без ГМО», но добровольцы из ВЭЛ ни разу не видели значка, который бы указывал на наличие мутантов в продукте. Правда, это еще не значит, что ГМО-сырье в них не используют.

Неудивительно, что производитель охотно заявляет об отсутствии трансгенов в том или ином продукте. Согласитесь, мы столько наслышаны о ГМО и связанных с ними потенциальных опасностях, что, скорее всего, даже бессознательно будем складывать в свои продуктовые корзины товары, безмолвно кричащие (надписи обычно довольно заметные), что ГМО в них нет. Пусть даже там будут иные не слишком полезные вещества (многочисленные консерванты, канцерогены и т.д.). Кстати, последнее – реальная угроза, ведь маркировку «Без ГМО» активно используют те же производители спиртных напитков, а об их безопасности говорить вообще не приходится. Такой нехитрый маркетинговый ход.

С другой стороны, первый заместитель главы Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко убеждена, что обманывать покупателей производитель не рискнет. «Им этого не позволят в первую очередь конкуренты, они ведь используют любой промах, чтобы «съесть» бизнес-соперника, – говорит она. К тому же могут проверить соответствующие органы, и после подобная «предприимчивость» аукнется серьезными убытками. Утешает и то, что социально ответственный бизнес в Украине все же существует, пусть и медленно, но развивается. И его представители первыми готовы выполнить нормы по маркировке продуктов».

А между тем, предусмотрена гражданско-правовая, административная и криминальная ответственность руководителей предприятий и торговых учреждений, которые игнорируют закон. Если производители выпускают продукцию, которая не отвечает требованиям стандартов (в том числе, и что касается этикетирования), им грозит штраф до восьмидесяти восьми необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1496 грн.). Хотя, не так уж это и много, учитывая, что лабораторный анализ одного образца сырья на наличие в нем ГМО стоит от 400 грн. до 800, а исследование готового продукта – намного дороже.

ГМ-еда

Больше всего в Украине генно модифицированной сои и кукурузы. Также это рапс, томаты, картофель, дыни, кабачки. Если в продуктах питания упомянутые культуры – одна из составляющих, это может служить тревожным знаком для покупателя. Впрочем, по словам Руслана Голубца, главы молекулярно-генетической лаборатории Укрметртестстандарта, сегодня производители используют генно модифицированное сырье реже, чем в 2007-2008 годах. «Еще два года назад мы могли говорить о 40% продуктов питания с ГМО, – утверждает он. – Сегодня ситуация улучшилась – отечественные производители стараются использовать сырье без трансгенов, особенно если экспортируют свой товар в страны ЕС, Россию. Чаще всего ГМ-компонент встречается в колбасных, кондитерских изделиях, копченостях, полуфабрикатах. Зато их нет в рафинированном подсолнечном масле, чего не скажешь о кукурузном. Или вот часто в составе хлебобулочных изделий, шоколада, майонеза есть соевый лецитин – продукт переработки сои, а она в 80% случаев генно модифицированная».

Также в черном списке заменитель молока, соевые бобы и мука.

Настораживает еще один факт – в странах Евросоюза не допускается производство и ввоз на территорию детского питания, содержащего ГМО. В нашей стране закон «О детском питании» вообще запрещает использовать ГМ-сырье для производства малышовой еды. Точно так же невозможна продажа такого детского питания. Несмотря на это, в СМИ неофициально заявляли о том, что 70% питания для детишек производят с использованием ГМО. Так что украинские мамы и папы пока могут лишь догадываться о наличии в составе каш, пюре или молочных смесей трансгенов или безоговорочно доверять производителям.

Немного обнадеживают данные Руслана Голубца, главы молекулярно-генетической лаборатории Укрметртестстандарта. «Из всех образцов сырья для производства детского питания, которые мы исследовали, ни в одном не было обнаружено ГМО, – успокаивает он. – Но далеко не все производители к нам обращались. Поэтому потребителям стоит требовать протоколы исследований продуктов питания или обращаться к производителю, который представит документы, гарантирующие отсутствие ГМО в тех же кашах».

Контроль или наблюдения?

Закон-то принят, пожимают плечами скептики, но где уверенность, что он будет должным образом работать? Где механизмы исполнения требований о маркировании продуктов, содержащих ГМО? Даже лабораторий у нас, и тех недостаточно. А производители-пищевики не преминут этим воспользоваться, оправдывая свое бездействие. К тому же, найдутся хитрецы, не желающие сообщать потребителю о том, что их продукция изготовлена из генно модифицированного сырья. Ведь это повлияет на прибыли – ни для кого не секрет, что трансгенная соя или кукуруза значительно дешевле настоящей, вот только почему-то это никоим образом не влияет на конечную стоимость товара. Цена торта с ГМО не отличается от стоимости «экоторта», ведь нигде не обозначено, с трансгенами он или без. Однако такое положение вещей не может сохраниться с введением обязательной маркировки.

Специалисты Укрметртестстандарта уверены, что закон будет работать, а все проблемы временные. «Только в системе Госпотребстандарта действует уже 13 аккредитованных лабораторий, они оснащены и оборудованием, и персоналом, - говорит Руслан Голубец, глава молекулярно-генетической лаборатории. – Только в нашей лаборатории за последний месяц были проведены исследования около 200 образцов. Количество запросов увеличилось на 30%. К нам обращаются отечественные производители (многие производят товары на экспорт) и поставщики сырья. Думаю, через какое-то время это станет повсеместной практикой. Тем более, начнет работать Госнадзор, будут проверки, рейды. Уже разработан реестр продуктового сырья, которое обязательно нужно исследовать, как только его примут (возможно, это случится уже в течение месяца), действие закона станет более четким».

Именно то, как будут контролировать исполнение закона, волнует ВЭЛ. По словам Татьяны Тимочко, несмотря на то, что приняты все необходимые акты, создана сеть лабораторий, которую планируется еще расширять, гарантий, что на магазинные полки не попадут продукты с превышением генно модифицированных стандартов, не даст никто.

Пока же украинцам предстоит решить, готовы они употреблять продукты с ГМО, рискуя здоровьем своих внуков, или нет. Тем более выбор есть, ведь Украина, что касается производства органических продуктов питания – страна перспективная. Вспомним хотя бы о том, что львиная доля сельхозпродукции произведена в частных хозяйствах, а большинство частников находятся все же вне системы распространения генно модифицированных технологий.