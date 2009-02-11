Издательство "Дніпро" топят! Часть 1

В стенах этого форпоста украинской литературы на Владимирской, 42 работало множество корифеев, которым теперь по всему Киеву установлены памятные мраморные доски - только среди основателей издательства числятся Павел Тычина, Василий Эллан-Блакытный, Георгий Нарбут, Дмитрий Загул. Воевать с властью для «Дніпра» - не в диковинку: в 30-х украинскую элиту отстреливали, среди прочих попали под пули основатели и работники издательства; в 60-х редакция конфликтовала с цензурой, издавая Василия Симоненко, Ивана Драча, Олеся Гончара, Романа Иванычука; в 80-х, несмотря на сопротивление власти, «Дніпро» открыл для читателей ряд ранее запрещенных имен - Богдана Лепкого, Леонида Гребинки, Владимира Винниченко, Николая Вороного, Леся Курбаса, Юрия Клена и многих других. А для переводчиков, которые во второй половине ХХ в. взяли на себя главную роль в сохранении и развитии национальной идентичности украинства, издательство «Дніпро» было центром, штабом посреди бурных фронтов антиукраинской войны.



Спасти «Дніпро»



Но то были конфликты интеллектуальные. А вот в новые времена «Дніпру», как и подавляющему большинству государственных издательств, приходится отбивать нападки не хитромудрых цензоров или идейных врагов Украины - согласитесь, достойных противников - а тех, кому, простите, «до лампочки» какие-то там книги, более того - нация и культура. К сожалению, трагедия современной Украины заключается в том, что в большинстве случаев они зовутся властью, и найти управу на них невозможно. Хотя и хочется.



16 января Верховная Рада приняла постановление «О введении моратория на выселение редакций печатных средств массовой информации, заведений культуры, в том числе библиотек, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспостранения». Данный документ призван стать последней соломинкой, за которую будут хвататься несчастные утопающие-издательства. Необходимость в таком нормативном акте назрела уже давно - вопрос гниет уже целое десятилетие.



Что же побудило депутатов все-таки отважиться на решительный шаг? «События вокруг издательства «Дніпро» стали последней каплей», - признается один из авторов постановления, народный депутат Владимир Яворивский (БЮТ) . «Редакция забаррикадировалась, мне стали звонить», - говорит он.



Неизвестные, представившиеся представителями «Киевжилспецэксплуатации», начали выламывать паркет и снимать двери. К помещению издательства подъехали грузовики, чтобы забрать и вывезти уникальную библиотеку. «Представители подведомственной КГГА «Киевжилспецэксплуатации» - человек тридцать-сорок - 8 января ворвались в помещение издательства, - рассказывает директор «Дніпра» Владимир Войтович. - Хотели выселить нас на основании решения суда, якобы мы не подписали аренду с «Киевжилспецэксплуатацией». На самом же деле они сами не захотели подписывать с нами соглашение об аренде помещения, тянули около года, а потом поставили перед фактом и всем вслух заявили, что мы отказываемся подписывать договор. Заявляю официально - это чистая ложь. Мы начали поднимать людей: наших авторов, работников издательства, обычных граждан города Киева - не дали им возможность сорвать пол, хотя они успели поставить металлические двери с решетками. И по сей день здесь сидит их человек, охраняет эти двери». (И правда - этого парня я видел собственными глазами, когда заблудился в дебрях издательства; он вежливо показал, куда идти. Наверное, скучно весь день выполнять незавидную рейдерскую роль.)



«А чем поможешь? - разводит руками Яворивский. - День был выходной. Единственное, что я мог им посоветовать на тот момент: повесьте на дверях таблички, что это общественная приемная председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины Владимира Яворивского. Согласно законодательству, никто без моего разрешения не может туда входить».



Таблички повесили - они и до сих пор украшают издательство. Подействовало - но, как хорошо понимали в редакции, ненадолго. Поэтому нужно было принимать другие меры. Так родилось постановление о введении моратория на выселение. «Оперативно принять закон невозможно. Нужно, чтобы он прошел два чтения, комитеты и тому подобное. Самое быстрое - принять постановление, в котором записать, что до принятия закона должно действовать постановление. Поэтому писал я данный документ фактически на колене, - хвалится Яворивский. - Это, действительно, абсолютный рекорд - создание и регистрация документа такого уровня за один день. А еще и на следующий день его приняли!»



Со слов президента Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина, после отчаянного телефонного звонка от Владимира Войновича он обратился к и. о. председателя Госкомтелерадио Украины Анатолию Мураховскому. Вместе они подписали обращение к Президенту, Кабинету Министров и парламенту, в котором выразили готовность оказывать физическое сопротивление выселению заведений культуры из центра Киева. Требование, говорит господин Афонин, было единственное - немедленное введение моратория. Оно было выполнено. По ходу обсуждения проекта постановления добавлялись кое-какие детали, кое-что уточнялось. Скажем, заканчивается срок аренды, а власть коммунальная аренду издательству не продлевает. Поэтому записали, что они имеют «первоочередное право на продолжение аренды».



«Следовательно, - резюмирует Яворивский, - мы вложили оружие в руки издателям, книгораспространителям и библиотекарям до принятия закона. А теперь нужно как можно скорее принять закон об уточнении к законам «О книгоиздательстве» и «О библиотеках».



Инновации вопреки власти



Ждать, возможно, придется долго, поскольку есть много незаинтересованных в принятии закона лиц. «Наличие закона существенно ограничит возможности рейдеров», - замечает Константин Климашенко, соучредитель КД «Орфей-1», который владеет сетью супермаркетов КС. - Постановление носит рекомендательный характер. Нужен закон! К постановлению прислушивается только тот, кто хочет; тот, кто не хочет, сделает вид, будто о нем не знает».



Невзирая на то, что КД «Орфей-1» уже прошел не один суд с книжным магазином «Сяйво», господин Климашенко продолжает помогать магазину. Директор «Сяйва» Алла Лазуткина согласна с предпринимателем: «Там написано: «рекомендовать Кабинету Министров». И еще: «временно до принятия соответствующего закона». А закон, может, только в 2015 году одобрят. И станут охранять то, чего уже не будет».



Действительно, стыдно должно быть тем, кто медлил долгие десять лет, прежде чем было принято спасительное постановление. Книжные магазины «Поэзия», «Ноты», «Медицинская книга», «Планета» исчезли из центра города, в течение многих лет пытаются выселить «Знання» и «Сяйво», выбросили с Золотоворотской уникальное издательство «Искусство», пострадала от рейдерских атак редакция «Книги Памяти», которая имела несчастье расположиться на улице Богдана Хмельницкого, в районе, где полно амбасад и роскошных офисов.



«Киев - это укрупненная картина, а посмотрите-ка на любой город Украины! - горюетпрошлогодняя лауреатка Шевченковской премии, писательница Любовь Голота. – Немного найдется городов, которые сохранили в центре книжные магазины. Значит, это постановление опоздало минимум на 15 лет. Я помню, как мы пикетировали, когда выселяли «Соняшник» - так ничего и не добились; на моих глазах первым лег книжный магазин «Поэзия». Почему из центра города убрали магазины? Почему палатки с пивом есть, а книжных магазинов нет?!»



«Почему?» - риторический вопрос. Ведь все мы хорошо знаем ответ. Потому что власти все равно. Потому что власть не читает книги. А если и читает, то не Дымарова, Шевчука, Мушкетика или Портяка, а, в лучшем случае, - представителей так называемого «сучукрлита», которым все равно, в каких книжных магазинах продаваться. Власть не хочет понимать, что украинская идентичность до сих пор держится на авторах, если так можно сказать, «старой школы»; молодежь же читает «сучукрлит» не потому, что он ей нравится, а потому, что другую украиноязычную литературу не видит. Почему не видит? Потому что нет государственных книжных магазинов! А владельцы новоявленных книжных магазинов не заинтересованы в развитии «не-сучукрлитовского» направления.



Парадоксально - но украинская литература во времена независимости, когда, казалось бы, все патриотическое и «наше» должно пышно цвести, выживает вопреки власти, на чистом энтузиазме отдельных смельчаков. «Сегодня бизнес, вопреки препятствиям, создаваемым властью, делает значительно больше для украинской духовности и культуры, чем наше родное государство, - считает глава Комиссии по инновационной и инвестиционной деятельности Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете Министров Украины Иван Галенко. - За семнадцать лет Украина в книжной отрасли сумела внедрить всего лишь несколько мощных инноваций. Это, во-первых, проект Ивана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». В условиях засилья российского фактора в середине 90-х этот яркий проект сумел подняться без какой-либо финансовой помощи государства. Во-вторых - хороший инновационный проект братьев Капрановых по книгораспространению. Они в Интернете возобновили старую систему «книга - почтой» и позиционируют себя как исключительно украинская книга. Им удалось хорошо обеспечить регионы украинской книгой. И в-третьих - книжный магазин «Є». Такое мизерное количество инноваций свидетельствует о единственном: чем дальше отодвинем чиновников от культуры, тем легче ей будет развиваться». При всем этом «инновациям» придется выживать в достаточно жестком критическом поле. Малковича обвиняют в чрезмерной близости к семье Ющенко, Капрановых - в пропаганде литературного ширпотреба, а о книжном магазине «Є» поговаривают, будто его учредили граждане России. Как будто это преступление! Хотя, скорее, смахивает на подвиг…







