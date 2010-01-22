Феномен Ющенко

Ему верили миллионы. И он их разочаровал. Возможно, Президенту Ющенко не хватило времени и поддержки верной команды.

Но для украинского народа – это не аргумент. Результат недоверия «оранжевому» лидеру – рекордное падение рейтингов – с 52% до 5%.

Секрет недоверия

Пять лет назад Украина думала, что приветствует Президента-реформатора и евроинтегратора, а он проявил себя как знаток народных традиций и истории Украины. Известный философ Мирослав Попович называет Виктора Андреевича «романтиком ХІХ века», который мало эффективен в веке ХХІ. Ющенко уделял много внимания культуре Триполья и настойчиво пытался ввести моду на вышиванки, в то время как только ленивый не насмехался над президентским увлечением пчелами. Сейчас, пожалуй, не осталось ни одного политика, политолога или рядового украинца, который бы не бросил камень недоверия в огород Президента.

«Уже весной 2005-го, когда Ющенко, вместо того чтобы наводить порядок в собственной стране, только то и делал, что путешествовал за границу, стало ясно – новый Президент не оправдает даже самых скромных надежд своих приверженцев, – говорит Александр Положинский, лидер группы «Тартак» и один из организаторов акции «Не будь байдужим!». «От Виктора Андреевича все ждали решительных шагов по осуществлению своих обещаний перед народом, но он отнюдь не спешил. Понятно, изнурительная предвыборная кампания, отравление, психологическая травма от изуродованного лица, напряженная борьба после второго тура выборов, смерть матери – все это не могло не отразиться на его моральном и физическом состоянии. Но он лидер нации, от добровольно взял на себя это бремя – должен был его нести», - продолжает Положинский

«Как юрист, я ждал, что сначала Ющенко снимет генерального прокурора и даст указание новому выполнить пункт программы – «бандиты будут сидеть в тюрмах», – вспоминает Левко Лукьяненко, общественный деятель, многолетний узник советских тюрем и лагерей. – Но Ющенко оказался не государственником. Ведь он не знал, что государство может не только что-то организовывать, оно должно еще и наказывать преступников. У нас очень много преступников, заслуживающих тюрьмы. Для меня невыполнение Ющенко этого пункта его программы означало только одно – он возродил и легализовал крупных преступников. И вообще, программа «10 шагов навстречу людям» им не была выполнена».

Кстати, еще в начале сентября прошлого года на официальном сайте Президента появился отчет о выполнении программы. Версия Президента – Виктору Ющенко удалось все. В 2004 году главное внимание в программе уделялось экономическим аспектам, сейчас понятно, что больше достижений в гуманитарной политике. В частности, упоминалось, что Украина – нетоталитарное государство, что ежегодно растет финансирование образования, постоянно есть средства на охрану памятников культуры и архитектуры, музеев (мол, финансирование выросло в четыре раза). «Важным фактором в объединении украинского православия» Президент назвал визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев в 2008 году. Особое внимание он обратил на увековечивание памяти жертв Голодомора. В числе социальных шагов выполнено обещание защитить семейные ценности, уважение к родителям и права детей. В Украине при Ющенко увеличены выплаты на рождение ребенка (до 12 тысяч гривен за первого ребенка, 25 тысяч за второго и 50 тысяч за третьего) и растет число усыновлений (на 20%). Не забыл он о двукратном увеличении средней зарплаты и почти в пять раз средней пенсии. Если верить словам Виктора Андреевича, то украинцам стало комфортнее ездить в Европу – количество отказов в выдаче виз гражданам Украины со стороны государств Евросоюза сократилось с 15% до 5%. Важным шагом было вступление в ВТО.

Однако сегодня украинцы имеют право спросить у Президента, где обещанные им рабочие места, достойные зарплаты учителей и медиков, профессиональная армия, как и когда можно увидеть решительную борьбу с коррупцией и наглядную реализацию принципа «закон один для всех»? Получается, что реально из программы «10 шагов навстречу людям» к активу Ющенко можно причислить только три пункта – сокращение срока службы в армии, увеличение выплат при рождении ребенка и уменьшение числа детей-сирот. Кстати, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в коротком комментарии «Главреду» уверенно причисляет к достижениям Ющенко именно позитивные сдвиги в рождаемости в Украине. «Возымели действие выплаты при рождении ребенка», – объясняет она.

Неосуществление всех остальных планов, конечно, можно списать на политическую реформу, которая вступила в силу с 1 января 2006 года. Но подобное оправдание делает ныне действующего Президента в глазах украинцев слабым.

«Для меня Ющенко ассоциируется с абсолютной человеческой импотенцией, – говорит Семен Глузман, исполнительный секретарь Украинской Ассоциации психиатров, правозащитник, диссидент, и бывший политзаключенный. – Он – олицетворение неудачника. В кругу моих знакомых, отсидевших в тюрьмах за идею Украины, сначала Ющенко называли «первым украинским президентом». Но их трагедия в том, что он их предал. Так, как Ющенко разрушил украинскую идею, могли поступить только враги. Понимаю, он этого не хотел. Но все, чего он касался, – вызывало обратную реакцию. Так было с введением судебной, социальной, медицинской реформы. А его действия по Голодомору олицетворяют для меня поражение украинской идеи. Ющенко не сделал главного – он не стал настоящим Президентом всей Украины, он остался президентом небольшой группы людей, число которых со временем только уменьшалось. Мне нравится, как Ющенко объясняет, что он демократ, что он не наступал на прессу. Но я хорошо помню выражение его лица, когда он оскорблял журналистов, потому что они написали о неприятной истории с его старшим сыном. Речь идет не о внутренней демократии. На Майдан вышли не только люди, для которых Ющенко был кумиром, там стоял и бизнес, ведь смена власти давала надежду на шаг в сторону европейской цивилизации. Следовательно, он не сделал ничего из того, что обещал, и не попросил за это прощения».

Александр Положинский добавляет, что на этом фоне теряются даже некоторые социально-культурные события. «Сейчас общество все заметнее деградирует, а культура – приходит в упадок», – говорит он.

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Национальная идея: от Батурина до Арсенала

«В этом вопросе прежде всего нужно исходить из давно существующей формулы – судьба нации зависит от национального самосознания нации, – убежден Левко Лукьяненко. – Национальное самосознание украинцев давила сначала царская империя, а затем долгие годы советская – более 300 лет. За это время наши противники достигли очень многого – им почти удалось уничтожить украинское национальное самосознание. Народ и поныне не знает своей истории, потому что жили мы под тотальной цензурой – идеи национально-освободительной борьбы замалчивались или искажались. А без исторических знаний невозможно сформировать национальное самосознание. Президент Ющенко, прекрасно понимая значение этого, приложил максимум усилий, чтобы распространить национальную идею. Он поднял многие исторические темы. Говорил и о временах казаков, и о Полтавской битве. Благодаря его стараниям на государственном уровне мы отметили 350-летие Конотопской битвы, восстановлен Батурин. Он стоял на стороне борцов за самостоятельную Украину во все периоды нашего исторического бытия. Известно, что очередным шагом на пути борьбы нации за независимость была борьба ОУН–УПА. Ющенко постоянно поднимал этот вопрос и побуждал к изучению. Я думаю, все это очень важная работа Президента Ющенко».

Кстати, именно сегодня ко дню Соборности Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере.

За пять лет президентства Ющенко журналисты в Батурине были не раз, и не два. Поездки в этот городок сначала организовывал тогдашний вице-премьер Вячеслав Кириленко, а затем Секретариат Президента. Это было и когда устанавливали крест, и когда перестраивали крепость, и когда вручали государственные награды. Поэтому мы видели Батурин и в тумане, и в изнурительную жару, и в мороз.

«Восстановление Батурина, пожалуй, единственный президентский проект, который считается успешно завершенным. Правда, у меня своя точка зрения, – рассказывает Александр Положинский. – Во-первых, я вообще не считаю, что это нужно было делать. Конечно, стоило бы отреставрировать то, что нуждалось в реставрации – дворец Розумовского и церковь Воскресения. Но устанавливать огромные скульптуры, строить крепость, выкладывать дорожки и площадки плиткой нужно было только в том случае, если бы у нас не было страшного недофинансирования культуры. В то время, когда по всей Украине сотни и тысячи исторических и архитектурных памятников на грани полного уничтожения, когда музеи и заповедники страдают от хронической нехватки средств на самое необходимое, вкладывать миллионы в создание новых «памятников» сомнительной ценности – либо неумно, либо преступно».

Положинский был в Батурине сразу после официально объявленного завершения восстановления и видел, что на самом деле многое еще не доработано и, видимо, таким и останется по крайней мере в ближайшее время. «Но даже и то, что уже сделано, вряд ли можно назвать качественной работой,, – продолжает он. – Что-то действительно сделано неплохо и выглядит очень красиво, но больше халтурного, поспешного и непродуманного. Отдельный вопрос – организация работы и культура поведения. Планировалось сделать Батурин новой культурной столицей Украины, а получилось место огромных очередей, недоразумений и скандалов. Вот хороший и очень показательный пример: к дворцу Розумовского стоит большая очередь. Внутрь людей пускают только группами – дворец можно посмотреть исключительно в сопровождении экскурсовода. Каждый турист должен обязательно пройти и прослушать «полноценную» экскурсию, даже если у него нет такого желания. Но выясняется, что не все люди в очереди хотят попасть на экскурсию – некоторые просто стараются, извините, сходить в туалет, который, как оказалось, во дворце единственный в округе».

А между тем поначалу батуринцы искренне верили, что их жизнь изменится – построят у них гостиницы, отремонтируют дороги, появятся новые рабочие места. Возможно, так и будет в далекой перспективе. Но сейчас надеяться на это, пожалуй, не стоит.

Такое же безденежье ожидает и еще один президентский проект – Художественный Арсенал. Полностью завершить его строительство обещали еще к прошлому Дню Независимости. Теперь же полноценное открытие украинского Лувра или Эрмитажа, как его уже привыкли называть, прогнозируют еще через год-полтора. И хотя его все-таки открывали в конце августа все вместе – Ющенко, Тимошенко и Литвин, он и до сих пор страдает от нехватки средств – финансирования музей не видел уже год. К тому же за время президентства Ющенко успели отремонтировать аж одно крыло. И хотя сейчас планов у музейщиков много, все они ограничиваются только будущими выставками в пригодном для этого помещении.

Голодомор как геноцид

А вот к годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Киеве Виктор Ющенко успел построить мемориальный комплекс памяти его жертвам. Сумма проекта – 133 миллиона гривен. И пусть он не работает на все 100%, гигантскую свечу видно издалека.

«Важно, что Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинской нации и создана «Книга памяти», – говорит Лукьяненко. – Ющенко издает указы, направленные на то, чтобы убрать с украинской территории памятники, следы и символы людей, мордовавших украинскую нацию, организовывавших геноцид украинской нации. И хоть эти указы полностью не выполнены, но сделано много».

Тема Голодомора зазвучала на весь мир, а несколько влиятельных государств признали его геноцидом против украинского народа – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Венгрия. Одним из важнейших событий стали слушания вопроса о Голодоморе в Украине, состоявшиеся 22 октября 2008 года в Европарламенте. «Что касается жертв Голодомора, не может быть лучшего подарка для них, чем создание богатой, стабильной и демократической Украины, которая базируется на солидных институтах и сильном гражданском обществе», – сказал тогда вице-президент Еврокомиссии Антонио Тайани. Глава делегации Европарламента по связям с Украиной Адриан Северин назвал дебаты «специфическими», сказал, что Европарламент – скорее «строитель истории», чем исторический исследователь, а украинцам нужно подумать о примирении со своими соседями. Поэтому в финальной резолюции Европарламента слово «геноцид» так и не появилось.

«О том, что голод в Украине – это геноцид, нужно говорить, – уверен один из организаторов акции «Не будь байдужим!». – Но в первую очередь об этом нужно рассказывать коммунистам, которые до сих пор упрямо называют его голодом из-за неурожая! Но если бы это признание действительно произошло, то организатор этого геноцида – коммунистическая партия – была бы наказана и запрещена. Вместо этого у нас признание превратилось в очередную галочку в плане обязательных ежегодных мероприятий, в билбордовую показуху и хотя бы в одну свечу на несколько тысяч окон в ноябре. А что уж говорить о том огромном количестве памятников и мемориалов, которые понатыкали по всей Украине, чтобы угодить Президенту! Признаю – некоторые из них действительно хорошие, но нам пока хватило бы и одного скромного мемориала в Киеве. А лучшим памятником жертвам Голодомора стал бы возврат к полноценной жизни приходящего в упадок украинского села».

«Тема Голодомора – небезупречный ход Президента, поскольку довести до конца свои инициативы он не сумел, – говорит Мирослав Попович, философ, директор Института философии им. Г.С. Сковороды Национальной академии наук Украины. – Отмечание трагической годовщины Голодомора не стало тем событием, которое сплотило бы украинскую нацию, как Холокост сплотил евреев. Но сам факт осуждения, в том числе судебного, сталинского преступления – очень важная веха на пути к оздоровлению общества. Ющенко мог дать толчок. Хорошие импульсы от него, бесспорно, исходили».

Больница будущего как недосягаемая мечта

Не так давно от имени пресс-службы Президента Украины в редакции украинских СМИ пришли письма с напоминанием о том, что корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) в 2006 году дала обещание Международному благотворительному фонду «Украина 3000» профинансировать проект «Детская больница будущего» в объеме 15 миллионов долларов. И нужно не забывать об этом. В связи с этим, думаем, что и этот социальный проект можно причислить к разряду президентских обещаний. К тому же в интервью одному из отечественных изданий в ИСД сообщили, что это «обязательство не касается корпорации, поскольку финансирование больницы было личным желанием бывших акционеров».

А между тем именно этот проект супруги Президента Катерины Ющенко три года назад по-настоящему сплотил украинцев. Рядовые граждане, даже с мизерными доходами, жертвовали по пять гривен на благотворительный проект. Когда же украинцы спросили, что произошло с их общей мечтой и деньгами, в фонде «Детская больница будущего» отыскали тысячу и одну препону на пути к здоровью украинских детей.

«Детская больница будущего – это тот проект, который громко начинался, а потом скромно утих. А поскольку он не получил полноценного завершения, это заставляет людей думать, что на них кто-то просто заработал деньги. В дальнейшем это может вызвать только недоверие к остальным подобным инициативам», – считает Александр Положинский.

По замыслам творцов уникального медицинского заведения, он должен был принять первых маленьких пациентов уже в 2009 году. Не суждено – то с участком никак не могли определиться, то экологи протестовали против вырубки реликтовых деревьев. А когда зимой прошлого года Киевсовет все-таки выделил новый участок, господин Максимчук, председатель правления фонда «Украина 3000», обещал показать полностью готовый фундамент уже в начале 2010 года. Время пришло, а ничего не изменилось. В этот раз снова что-то или кто-то мешает строительству. По-видимому, зима.

В итоге...

«В действительности все хорошие и положительные инициативы Виктора Андреевича оказались либо незавершенными, либо непоследовательными, либо неполноценными, – подытоживает Положинский, который как в 2004 году, так и 22 ноября 2009 года в День свободы выступал на одной сцене с Виктором Ющенко. – Порой создавалось впечатление, что Президент все делает умышленно, чтобы подразнить людей, или же по принципу «и вашим, и нашим». Прекрасная иллюстрация: присваивает звание Героя Украины и тем людям, которые этого действительно заслуживают, и тем, которые это звание совершенно обесценивают. Кучма жирует, бандиты гуляют, олигархи зарабатывают, государство разваливается, коррупция процветает, армия приходит в упадок, народ нищает... «Разом нас багато, нас не подолати!»

Несмотря на довольно острую полемику, в которую в канун первого тура президентских выборов вступил Мирослав Попович, философ не сомневается, что в президентстве Ющенко был как негатив, так и позитив. «Время президентства Ющенко останется в истории яркой страницей, а сам Ющенко выразительной политической фигурой, которую я бы отнес к правым консервативным, но либерально-демократическим силам, – говорит он. – А важнейшая характеристика эпохи – романтичная версия национального чувства, которая имела смысл в ХІХ веке, во времена раннего романтичного национализма либерального. Что оставил после себя Ющенко? Это свободу слова, которую он соблюдал. В этом не был заинтересован еще никто из наших президентов».

Но несмотря на все «минусы» президентства Ющенко, любой украинец согласится, что именно в последние годы мы научились поистине свободно думать и свободно говорить. Именно Ющенко стоя аплодировали 6 апреля 2005 года во время его визита в США, когда он выступал с речью на объединенном заседании Сената и палаты представителей Конгресса. Именно этот Президент Украины сделал все, чтобы наша страна была действительно демократическим государством.