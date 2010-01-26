Мороз крепчает

Сегодня для нас мороз в -30С – непривычный и аномальный. Но на самом деле в такой погоде нет ничего удивительного. Просто европейцы, в том числе и украинцы, за последние десять лет отвыкли от настоящих зимних холодов.

Зима как стихийное бедствие

Вот уже несколько недель Украина замерзает. На ближайшие дни в некоторых регионах страны синоптики прогнозируют днем температуру около -20С, а ночью до -30С.

Такие крепкие украинские холода уже заставили украинцев пересмотреть привычный уклад жизни. Например, во многих областях в школах отменены занятия для учеников младших классов, а родители задумались, на кого оставлять своих чад дома. Мерзнут и жители Севастополя. В городе уже который день обходятся без горячей воды – из-за морозов не хватает давления газа. По словам заместителя председателя Севастопольской городской государственной администрации Мирослава Сагайдака, ситуация изменится, как только улучшатся погодные условия. А в Черновцах мэрия просит горожан экономить электроэнергию, чтобы не остановились котельные, а также усилить присмотр за детьми и пожилыми людьми - теми, кто в условиях резкого похолодания нуждается в особом внимании и помощи. Палаточные городки для согрева бездомных работают в Виннице и Днепропетровске. В них есть полевые кухни, теплые одеяла, лавки. Там же медики могут оказать первую помощь при обморожении. Напомним, по данным Министерства здравоохранения, в период с 18 декабря по 25 января в Украине из-за переохлаждения и обморожений погибли 256 человек, 2504 госпитализированы.

«Мороз -34С для января в восточных и северо-восточных районах Украины – нормальное явление, вызванное сложными атмосферными процессами», – говорит Ольга Пахалюк, начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории МЧС.

По ее же словам, январская норма температуры воздуха для Киева – -5,6С. «Но из истории Великой Отечественной войны мы знаем, а люди старшего поколения помнят о свирепой зиме 1942 года, – говорит Ольга Евгеньевна. – В тот страшный год средняя месячная температура января в Киеве составляла -15С. А вот самый теплый январь был зафиксирован в 2007 году, когда в среднем температура воздуха составляла +2.1С. Если же говорить о самой холодной и самой теплой зиме, то первая была в далеких 1837-1838 годах (речь идет о средних -10,1С), а вторая – в 1989-1990 годах (в среднем было +0,8С)». Что же касается снежного покрова, то в столице, как правило, он устанавливается во второй декаде ноября. Тогда его высота не превышает трех сантиметров. К январю высота покрова достигает 11-17 сантиметров. В феврале бывает уже все 22 сантиметра.

Как видим, сегодня нельзя говорить о резких температурных отклонениях от нормы. А нынешние снегопады нам кажутся экстремальными только потому, что за последние двадцать лет снега выпало меньше, чем за предыдущие тридцать. В прошлом году его почти не было.

Сегодня же подобная метеоситуация сложилась и в Европе. Там тоже отвыкли от снега и морозов, поэтому погодные изменения – главная новость и многих европейских СМИ. Жители Старого Света в панике – от британских островов до Пиреней снегом завалены автотрассы и железные дороги. Непривычно холодная погода парализовала жизнь в большинстве европейских странах. В Болгарии температура воздуха -22С и закрыт аэропорт Варны. В Нидерландах -8С и улицы Амстердама превратились в настоящий каток. В Польше -19С и перебои в электроснабжении. В Чехии -15С и власти взялись помогать бездомным, которых только в одной Праге около 5 тысяч человек. В Турции -4С. Там снегопады и ураганный ветер парализовали Стамбул – закрыта даже автомагистраль, соединяющая Турцию с Европой, отменены матчи футбольной премьер-лиги. В Германии власти вообще пошли на беспрецедентные меры: попросили жителей закупить продуктов, поскольку из-за транспортных трудностей могут быть перебои. Румыния вообще объявила о чрезвычайном положении в энергетической системе из-за морозов до -34,8С, поразивших страну на выходных.

Кстати, по-настоящему аномально холодные зимы наблюдались на нашей планете задолго до появления метеослужб. Например, в одной из летописей говорится, что приблизительно в 801 году в Черном море «затвердели волны». Есть данные, что в 1316 году все мосты в Париже были снесены льдом, в 1326 году замерзло все Средиземное море, в 1407-1408 годах замерзли все швейцарские озера, в 1558 году целая армия в 40 тысяч человек стояла лагерем на замерзшем Дунае, а во Франции замерзшее вино продавалось кусками на вес. О холодах в последующие века есть более точные сведения, ведь температуру воздуха можно было уже измерить с помощью термометра. В XX веке зимой 1953-1954 годов на территории от Атлантики до Урала с ноября по апрель лютовала настоящая стужа, замерзла северная часть Черного моря и вся акватория Азовского. Сильными морозами и свирепыми буранами запомнилась и зима 1962-1963 годов – тогда лед сковал обычно не замерзающий Датский пролив и каналы Венеции.

Аномалиям есть вполне нормальные объяснения

Синоптики напоминают: до 70-х годов холодные и снежные зимы были чаще, потом стал заметен эффект глобального изменения климата. Специалист норвежского метеоинститута Кетил Исаксен в интервью телеканалу «НТВ» сказал, что нынешняя ситуация для Европы вполне нормальная. «Даже при общем потеплении иногда случаются очень холодные зимы, – говорит он. – Но если посмотреть на период в 20-30 лет – средние зимние температуры повышаются. Холодная зима возможна, но не так часто как раньше».

Бесснежные зимы в недавнем прошлом и скором будущем можно объяснить глобальным потеплением.

«2009 год войдет в десятку самых теплых за всю историю систематических наблюдений за мировой погодой, а 2000-2009 года станет самым теплым десятилетием. Глобальная температура воздуха в 2009 году оказалась почти на 0,5С выше нормы 1961-1990-х» – заявили представители Всемирной метеорологической организации (ВМО) во время проведения климатического саммита в Копенгагене. Специалисты определили, что экстремальные климатические явления, такие как катастрофические наводнения, суровые засухи, снежные бури, волны тепла и холода, были зарегистрированы во всех частях света. В прошлом году явления, которые характеризуются экстремально высокими температурами, были самыми частыми и интенсивными, особенно в южных частях Южной Америки, Австралии, и в Южной Азии. Температура выше нормы зарегистрирована практически на всей планете. Год начался с мягкого января и февраля на севере Европы и на значительной части Азии. Весна была также очень теплой, особенно апрель, который был экстремально теплым в Центральной Европе. И лето-2009 тоже было теплее многолетней нормы. Так, в Испании оно самое теплое. Жарче было только в 2003 и 2005 годах. В начале июля волна чрезвычайного тепла охватила Италию, Англию, Францию, Бельгию, Германию.

Но глобальное потепление еще не означает постоянного повышения температуры воздуха. «Напротив, повышается повторяемость и экстремальность стихийных и опасных гидрометеорологических явлений, – говорит госпожа Пахалюк. – Именно такой «холодный выброс» происходит сейчас. И поэтому очень даже может быть, что когда-то мы увидим сугробы, которые в столице были тридцать-сорок лет назад. Например, зимой 1969-1970 годов максимум снежного покрова составил 82 сантиметра».

Отечественные климатологи говорят, что особенности региональных изменений климата Украины отвечают изменениям в Европе.

«В следующие десятилетия поле температуры воздуха на территории Украины будет выравниваться: в тех регионах и для тех месяцев, где температура сравнительно высока, она практически не будет изменяться, а где сравнительно низкая – будет повышаться, – говорит климатолог. – Снизится и континентальность климата, то есть «размоются» отличия между сезонами года. Уменьшится длительность залегания снежного покрова, а в отдельные годы таковой вообще будет отсутствовать. Как результат повышения температуры воздуха в зимний период – уменьшение почти на две недели срока хранения покрова льда на озерах и реках. В то же время исследования отечественных климатологов показали, что глобальное потепление до 1-2 градуса чрезвычайно благоприятно для экономики страны. Оно выравнивает поле годового количества осадков на территории Украины. В юго-восточных регионах оно повышается на 10-15%, а в северо-западных – снижается на 5-10%. Однако несколько другая картина наблюдается с месячным количеством осадков. Для тех регионов, для которых их количество не превышало 60-65 мм, оно снизилось, а для тех регионов, где их количество превышало 60-65 мм, оно, напротив, в результате глобального потепления, резко выросло».

… Пока же украинцы живут сегодняшним морозным днем. Они надеются на синоптиков, которые обещают, что уже в четверг, 28 января, ожидается постепенное ослабление морозов. Но вместе с тем в Украину придет снег, а на дорогах будет гололедица. Средняя температура воздуха составит около -20-15С ночью и -14-9С днем. Более долгосрочные прогнозы – дело не благодарное. По словам руководителя Гидрометцентра Украины Николая Кульбиды, точные изменения погоды можно предсказать только на ближайшие несколько дней. «Относительно точными считаются прогнозы на срок до двух недель», – уверяет специалист. Правда, он не отрицает, что сильные морозы хоть и уйдут, но обещают вернуться. Уже в первых числах февраля.