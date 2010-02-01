Испания выиграла Евро-2012

В финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" сборная Испании разгромила Италию - 4:0 и защитила свой титул чемпиона континента.
В финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" между сборными Испании и Италии победителем турнира стали испанцы.
Благодаря голам Давида Сильвы на 14-й и Хорди Альбы 41-й минутах в первом тайме, а также точным ударам Фернандо Торреса - на 84-й минуте и Хуана Маты - на 87-й, чемпионы Европы защитили свой титул - 4:0.
Больше о матче читайте ЗДЕСЬ.
Команды играли в таких составах:
Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Иньеста (Мата, 87), Хави, Фабрегас (Торрес, 75), Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва (Педро, 59)
Тренер: Висенте дель Боске
Италия: Буффон (капитан), Кьеллини (Бальцаретти, 21), Абате, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо (Мотта, 57), Пирло, Балотелли, Кассано (Ди Натале, 46)
Тренер: Чезаре Пранделли
Голы: Сильва 14, Альба 41, Торрес 84, Мата 87
Предупреждения: Пике - Бардзальи
видео: youtube.com
Новости по теме:
Сборная Испании выиграла Евро-2012
В финале Евро-2012 Испания громит Италию - 4:0
В финале Евро-2012 сборная Италии осталась в меньшинстве
Сборная Испании выиграла Евро-2012
Билеты на финал Евро-2012 продавались за 20 минут до его начала
В Киеве прошла церемония закрытия Евро-2012
Киевская битва: все о финале Евро-2012
Киев "захватили" фанаты сборной Испании
Как Италия готовилась к финалу Евро-2012: улыбки и серьезный Балотелли