Испания выиграла Евро-2012

В финале Евро-2012 на НСК "Олимпийский" между сборными Испании и Италии победителем турнира стали испанцы.

Благодаря голам Давида Сильвы на 14-й и Хорди Альбы 41-й минутах в первом тайме, а также точным ударам Фернандо Торреса - на 84-й минуте и Хуана Маты - на 87-й, чемпионы Европы защитили свой титул - 4:0.

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Команды играли в таких составах:

Испания: Касильяс (капитан), Пике, Серхио Рамос, Арбелоа, Иньеста (Мата, 87), Хави, Фабрегас (Торрес, 75), Хаби Алонсо, Бускетс, Сильва (Педро, 59)

Тренер: Висенте дель Боске

Италия: Буффон (капитан), Кьеллини (Бальцаретти, 21), Абате, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо (Мотта, 57), Пирло, Балотелли, Кассано (Ди Натале, 46)

Тренер: Чезаре Пранделли

Голы: Сильва 14, Альба 41, Торрес 84, Мата 87

Предупреждения: Пике - Бардзальи

видео: youtube.com

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