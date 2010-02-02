«Цінності нашої команди – медіа без цензури і джинси»

2 лютого на chat.telekritika.ua відбулися дві чат-конференції з представниками кандидатів у Президенти України, що змагатимуться за голоси українців у другому турі - Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Тема для розмови з представникам обох виборчих штабів пропонувалася однакова: «Майбутнє України за нового президента».







Чат-конференції відбулися в рамках проекту «Моніторинг ролі ЗМІ та політичної реклами у виборах-2010», який реалізується громадською організацією «Телекритика» за підтримки Internews Network.







До обговорення пропонувалися питання: економічна політика майбутнього президента; перші укази, програми; боротьба із корупцією, незалежність суддівської влади, перспективи політичної реформи; медіаландшафт після виборів, захист прав журналістів, створення економічних умов для сталого розвитку ЗМІ тощо.







У спілкуванні взяли участь відомі громадські діячі, учасники проекту та читачі сайту, політологи, економісти, журналісти. Часто наші читачі ставили однакові запитання як до політиків від ПР, так до політиків з БЮТ.







Пропонуємо вашій увазі повну версію чату з представниками Блоку Юлії Тимошенко народними депутатами Сергієм Соболєвим та Андрієм Шевченком (чат з Оленою Бондаренко та Іриною Горіною можна прочитати тут). В остаточній версії ми зберегли підписи тих читачів, хто надсилав запитання нашим гостям під власними іменами; ті питання, які подано без підпису, ставилися в чаті під ніками.







Сергій Соболєв спілкувався з нашими читачами з редакції ТК, а Андрій Шевченко відповідав на запитання з Луганська.











Сергій Соболєв: Добрий день, готовий до відповідей на ваші запитання.







Андрій Шевченко: Всім привіт з Луганська. Радий можливості спілкування. Починаємо!







Володимир Золоторьов, політичний оглядач: Очевидно, что нынешних полномочий президента будет недостаточно, чтобы выполнить те обещания, которые кандидаты заявили в своих программах. Поэтому логично предположить, что для выполнения этих обещаний понадобятся изменения Конституции. Какими будут эти изменения? Если они действительно планируются, то почему нет широкой дискуссии по этому поводу? И что же будут делать кандидаты, если провести такие изменения не удастся - как они тогда выполнят свои предвыборные обещания?



Сергій Соболєв: Це якраз ключове питання, кого ми обираємо: президента чи прем'єр-міністра. Тому 7 лютого, всі, хто прийде до виборчих дільниць, повинні бути свідомі, що у президента України, згідно з Конституцію, є чотири десятки повноважень, якщо не помиляюсь - 37. Це ніяк не визначення податкової політики, роботи малого бізнесу, регулювання монополій, а це виключно право підписувати або ветувати закони, ухвалені Верховною Радою, представляти державу на міжнародній арені - і, головне, не переплутати назви країн і міжнародних угод, призначати суддів на перший п'ятирічний термін - і, головне, не тих, хто в свій час закривав кримінальні справи та знімав судимості; бути головнокомандуючим - і, головне, принаймні служити в армії, а не в місцях позбавлення волі. Це питання, які стосуються представлення квоти президента в Конституційному Суді, формуванні РНБО, питання оголошення амністії (аби тільки не співкамерникам), саме тому все те, що сьогодні є в програмах кандидатів у президенти і не підпадає під перелік цих 37 повноважень, може бути реалізовано лише прем'єр-міністром та урядом і підтримано на законодавчому рівні Верховною Радою України. Сьогодні ці повноваження можуть бути реалізовані виключно кандидатом Тимошенко. Все інше - це далека перспектива внесення змін до Конституції держави. Мінімальний термін для цього - 1 рік. А обираємо ми сьогодні, думайте.







Володимир Золоторьов: Что такое программа «Новий шлях»? Почему о ней стало известно только перед вторым туром? И чем она отличается от «Украинского прорыва»?



Сергій Соболєв: Це програма, яка є узагальненням тих ключових напрямків реформування суспільства, які враховані кандидатом у президенти Тимошенко за сотні зустрічей з різними категоріями виборців, а також, що не менш важливо, це ті ключові програмові положення кандидатів у президенти Тігіпка, Яценюка, Гриценка і багатьох інших, хто зможе реалізувати свої програмові засади в разі об'єднання спільних зусиль із Юлією Тимошенко не лише для перемоги в другому турі, а і для формування уряду, урядової програми, зміцнення більшості. І тоді трикутник: президент - уряд - більшість у парламенті, що будуть представляти один політичний і економічний курс, зможуть бути реалізовані вперше з моменту проголошення незалежності.







Віктор Небоженко, політолог: Готов ли ваш кандидат провести закон об общественном телевидении? Готов ли провести общественное телевидение бюджетной строкой? Готов ли принять ваш кандидат телевидение, которое не будет подконтрольно ни Секретариату президента, ни Верховной Раде, ни олигархической структуре, а финансироваться государством?



Андрій Шевченко: Вікторові, а також всім, хто вірить в суспільне мовлення. Як ветеран «клубу прихильників СМ» я вірю, що саме з ЮВТ нарешті з'явиться політична воля для утворення СМ. Ми з вами знаємо, що інші перешкоди несуттєві. Як створювати СМ, план дій є, спільне розуміння у середовищі теж. Я би рекомендував ЮВТ як президенту внесення до парламенту закону про СМ одним із перших кроків. Від неї цього чекають.







Dmytro Moroz: Підвоз громадян до виборчих дільниць партійними автобусами ви вважаєте: а) порушенням, б) нормою?







Сергій Соболєв: Якщо в цих автобусах не ведеться агітація в день виборів і не роздаються продпайки або гроші, це не є порушенням.







Dmytro Moroz: Ми ж розуміємо, що навіть сам факт належності автобусу партійної організації є саморекламою. Чи не так?



Сергій Соболєв: Без сумніву, автобуси з рекламою партії не можуть використовуватися для таких цілей.







- Не кажется ли вам что у Юли перебор с доверительными интонациями в эфире и пора ей становится бизнес-леди, которая хорошо разбирается в экономике и способна вывести страну из кризиса?



Сергій Соболєв: Мені здається, що Тимошенко - державний менеджер, який керує урядом і звітує про діяльність уряду, - це лише частина іміджу кандидата. Я радив весь час проводити кампанію кандидата в президенти, бо це більше відповідає тому, що буде 7 лютого. Але те, що Тимошенко розбирається в економіці - і як державний управлінець, і як людина з досвідом ведення бізнесу в найважчі роки (середина 90-х), це тільки додає можливості боротьби з тіньовими схемами приватизації, з тими, хто уникає сплати податків, але в той же час - це є чітке розуміння, наскільки весь державний апарат управління заважає бізнесу розвиватися. І саме тому прийняття пакетом дерегуляції (зменшення кількості ліцензій, фактично введення безстрокових ліцензій, спрощена процедура реєстрації бізнесу) - все це є відповіддю на ваше запитання.







Берездецький: Андрію, у разі перемоги Юлії Володимирівни чи буде вона міняти президентську четвірку в Нацраді? І кого ми там маємо шанс побачити?



Андрій Шевченко: Звичайно, Тимошенко обов'язково скористається своїм правом призначити нових членів Нацради, коли закінчаться повноваження діючих. Взагалі є серйозне відчуття, що Нацраді потрібен свіжий старт.

















Борис Бахтєєв, журналіст: Під час першого туру виборів перше, третє та четверте місця посіли кандидати, які пропагували беззастережну орієнтацію України на Росію, друге місце посіла кандидат, яка майже до самого першого туру не акцентувала увагу виборців на проблемі геополітичного вибору України. У чому полягає причина: чи вподобання виборців радикально змінилися, чи ніхто з провідних кандидатів не представляв уподобань дуже значної частини виборців саме в цьому аспекті? Прохання не казати, що Тимошенко представляла прозахідний чи європейський вектор: у її агітації та публічних виступах цього не було помітно, вона просто уникала цієї теми.



Сергій Соболєв: Я не згоден, що і Тігіпко, і Яценюк вели проросійську агітацію. Так само, що Тимошенко уникала стратегії європейського вектору розвитку України. На мій погляд, те що об'єднує і Тимошенко, і Тігіпка, і Яценюка, - це поєднання геополітичних та прагматичних перспектив України. Я би сформулював таким чином: «Членство в Європейському Союзі з взаємовигідною перспективою відносин з Російською Федерацією та США». Саме в такому пріоритеті: ЄС, а далі супердержави. Те, що відрізняло кампанії Ющенка та Януковича, - це спроба зробити ставку на одну з супердержав.







Борис Бахтєєв: Агітація БЮТ протягом останніх виборчих кампаній засвідчила певну тенденцію. На виборах київського міського голови БЮТ вів найзапеклішу боротьбу не проти Черновецького, а проти Кличка та Катеринчука; на нинішніх президентських виборах, принаймні до кінця осені, - не проти Януковича, а проти Ющенка та Яценюка. Чи не вважаєте ви таку позицію недалекоглядною?



Сергій Соболєв: З самого початку вся кампанія кандидата Тимошенко була кампанією боротьби з Януковичем, саме тому, на мій погляд, стратегія обрати ключового опонента і не відповідати на прямі випади, образи навіть близьких по духу кандидатів, показала абсолютну перевагу в першому турі, і дає можливість для конструктивного ведення переговорів з усіма кандидатами за виключенням крайньо-лівих та крайньо-правих.







Євгенія Тишевська, журналіст: Андрей, вы сами еще несколько лет назад на одном из телеканалов боролись против цензуры кучмовского разлива. Неужели нынче для вас не очевидно, что именно ваш лидер уже, еще не будучи на главной должности в стране, добился эффективнейшей цензуры во всех без исключения СМИ? Все печатные и интернет-СМИ в последние месяцы плотно сели под запрет ругать Юлию Владимировну. Очень прошу отреагировать на этот вопрос.



Андрій Шевченко: Мабуть, ми дивимося різні канали:). Я бачу більше, ніж достатньо, критики особисто ЮВТ і уряду. Інша справа, що Тимошенко на рівні з усіма іншими ключовими політиками несе відповідальність за систему напівсвободи слова, коли на зміну цензурі прийшла джинса. Цінності нашої команди - медіа без цензури і без джинси.







- Юлия Владимировна рекламирует Януковича, постоянно повторяя его имя в эфире, вы не находите?



Сергій Соболєв: Головне, не помилитися за кого голосувати 7 лютого.







Олександр Томченко, журналіст: У червні минулого року ми бачили плідне співробітництво ПР та БЮТ. Остаточна угода зірвалася, але співробітництво таки було. Чи буде БЮТ і надалі домовлятися з ПР щодо проведення взаємовигідного конституційного переоблаштування України?



Сергій Соболєв: Єдине, заради чого ми запропонували всім фракціям у парламенті співпрацю, - це об'єднання заради подолання страшної світової фінансової та економічної кризи. На жаль, всі, за винятком частини фракції НУНС та фракції Литвина, обрали для себе шлях спостерігачів за тим, як економіка країни котиться в прірву. Ні законодавчих ініціатив на рівні парламенту, ні підтримки кадрової на рівні уряду уряд Тимошенко так і не дочекався. Тому не дивно, що Віктор Янукович відмовився. А ось опозиції в Німеччині, Великій Британії та навіть у США забули про політичні чвари, розробили та розпочали програми подолання кризи, а вже далі думали про вибори та свої рейтинги.







Олександр Томченко: Чи не вважаєте ви, що мораторій на купівлю-продаж землі є призупиненням законодавчо затверджених прав громадян? Чи не вважаєте ви, що призупиняти реалізацію законних прав громадян є для демократичної держави неможливим?



Сергій Соболєв: Вважаю. Але це дає можливість не чекати 2012 року, як це було в попередній редакції, а вже терміново ухвалити закони про кадастрову оцінку землі, про ринок землі, що врегулювало б земельні відносини. Тому остання редакція, ухвалена парламентом, дає шанс вже в 2010 році ухвалити відповідні рішення, а не чекати 2012-го.







- Коли БЮТ приведе Україну до членства у Єдиному економічному просторі з Росією, Білоруссю та Казахстаном?



Сергій Соболєв: БЮТ привів Україну до членства в Світовій організації торгівлі, що складає як мінімум 2/3 зовнішньої торгівлі України. З Російською Федерацією, Білоруссю і Казахстаном, які, до речі, так само прагнуть членства в СОТ до вступу їх в Світову організацію торгівлі, набагато краще мати варіант відносин зони вільної торгівлі, на що погоджуються і Білорусь, і Казахстан, але, на жаль, не погоджується Російська Федерація, бо хоче мати десятки винятків, включаючи нафту, газ. До речі, це є причиною дуже важких переговорів щодо практичної реалізації зони вільної торгівлі як складової Єдиного економічного простору між Російською Федерацією та Білоруссю і Казахстаном. Тому СОТ - так, зона вільної торгівлі без вилучень - так, Єдиний економічний простір - це фантазії на тему СРСР.



Антон Петроляпін, журналіст: Якою ви бажали б бачити конфесійну ситуацію в Україні? Які конфесії, як на вашу думку, мусять домінувати? Найоптимальніша для України армія: а) професійна, контрактна; б) загальний військовий обов'язок із строком служби 1 рік, як нині; в) загальний військовий обов'язок зі строком служби 2 роки, як у Росії; г) інше?



Сергій Соболєв: Почну з армії. Я за професійну армію, і обов'язкову піврічну підготовку всіх без винятку. Це я кажу, як людина, яка служила в армії по закінченні вузу. Щодо конфесій, то, можливо, я не буду тут оригінальним, але переконаний: чим далі церква від держави, тим ближче вона до Бога. Бог один - а в яку церкву ходити, нехай обирають люди.







- Почему нет критического разбора программы Януковича? Почему вы не говорите о том, что в стране нет ресурсов, чтобы реально потянуть все, что он обещает?



Сергій Соболєв: На мій погляд, програма Януковича - це дешевий проект печерного популізму (підняття соціальних т.зв. стандартів без ресурсу в бюджеті), печерної тяги до державної власності (Межигір'я, шельф Чорного моря, т.з. газовий консорціум) та печерного непрофесіоналізму, коли найбільшій в світі транзитній державі - Україні - пропонується витрачати власні кошти на будівництво обхідних газопроводів - Північного та Південного потоків, які зменшать транзит газу Україною втричі.







Антон Петроляпін: Чи не вважаєте ви, що нинішня роль України у газових відносинах із Росією та Європою є програшною та вразливою? Чи не вважаєте ви, що ця роль законсервує пострадянський статус України? Чим становище України принципово відрізняється від становища, наприклад, Польщі? Якщо нічим, то чому роль України не така сама, як роль Польщі?



Сергій Соболєв: Я абсолютно з вами згоден, є декілька складових енергетичної незалежності держави. 1. Довгострокова угода щодо оплати за газ, яка базується на чітких економічних розрахунках, а не на політичних подарунках. Це ми вже реалізували. 2. Але не реалізовано угоду щодо сплати за транзит газу територією України корпораціями, які транзитують цей газ у свої країни. Поки що з нами розраховуються РАО «Газпром». 3. Довгострокові проекти побудови нових газопроводів територією України за участі всіх зацікавлених сторін (ні в якому разі не консорціум по експлуатації існуючих газопроводів). 4. Тарифна політика, що дасть можливість модернізувати старі та будувати нові газопроводи та впроваджувати енергозбереження. І п'яте. Чіткий план реформування газової галузі.







Ігор Гулик, головний редактор газети «Львівська Пошта»: Андрію, чи не вважаєте ви, що сьогодні говорити про свободу слова в Україні якось не надто пристойно? Адже будь-яке журналістське розслідування, як правило, трактується як політичне замовлення проти його персонажів. Як довести журналістові, що він діяв з власної ініціативи, виконуючи професійний обов'язок, як переконати, що його робота велася не з подачі когось за лаштунками?



Андрій Шевченко: Ігорю, нового рецепту репутації в медіа поки ніхто не придумав - не вимазуватися, не прогинатися, тримати спину.







- Пане Сергію, якщо за результатами голосування, встановленими ЦВК, Тимошенко не буде переможцем, але чи у вас буде інформація про фальсифікації, чи будуть масові акції протесту?



Сергій Соболєв: Це питання перш за все до громадян. Чи готові вони до повернення в старі часи. Ніколи політики не організовували майдани. Майдани організовували мільйони небайдужих людей, а завдання політиків - не допустити кровопролиття. Саме тому ми завжди підтримаємо громадянську свідомість наших людей в разі, якщо буде знову спроба повернути нас в часи Кивалова, Білоконя, Януковича.







Сергею Соболеву: Ю. Тимошенко, Майдан, 24 листопада 2004 року: «Ну, Віктор Андрійович наполягає, щоб ми назвали прізвище Тігіпка. Але це занадто дрібнувато. Він такий, на "побігушках" там просто. Він навіть на зрадника такого, повноцінного не тягне!». Вашему лидеру теперь не стыдно каждый день просить его стать премьер-министром в случае ее победы, в обмен на голоса избирателей Тигипко? Вам за нее не стыдно?



Сергій Соболєв: Сергій Тігіпко зробив свій вибір зимою 2004-го. Це був його вибір. Так само йому треба буде робити вибір зимою 2010-го. Ми свій вибір зробили, запропонувавши йому посаду прем'єра. Але кожен політик повинен давати оцінку своїм вчинкам. Те, що Тігіпко зразка 2010 року зробив правильні висновки, підтверджує його третій результат на виборах.







- Проникновенные интонации Юлии Тимошенко уже всем надоели. Нужно срочно менять манеру подачи.



Андрій Шевченко: Стиль Юлі ми з вами не переробимо. Її люблять і сприймають такою, як вона є. До того ж, якщо ви стежите за її публічними виступами, вона завжди підкріпляє пафосні фрагменти прагматичними, раціональними аргументами.







- Юлия Тимошенко вчера сказала на УТ-1: «Это когда пиар-команды каждого кандидата могут пригладить, напомадить, вложить ему в уста правильные фразы. Тогда народ, страна, видит кандидата, который просто является прекрасным, и никто не знает, а что у него внутри, какой у него уровень интеллекта, чем он дышит». Андрей, это самокритика вашего лидера? Ваше отношение к личности Юрия Луценка?



Андрій Шевченко: Це оцінка кандидата, який є чемпіоном за обсягами викупленого рекламних часу і площ, але боїться особисто прийти на дебати.







- Почему вы не использовали в теледебатах цитаты из Януковича и Азарова по ключевым вопросам?



Андрій Шевченко: Я в теледебатах з Януковичем участі поки не брав :). Думаю, ЮВТ скористалася вчорашнім ефіром ефективно. Кадр порожнього місця замість Януковича буде символом кампанії ВФ-2010. Мене як громадянина він розчарував. Я програв кілька суперечок: сперечався, що все таки прийде.







- Слышал, что Днепропетровск хотят переименовать. Петровский был комуняка - не подходит. Екатеринослав - тем более. Екатерина немка и москалька - не подходит. Нужно что-то героическое и современное. Говорят, что очень неплохо звучит - Бандероград. И современно, и героически, и пантеон, предложенный ЮВТ, можно построить здесь же. Таким путем наша великая Юлия Тимошенко войдет в историю самостийной соборной Украины. А на пантеоне надпись: «Мой любимый поэт Эсхил когда то писал: "Даже во сне боль..." (дальше содрать с могилы сенатора Кеннеди - ЮВТ это озвучивала, выступая в Польше). P.S. Правда, Эсхил (как и Чехов) стишки не писал, но ЮВТ у нас одна из самых, самых любителей поэзии и образованных политиков - ей лучше знать!



Сергій Соболєв: Головне, щоб ви частіше нагадували своєму куміру Януковичу, що Антон Павлович Чехов - это великий русский писатель. И не только это :).



- У вас, Андрію, був унікальний шанс створити українське громадське телебачення, але ви залишили посаду керівника УТ-1. Так само як Катеринчук залишив податкову. Політиком, мабуть, бути легше й популярніше, ніж робити щось конкретне для рідної країни? А Тимошенко з її диктаторськими замашками ніякого громадського ТБ не треба. Їй потрібне лише таке, щоб її з ранку до вечора хвалили. Хіба не так?



Андрій Шевченко: У 2005-му був більш ніж реальний шанс перезапустити НТКУ в СМ. Його профукав президент Ющенко, який поставив перед держтелебаченням інше завдання - стати українським каналом «Росія». Саме тому я залишив НТКУ. І саме ця історія звела мене пізніше з Тимошенко. Політиком бути цікаво, але віддача - матеріальна, моральна, емоційна - у хорошого журналіста набагато краща :).





- Вам не здається, що кампанія Юлії Тимошенко на Донбасі чистої води симулякр?



Андрій Шевченко: Кампанія БЮТ в Донбасі - це виклик симулякрам. Бодріяр за Юлю:).







- Ні, це Юля за Бодріяра! Логику воздействия масс-медиа Ж. Бодрийяр называет «логикой Деда Мороза»: «Это не логика тезиса и доказательства, но логика легенды и вовлеченности в нее. Мы в нее не верим, и однако она нам дорога».



Андрій Шевченко: Був би Бодріяр живим, я би радив Центральному штабу давати йому українське громадянство і робити віп-агітатором :). Кожен осмислений симулякр наближає нас до Боярки, ви ж знаєте :).







Радослава Чекмышева, студентка: В программах обоих кандидатов на пост президента Украины 2010 мы находим одни и те же фразы, переписанные слово в слово из программ прошлых лет, а именно: профессиональная армия в кратчайшие сроки, программа по борьбе с коррупцией. Вопрос: Это такая новая политическая мода - из года в год «максимум сомнительных обещаний и минимум политической ответственности»?



Сергій Соболєв: Це дуже добре, що не лише Тимошенко розуміє необхідність професійної армії.







Євгенія Продаєва: Чи були якісь непорозуміння з комерційними службами каналів (видавництв, радіостанцій тощо) за час кампанії? Чи вважає ваш штаб адекватними розцінки медіа на ефірний час (площу)?



Андрій Шевченко: Євгеніє, проблеми були з відмовою розміщати агітматеріали, які канали вважали порушенням закону. Перестраховка телеменеджерів, які бояться, що їх зразково-показово «накаже» хтось із кандидатів, - це результат нашого допотопного закону про вибори. Два з половиною роки тому я зареєстрував у парламенті зміни до всіх трьох виборчих законів, які ми напрацьовували разом із Тарасом Шевченком, ІТК та НАМ. Поки що все висить без розгляду. Зараз це на совісті команди Януковича. Ви знаєте, що 4 місяці ми домагаємося змін до Закону «Про вибори» - в тому числі, в частині агітації. Будемо виправляти після президентських. Дасть Бог, встигнемо до місцевих.







Владимир Крупко: Андрей Шевченко, вы лично состоите в сектах и если да, то в каких? Ответ «нет» не принимается, потому что, как кто-то из заслуженных говорил, жить в обществе (БЮТ - своеобразное общество) и быть свободным от общества нельзя. Как на вас влияет внешний антураж бютовской богини - белая одежда, коса, цвет ее волос, кстати, схожий с вашим, надеюсь, естественным цветом волос? Есть ли преемственность между БЮТ и «Белым братством»? Влияние на вас пастора Турчинова? Контакты БЮТ с Посольством божьим? Заранее благодарен за искренность.



Андрій Шевченко: Не принимается :).











- Какой пост в правительстве хотели бы вы занять, если победа будет за Тимошенко?



Андрій Шевченко: Пропозицій в майбутній уряд я поки не отримував:) План «А» - працювати в парламенті, хотів би спробувати себе і в інших комітетах, але це вже після ухвалення закону про СМ :).







Ірина Бекешкіна, соціолог, Інститут соціологій НАН України: - Какие первые 5 решений примет ваш кандидат после своей инаугурации?



Сергій Соболєв: Перше - це термінове формування уряду не за квотним принципом, а за професійною ознакою. Друге - без сумніву, подання бюджету в парламент через прем'єр-міністра. Третє - підписання Бюджетного кодексу, де бюджет місцевих громад (більше 12 тис.) буде формуватися за єдиною формулою, а не спускатися з Києва. Четверте - проведення ґрунтовної реформи судоустрою через врегулювання питання призначення на адмінпосади суддів тощо. П'яте - ухвалення Податкового кодексу за допомогою більшості в парламенті. І все це повинно проводитися, враховуючи висновки соціологічних досліджень.







Дмитро Видрін, політолог: - Задаю вопрос как международный наблюдатель на выборах с многолетним опытом. Как правило, международные наблюдатели - это люди с высокой репутацией и большим опытом в двух сферах: политология, политические науки, международная и политическая журналистика. Соответственно, вопрос: как вы считаете, какой процент наблюдателей из Грузии отвечает этим критериям? То есть являются политологами и международными журналистами с многолетним опытом и высокой международной репутацией?



Андрій Шевченко: З-поміж грузинських спостерігачів я знаю голову грузинського ЦВК, його заступника і двох депутатів парламенту. Вони знають український закон про вибори краще, ніж більшість моїх колег по сесійній залі. Їхні анкети навіть не розглядалися ЦВК. Я думаю, що ми реально з усією цією історією умудрилися плюнути в обличчя народу, який як жоден інший у світі дорожить дружбою з Україною.







- До и после первого тура приходило много сообщений и жалоб на сайт ЮВТ, иногда без контактов, иногда с подробностями, на которые явно модератор не реагировал. Я пытался переправить наиболее конкретные на депутатскую почту А. Шевченко и А. Шкиля - failed mail delivery. Т. е. вы полностью закрыты для простого человека?



Андрій Шевченко: Щодо парламентських електронок. На сьогодні це абсолютно неефективна для роботи система - з тоннами спаму і без можливості повноцінного дистанційного доступу. На моїй візитці - ashevch@gmail.com. Твіттер - ashevch. Щодо інтернет-супроводу Ради. Тут непочатий край роботи. У 2006 році, ставши головою Комітету з питань свободи слова, я запровадив електронну розсилку матеріалів для членів Комітету. Це мав бути перший крок до переходу в електронний документообіг.







- Пропагандисткая компания ПР зачастую строится на сравнении показателей нашей экономики за 2006 и 2009 годы. В связи с этим: почему вы не доносите до широкой общественности примеры с аналогичными проблемами в странах Европы - Греции, Испании и т. д. (сокращение социальных выплат, падение ВВП, безработица, прекращение ипотечного кредитования, государственный долг...)? При этом очень важно было бы давать цифры в этом контексте.



Сергій Соболєв: Саме враховуючи досвід таких країн, як Греція та Іспанія, які стоять на межі дефолту, уряд і приймав не завжди популярні, але дуже необхідні заходи. А цифри залишимо економістам. Набагато важливіше знати, що пропонують кандидати по виходу з кризи. У Тимошенко це чітко зрозуміло. А у Януковича - це розкрутка інфляції, коли він пропонує піднімати соціальні стандарти, не пропонуючи за рахунок чого наповнювати бюджет.







- Факты сдачи в аренду шельфа и ГТС были бы гораздо убедительнее, если бы не повторялись много раз. От этого они теряют свою значимость. Кроме этого, необходимо было бы запустить в интернет копии документов, подтверждающих эти факты, с тем чтобы у людей не оставалось сомнений. Из-за того, что этого не было сделано в своё время, на широкую аудиторию эти факты не производят нужного впечатления.



Сергій Соболєв: Все це в деталях було надруковано в цілій низці інтернет-видань з особистими підписами Януковича та міністрів його уряду, який чотирьом студенткам здали в оренду під вивіскою американської компанії найбільш перспективний газо- та нафтоносний масив України.







- Нужно было бы создавать дополнения к программе ЮВТ. К примеру, агитатор от ПР может спросить о «технологии кипящего шара», и вряд ли агитатор от БЮТ сможет ответить что-то внятное.



Андрій Шевченко: Технологією «кипящего шара» ви озадачили і мене. А от установку для вугільної суміші і я, і Тимошенко бачили на власні очі - в Маріуполі, на комбінаті Ілліча. Пішов учити матчасть :).







Наталья Выговская, Запорожье: Андрей, как ваша политическая сила намерена (и намерена ли) исправлять систему, в которой целенаправленно представителями и вашей политической силы (так как любая политическая сила в Украине в нынешних условиях заинтересована именно в таком состоянии СМИ) искажались и нивелировались основные принципы невовлеченности, объективности и взвешенности, на которых зиждется журналистика? Как практически, законодательно, методологически, ресурсно, популярными или очень непопулярными методами вы намереваетесь вывести журналистику из разряда вспомогательной отрасли пиара в самодостаточную силу, не подчиненную хотя бы в таком глобальном масштабе, как сейчас, личным интересам собственников любого уровня и статуса? Как вы считаете, в чем основная причина отсутствия в принципе у многих представителей СМИ представлений о своей миссии, высоких ценностях и идее служения обществу? И как это можно изменить?



Андрій Шевченко: Для нас свобода слова - це не лише розмови, а й конкретні зміни до законів. Напрямки: 1) суспільне мовлення (за цей закон фракція БЮТ послідовно голосує починаючи з 2005 року; востаннє цей закон був завалений фракцією ПР, яка на Комітеті його підтримала, а в залі дала задній хід); 2) роздержавлення преси (закон, розроблений Кабміном разом з НСЖУ, чекає на внесення в Раду); 3) закон про доступ до інформації (розроблений коаліцією ГО, зареєстрований мною, пройшов перше читання).







Андрій Данильченко, режисер, Перший національний: Як ви ставитесь до слів, а відтак і до самої особи, державного діяча, який в прямому ефірі, привселюдно, висловився: «Построение политики в области культуры исходя из интересов узкой прослойки украиноязычной интеллигенции не имеет смысла». Ваше особисте ставлення до таких слів і до такої людини у якості майбутнього президента?



Сергій Соболєв: Людина, яка називає українську еліту українським голодомором, - це вже по Фрейду, не обмовка. Тому для мене програма Януковича - це програма людини, яка не знає, що таке Батьківщина, патріотизм.







- Все-таки для обычного обывателя объяснение Януковича, что газовый консорциум из-за вовлечения заинтересованных сторон позволит Украине иметь гарантированные объемы прокачки выглядит убедительнее, чем утверждение о том, что это наносит ущерб энергетической безопасности страны. Почему вы детально не разъясняете этот вопрос населению?



Сергій Соболєв: Коли одночасно Янукович заявляє про газовий консорціум на базі існуючих газопроводів, а після цього заявляє про необхідність підтримки обхідних газопроводів (Північний та Південний потік) - таке відчуття, що незалежно від результатів цих виборів - наступне місце роботи Януковича «Радник РАО "Газпром"». Лаври колишнього канцлера Німеччини Шрьодера, який сьогодні на утриманні в РАО «Газпром», не дають спокою п. Януковичу.







- Ким ви себе вважаєте: генофондом нації чи геноцидом нації?



Андрій Шевченко: Тут без Чехова не обійдешся. Пішов за томиком :).







Андрій Колесник, генеральний генеральний директор агенції Cortex: Оправдали ли себя, по вашему мнению, многомиллионные затраты на рекламную кампанию? Сколько новых избирателей (%) удалось привлечь с их помощью (в сравнении с рейтингом вашего кандидата по состоянию на начало кампании)?



Андрій Шевченко: Моя суб'єктивна думка щодо агіткампанії. Емоційна бордова кампанія і музичний тур вирішували інше завдання - мобілізацію Юліного електорату зразка 2007 року. З цим завданням кандидат Тимошенко впоралася відносно успішно. Завойовувати нових прихильників треба інакше - раціональними, прагматичними аргументами. До 2-го туру критично важливо показати різницю між Україною Тимошенко і Януковича.







Валентин Щербачов, спортивний коментатор: Чи зможуть піти «по-спортивному» на компроміс Тимошенко і Янукович і порозумітися після виборів заради України, незважаючи на те, хто з них стане президентом?



Сергій Соболєв: Це можливо було, коли до виборів було більше року, і Тимошенко саме це пропонувала і Януковичу, і Ющенку. Але, на жаль, врешті-решт, сама боролася з кризою. Зараз єдине порозуміння, яке можливе, - це порозуміння щодо плану та активних дій боротьби з кризою. Все інше від лукавого.







Юрій Луканов, голова Комітету Київської незалежної медіа-профспілки: Шановна Юлія Тимошенко зусиллями своєї команди через суд намагалася обмежити критику своєї власної особи. Суд не задовольнив вимоги тимошенківців і відхилив їх. Тим не менше, сам підхід викликає тривогу. Журналістам хотілося б знати, чи не думає пані Тимошенко, що такий підхід з її боку був помилковим? Якщо так, то чи готова вона заявити, що відмовиться у майбутньому від спроб обмежувати критику на власну адресу?



Андрій Шевченко: Щодо судового процесу по критиці уряду. Цей позов був помилкою. Це визнано самим кандидатом і Центральним штабом. Тому позов відкликали. Дуже добре, що тоді своє слово сказали журналісти і громадянське суспільство.







Юрій Луканов: Крім того, члени команди пані Тимошенко обіцяли позбавити власності головного редактора однієї з газет, яка мала сміливість критикувати членів БЮТ. Це стосується головного редактора «України молодої» Михайла Дорошенка, чия газета критикувала нардепа від БЮТ Андрія Портнова. Відповідно, адвокатка останнього публічно змальовувала «веселі» перспективи для пана Дорошенка. Дуже цікаво знати ставлення шановної Юлії Тимошенко до таких дій своїх спільників.



Андрій Шевченко: Щодо «України молодої». Спроби закрити рот будь-якому виданню під виглядом господарських спорів - це неприйнятно. Як ти, Юрію, чудово пам'ятаєш, ці схеми успішно обкатувалися за часів президентства Кучми і першого прем'єрства Януковича. Інша справа, що журналістська спільнота своїм мовчанням заохочує одностороннє «мочилово», в якому, на жаль, дуже часто помічена УМ. Я люблю цю газету, безмежно шаную Лиховія і тому почуваю себе вправі говорити те, що ми всі знаємо, вголос.







Тетяна Чорновіл, журналіст: Як гадаєте, чи готовий майбутній президент від БЮТ ініціювати радикальні і непопулярні, але потрібні державі кроки? Наприклад, якщо заглибитися у тему боротьби з корупцією, можна згадати грузинській досвід, коли там було повністю зруйновано стару правоохоронну систему, а новостворену поліцію було укомплектовано новими кадрами. Це викликало обурення в суспільстві, адже це не жарти - викинути старі кадри на вулицю, зате тепер корупції в правоохоронних органах в Грузії немає. В Україні також існує аналогічна потреба повністю перекомплектувати судову владу, прокуратуру, міліцію. Але чи є рішучість та бажання будь-якої політичної сили піти на такий крок? Таких рішучих кроків потребують і інші сфери. Візьмемо, наприклад, систему освіти. У нас в країні багато сіл, де кількість вчителів у школах дорівнює кількості учнів. Було би, звичайно, ефективніше, краще і для дітей, і для держави ліквідувати школи в окремих селах, а дітей возити до сусідніх сіл автобусами. Але тоді доведеться викидати на вулицю вчителів. Як вирішувати такі проблеми? Чи вистачить у нового президента твердості приймати болючі та непопулярні рішення заради ефективності державного функціонування?



Андрій Шевченко: Таню, мій найбільший страх, як і у тебе: що влада зміниться - і нічого не зміниться. Тому при виборі з двох - Юля:)







- Я планую голосувати за Юлію Володимирівну. Але мене мучить те, що останнім часом на місці розумної жінки (ЮВТ), конструктивного політика я бачу воїна у спідниці. Наче з окопу віщає. А від жінки-президента мені б хотілося бачити спроможність примирити непримиренних опонентів, аби почалася конструктивна робота. Не все одно: жінка керує країною чи чоловік. І якщо ми обираємо жінку, то очікується якесь панування мудрості і здорового глузду (ось як у Німеччині). Які жіночі якості Ю.В. (окрім краси) повинні переконати виборця в тому, що саме жінка має керувати Україною?



Андрій Шевченко: Кампанія змушує бути агресивним і жорстким. Сподіваюся, після виборів ми побачимо ще і Юлю-будівницю.







Юрій Луканов: У процесі передвиборної кампанії наші колеги з сумом констатують факт, що, даючи згоду на участь в тих чи інших політичних ток-шоу, ваші команди диктують організаторам, яких журналістів запрошувати, а яких - ні. Журналісти переважно вважають, що такий підхід суперечить ідеалам свободи, які ви нібито підтримуєте. Повідомте, будь ласка, чи готові ви відмовитися від такої практики і терпіти на своїх виступах і тих журналістів, котрі не дуже вам подобаються і ставитимуть не лише ті питання, які б ви хотіли чути?



Андрій Шевченко: Щодо узгодження списків журналістів на ефірах. Мав щодо цього дискусію з Лещенком і Мустафою. Залишився при своїй думці. Якщо зі списків журналістів на ефірі Юлі пропадає Лещенко - це на совісті ведучого і продюсера. Знаєте, я коли був шеф-редактором 5-го каналу, мені дуже часто намагалися виставляти умови, на яких політик погоджувався прийти в ефір. Це завжди від мене залежало - чи платити цю ціну за те, щоб отримати гостя, чи ні. Але коли мені, наприклад, казали: я прийду на ефір, але лише, якщо ти будеш ведучим, а не Скрипін, я казав категоричне «ні». Роман робив так само. Тому ведучим і продюсерам треба жорсткіше наполягати на форматі, який вони вважають цінним







Валентин Щербачов: Як можна реалізувати ідею «Здорова нація» при тій економічній ситуації, яка існує сьогодні?



Сергій Соболєв: Ідея здорової нації може бути реалізована в будь-яких економічних умовах. Головне - це коли народ довіряє своїм лідерам і розуміє, що тимчасові тяготи та незручності переживають всі: і поводирі, і нація.







Сергій Соболєв: Дякую за плідну співпрацю. Щасливо всім!







Андрій Шевченко: Насамкінець. Хочу звернутися до думаючого, критичного, цинічного, прагматичного, але ж при цьому і романтичного, сентиментального і патріотичного читача «Телекритики». На жаль, всі політики - включно з Тимошенко - зробили достатньо для того, щоб такий громадянин сьогодні критично ставився до будь-якого політика... Але це не може залишити всіх нас вдома у другому турі. Якщо мені правильно процитували Гузара, він сказав, що не брати участі у виборах - це втеча. Втеча від себе, від відповідальності, від необхідності ухвалювати важкі рішення. Що зробиш - у житті всі значущі рішення даються важко... Тому прошу всіх прийти і проголосувати. За чат дякую «Телекритиці» - цікаво і цінно. Запитання, які залишилися, обіцяють переслати. Дизайн сайту я би вдосконалив. Спасибі! :) Дякую всім за запитання - приємно вражений шанованими, легендарними іменами, які тут є. Сподіваюся на зустрічі в Києві вже після перемоги! Тримайтеся!!!