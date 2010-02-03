«Если мы потеряем украинскую науку и культуру, то вымрем как майя»

- на ТК відбувся чат з депутатами Партії регіонів Оленою Бондаренко та Іриною Горіною
2 лютого на chat.telekritika.ua відбулися дві чат-конференції з представниками кандидатів у Президенти України, що змагатимуться за голоси українців у другому турі - Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Тема для розмови з представникам обох виборчих штабів пропонувалася однакова: «Майбутнє України за нового президента».
Чат-конференції відбулися в рамках проекту «Моніторинг ролі ЗМІ та політичної реклами у виборах-2010», який реалізується громадською організацією «Телекритика» за підтримки Internews Network.
До обговорення пропонувалися питання: економічна політика майбутнього президента; перші укази, програми; боротьба із корупцією, незалежність суддівської влади, перспективи політичної реформи; медіаландшафт після виборів, захист прав журналістів, створення економічних умов для сталого розвитку ЗМІ тощо.
У спілкуванні взяли участь відомі громадські діячі, учасники проекту та читачі сайту, політологи, економісти, журналісти. Часто наші читачі ставили однакові запитання як до політиків від ПР, так і до політиків з БЮТ.
Пропонуємо вашій увазі повну версію чату з представниками Партії регіонів народними депутатами Оленою Бондаренко та Іриною Горіною (чат з бютівцями Андрієм Шевченком та Сергієм Соболєвим можна прочитати тут).
На частину запитань пані Горіна та Бондаренко не встигли відповісти у час, відведений для чат-спілкування. Проте вони пообіцяли задовольнити цікавість усіх читачів ТК та надіслали відповіді на ті запитання, що лишилися, пізніше (див. нижче).
В остаточній версії ми зберегли підписи тих читачів, хто надсилав запитання нашим гостям під власними іменами; ті питання, які подано без підпису, ставилися в чаті під ніками.
Ірина Горіна: Я первый раз на ТК. Очень рада, что мне представилась возможность пообщаться со всеми желающими. Постараюсь давать конкретные лаконичные ответы, чтобы удовлетворить вопросы участников чата.
Олена Бондаренко: Добрый день!
Володимир Золоторьов, політичний оглядач: Очевидно, что нынешних полномочий Президента будет недостаточно, чтобы выполнить те обещания, которые кандидаты заявили в своих программах. Поэтому логично предположить, что для выполнения этих обещаний понадобятся изменения Конституции. Какими будут эти изменения? Если они действительно планируются, почему нет широкой дискуссии по этому поводу? И что же будут делать кандидаты, если провести такие изменения не удастся - как они тогда выполнят свои предвыборные обещания?
Ірина Горіна: Первое, то что должен сделать президент, - это предложить новый формат коалиции под свою программу, для того чтобы те обещания и реформы, которые были представлены, могли быть реально воплощены. Это возможно только при единстве власти - президентской, парламентской и исполнительной. То есть задача №1 - ликвидировать политический кризис, который сейчас есть в стране. Мы уже сейчас ведем предварительно переговоры, и есть большая уверенность - процентов на 80, - что после избрания нового президента сложится новая парламентская коалиция. После этого нужно будет принять программу президента и назначить новое правительство профессионалов. Предстоит сложная работа, потому что у нас на сегодняшней день нет информации о действительном положении в экономике страны. Лжесоциология искажает реальную картину, поэтому необходимо установить показатели всех секторов экономики на момент прихода нового президента - как с помощью нового правительства, так и с привлечением экспертов международного уровня, уважаемых профессиональных людей, чтобы показать всему народу правдивую картину, с которой начинает работать новый президент и новая команда. После того, как будут намечены реальные шаги по всем отраслям, начнется плановое проведение реформ на основе стабильности и взаимосвязи разных ветвей власти, нужно будет говорить о том, какие изменения необходимо предлагать и вносить в Конституцию, для того чтобы ликвидировать дисбаланс после конституционной реформы 2004 года.
Ірина Бекешкіна, соціолог, Інститут соціологій НАН України: Чего ваша команда собирается достичь в первые 100 дней президентства? Какие первые 5 решений примет ваш кандидат после своей инаугурации?
Ірина Горіна: Сто дней - это символический срок, достаточно короткий для получения ощутимых материальных результатов, но достаточный для того, чтобы положить на практические рельсы все обещанные реформы в разных направлениях экономики и социальной сферы. За 100 дней будет: новая коалиция, новое правительство, утвержденная программа правительства на основе программы президента, за каждой реформой будет закреплен министр - профессионал в этой области, будет обнародовано реальное положение вещей в экономике и социальной сфере, а также намечены пути переговоров с нашими партнерами (и с МВФ, и с Россией, и с Европейским Союзом, - всеми теми, кто занимал нам деньги) о пересмотре контрактов на более выгодных для Украины условиях: отсрочка выплат тел кредита, уменьшение стоимости газа, уменьшение процентов, чтобы дать экономике возможность при осуществленных реформах подняться в течение 2-3 лет.
- Что будет с Комиссией по морали при новом президенте?
Ірина Горіна: - Существует закон, согласно которому работает эта комиссия. Фактически она работает 5 лет. Необходимо проанализировать результаты ее работы, проверить, сколько было израсходовано бюджетных средств на работу этой комиссии, и каково КПД решений, которые она принимала. Если речь идет о канонах общественной морали и общественного контроля за этикой и моралью в тех или иных сферах общества, безусловно, это должна быть общественная организация, состоящая из авторитетных старейших людей нашей страны, которые будут пользоваться всеобщим уважением и доверием, для того чтобы выносить вердикты, которые касаются общественной морали. Поэтому этот вопрос будет проанализирован, и если комиссия не оправдала возложенных на нее задач, закон будет отменен и будет предложено создание новой комиссии на общественных началах, которая будет пользоваться действительным авторитетом в обществе.
- Такие молодые и умные кадры в ПР - редкость! И уж совсем зашкаливает количество одиозных фигур. Одни Герман и Чечетов чего стоят. Да и лидер ваш умом не блещет! Что же вас удерживает в рядах партии? Меркантильный интерес? Риторический вопрос.
Ірина Горіна: В Партии регионов очень много людей разных поколений, разных возрастов - это большая команда, которая, конечно же, не может выглядеть однозначно. Мое первое сильное впечатление, когда я стала членом этой команды, - это большое количество профессиональных мудрых людей, которые прошли нелегкий путь, людей, которые сделали себя сами. Моя задача как члена команды, основные принципы и задачи, которые я разделяю, - показать, что новое поколение политиков в Партии регионов - это образованные, самодостаточные, грамотные и профессиональные люди, которые и в работе, и в общественной деятельности помимо основной работы действительно пытаются изменить и правила игры, и саму жизнь к лучшему.
Дмитро Видрін, політолог: - Задаю вопрос как международный наблюдатель на выборах с многолетним опытом. Как правило, международные наблюдатели - это люди с высокой репутацией и большим опытом в двух сферах: политология, политические науки, международная и политическая журналистика. Соответственно, вопрос: как вы считаете, какой процент наблюдателей из Грузии отвечает этим критериям? То есть являются политологами и международными журналистами с многолетним опытом и высокой международной репутацией?
Ірина Горіна: - В Верховной Раде были продемонстрированы аудиозаписи телефонных разговоров между премьером Тимошенко и президентом Саакашвили. Сейчас по этому факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Из этих разговоров абсолютно понятно, что перед этими грузинскими наблюдателями, которые были в первом туре, стояли совершенно другие задачи. Я лично ознакомилась в ЦВК с анкетами этих наблюдателей из Грузии. Часть из них имели удостоверения внештатных корреспондентов украинских изданий, часть из них - рядовые юристы и люди, занимающиеся разными видами деятельности, но никак не относящиеся к категории известных политиков, политологов и международных журналистов. Очень жаль, что наши отношения с Грузией приобретают такие уродливые формы, но я надеюсь, что это не помешает дружеским отношения между украинским и грузинским народом.
А. Качкан, студентка: Як ви вважаєте, чи справедливі претензії висувала ПР до Національного екзит-полу (мовляв, його було куплено БЮТом). Адже потім від представників самого Національного екзит-полу ми отримали досить переконливі пояснення того, чому насправді їхні дані відрізнялися від даних інших досліджень. Чи вважаєте ви екзит-поли контрольним інструментом щодо відсутності фальсифікацій на виборах?
Ірина Горіна: Как и в каждой прикладной науке, в социологии есть свои жесткие правила. На большую страну с 30-миллионным избирателем выборка количества точек, по которым проходит экзит-пол, должна быть не меньше определенного показателя. Поэтому когда представители Национального экзит-пола, объясняли большую ошибку в своих результатах недостаточным количеством средств и числа исследуемых избирательных участков, они просто расписывались в своем безответственном и непрофессиональном подходе к работе.
Євгенія Продаєва, керівник відділу медіабізнесу «Телекритики»: У яку суму оцінюється бюджет рекламної кампанії Віктора Януковича?
Олена Бондаренко: Что касается рекламного бюджета, то точного ответа до конца кампании вам не даст никто. Каждый день реклама чего-то да стоит. Впереди еще три полноценных рекламных дня.
Євгенія Продаєва: Чи були якісь непорозуміння з комерційними службами каналів (видавництв, радіостанцій тощо) за час кампанії? Чи вважає ваш штаб адекватними розцінки медіа на ефірний час (площу)?
Олена Бондаренко: Непорозуміння були, є і, мабуть, будуть. На жаль, деякі канали висували не зовсім адекватні вимоги як до наших рекламних роликів, так і до інформаційних подій, пов'язаних з діяльністю нашого кандидата. Це особливо було помітно, коли майже такі ж самі особливості з боку роликів, наприклад, БЮТ, без будь-яких перепон з'являлися на цих каналах. Найсвіжіший приклад - це ролики Тимошенко, де використовуються зображення європейських лідерів без їхньої письмової на те згоди. А, наприклад, у роликах регіоналів заборонили використовувати навіть зображення Євросоюзу.
Віктор Небоженко, політолог: Готов ли ваш кандидат провести закон об общественном телевидении? Готов ли провести общественное телевидение бюджетной строкой? Готов ли ваш кандидат принять телевидение, которое не будет подконтрольно ни Секретариату президента, ни Верховной Раде, ни олигархической структуре, но будет финансироваться государством?
Олена Бондаренко: О своей готовности Виктор Янукович уже заявил. Второе: поскольку вопрос задаете мне, а не Януковичу, мое мнение - финансирование общественного телевидения должно быть комбинированным: бюджет плюс абонентская плата. Только таким образом можно дать понять гражданину, что он не только лично заинтересован в независимом общественном телевидении, но и готов вносить свою плату за эту независимость. Он будет знать, что это он финансирует ОТВ, и поэтому будет стремиться влиять и на контент, и на качество, и на редакционную политику, голосуя гривной. Третье: вопрос сомнительный. Что толку от, например, Первого национального, финансируемого государством и который при этом подконтролен и Секретариату Президента, и Кабинету Министров?
- Почему комитет свободы слова под руководством г-жи Герман де-факто прекратил свою работу? Такого не было ни при Томенко, ни при Правденко, ни при Шевченко. Это саботаж или банальное отсутствие менеджерских способностей?
Олена Бондаренко: Состояние работы в комитете ничем не отличается от общего уровня работы парламента.
Валентин Щербачов, спортивний коментатор: Як можна реалізувати ідею здорової нації при тій економічній ситуації, яка існує сьогодні?
Ірина Горіна: Первое, что сделает новое правительство, - примет новый бюджет, в котором не будет непонятных, ненужных статей расходов (к примеру, в бюджете 2009 года 193 статьи: 150 млн гривен для Министерства экономики на компьютерное переоснащение, 120 млн на повышение квалификации кадров министерств за границей). Все средства будут распределены только в рамках необходимых реформ, одной из которых и является здоровье нации, подрастающего поколения плюс реформа здравоохранения. События последнего года четко показали, на каком немыслимо низком уровне находится система здравоохранения. В программе нашего кандидата по нарастающей планируется от пяти и больше процентов доли ВВП направлять именно на эту сферу. И мы будем это делать, потому что мы теряем своих стариков и потеряем и своих детей, и молодежь.
Андрій Колесник, генеральний директор агенції Cortex: Оправдали ли себя, по вашему мнению, многомиллионные затраты на рекламную кампанию? Сколько новых избирателей (%) удалось привлечь с их помощью (в сравнении с рейтингом вашего кандидата по состоянию на начало кампании)?
Олена Бондаренко: Уважаемый Андрей, не все измеряется деньгами. А что касается - оправдал, не оправдал ли - цыплят будем считать по осени, т. е. после второго тура. Но эффективностью распределения денег по различным рекламным направлениям мы довольны. По сравнению с нашими конкурентами, у нас была самая эффективная по затратам и результатам кампания. Спасибо нашим консультантам.
Андрій Данильченко, режисер, Перший національний: Як ви ставитесь до слів, а відтак і до самої особи, державного діяча, який в прямому ефірі, привселюдно, висловився: «Построение политики в области культуры исходя из интересов узкой прослойки украиноязычной интеллигенции не имеет смысла». Ваше особисте ставлення до таких слів і до такої людини в якості майбутнього президента?
Олена Бондаренко: По всей видимости, фраза вырвана из контекста, судить по куску о том, что же все-таки на самом деле имел в виду тот или иной человек, неумно. Возможно, он говорил о так называемой прослойке, которую очень метко назвала архитектор Лариса Скорик, - «образованщина». Если же речь шла о чем-то другом, то я предпочитаю, еще раз подчеркиваю, видеть весь текст целиком.
Андрій Данильченко, режисер, Перший національний: Де українське кіно?
Олена Бондаренко: Там, де і 52 млн гривень, які держава виділила 2009 року на розвиток вітчизняного кінематографу. Запитайте у влади, будь ласка.
Сидорчук: Мене цікавить, яким чином ваш кандидат планує реалізувати надання молодим спеціалістам першого робочого місця.
Олена Бондаренко: Через законодательные инструменты. Прежде всего, необходимо принять закон о первом рабочем месте, который предполагает государственные гарантии и финансовые стимулы предприятиям, которые создают такие места. Проще говоря, государство оплачивает риски и издержки предприятиям за найм молодого и неопытного специалиста в обмен на обязательство предприятия взять его на работу и создать ему все условия.
Ірина Горіна: Мы планируем за короткое время создать реальный рынок рабочей силы в Украине, чтобы существовал запрос на экономистов, юристов, инженеров и др. Чтобы каждый выпускник точно был нужен в том или другом месте. И второе, что мы будем делать, - воссоздавать и развивать профтехобразование в Украине. Мы полностью потеряли рабочие специальности, у нас негде учиться на сварщика, каменщика, слесаря, наладчика. У нас есть специальная программа в этой отрасли образования, и мы реализуем ее очень быстро.
Дмитро Видрін, политолог: Через три месяца парламентские выборы в Венгрии. Венгрия является для нас стратегическим партнером и одним из главных «окон» в Европу. От предстоящих выборов в Венгрии во многом зависят наши будущие международные отношения. Соответственно, вопрос: сможет ли бюджет Украины профинансировать хотя бы тысячу украинских наблюдателей на выборах в Венгрии? И к кому мне обращаться как международному наблюдателю в правительстве нашей страны по поводу получения финансов на поездку в Венгрию?
Олена Бондаренко: Уважаемый Дмитрий, полагаю, что из-за масштабных экономических проблем Украина не сможет профинансировать такое большое количество наблюдателей за выборами в Венгрии. Это вопрос важный, и первое, что мы должны показать как демократическая страна, это чтобы уровень наших наблюдателей был такой, как у вас, Дмитрий. В любом случае вопросы финансирования отправки наблюдателей от Украины упираются в вопрос бюджета. Он, к сожалению, еще не принят, но, к счастью, именно по этой причине у нас есть время учесть и этот момент при его подготовке.
Ігор Луценко, головний редактор сайту «Фінансист», активіст громадського руху «Збережи старий Київ»: Влітку 2009 року два депутати Партії регіонів збиралися забудовувати територію за адресою вул. Гончара, 17/23, яка є охоронною зоною Софії Київської. ЮНЕСКО стурбована з цього приводу, не погоджується з таким ставленням до пам'ятки і наполягає на виключенні Софії Київської зі списку світового значення. Чи дійсно Партія регіонів у цілому вважає, що подібне ставлення до пам'ятки неправильне (тому що депутати приїздили з подібними заявами)? Яка ухвала суду щодо припинення будівництва?
Олена Бондаренко: Оскільки ані я, ані Ірина не працюємо в цьому окрузі, нам дуже важко робити якісь оцінки з цієї ситуації. За місто Київ у нас відповідальний Василь Горбаль. Його приймальна розташована за адресою: вул. Вадима Гетьмана, 19/38.
Андрій Данильченко, режисер, Перший національний: Я буду голосувати за того кандидата, який дасть мені найбільш адекватну відповідь на питання про його ставлення до української культури. Отже, як ви ставитесь до української культури?
Олена Бондаренко: Вопрос для меня очень странный, мягко скажу. Ну как можно спрашивать об отношении человека к его родной культуре, его родителям, его Родине?! Естественно, что Родина была, есть и будет милее всех на свете, родители - самыми лучшими, а родная культура - самой близкой. Я считаю, что это нормально.
Олександр Томченко, журналіст: Чи згодні ви з існуванням мораторію на купівлю-продаж землі? Якщо так, чому? Якщо ні, що ви запропонували б натомість?
Ірина Горіна: Мораторий был продлен по той причине, что властью не составлен реестр всех земель в Украине. Без оценки качества и количества всех имеющихся земель (и с/х назначения, и не с/х назначения) - невозможно. Это первое. Второе: вопрос продажи земли в принципе неоднозначный. Ряд европейских стран (Нидерланды, Дания и др.) имеют большую часть государственных земель, они не продают свою землю. Италия, Германия, США выкупают назад в государственную собственность землю из частных рук, потому что проблема обеспечения нации продуктами питания становится год от года все более актуальной. Мы часто бросаемся с опозданием то в одну сторону, то в другую, не оценивая надвигающихся глобальных проблем. Одной из первых отраслей, которая будет выводить Украину из кризиса и поднимать экономику, будет именно агропромышленный комплекс. К вопросу продажи земли надо подходить очень взвешенно.
Алла Турус, студентка: Среди законов Украины о СМИ есть закон о кинематографии (принят 13 января 98 года). С тех пор законодательная база ни на шаг не продвинулась в этом направлении и государственные заказы на кино в Украине практически равны нулю. Вопрос: так расставлены приоритеты или киноиндустрия в Украине просто часть тонущего корабля?
Олена Бондаренко: Уважаемая Алла, не такой уж ноль - 52 млн грн. в год. Да, с одной стороны, деньги небольшие, с другой - их достаточно, чтобы снять, например, замечательный фильм-сказку для детей. Поэтому вопрос - в эффективности использования тех денег, которые Украина ежегодно выделяет на отечественный кинематограф. Увы, все наши госструктуры, которые причастны к кинематографической сфере, безнадежно застряли в советском прошлом. Хотя, справедливости ради, Советский Союз беспокоился о своем кинематографе не в пример независимой Украине.
До чатів на ТК долучилися студентки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
Рада Чекмишева, студентка: В программах обоих кандидатов на пост президента Украины 2010 мы находим одни и те же фразы, переписанные слово в слово из программ прошлых лет, а именно: профессиональная армия в кратчайшие сроки, программа по борьбе с коррупцией... Вопрос: это такая новая политическая мода из года в год «максимум сомнительных обещаний и минимум политической ответственности»?
Олена Бондаренко: Уважаемая Рада, подобные обобщения не к лицу думающим людям. Все-таки рекомендовала бы вам читать программы кандидатов внимательно, а самое главное - читать их расширенный вариант, а не тот, который подается ЦИК в объеме 12 тыс. знаков. Удачи!
Оксана Рибась: Маємо велику проблему: за кордон їдуть ті, хто міг би прославити Україну, - винахідники, науковці, митці... Яких заходів вживатиме новий президент, аби «золоті голови» науки та культури могли реалізуватися на батьківщині? Конкретно, по пунктах...
Ірина Горіна: Количество средств, которое выделялось за последние 5 лет на науку и культуру, было мизерным, поэтому люди, которые представляют цвет нации, не имели возможности реализовать себя на родине. Нищенская зарплата - это первое. А второе - нет запроса на их научные разработки и творческие работы. Еще раз хочу повторить: если убрать расходы на «левые» лоббистские программы, основные секторы - наука и культура в том числе - получат достаточно финансирования, чтобы с первых шагов стало видно: новый президент придает этому большое значение. Если мы потеряем украинскую науку и культуру, мы вымрем как майя.
Олександр Томченко, журналіст: Партія регіонів наголошує на збереженні нейтрального статусу України. Менше з тим, неодноразово доводилося бачити організовані ПР акції на кшталт «Натовський чобіт не буде топтати українську землю!». Чи не вважаєте ви, що висловлювання неприхованої ворожості до однієї з міжнародних організацій є несумісним із поняттям нейтралітету?
Олена Бондаренко: Не вважаю, тому що НАТО - це не ЮНЕСКО і не міжнародна спілка садоводів, а справжнісінький військовий альянс з усіма атрибутами: солдатами, танками, ракетами, флотом.
Олена Галапач, телеглядач: Вчера в эфире ICTV ваш кандидат 5 раз в одном предложении повторил слова «как говорят». Кто следит за речью Федоровича? Мы что, должны и в дальнейшем собирать все очепятки президента, если он таковым, не дай Бог, станет? Он выглядит смешно и нелепо. Гопник есть гопник!
Олена Бондаренко: За речью Федоровича следит сам Федорович. Это первое. А второе - в своих оговорках он не оригинален, скорее наоборот - постоянен. Поэтому ничего нового в вашем вопросе я не открыла. Самое главное, что при нем как при премьере не было масштабных очепяток в бюджете страны и других судьбоносных для всех нас документах.
- В случае если В.Ф. Янукович станет президентом, какой курс гривны к доллару вы можете прогнозировать в конце 2010 года?
Олена Бондаренко: Мы не Нострадамусы. Но можем дать прогноз, исходя из тех реалий, которые есть сейчас в стране и мире. При грамотной экономической политике курс будет колебаться от 7,5 до 8,1.
Телеканал СТБ завітав до ТК поспілкуватися з Оленою Бондаренко
- В программе Януковича мы видим: «мы должны открыть парламент», «мы должны проводить выборы в парламент по открытым спискам», «мы должны сделать его более функциональным и эффективным», «парламентско-президентская республика - это то, что нужно Украине и это то, что вы найдете в программе Виктора Федоровича»... На самом деле в программе В.Ф. Януковича, опубликованной на его официальном сайте, нет ни слова об открытых выборах по открытым спискам и ни слова о парламентско-президентской республике. Проясните, пожалуйста, эти вопросы. Есть ли твердая программная позиция ПР по этому поводу?
Олена Бондаренко: Позиция не изменилась. Регионалы как считали, так и считают, что Украина должна быть парламентско-президентской. Что касается открытых списков, то наши стремления проводить в дальнейшем выборы именно по этой системе никто в партии не оспаривал.
«Телекритика»
P.S. Олена Бондаренко і Ірина Горіна надіслали до редакції відповіді на запитання читачів ТК, на які не встигли відповісти під час чату.
Дудченко Егор, студент КНУ: Возможно ли развитие нормального действенного гражданского общества в Украине?
Олена Бондаренко: Возможно. Но при наличии критической массы оптимистов-созидателей. Надеюсь, Вы, Егор, с нами?
- Насколько открытой (не только в политическом понимании) будет жизнь будущего президента и, в том числе, его семьи для граждан страны?
Олена Бондаренко: Настолько насколько от него потребует этого общество и насколько это будет в рамках социальной значимости и приличия. Меня настораживает Ваше уточнение - «не только в политическом понимании». Человеческое любопытство иногда переходит все границы, уничтожая сакральные смыслы, которыми также должно обладать здоровое общество. Вы ведь понимаете, что одно дело, когда интересуются - какие книжки читает президент на ночь, другое дело, когда любопытствуют - в белье или без спит его жена.
Оксана Рибась, студентка: Чи може ваш кандидат гарантувати територіальну і духовну цілісність України?
Олена Бондаренко: Запитання вже видає ваші сумніви. Спробую вас переконати. Лише один спогад. 2004, Київ. Прибічники Ющенко на майдані та шахтарі у центрі міста, помаранчеві під Адміністрацією Президента та міліція напроти, мітингувальники під Вищим судом та внутрішні війська. Заради єдності та спокою Янукович не дав команди «розігнати, роздавити, розстріляти, вішати та саджати». Бо це - не тільки перший крок до диктатури, а й перший крок до втрати України. Янукович зберіг країну.
Мирон Блощищак, віртуоз: Пані Олено, свого часу Ганна Герман казала, що ПР бачить головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення саме вас. Ви можете підтвердити, що у разі перемоги Віктора Януковича готові працювати в Нацраді? І кого ще ми можемо побачити в новій президентській четвірці?
Олена Бондаренко: Оскільки такої пропозиції я не отримувала, то навіщо це обговорювати? Несвоєчасно:))
- Що потрібно зробити Тимошенко чи всім громадянам України, щоб Віктор Федорович пішов на теледебати з Тимошенко? Чи не здається вам, що своєю поточною позицією ігнорування запрошення Тимошенко до дебатів Янукович підіграє заявам ЮВТ про власну боягузливість чи неготовність швидко реагувати на задані запитання?
Олена Бондаренко: Янукович піде на дебати одразу ж після того, як Тимошенко виконає свої обіцянки про відшкодування боргів Ощадбанку та миттєву контрактну армію. Адже саме завдяки цим казковим цяцянкам вона отримала владу. До того ж моменту... Ну, про що з нею розмовляти? Знов про взуття Януковича, яке, до речі, не дорожче за її брендові черевички?
Олександр Михельсон, журналіст, Главред: Елена, разрешите несколько личный вопрос: правда ли, что когда шла известная дискуссия по поводу Донецкого университета, вы публично заявляли, что лучше назвать его именем оружейника Дегтярева, чем именем поэта Стуса?
Олена Бондаренко: Дегтярев - тульский оружейник???? Орррригинально. По всей видимости, Вам как неаборигену Донецка, неизвестен Дегтярев, которого до сих пор помнят и уважают в Донецке. Владимир Иванович Дегтярев руководил областью с 1963 года по 1976. И руководил так, что до сих пор служит примером для многих и многих. Самые масштабные стройки, самые смелые мечты по озеленению города, самая большая помощь в развитии инфраструктуры образования и медицины были воплощены Дегтяревым.
Оксана Рибась, студентка: Які політтехнологи створювали рекламні ролики В. Януковича і чи знають вони, що реклама, побудована на суцільному негативі, викликає у суспільства розчарування, відразу, розпач? Хто буде за це відповідати?
Олена Бондаренко: Оксано, усе пізнається у порівнянні. Отже, порівняння результатів роботи Януковича та Тимошенко - це пізнання суті Януковича та Тимошенко як державних діячів. Не наша провина в тому, що у Тимошенко все так погано виходить. Ось звідкіля у суспільства - розчарування, відраза та розпач. Ось і я питаю: хто буде відповідати за шалені борги, за пустий бюджет, за згвалтовану систему освіти, за змарнілий час, за інфляцію, зростаючі ціни та тарифи, за зубожіння України??? Якщо і надалі буде хазяйнувати Тимошенко, то відповідати будемо усі ми - громадяни країни. Усі, окрім неї. Вона - це безвідповідальність.
Віта Мельник: Хочеться поговорити про рекламну кампанію. Скажіть, будь ласка, за скільки днів до проведення виборів має бути знята агітація? Наскільки я розумію, порушили закон цього року всі кандидати. Адже і в переддень виборів можна було побачити їх рекламу!
Олена Бондаренко: Віто, ніхто закон не міняв. Останній день - це 5 лютого, п'ятниця. А що стосується порушень, впевнена, не кандидати та їх штаби порушують закон. Деяким операторам аутдор просто ліньки виконувати свої обов'язки. Ми з цим стикалися теж: ти їм - офіційного листа із попередженням та вимогу все зняти, а вони тебе просто тишком-нишком ігнорують. Чула, що аналогічні проблеми були й у інших кандидатів також.
Сабляш Яна, студентка: Яке місце в держбюджеті займе фінансування культури? Мені хочеться дивитись якісне україномовне кіно, читати українські книги, вчитись за україномовними підручниками? Хочеться пишатись Україною! Як я це можу зробити, якщо потенційний Президент не просто не знає, що це таке, але і не планує дізнатись???
Олена Бондаренко: Вы о Тимошенко? Я с вами полностью согласна. За время ее премьерства в Минобразования появилось несколько миллионеров, которые просто удачненько провернули сделку по монополизации производства учебников. Поинтересуйтесь, узнаете много интересного и о Вакарчуке, и о «Генезе», и о многом другом.
Оксана Рибась, Оксана Гранко, студентки: Лідер опозиції - такий мужній чоловік, який побоявся провести цивілізовану розмову з прем'єр-міністром... Очевидно, не мав, що сказати?
Олена Бондаренко: Шановні Оксани, цивілізованої розмови із Тимошенко?! Не смішіть мене, заради Бога! Ти їй - про економіку, вона тобі - про взуття, ти їй - про інфляцію, вона тобі - про бандитів та олігархів. І так до нестями... Навіщо? Це, як влучно сказала одна журналістка, розмова із глухою та сліпою.
Оксана Рибась, студентка: Яким чином буде покращуватися рівень екології за президентства Януковича?
Олена Бондаренко: Наскільки буде дозволяти бюджет країни та його розуміння екологічних проблем.
- Елена, скажите, если ваш кандидат победит, будете ли вы настаивать на выполнении пункта программы про отмену ЗНО? Если да - то зачем? Это европейские методы. Их надо усовершенстовать, а не отменять.
Олена Бондаренко: Прежде чем говорить о европейскости, необходимо понимать, зачем вообще вводится ЗНО, будет ли оно обязательным или альтернативным, что оно даст в плане объективности оценки знаний и т.д. Наш подход следующий: каждый вуз должен формировать свой пакет требований к поступающим. Высокие баллы по тестам при зрении в «-6» в любом случае - еще не пропуск, например, в Национальный авиационный университет. Как такой специалист будет управлять воздушными судами? Это же абсурд! От этого же будут зависеть жизни пассажиров. А как быть с аттестатом зрелости? Его что - в корзину? Получается, что можно 11 лет учится кое-как или заниматься только одним-двумя-тремя предметами, сдать тесты и поступить. Никакого стимула вообще для того, чтобы прилежно учиться в школе. Поэтому поддержу законопроект Андрея Портнова из БЮТ, который предлагает медалистам преференции при поступлении. Это - справедливо. А, кстати, ЗНО2009 продемонстрировало всю уродливость введенной у нас системы, все ее недостатки и перекосы. Абитуриенты с наивысшими баллами остались за бортом, а льготники с посредственными знаниями оккупировали бюджетные места. Так что поступать надо всем на равных, а вот учиться - по льготам. А не наоборот.
- Когда Партия регионов внесет в парламент закон об ограничении верхнего предела пенсий? (в программе В.Ф.Януковича: Гарантую відміну пільг при нарахуванні пенсій для високопосадовців)
Олена Бондаренко: Это направление в партии ведет Михаил Папиев. Полагаю, что он Вам ответит, опираясь на весь свой опыт и компетенцию в этом вопросе. Присылайте свой вопрос, используя эту страницу в и-нете
- Когда Партия регионов будет готова принять в парламенте закон об отмене депутатской неприкосновенности?
Олена Бондаренко: Я - одна из немногих в партии, кто против этой популистской идеи. И ради того, чтобы понравиться вам, также врать не буду. Я очень хорошо помню, что такое был для оппозиции 2005 год. Напомню, что тогда в оппозиции находилась именно Партия регионов. Такая охота на ведьм, что, наверное, МакКарти позавидовал бы. Все остальные визги и писки по поводу того, что депутатский иммунитет - это карт-бланш или какая-то индульгенция, это всего лишь игра на публику. Если мне не изменяет память, Рада отказала Генеральной прокуратуре снять депутатскую неприкосновенность всего лишь один раз. Все остальные представления были удовлетворены. Так что давайте не лукавить. Есть представление - нет неприкосновенности. Со снятием иммунитета для любой власти откроются ТАААКИЕ горизонты по преследованию оппозиции... Так вот лучше их и не открывать.
- Когда Партия регионов внесет в парламент проект закона о голосовании открытыми списками?
Олена Бондаренко: Вы опоздали с этим вопросом. Законопроект давно внесен. От Партии регионов его разработкой и сопровождением занимается нардеп Юрий Мирошниченко.
Відповіді Ірини Горіної:
Сабляш Яна, студентка: Мене також турбує питання двомовності. Невже введення другої державної мови - це найнеобхідніше зараз рішення, що зможе вирішити нагальні потреби? Мені це просто нагадує популістську приманку, яка випливає при чергових виборах. Мовляв, давайте знайдемо ще одну відмінність між українцями, яку потрібно «ліквідувати». Не боїтесь повторень канадського чи бельгійського варіанту двомовності?
Ірина Горіна: Сейчас в Украине один государственный язык - украинский. Это записано в Конституции Украины. Для того, чтобы внести изменения в Конституцию, необходимо 300 голосов в Верховной Раде Украины и примерно год времени, чтобы процедурно это осуществить. Поэтому, безусловно, когда Виктор Янукович говорит о том, что даст возможность не ущемлять русский язык в Украине, речь идет о принятии закона о региональных языках.
В Украине сейчас проживают 130 наций и народностей. И в тех или иных местах дислокации этих этнических групп, люди должны иметь возможность разговаривать и общаться на языке своих родителей. Но при этом, они должны понимать, что в нашей стране есть один государственный язык - украинский, и законы этой страны нужно уважать и необходимо соблюдать.
Поэтому, говоря о статусе русского и других языков, речь идет о свободе и демократии.
Олександр Михельсон, журналіст, «Главред»: Пані Ірино, чи залучались фахівці-економісти ПР до винайдення таких шедевральних передвиборних обіцянок Віктора Федоровича, як збільшення населення країни до 50 млн. осіб та п'ятирічне скасування податків для малого бізнесу? Якщо залучались, то хто?
Ірина Горіна: При разработке предвыборной программы принимали участие не только специалисты Партии регионов, а приглашались для консультаций научно-исследовательские институты и международные фонды.
Касательно вопроса о 50 млн. украинцев. Я думаю, что вы смотрите на этот вопрос очень узко. В предвыборной программе Януковича об этом говорится отдельным пунктом. Речь идет не только о повышении уровня рождаемости, репродуктивной части населения Украины и создании условий для этого, но и о повышении стандартов системы здравоохранения, которые будут способствовать продлению жизни старшего поколения украинцев. Это с одной стороны.
С другой стороны, в Украине, где наконец-то восторжествует порядок, законность, будут созданы условия для экономического роста регионов, развития предпринимательства, расширятся возможности для улучшения жизни молодых семей, заработают рыночные механизмы - ипотека, кредитование, др., «станет на нормальные рельсы» система здравоохранения, и миллионы украинцев, которые в свое время убежали из страны и как-то устроились на чужбине, т.к. в стране не было нормальных условий жизни, вернутся в свои семьи и будут жить, трудиться и достойно обеспечивать свои семьи здесь, в Украине.
Теперь о малом бизнесе. В расширенном варианте предвыборной программы Януковича указано, что эта норма имеет отношение к физическим лицам - предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения.
Сумма совокупных налоговых отчислений от деятельности этих предпринимателей, которая поступила в местные бюджеты по всей стране, составила примерно 500-600 млн. грн.
В предложенной Виктором Януковичем программе указано, что 60% консолидированного бюджета будет возвращаться в регионы, до 50% средств, отчисленных в виде налога на прибыль работающими предприятиями, будут оставаться в регионах. Введение норм нового Бюджетного кодекса, качественный некоррупционный подход к системе госзакупок, которые мы предлагаем, позволят сэкономить в бюджете до 40 млрд. грн. ежегодно.
Также предполагается ряд других экономических шагов, которые позволят улучшить налоговый и бюджетный климат в стране, в т.ч. действительно предоставив «зеленую улицу» предпринимателям, чтобы дать возможность людям в период подъема и развития экономики после кризиса просто самообеспечиваться.
Оксана Рибась, студентка: Які конкретні дії будуть реалізовані для побудови «безбар'єрного суспільства»: реконструкція бордюрів, побудова пандусів (до 10 градусів), введення транспортних низькопольних тролейбусів, автобусів, маршрутних таксі в усіх містах України? І головне - коли людям з інвалідністю будуть даватися такі ж шанси заробити самостійно, своєю працею, як і всім іншим громадянам?
Ірина Горіна: Ряд европейских и международных организаций и банков имеют программы, которые предоставляют развивающимся странам средства для реконструкции городов в сфере создания возможностей для граждан-инвалидов, чтобы те чувствовали себя комфортно и защищенно в социальной среде. И только нестабильность и непредсказуемость украинской власти не давала возможности сложиться условиям, при которых международные институты воспримут нас как надежного и серьезного партнера в этих программах. Эта проблема будет решаться в рамках социальных программ, которым серьезное место отведено в предвыборной программе Януковича.
- Можете сказати, що заважало Віктору Януковичу разом з Леонідом Кучмою зробити російську другою державною мовою. Яка гарантія того, що інші обіцянки Януковича після його перемоги так само будуть ігноруватись?
Ірина Горіна: Ответ выше.
- Насколько открытой (не только в политическом понимании) будет жизнь будущего президента и, в том числе, его семьи для граждан страны?
Ірина Горіна: Все, что касается личной жизни нашего кандидата, то, я считаю, тут все понятно и традиционно, как во многих украинских хороших семьях. Когда люди, прожившие вместе большую часть жизни, преодолев множество проблем и невзгод, поддерживают детей и воспитывают внуков. Что касается деклараций и доходов, то здесь должно быть, как в любом демократическом государстве, - максимально доступно и прозрачно для тех, кто хочет знать такую информацию.
Сабляш Яна, студентка: Як буде новий Президент підтверджувати, що Україна для нас же? Не здається, що ефіри на зразок рузвельтівських посиденьок у каміна актуальні зараз і для українців? Принаймні, народ був би в курсі того, що відбувається, «з перших вуст», та й Президент би відповідав справді за свої вчинки.
Ірина Горіна: Наш кандидат в Президенты Украины имеет достаточно серьезный список реальных дел, которые он сделал, находясь на разных должностях и в том числе дважды занимая должность премьер-министра Украины. Те избиратели, которые поддерживают Виктора Федоровича, ориентируются именно на результаты его работы. У избирателей всегда есть право не поддерживать того или иного кандидата в случае не выполнения им своих обещаний. И самое важное, что не могут понять люди, именно от вас - избирателей - зависит быть кому-то президентом или депутатом или не быть. И только от вашего небезразличия и сопричастности к процессам, которые происходят в нашей стране, зависит, как мы будем жить, т.к. серьезные результаты никакими фальсификациями и срывами изменить нельзя.
Віта Мельник, студентка: Скажіть, будь ласка, які орієнтири у зовнішній політиці пропагує ваш кандидат? Як на мене, він - ставленик Москви!
Ірина Горіна: Если проанализировать те события, которые происходят последнее время в отношениях между Украиной и Россией, между премьер-министром Украины и премьер-министром России, имея даже информацию найденную в интернете, то напрашивается следующие выводы: та благосклонность, которую демонстрирует ряд политических лидеров России к Тимошенко говорит о том, что существуют серьезные договоренности о сдаче стратегических интересов Украины премьер-министром Украины о чем, я надеюсь, мы узнаем в ближайшее время.
И думайте сами, кто пророссийский кандидат, а кто непророссийский. А задача Януковича, как президента, состоит в установлении максимально партнерских и дружеских отношений со всеми нашими соседями, и странами ЕС, и Россией, использовании любых экономических возможностей с выгодой и для развития Украины, четко понимая при этом, где главный украинский интерес.
И многие международные аналитики и эксперты подтверждают то, что в плане имперских амбиций России, когда Украина считается «младшей сестрой», которая скоро вернется в лоно семьи, Янукович менее выгодный президент, потому что он, в первую очередь, за Украину.
- ПР наполягає на ухваленні закону про підвищення соцстандартів і в той же час Янукович висловлює готовність продовжувати співпрацю з МВФ. Як ви вирішуватиме ту суперечність, що для продовження співпраці з МВФ потрібно відмовитись від цього відверто популістського та нереального закону? Як вчините - відмовитесь від цього закону чи від чергового траншу МВФ? Адже третього не дано, МВФ і так багато Україні «попустив».
Ірина Горіна: Украина уже находится в договорных отношениях с МВФ. На сегодняшний день мы должны 11,5 млрд. долларов и сейчас уже, и в последующие периоды нужно будет возвращать и тело кредита, и платить проценты. И новый президент вынужден будет выполнять договорные обязательства перед МВФ.
Задача нового президента состоит в том, чтобы в переговорном процессе получить более выгодные условия по возвращения % и тела кредита, чтобы дать возможность в течение 2-3 лет «подняться на ноги» экономике Украины, а «не погрязнуть в долговой яме», которую создала нынешняя власть.
МВФ выступал против повышения соцстандартов в середине года, когда эта расходная часть увеличивала дефицит госбюджета. Новая коалиция и новое правительство предложат и примут новый, качественный экономически обоснованный и сбалансированный бюджет и в этом случае у МВФ не будет никаких вопросов.
Мы не имеем ни конституционного, ни гражданского права оставлять стариков и малоимущих за гранью выживания, даже не пересчитав дотации и пенсии с учетом индекса инфляции. Не нужно придумывать «левые» статья в бюджете и нещадно растаскивать деньги на непонятные мероприятия, как делает сегодняшняя власть, и тогда на многое найдутся деньги.
Яна Сабляш, студентка: Просто сказати, що збільшимо фінансування охорони здоров'я недостатньо. Це говорить кожен новий уряд, а змін як нема, так і не було. Як, що саме, яким чином фінансуватиметься - де можливо і чи можливо про це дізнатися?
Ірина Горіна: Я еще раз хотела бы обратить ваше внимание на наличии в бюджете до 200 программ, которые растягивают миллиарды гривен по карманам чиновников. И, если убираются эти программы, экономятся серьезные средства, которые и должны распределяться по ключевым отраслям и объемы «освобожденных» средств в несколько раз превысят бюджетные средства, выделяемые на здравоохранение сейчас.
И второе. Новый подход и новый закон, который предложен командой Партии регионов, касательно медицинского страхования, дает возможность полностью пересмотреть пополнение и движение денежных средств в области здравоохранения. С нашей редакцией этого закона вы можете ознакомиться на сайте Верховной Рады Украине (регистрационный номер законопроекта 4744).
Оксана Рибась, студентка: Яким чином буде покращуватися рівень екології за президентства Януковича?
Ірина Горіна: Кроме новых законов, предложенных нами по защите окружающей среды, есть законопроекты, которые представлены, но пока не нашли поддержки в зале Верховной Рады, касательно мусора, труднораспадающихся отходов и т.д., но мы уверены, что новая коалиция позволит нам принять эти законы в полном объеме.
Хотела бы особо отметить, что именно правительством Януковича в 2006-2007 г.г. были сделаны серьезные основополагающие шаги по сотрудничеству в рамках Киотского протокола. Квоты, которые может продавать Украина разным странам, получая при этом весомые финансовые вливания (чем не смогла в должной мере воспользоваться Тимошенко), могут и должны направляться только на экологические проекты, сохраняя и улучшая окружающую среду.
Те профессиональные и дипломатические контракты о взаимоотношениях в рамках Киотского протокола, которые были наработаны специалистами правительства Януковича, дают все основания утверждать, что мы сможем получить финансовые средства, направив их на улучшение экологии и окружающей среды Украины.
Чат-конференції відбулися в рамках проекту «Моніторинг ролі ЗМІ та політичної реклами у виборах-2010», який реалізується громадською організацією «Телекритика» за підтримки Internews Network.
До обговорення пропонувалися питання: економічна політика майбутнього президента; перші укази, програми; боротьба із корупцією, незалежність суддівської влади, перспективи політичної реформи; медіаландшафт після виборів, захист прав журналістів, створення економічних умов для сталого розвитку ЗМІ тощо.
У спілкуванні взяли участь відомі громадські діячі, учасники проекту та читачі сайту, політологи, економісти, журналісти. Часто наші читачі ставили однакові запитання як до політиків від ПР, так і до політиків з БЮТ.
Пропонуємо вашій увазі повну версію чату з представниками Партії регіонів народними депутатами Оленою Бондаренко та Іриною Горіною (чат з бютівцями Андрієм Шевченком та Сергієм Соболєвим можна прочитати тут).
На частину запитань пані Горіна та Бондаренко не встигли відповісти у час, відведений для чат-спілкування. Проте вони пообіцяли задовольнити цікавість усіх читачів ТК та надіслали відповіді на ті запитання, що лишилися, пізніше (див. нижче).
В остаточній версії ми зберегли підписи тих читачів, хто надсилав запитання нашим гостям під власними іменами; ті питання, які подано без підпису, ставилися в чаті під ніками.
Ірина Горіна: Я первый раз на ТК. Очень рада, что мне представилась возможность пообщаться со всеми желающими. Постараюсь давать конкретные лаконичные ответы, чтобы удовлетворить вопросы участников чата.
Олена Бондаренко: Добрый день!
Володимир Золоторьов, політичний оглядач: Очевидно, что нынешних полномочий Президента будет недостаточно, чтобы выполнить те обещания, которые кандидаты заявили в своих программах. Поэтому логично предположить, что для выполнения этих обещаний понадобятся изменения Конституции. Какими будут эти изменения? Если они действительно планируются, почему нет широкой дискуссии по этому поводу? И что же будут делать кандидаты, если провести такие изменения не удастся - как они тогда выполнят свои предвыборные обещания?
Ірина Горіна: Первое, то что должен сделать президент, - это предложить новый формат коалиции под свою программу, для того чтобы те обещания и реформы, которые были представлены, могли быть реально воплощены. Это возможно только при единстве власти - президентской, парламентской и исполнительной. То есть задача №1 - ликвидировать политический кризис, который сейчас есть в стране. Мы уже сейчас ведем предварительно переговоры, и есть большая уверенность - процентов на 80, - что после избрания нового президента сложится новая парламентская коалиция. После этого нужно будет принять программу президента и назначить новое правительство профессионалов. Предстоит сложная работа, потому что у нас на сегодняшней день нет информации о действительном положении в экономике страны. Лжесоциология искажает реальную картину, поэтому необходимо установить показатели всех секторов экономики на момент прихода нового президента - как с помощью нового правительства, так и с привлечением экспертов международного уровня, уважаемых профессиональных людей, чтобы показать всему народу правдивую картину, с которой начинает работать новый президент и новая команда. После того, как будут намечены реальные шаги по всем отраслям, начнется плановое проведение реформ на основе стабильности и взаимосвязи разных ветвей власти, нужно будет говорить о том, какие изменения необходимо предлагать и вносить в Конституцию, для того чтобы ликвидировать дисбаланс после конституционной реформы 2004 года.
Ірина Бекешкіна, соціолог, Інститут соціологій НАН України: Чего ваша команда собирается достичь в первые 100 дней президентства? Какие первые 5 решений примет ваш кандидат после своей инаугурации?
Ірина Горіна: Сто дней - это символический срок, достаточно короткий для получения ощутимых материальных результатов, но достаточный для того, чтобы положить на практические рельсы все обещанные реформы в разных направлениях экономики и социальной сферы. За 100 дней будет: новая коалиция, новое правительство, утвержденная программа правительства на основе программы президента, за каждой реформой будет закреплен министр - профессионал в этой области, будет обнародовано реальное положение вещей в экономике и социальной сфере, а также намечены пути переговоров с нашими партнерами (и с МВФ, и с Россией, и с Европейским Союзом, - всеми теми, кто занимал нам деньги) о пересмотре контрактов на более выгодных для Украины условиях: отсрочка выплат тел кредита, уменьшение стоимости газа, уменьшение процентов, чтобы дать экономике возможность при осуществленных реформах подняться в течение 2-3 лет.
- Что будет с Комиссией по морали при новом президенте?
Ірина Горіна: - Существует закон, согласно которому работает эта комиссия. Фактически она работает 5 лет. Необходимо проанализировать результаты ее работы, проверить, сколько было израсходовано бюджетных средств на работу этой комиссии, и каково КПД решений, которые она принимала. Если речь идет о канонах общественной морали и общественного контроля за этикой и моралью в тех или иных сферах общества, безусловно, это должна быть общественная организация, состоящая из авторитетных старейших людей нашей страны, которые будут пользоваться всеобщим уважением и доверием, для того чтобы выносить вердикты, которые касаются общественной морали. Поэтому этот вопрос будет проанализирован, и если комиссия не оправдала возложенных на нее задач, закон будет отменен и будет предложено создание новой комиссии на общественных началах, которая будет пользоваться действительным авторитетом в обществе.
- Такие молодые и умные кадры в ПР - редкость! И уж совсем зашкаливает количество одиозных фигур. Одни Герман и Чечетов чего стоят. Да и лидер ваш умом не блещет! Что же вас удерживает в рядах партии? Меркантильный интерес? Риторический вопрос.
Ірина Горіна: В Партии регионов очень много людей разных поколений, разных возрастов - это большая команда, которая, конечно же, не может выглядеть однозначно. Мое первое сильное впечатление, когда я стала членом этой команды, - это большое количество профессиональных мудрых людей, которые прошли нелегкий путь, людей, которые сделали себя сами. Моя задача как члена команды, основные принципы и задачи, которые я разделяю, - показать, что новое поколение политиков в Партии регионов - это образованные, самодостаточные, грамотные и профессиональные люди, которые и в работе, и в общественной деятельности помимо основной работы действительно пытаются изменить и правила игры, и саму жизнь к лучшему.
Дмитро Видрін, політолог: - Задаю вопрос как международный наблюдатель на выборах с многолетним опытом. Как правило, международные наблюдатели - это люди с высокой репутацией и большим опытом в двух сферах: политология, политические науки, международная и политическая журналистика. Соответственно, вопрос: как вы считаете, какой процент наблюдателей из Грузии отвечает этим критериям? То есть являются политологами и международными журналистами с многолетним опытом и высокой международной репутацией?
Ірина Горіна: - В Верховной Раде были продемонстрированы аудиозаписи телефонных разговоров между премьером Тимошенко и президентом Саакашвили. Сейчас по этому факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Из этих разговоров абсолютно понятно, что перед этими грузинскими наблюдателями, которые были в первом туре, стояли совершенно другие задачи. Я лично ознакомилась в ЦВК с анкетами этих наблюдателей из Грузии. Часть из них имели удостоверения внештатных корреспондентов украинских изданий, часть из них - рядовые юристы и люди, занимающиеся разными видами деятельности, но никак не относящиеся к категории известных политиков, политологов и международных журналистов. Очень жаль, что наши отношения с Грузией приобретают такие уродливые формы, но я надеюсь, что это не помешает дружеским отношения между украинским и грузинским народом.
А. Качкан, студентка: Як ви вважаєте, чи справедливі претензії висувала ПР до Національного екзит-полу (мовляв, його було куплено БЮТом). Адже потім від представників самого Національного екзит-полу ми отримали досить переконливі пояснення того, чому насправді їхні дані відрізнялися від даних інших досліджень. Чи вважаєте ви екзит-поли контрольним інструментом щодо відсутності фальсифікацій на виборах?
Ірина Горіна: Как и в каждой прикладной науке, в социологии есть свои жесткие правила. На большую страну с 30-миллионным избирателем выборка количества точек, по которым проходит экзит-пол, должна быть не меньше определенного показателя. Поэтому когда представители Национального экзит-пола, объясняли большую ошибку в своих результатах недостаточным количеством средств и числа исследуемых избирательных участков, они просто расписывались в своем безответственном и непрофессиональном подходе к работе.
Євгенія Продаєва, керівник відділу медіабізнесу «Телекритики»: У яку суму оцінюється бюджет рекламної кампанії Віктора Януковича?
Олена Бондаренко: Что касается рекламного бюджета, то точного ответа до конца кампании вам не даст никто. Каждый день реклама чего-то да стоит. Впереди еще три полноценных рекламных дня.
Євгенія Продаєва: Чи були якісь непорозуміння з комерційними службами каналів (видавництв, радіостанцій тощо) за час кампанії? Чи вважає ваш штаб адекватними розцінки медіа на ефірний час (площу)?
Олена Бондаренко: Непорозуміння були, є і, мабуть, будуть. На жаль, деякі канали висували не зовсім адекватні вимоги як до наших рекламних роликів, так і до інформаційних подій, пов'язаних з діяльністю нашого кандидата. Це особливо було помітно, коли майже такі ж самі особливості з боку роликів, наприклад, БЮТ, без будь-яких перепон з'являлися на цих каналах. Найсвіжіший приклад - це ролики Тимошенко, де використовуються зображення європейських лідерів без їхньої письмової на те згоди. А, наприклад, у роликах регіоналів заборонили використовувати навіть зображення Євросоюзу.
Віктор Небоженко, політолог: Готов ли ваш кандидат провести закон об общественном телевидении? Готов ли провести общественное телевидение бюджетной строкой? Готов ли ваш кандидат принять телевидение, которое не будет подконтрольно ни Секретариату президента, ни Верховной Раде, ни олигархической структуре, но будет финансироваться государством?
Олена Бондаренко: О своей готовности Виктор Янукович уже заявил. Второе: поскольку вопрос задаете мне, а не Януковичу, мое мнение - финансирование общественного телевидения должно быть комбинированным: бюджет плюс абонентская плата. Только таким образом можно дать понять гражданину, что он не только лично заинтересован в независимом общественном телевидении, но и готов вносить свою плату за эту независимость. Он будет знать, что это он финансирует ОТВ, и поэтому будет стремиться влиять и на контент, и на качество, и на редакционную политику, голосуя гривной. Третье: вопрос сомнительный. Что толку от, например, Первого национального, финансируемого государством и который при этом подконтролен и Секретариату Президента, и Кабинету Министров?
- Почему комитет свободы слова под руководством г-жи Герман де-факто прекратил свою работу? Такого не было ни при Томенко, ни при Правденко, ни при Шевченко. Это саботаж или банальное отсутствие менеджерских способностей?
Олена Бондаренко: Состояние работы в комитете ничем не отличается от общего уровня работы парламента.
Валентин Щербачов, спортивний коментатор: Як можна реалізувати ідею здорової нації при тій економічній ситуації, яка існує сьогодні?
Ірина Горіна: Первое, что сделает новое правительство, - примет новый бюджет, в котором не будет непонятных, ненужных статей расходов (к примеру, в бюджете 2009 года 193 статьи: 150 млн гривен для Министерства экономики на компьютерное переоснащение, 120 млн на повышение квалификации кадров министерств за границей). Все средства будут распределены только в рамках необходимых реформ, одной из которых и является здоровье нации, подрастающего поколения плюс реформа здравоохранения. События последнего года четко показали, на каком немыслимо низком уровне находится система здравоохранения. В программе нашего кандидата по нарастающей планируется от пяти и больше процентов доли ВВП направлять именно на эту сферу. И мы будем это делать, потому что мы теряем своих стариков и потеряем и своих детей, и молодежь.
Андрій Колесник, генеральний директор агенції Cortex: Оправдали ли себя, по вашему мнению, многомиллионные затраты на рекламную кампанию? Сколько новых избирателей (%) удалось привлечь с их помощью (в сравнении с рейтингом вашего кандидата по состоянию на начало кампании)?
Олена Бондаренко: Уважаемый Андрей, не все измеряется деньгами. А что касается - оправдал, не оправдал ли - цыплят будем считать по осени, т. е. после второго тура. Но эффективностью распределения денег по различным рекламным направлениям мы довольны. По сравнению с нашими конкурентами, у нас была самая эффективная по затратам и результатам кампания. Спасибо нашим консультантам.
Андрій Данильченко, режисер, Перший національний: Як ви ставитесь до слів, а відтак і до самої особи, державного діяча, який в прямому ефірі, привселюдно, висловився: «Построение политики в области культуры исходя из интересов узкой прослойки украиноязычной интеллигенции не имеет смысла». Ваше особисте ставлення до таких слів і до такої людини в якості майбутнього президента?
Олена Бондаренко: По всей видимости, фраза вырвана из контекста, судить по куску о том, что же все-таки на самом деле имел в виду тот или иной человек, неумно. Возможно, он говорил о так называемой прослойке, которую очень метко назвала архитектор Лариса Скорик, - «образованщина». Если же речь шла о чем-то другом, то я предпочитаю, еще раз подчеркиваю, видеть весь текст целиком.
Андрій Данильченко, режисер, Перший національний: Де українське кіно?
Олена Бондаренко: Там, де і 52 млн гривень, які держава виділила 2009 року на розвиток вітчизняного кінематографу. Запитайте у влади, будь ласка.
Сидорчук: Мене цікавить, яким чином ваш кандидат планує реалізувати надання молодим спеціалістам першого робочого місця.
Олена Бондаренко: Через законодательные инструменты. Прежде всего, необходимо принять закон о первом рабочем месте, который предполагает государственные гарантии и финансовые стимулы предприятиям, которые создают такие места. Проще говоря, государство оплачивает риски и издержки предприятиям за найм молодого и неопытного специалиста в обмен на обязательство предприятия взять его на работу и создать ему все условия.
Ірина Горіна: Мы планируем за короткое время создать реальный рынок рабочей силы в Украине, чтобы существовал запрос на экономистов, юристов, инженеров и др. Чтобы каждый выпускник точно был нужен в том или другом месте. И второе, что мы будем делать, - воссоздавать и развивать профтехобразование в Украине. Мы полностью потеряли рабочие специальности, у нас негде учиться на сварщика, каменщика, слесаря, наладчика. У нас есть специальная программа в этой отрасли образования, и мы реализуем ее очень быстро.
Дмитро Видрін, политолог: Через три месяца парламентские выборы в Венгрии. Венгрия является для нас стратегическим партнером и одним из главных «окон» в Европу. От предстоящих выборов в Венгрии во многом зависят наши будущие международные отношения. Соответственно, вопрос: сможет ли бюджет Украины профинансировать хотя бы тысячу украинских наблюдателей на выборах в Венгрии? И к кому мне обращаться как международному наблюдателю в правительстве нашей страны по поводу получения финансов на поездку в Венгрию?
Олена Бондаренко: Уважаемый Дмитрий, полагаю, что из-за масштабных экономических проблем Украина не сможет профинансировать такое большое количество наблюдателей за выборами в Венгрии. Это вопрос важный, и первое, что мы должны показать как демократическая страна, это чтобы уровень наших наблюдателей был такой, как у вас, Дмитрий. В любом случае вопросы финансирования отправки наблюдателей от Украины упираются в вопрос бюджета. Он, к сожалению, еще не принят, но, к счастью, именно по этой причине у нас есть время учесть и этот момент при его подготовке.
Ігор Луценко, головний редактор сайту «Фінансист», активіст громадського руху «Збережи старий Київ»: Влітку 2009 року два депутати Партії регіонів збиралися забудовувати територію за адресою вул. Гончара, 17/23, яка є охоронною зоною Софії Київської. ЮНЕСКО стурбована з цього приводу, не погоджується з таким ставленням до пам'ятки і наполягає на виключенні Софії Київської зі списку світового значення. Чи дійсно Партія регіонів у цілому вважає, що подібне ставлення до пам'ятки неправильне (тому що депутати приїздили з подібними заявами)? Яка ухвала суду щодо припинення будівництва?
Олена Бондаренко: Оскільки ані я, ані Ірина не працюємо в цьому окрузі, нам дуже важко робити якісь оцінки з цієї ситуації. За місто Київ у нас відповідальний Василь Горбаль. Його приймальна розташована за адресою: вул. Вадима Гетьмана, 19/38.
Андрій Данильченко, режисер, Перший національний: Я буду голосувати за того кандидата, який дасть мені найбільш адекватну відповідь на питання про його ставлення до української культури. Отже, як ви ставитесь до української культури?
Олена Бондаренко: Вопрос для меня очень странный, мягко скажу. Ну как можно спрашивать об отношении человека к его родной культуре, его родителям, его Родине?! Естественно, что Родина была, есть и будет милее всех на свете, родители - самыми лучшими, а родная культура - самой близкой. Я считаю, что это нормально.
Олександр Томченко, журналіст: Чи згодні ви з існуванням мораторію на купівлю-продаж землі? Якщо так, чому? Якщо ні, що ви запропонували б натомість?
Ірина Горіна: Мораторий был продлен по той причине, что властью не составлен реестр всех земель в Украине. Без оценки качества и количества всех имеющихся земель (и с/х назначения, и не с/х назначения) - невозможно. Это первое. Второе: вопрос продажи земли в принципе неоднозначный. Ряд европейских стран (Нидерланды, Дания и др.) имеют большую часть государственных земель, они не продают свою землю. Италия, Германия, США выкупают назад в государственную собственность землю из частных рук, потому что проблема обеспечения нации продуктами питания становится год от года все более актуальной. Мы часто бросаемся с опозданием то в одну сторону, то в другую, не оценивая надвигающихся глобальных проблем. Одной из первых отраслей, которая будет выводить Украину из кризиса и поднимать экономику, будет именно агропромышленный комплекс. К вопросу продажи земли надо подходить очень взвешенно.
Алла Турус, студентка: Среди законов Украины о СМИ есть закон о кинематографии (принят 13 января 98 года). С тех пор законодательная база ни на шаг не продвинулась в этом направлении и государственные заказы на кино в Украине практически равны нулю. Вопрос: так расставлены приоритеты или киноиндустрия в Украине просто часть тонущего корабля?
Олена Бондаренко: Уважаемая Алла, не такой уж ноль - 52 млн грн. в год. Да, с одной стороны, деньги небольшие, с другой - их достаточно, чтобы снять, например, замечательный фильм-сказку для детей. Поэтому вопрос - в эффективности использования тех денег, которые Украина ежегодно выделяет на отечественный кинематограф. Увы, все наши госструктуры, которые причастны к кинематографической сфере, безнадежно застряли в советском прошлом. Хотя, справедливости ради, Советский Союз беспокоился о своем кинематографе не в пример независимой Украине.
До чатів на ТК долучилися студентки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
Рада Чекмишева, студентка: В программах обоих кандидатов на пост президента Украины 2010 мы находим одни и те же фразы, переписанные слово в слово из программ прошлых лет, а именно: профессиональная армия в кратчайшие сроки, программа по борьбе с коррупцией... Вопрос: это такая новая политическая мода из года в год «максимум сомнительных обещаний и минимум политической ответственности»?
Олена Бондаренко: Уважаемая Рада, подобные обобщения не к лицу думающим людям. Все-таки рекомендовала бы вам читать программы кандидатов внимательно, а самое главное - читать их расширенный вариант, а не тот, который подается ЦИК в объеме 12 тыс. знаков. Удачи!
Оксана Рибась: Маємо велику проблему: за кордон їдуть ті, хто міг би прославити Україну, - винахідники, науковці, митці... Яких заходів вживатиме новий президент, аби «золоті голови» науки та культури могли реалізуватися на батьківщині? Конкретно, по пунктах...
Ірина Горіна: Количество средств, которое выделялось за последние 5 лет на науку и культуру, было мизерным, поэтому люди, которые представляют цвет нации, не имели возможности реализовать себя на родине. Нищенская зарплата - это первое. А второе - нет запроса на их научные разработки и творческие работы. Еще раз хочу повторить: если убрать расходы на «левые» лоббистские программы, основные секторы - наука и культура в том числе - получат достаточно финансирования, чтобы с первых шагов стало видно: новый президент придает этому большое значение. Если мы потеряем украинскую науку и культуру, мы вымрем как майя.
Олександр Томченко, журналіст: Партія регіонів наголошує на збереженні нейтрального статусу України. Менше з тим, неодноразово доводилося бачити організовані ПР акції на кшталт «Натовський чобіт не буде топтати українську землю!». Чи не вважаєте ви, що висловлювання неприхованої ворожості до однієї з міжнародних організацій є несумісним із поняттям нейтралітету?
Олена Бондаренко: Не вважаю, тому що НАТО - це не ЮНЕСКО і не міжнародна спілка садоводів, а справжнісінький військовий альянс з усіма атрибутами: солдатами, танками, ракетами, флотом.
Олена Галапач, телеглядач: Вчера в эфире ICTV ваш кандидат 5 раз в одном предложении повторил слова «как говорят». Кто следит за речью Федоровича? Мы что, должны и в дальнейшем собирать все очепятки президента, если он таковым, не дай Бог, станет? Он выглядит смешно и нелепо. Гопник есть гопник!
Олена Бондаренко: За речью Федоровича следит сам Федорович. Это первое. А второе - в своих оговорках он не оригинален, скорее наоборот - постоянен. Поэтому ничего нового в вашем вопросе я не открыла. Самое главное, что при нем как при премьере не было масштабных очепяток в бюджете страны и других судьбоносных для всех нас документах.
- В случае если В.Ф. Янукович станет президентом, какой курс гривны к доллару вы можете прогнозировать в конце 2010 года?
Олена Бондаренко: Мы не Нострадамусы. Но можем дать прогноз, исходя из тех реалий, которые есть сейчас в стране и мире. При грамотной экономической политике курс будет колебаться от 7,5 до 8,1.
Телеканал СТБ завітав до ТК поспілкуватися з Оленою Бондаренко
- В программе Януковича мы видим: «мы должны открыть парламент», «мы должны проводить выборы в парламент по открытым спискам», «мы должны сделать его более функциональным и эффективным», «парламентско-президентская республика - это то, что нужно Украине и это то, что вы найдете в программе Виктора Федоровича»... На самом деле в программе В.Ф. Януковича, опубликованной на его официальном сайте, нет ни слова об открытых выборах по открытым спискам и ни слова о парламентско-президентской республике. Проясните, пожалуйста, эти вопросы. Есть ли твердая программная позиция ПР по этому поводу?
Олена Бондаренко: Позиция не изменилась. Регионалы как считали, так и считают, что Украина должна быть парламентско-президентской. Что касается открытых списков, то наши стремления проводить в дальнейшем выборы именно по этой системе никто в партии не оспаривал.
«Телекритика»
P.S. Олена Бондаренко і Ірина Горіна надіслали до редакції відповіді на запитання читачів ТК, на які не встигли відповісти під час чату.
Дудченко Егор, студент КНУ: Возможно ли развитие нормального действенного гражданского общества в Украине?
Олена Бондаренко: Возможно. Но при наличии критической массы оптимистов-созидателей. Надеюсь, Вы, Егор, с нами?
- Насколько открытой (не только в политическом понимании) будет жизнь будущего президента и, в том числе, его семьи для граждан страны?
Олена Бондаренко: Настолько насколько от него потребует этого общество и насколько это будет в рамках социальной значимости и приличия. Меня настораживает Ваше уточнение - «не только в политическом понимании». Человеческое любопытство иногда переходит все границы, уничтожая сакральные смыслы, которыми также должно обладать здоровое общество. Вы ведь понимаете, что одно дело, когда интересуются - какие книжки читает президент на ночь, другое дело, когда любопытствуют - в белье или без спит его жена.
Оксана Рибась, студентка: Чи може ваш кандидат гарантувати територіальну і духовну цілісність України?
Олена Бондаренко: Запитання вже видає ваші сумніви. Спробую вас переконати. Лише один спогад. 2004, Київ. Прибічники Ющенко на майдані та шахтарі у центрі міста, помаранчеві під Адміністрацією Президента та міліція напроти, мітингувальники під Вищим судом та внутрішні війська. Заради єдності та спокою Янукович не дав команди «розігнати, роздавити, розстріляти, вішати та саджати». Бо це - не тільки перший крок до диктатури, а й перший крок до втрати України. Янукович зберіг країну.
Мирон Блощищак, віртуоз: Пані Олено, свого часу Ганна Герман казала, що ПР бачить головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення саме вас. Ви можете підтвердити, що у разі перемоги Віктора Януковича готові працювати в Нацраді? І кого ще ми можемо побачити в новій президентській четвірці?
Олена Бондаренко: Оскільки такої пропозиції я не отримувала, то навіщо це обговорювати? Несвоєчасно:))
- Що потрібно зробити Тимошенко чи всім громадянам України, щоб Віктор Федорович пішов на теледебати з Тимошенко? Чи не здається вам, що своєю поточною позицією ігнорування запрошення Тимошенко до дебатів Янукович підіграє заявам ЮВТ про власну боягузливість чи неготовність швидко реагувати на задані запитання?
Олена Бондаренко: Янукович піде на дебати одразу ж після того, як Тимошенко виконає свої обіцянки про відшкодування боргів Ощадбанку та миттєву контрактну армію. Адже саме завдяки цим казковим цяцянкам вона отримала владу. До того ж моменту... Ну, про що з нею розмовляти? Знов про взуття Януковича, яке, до речі, не дорожче за її брендові черевички?
Олександр Михельсон, журналіст, Главред: Елена, разрешите несколько личный вопрос: правда ли, что когда шла известная дискуссия по поводу Донецкого университета, вы публично заявляли, что лучше назвать его именем оружейника Дегтярева, чем именем поэта Стуса?
Олена Бондаренко: Дегтярев - тульский оружейник???? Орррригинально. По всей видимости, Вам как неаборигену Донецка, неизвестен Дегтярев, которого до сих пор помнят и уважают в Донецке. Владимир Иванович Дегтярев руководил областью с 1963 года по 1976. И руководил так, что до сих пор служит примером для многих и многих. Самые масштабные стройки, самые смелые мечты по озеленению города, самая большая помощь в развитии инфраструктуры образования и медицины были воплощены Дегтяревым.
Оксана Рибась, студентка: Які політтехнологи створювали рекламні ролики В. Януковича і чи знають вони, що реклама, побудована на суцільному негативі, викликає у суспільства розчарування, відразу, розпач? Хто буде за це відповідати?
Олена Бондаренко: Оксано, усе пізнається у порівнянні. Отже, порівняння результатів роботи Януковича та Тимошенко - це пізнання суті Януковича та Тимошенко як державних діячів. Не наша провина в тому, що у Тимошенко все так погано виходить. Ось звідкіля у суспільства - розчарування, відраза та розпач. Ось і я питаю: хто буде відповідати за шалені борги, за пустий бюджет, за згвалтовану систему освіти, за змарнілий час, за інфляцію, зростаючі ціни та тарифи, за зубожіння України??? Якщо і надалі буде хазяйнувати Тимошенко, то відповідати будемо усі ми - громадяни країни. Усі, окрім неї. Вона - це безвідповідальність.
Віта Мельник: Хочеться поговорити про рекламну кампанію. Скажіть, будь ласка, за скільки днів до проведення виборів має бути знята агітація? Наскільки я розумію, порушили закон цього року всі кандидати. Адже і в переддень виборів можна було побачити їх рекламу!
Олена Бондаренко: Віто, ніхто закон не міняв. Останній день - це 5 лютого, п'ятниця. А що стосується порушень, впевнена, не кандидати та їх штаби порушують закон. Деяким операторам аутдор просто ліньки виконувати свої обов'язки. Ми з цим стикалися теж: ти їм - офіційного листа із попередженням та вимогу все зняти, а вони тебе просто тишком-нишком ігнорують. Чула, що аналогічні проблеми були й у інших кандидатів також.
Сабляш Яна, студентка: Яке місце в держбюджеті займе фінансування культури? Мені хочеться дивитись якісне україномовне кіно, читати українські книги, вчитись за україномовними підручниками? Хочеться пишатись Україною! Як я це можу зробити, якщо потенційний Президент не просто не знає, що це таке, але і не планує дізнатись???
Олена Бондаренко: Вы о Тимошенко? Я с вами полностью согласна. За время ее премьерства в Минобразования появилось несколько миллионеров, которые просто удачненько провернули сделку по монополизации производства учебников. Поинтересуйтесь, узнаете много интересного и о Вакарчуке, и о «Генезе», и о многом другом.
Оксана Рибась, Оксана Гранко, студентки: Лідер опозиції - такий мужній чоловік, який побоявся провести цивілізовану розмову з прем'єр-міністром... Очевидно, не мав, що сказати?
Олена Бондаренко: Шановні Оксани, цивілізованої розмови із Тимошенко?! Не смішіть мене, заради Бога! Ти їй - про економіку, вона тобі - про взуття, ти їй - про інфляцію, вона тобі - про бандитів та олігархів. І так до нестями... Навіщо? Це, як влучно сказала одна журналістка, розмова із глухою та сліпою.
Оксана Рибась, студентка: Яким чином буде покращуватися рівень екології за президентства Януковича?
Олена Бондаренко: Наскільки буде дозволяти бюджет країни та його розуміння екологічних проблем.
- Елена, скажите, если ваш кандидат победит, будете ли вы настаивать на выполнении пункта программы про отмену ЗНО? Если да - то зачем? Это европейские методы. Их надо усовершенстовать, а не отменять.
Олена Бондаренко: Прежде чем говорить о европейскости, необходимо понимать, зачем вообще вводится ЗНО, будет ли оно обязательным или альтернативным, что оно даст в плане объективности оценки знаний и т.д. Наш подход следующий: каждый вуз должен формировать свой пакет требований к поступающим. Высокие баллы по тестам при зрении в «-6» в любом случае - еще не пропуск, например, в Национальный авиационный университет. Как такой специалист будет управлять воздушными судами? Это же абсурд! От этого же будут зависеть жизни пассажиров. А как быть с аттестатом зрелости? Его что - в корзину? Получается, что можно 11 лет учится кое-как или заниматься только одним-двумя-тремя предметами, сдать тесты и поступить. Никакого стимула вообще для того, чтобы прилежно учиться в школе. Поэтому поддержу законопроект Андрея Портнова из БЮТ, который предлагает медалистам преференции при поступлении. Это - справедливо. А, кстати, ЗНО2009 продемонстрировало всю уродливость введенной у нас системы, все ее недостатки и перекосы. Абитуриенты с наивысшими баллами остались за бортом, а льготники с посредственными знаниями оккупировали бюджетные места. Так что поступать надо всем на равных, а вот учиться - по льготам. А не наоборот.
- Когда Партия регионов внесет в парламент закон об ограничении верхнего предела пенсий? (в программе В.Ф.Януковича: Гарантую відміну пільг при нарахуванні пенсій для високопосадовців)
Олена Бондаренко: Это направление в партии ведет Михаил Папиев. Полагаю, что он Вам ответит, опираясь на весь свой опыт и компетенцию в этом вопросе. Присылайте свой вопрос, используя эту страницу в и-нете
- Когда Партия регионов будет готова принять в парламенте закон об отмене депутатской неприкосновенности?
Олена Бондаренко: Я - одна из немногих в партии, кто против этой популистской идеи. И ради того, чтобы понравиться вам, также врать не буду. Я очень хорошо помню, что такое был для оппозиции 2005 год. Напомню, что тогда в оппозиции находилась именно Партия регионов. Такая охота на ведьм, что, наверное, МакКарти позавидовал бы. Все остальные визги и писки по поводу того, что депутатский иммунитет - это карт-бланш или какая-то индульгенция, это всего лишь игра на публику. Если мне не изменяет память, Рада отказала Генеральной прокуратуре снять депутатскую неприкосновенность всего лишь один раз. Все остальные представления были удовлетворены. Так что давайте не лукавить. Есть представление - нет неприкосновенности. Со снятием иммунитета для любой власти откроются ТАААКИЕ горизонты по преследованию оппозиции... Так вот лучше их и не открывать.
- Когда Партия регионов внесет в парламент проект закона о голосовании открытыми списками?
Олена Бондаренко: Вы опоздали с этим вопросом. Законопроект давно внесен. От Партии регионов его разработкой и сопровождением занимается нардеп Юрий Мирошниченко.
Відповіді Ірини Горіної:
Сабляш Яна, студентка: Мене також турбує питання двомовності. Невже введення другої державної мови - це найнеобхідніше зараз рішення, що зможе вирішити нагальні потреби? Мені це просто нагадує популістську приманку, яка випливає при чергових виборах. Мовляв, давайте знайдемо ще одну відмінність між українцями, яку потрібно «ліквідувати». Не боїтесь повторень канадського чи бельгійського варіанту двомовності?
Ірина Горіна: Сейчас в Украине один государственный язык - украинский. Это записано в Конституции Украины. Для того, чтобы внести изменения в Конституцию, необходимо 300 голосов в Верховной Раде Украины и примерно год времени, чтобы процедурно это осуществить. Поэтому, безусловно, когда Виктор Янукович говорит о том, что даст возможность не ущемлять русский язык в Украине, речь идет о принятии закона о региональных языках.
В Украине сейчас проживают 130 наций и народностей. И в тех или иных местах дислокации этих этнических групп, люди должны иметь возможность разговаривать и общаться на языке своих родителей. Но при этом, они должны понимать, что в нашей стране есть один государственный язык - украинский, и законы этой страны нужно уважать и необходимо соблюдать.
Поэтому, говоря о статусе русского и других языков, речь идет о свободе и демократии.
Олександр Михельсон, журналіст, «Главред»: Пані Ірино, чи залучались фахівці-економісти ПР до винайдення таких шедевральних передвиборних обіцянок Віктора Федоровича, як збільшення населення країни до 50 млн. осіб та п'ятирічне скасування податків для малого бізнесу? Якщо залучались, то хто?
Ірина Горіна: При разработке предвыборной программы принимали участие не только специалисты Партии регионов, а приглашались для консультаций научно-исследовательские институты и международные фонды.
Касательно вопроса о 50 млн. украинцев. Я думаю, что вы смотрите на этот вопрос очень узко. В предвыборной программе Януковича об этом говорится отдельным пунктом. Речь идет не только о повышении уровня рождаемости, репродуктивной части населения Украины и создании условий для этого, но и о повышении стандартов системы здравоохранения, которые будут способствовать продлению жизни старшего поколения украинцев. Это с одной стороны.
С другой стороны, в Украине, где наконец-то восторжествует порядок, законность, будут созданы условия для экономического роста регионов, развития предпринимательства, расширятся возможности для улучшения жизни молодых семей, заработают рыночные механизмы - ипотека, кредитование, др., «станет на нормальные рельсы» система здравоохранения, и миллионы украинцев, которые в свое время убежали из страны и как-то устроились на чужбине, т.к. в стране не было нормальных условий жизни, вернутся в свои семьи и будут жить, трудиться и достойно обеспечивать свои семьи здесь, в Украине.
Теперь о малом бизнесе. В расширенном варианте предвыборной программы Януковича указано, что эта норма имеет отношение к физическим лицам - предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения.
Сумма совокупных налоговых отчислений от деятельности этих предпринимателей, которая поступила в местные бюджеты по всей стране, составила примерно 500-600 млн. грн.
В предложенной Виктором Януковичем программе указано, что 60% консолидированного бюджета будет возвращаться в регионы, до 50% средств, отчисленных в виде налога на прибыль работающими предприятиями, будут оставаться в регионах. Введение норм нового Бюджетного кодекса, качественный некоррупционный подход к системе госзакупок, которые мы предлагаем, позволят сэкономить в бюджете до 40 млрд. грн. ежегодно.
Также предполагается ряд других экономических шагов, которые позволят улучшить налоговый и бюджетный климат в стране, в т.ч. действительно предоставив «зеленую улицу» предпринимателям, чтобы дать возможность людям в период подъема и развития экономики после кризиса просто самообеспечиваться.
Оксана Рибась, студентка: Які конкретні дії будуть реалізовані для побудови «безбар'єрного суспільства»: реконструкція бордюрів, побудова пандусів (до 10 градусів), введення транспортних низькопольних тролейбусів, автобусів, маршрутних таксі в усіх містах України? І головне - коли людям з інвалідністю будуть даватися такі ж шанси заробити самостійно, своєю працею, як і всім іншим громадянам?
Ірина Горіна: Ряд европейских и международных организаций и банков имеют программы, которые предоставляют развивающимся странам средства для реконструкции городов в сфере создания возможностей для граждан-инвалидов, чтобы те чувствовали себя комфортно и защищенно в социальной среде. И только нестабильность и непредсказуемость украинской власти не давала возможности сложиться условиям, при которых международные институты воспримут нас как надежного и серьезного партнера в этих программах. Эта проблема будет решаться в рамках социальных программ, которым серьезное место отведено в предвыборной программе Януковича.
- Можете сказати, що заважало Віктору Януковичу разом з Леонідом Кучмою зробити російську другою державною мовою. Яка гарантія того, що інші обіцянки Януковича після його перемоги так само будуть ігноруватись?
Ірина Горіна: Ответ выше.
- Насколько открытой (не только в политическом понимании) будет жизнь будущего президента и, в том числе, его семьи для граждан страны?
Ірина Горіна: Все, что касается личной жизни нашего кандидата, то, я считаю, тут все понятно и традиционно, как во многих украинских хороших семьях. Когда люди, прожившие вместе большую часть жизни, преодолев множество проблем и невзгод, поддерживают детей и воспитывают внуков. Что касается деклараций и доходов, то здесь должно быть, как в любом демократическом государстве, - максимально доступно и прозрачно для тех, кто хочет знать такую информацию.
Сабляш Яна, студентка: Як буде новий Президент підтверджувати, що Україна для нас же? Не здається, що ефіри на зразок рузвельтівських посиденьок у каміна актуальні зараз і для українців? Принаймні, народ був би в курсі того, що відбувається, «з перших вуст», та й Президент би відповідав справді за свої вчинки.
Ірина Горіна: Наш кандидат в Президенты Украины имеет достаточно серьезный список реальных дел, которые он сделал, находясь на разных должностях и в том числе дважды занимая должность премьер-министра Украины. Те избиратели, которые поддерживают Виктора Федоровича, ориентируются именно на результаты его работы. У избирателей всегда есть право не поддерживать того или иного кандидата в случае не выполнения им своих обещаний. И самое важное, что не могут понять люди, именно от вас - избирателей - зависит быть кому-то президентом или депутатом или не быть. И только от вашего небезразличия и сопричастности к процессам, которые происходят в нашей стране, зависит, как мы будем жить, т.к. серьезные результаты никакими фальсификациями и срывами изменить нельзя.
Віта Мельник, студентка: Скажіть, будь ласка, які орієнтири у зовнішній політиці пропагує ваш кандидат? Як на мене, він - ставленик Москви!
Ірина Горіна: Если проанализировать те события, которые происходят последнее время в отношениях между Украиной и Россией, между премьер-министром Украины и премьер-министром России, имея даже информацию найденную в интернете, то напрашивается следующие выводы: та благосклонность, которую демонстрирует ряд политических лидеров России к Тимошенко говорит о том, что существуют серьезные договоренности о сдаче стратегических интересов Украины премьер-министром Украины о чем, я надеюсь, мы узнаем в ближайшее время.
И думайте сами, кто пророссийский кандидат, а кто непророссийский. А задача Януковича, как президента, состоит в установлении максимально партнерских и дружеских отношений со всеми нашими соседями, и странами ЕС, и Россией, использовании любых экономических возможностей с выгодой и для развития Украины, четко понимая при этом, где главный украинский интерес.
И многие международные аналитики и эксперты подтверждают то, что в плане имперских амбиций России, когда Украина считается «младшей сестрой», которая скоро вернется в лоно семьи, Янукович менее выгодный президент, потому что он, в первую очередь, за Украину.
- ПР наполягає на ухваленні закону про підвищення соцстандартів і в той же час Янукович висловлює готовність продовжувати співпрацю з МВФ. Як ви вирішуватиме ту суперечність, що для продовження співпраці з МВФ потрібно відмовитись від цього відверто популістського та нереального закону? Як вчините - відмовитесь від цього закону чи від чергового траншу МВФ? Адже третього не дано, МВФ і так багато Україні «попустив».
Ірина Горіна: Украина уже находится в договорных отношениях с МВФ. На сегодняшний день мы должны 11,5 млрд. долларов и сейчас уже, и в последующие периоды нужно будет возвращать и тело кредита, и платить проценты. И новый президент вынужден будет выполнять договорные обязательства перед МВФ.
Задача нового президента состоит в том, чтобы в переговорном процессе получить более выгодные условия по возвращения % и тела кредита, чтобы дать возможность в течение 2-3 лет «подняться на ноги» экономике Украины, а «не погрязнуть в долговой яме», которую создала нынешняя власть.
МВФ выступал против повышения соцстандартов в середине года, когда эта расходная часть увеличивала дефицит госбюджета. Новая коалиция и новое правительство предложат и примут новый, качественный экономически обоснованный и сбалансированный бюджет и в этом случае у МВФ не будет никаких вопросов.
Мы не имеем ни конституционного, ни гражданского права оставлять стариков и малоимущих за гранью выживания, даже не пересчитав дотации и пенсии с учетом индекса инфляции. Не нужно придумывать «левые» статья в бюджете и нещадно растаскивать деньги на непонятные мероприятия, как делает сегодняшняя власть, и тогда на многое найдутся деньги.
Яна Сабляш, студентка: Просто сказати, що збільшимо фінансування охорони здоров'я недостатньо. Це говорить кожен новий уряд, а змін як нема, так і не було. Як, що саме, яким чином фінансуватиметься - де можливо і чи можливо про це дізнатися?
Ірина Горіна: Я еще раз хотела бы обратить ваше внимание на наличии в бюджете до 200 программ, которые растягивают миллиарды гривен по карманам чиновников. И, если убираются эти программы, экономятся серьезные средства, которые и должны распределяться по ключевым отраслям и объемы «освобожденных» средств в несколько раз превысят бюджетные средства, выделяемые на здравоохранение сейчас.
И второе. Новый подход и новый закон, который предложен командой Партии регионов, касательно медицинского страхования, дает возможность полностью пересмотреть пополнение и движение денежных средств в области здравоохранения. С нашей редакцией этого закона вы можете ознакомиться на сайте Верховной Рады Украине (регистрационный номер законопроекта 4744).
Оксана Рибась, студентка: Яким чином буде покращуватися рівень екології за президентства Януковича?
Ірина Горіна: Кроме новых законов, предложенных нами по защите окружающей среды, есть законопроекты, которые представлены, но пока не нашли поддержки в зале Верховной Рады, касательно мусора, труднораспадающихся отходов и т.д., но мы уверены, что новая коалиция позволит нам принять эти законы в полном объеме.
Хотела бы особо отметить, что именно правительством Януковича в 2006-2007 г.г. были сделаны серьезные основополагающие шаги по сотрудничеству в рамках Киотского протокола. Квоты, которые может продавать Украина разным странам, получая при этом весомые финансовые вливания (чем не смогла в должной мере воспользоваться Тимошенко), могут и должны направляться только на экологические проекты, сохраняя и улучшая окружающую среду.
Те профессиональные и дипломатические контракты о взаимоотношениях в рамках Киотского протокола, которые были наработаны специалистами правительства Януковича, дают все основания утверждать, что мы сможем получить финансовые средства, направив их на улучшение экологии и окружающей среды Украины.