РАКовое «серебро», или Когда первенство не радует

Этот прискорбный результат с нами делит Россия – 347 человек на каждые 100 тыс. жителей умирает в наших странах от этого страшного недуга.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части организма и распространяться в другие органы (этот процесс называется метастазом). До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными канцерогенами, как табачный дым.

Главной причиной смертности среди мужского населения был и остаётся рак лёгких. При этом употребление табака является единственной важнейшей причиной развития рака в мире, которую можно предотвратить.

Женщины же больше страдают от рака молочной железы. И если в других странах смертность, вызванная раком молочной железы, сокращается, то в последние 15 лет среди украинских женщин она значительно возросла. Более 30% раковых заболеваний можно предотвратить, главным образом, благодаря здоровому образу жизни - воздержанию от употребления табака, правильному питанию, физической активности и профилактике инфекций, которые могут приводить к раку.

Одна пятая часть всех раковых заболеваний в мире развивается в результате хронической инфекции. Так, например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак шейки матки, а вирус гепатита B - рак печени.

При раннем выявлении и надлежащем лечении третья часть раковых заболеваний излечима.

Более 70 % всех случаев смерти от рака происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

Пальма первенства – за Венгрией. В этой стране на каждые 100 тыс. жителей приходится 458 смертельных случаев от этого заболевания. Стоимость сигарет в этой стране остаётся одной из самых низких среди стран Европейского Союза.