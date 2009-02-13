Шість соток

Як власниця садка завдовжки 11 метрів, я у списках неймовірної кількості фірм, які продають насіння, компост, обтягнуті поліетиленом теплиці-розсадники, пластикові мішки для вирощування картоплі, спеціальні рослини для відлякування котів від мого городу, отруту від слимаків та равликів. Мені надходять гори спаму, який навіть не можна назвати спамом, бо я відкриваю, читаю і іноді навіть замовляю те, що там рекламують. Але не бегонії, а насіння гороху, полуниці й помідорів. Я роздумую над тим, щоб стати в чергу на город у своєму районі Харінгей, проте шансів у мене немає, бо в нашому турецько-грецько-карибському районі вже раком на нечисленних клаптиках міських городів стоять покоління східних людей, що скучили за рідною кінзою чи особливими пекучими перцями. Вирощувати їжу на півдні Англії, а тим паче на півночі, нелегко. Ґрунти тут не дуже родючі, слимаків стільки ж, скільки у нас колорадського жука. Тепла течія Гольфстрім забезпечує м’який клімат, але сонця традиційно мало. Проте останніми роками, після загострення кліматичної катастрофи, місяцями може не бути дощу, потім твій садочок ущент заливає, у результаті чого помідори спочатку сохнуть, а потім гниють. Але минулорічний стрибок цін на харчі налякав багатьох. Британці ще більш запопадливо взялися до своїх дурнуватих сапок, які не загинаються донизу. Однак британці завжди були звихнуті на садівництві. Це одне з національних хобі, поруч із переглядом телешоу про ремонти та фінансові спекуляції. Але щойно я прочитала, що в Америці різко – на 20–30% – зріс продаж овочевого насіння. Особливо «піднялися» морква, помідори і перець. Як сказав газеті Файненшл Таймс Джордж Болл, керівник фірми з продажу насіння «В. Атлі Берпі», продаж зріс на 12% і минулого року. Висока вартість палива, скандали через небезпечні речовини в магазинних салатах, зростання цін на харчі змусили американців згадати про городи. Інші продавці насіння кажуть, що продають уже на 50% більше товару, особливо покупцям, які приходять до них уперше. Фірма Болла підрахувала, що $10, витрачених на насіння помідорів, гороху, базиліку, перцю і моркви, можуть повернутися у вигляді овочів на $650. «На відміну від ваших інших інвестицій, – зваблює новачків фірма, – ви побачите дивіденди вареними, тушеними, смаженими, припущеними чи сирими». Чи можна ще взяти город під Києвом? Я не певна. Кажуть, що селяни-власники землі, яку можна було офіційно купити, звикли очікувати шалених бабок за цю землю від крутеликів. Але чи можна взяти в оренду сільськогосподарську землю, якщо ви – не корпорація? Чи ще є шість соток, які, як і обіцялося у пісні Гадюкіних, врятували козацький рід у голодні 1990-ті? Чи зможуть зніжені городяни пережити цю кризу, як пережили ту, забрьоханими в чорноземі, але з картоплею? Побачимо. Свою петрушку я вже посадила.