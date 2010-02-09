Ширвиндт по киевским сугробам приехал в «Главред»

9 февраля 2010, 17:02

Реклама пива, перхоти и прокладок – табу для актеров Театра сатиры

По приглашению газеты «Новая» пресс-центр «Главреда» посетил Народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.
Мэтр начал пресс-конференцию на 20 минут позже объявленного часа – увы, лед на дорогах Киева гость из Москвы предусмотреть не мог. Тем не менее, Александр Анатольевич, который «не успел побриться и поехал по сугробам», был в прекрасном расположении духа, шутил и не оставил без внимания ни одного вопроса многочисленной журналистской братии.

Президентом Украины избран... Леонид Якубович!

Отвечая на вопрос читательницы «Главреда» об украинской политике и кандидатах в президенты, мэтр заметил: «Вы не устали от этого?» - но потом признался, что за ситуацией в Украине «мы следим все время», хотя и «знаем мало сути».
Отчасти из интереса, отчасти из-за «старческой бессонницы» Александр Анатольевич включил телевизор в ночь после второго тура выборов украинского президента, где «московский журналист бегал по Киеву». По словам мэтра, из десяти опрошенных российским журналистом «шесть сказали, что они будут голосовать за Якубовича». «Кстати, надо Леньке позвонить - сказать, что он прошел», - сострил Александр Анатольевич.
Артист признал, что у нас весело, «но иметь украинскую Тэтчер было бы интересно».
Продолжая тему, Александр Ширвиндт помечтал вслух о том, как лет эдак через пять он приедет в Киев, где не будет выборов, а «снег будет расчищен». И вопросы ему будут задавать «только про любовь и дружбу».

Ширвиндта зачислили в «Единую Россию», перепутав с Державиным

Но сегодня вопросы о политике все-таки преобладали. В частности, из зала попросили уточнить, действительно ли Александр Анатольевич является членом партии «Единая Россия». Несмотря на то, что этот факт упоминается во всеведущей «Википедии», это не так.
Узнав об информации, распространенной в Сети, Ширвиндт начал искать истоки этого явления. «Оказывается, они спутали меня с Державиным», - докопался до истины мэтр.
«Я никогда не имел отношения ни к одной партии», - заверил артист.

«Киев для меня – город отдельный, несмотря на снег»

Отвечая на вопрос о впечатлении от столицы, Александр Анатольевич заявил: «Я Киев обожаю – обожаю и всё тут! Что бы тут ни было – другая страна, или эта страна, этот президент или другой президент».
Как рассказал мэтр, вся его сознательная актерская жизнь начиналась здесь. В Киеве он впервые снялся в кино под названием «Она вас любит». Первые театральные гастроли мэтра – правда, в качестве артиста из массовки, - также прошли в столице. Театр Вахтангова полтора летних месяца 1955 года находился с гастролями в Киеве. «Все были по дачам, по пляжам, а мы, студенты, играли в огромных, толстых рясах бояр» в пьесе Соловьева «Великий государь». Затем последовало еще много «счастливых гастролей» в Киеве.  
«Киев для меня – город отдельный, несмотря на снег», - признался мэтр.

Реклама пива, перхоти и прокладок – табу для актеров театра Сатиры

«Даже неудобно сказать, что мне предлагали рекламировать», - рассказал Александр Анатольевич. Но все эти предложения предложениями и остались. Молодым артистам своего театра, которые испрашивают благословение у худрука на съемки в рекламных роликах, Александр Анатольевич обозначил темы-табу: «пиво, перхоть и прокладки».
Сомневающихся мэтр убеждает так: «Завтра я тебе даю роль Ромео, ты играешь, и все знают, что Ромео перхатый. Некрасиво».

Ширвиндт играет Мольера «в охотку»

Артист рассказал, что его давней мечтой и, увы, уже неосуществимой, было сыграть роли Остапа Бендера и Самуила Кричинского.
Режиссер Марк Захаров, пригласивший на главную роль в «Двенадцать стульев» Андрея Миронова, позаимствовал у Александра Ширвиндта его легендарную трубку и порекомендовал Миронову-Бендеру «делать Шуркин тухлый глаз». «Так что свой вклад в это произведение я внес», - пошутил Александр Анатольевич.
Сегодня же театр Сатиры привез в Киев серьезно-трагический спектакль по пьесе Булгакова «Мольер». «Это намоленное произведение. Каждый артист с детства мечтает сыграть что-то настоящее», - сказал мэтр.
Артист рассказал, что булгаковский «Мольер» - пьеса не столько о Мольере, сколько об авторе и Сталине. По сути, это история художника и власти, вечная для всех времен и народов.
«Спектакль мы играем в охотку», - добавил Александр Анатольевич и пригласил всех желающих убедиться в этом.

«Я не ругаюсь матом, я разговариваю на родном языке»

«Я не ругаюсь матом, я разговариваю на родном языке», - так Александр Анатольевич ответил читателю сайта «Главред». Мэтр уточнил, что «матершинники – это ужасно». В то же время, «русский язык не может существовать без этого. Когда ты рассказываешь анекдот и вместо *** говоришь «пошел к черту», его можно не рассказывать».

Секрет «потока остроумия» профессионалов

Когда мэтр услышал очередной банальный вопрос о «лучшей роли», он рассказал о трюке, которым пользуются знаменитые актеры во время творческих вечеров. Когда артисту удается удачно сострить, отвечая на вопрос зрителя, переданный из зрительного зала на клочке бумаги, вопрос не выбрасывается, а хранится до следующей встречи с поклонниками. Затем, когда из зала поступают новые записки с новыми вопросами, в качестве только что поступившего вопроса достается «домашняя заготовка», озвучивается ничего не подозревающей публике и – «поток остроумия!»
Вот почему «профессионалы умеют отвечать на вопросы».
Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Ширвиндт наблюдал за выборами в Украине из-за «старческой бессонницы» Ширвиндт обожает Киев, «что бы тут ни было»

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