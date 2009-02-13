Моряки с «Фаины» вернулись

13 февраля 2009, 13:40

После небольшого опоздания в «Борисполе» приземлился самолет с моряками судна «Фаина». Возле самолета освобожденных из пиратского плена членов экипажа встречали их родственники и Президент Украины Виктор Ющенко.

Из-за усиленных мер безопасности, связанных с присутствием Ющенко, журналистам с трудом удавалось пообщаться даже с родственниками моряков. После встречи экипаж «Фаины» сел в автобус, а журналистов попросили выйти за территорию аэропорта. Известно, что моряков должны отвезли в престижную клинику «Феофания» для прохождения полного медицинского обследования. Только после этого они смогут отправиться домой.
В то же время израильский владелец «Фаины» Вадим Альперин сказал, что переговорный процесс продолжался так долго (моряки находились в плену 133 дня) потому, что пираты никак не могли определиться. «Примерно пять раз мы достигали предварительных договоренностей», – сказал в аэропорту Альперин.
После долгих переговоров, 5 февраля, сомалийские пираты получили 3,2 млн долл. выкупа за судно, после чего покинули его. Это самая большая сумма в истории сомалийских морских грабежей. Первоначально за освобождение экипажа судна пираты требовали 35 млн долларов. Однако вскоре сумму снизили до 5 млн долларов. Впоследствии размер выкупа неоднократно менялся. В итоге судовладельцу удалось договориться о внесении меньшей суммы.
«Самое главное, что они живы. Все остальное можно решить», – сказал Президент Виктор Ющенко во время встречи. По его словам, были проведены непростые драматические переговоры, но если надо было бы их подождать еще два месяца, чтобы все были живы, они бы продолжались. При этом Президент понимал, как трудно было родственникам ждать этого освобождения из пиратского плена.
После всего пережитого Украина может присоединиться к операции Европейского союза по борьбе с пиратством вблизи Конго и Сомали. «Мы приняли решение присоединиться к международной инициативе в рамках операции ЕС по борьбе с захватчиками. Сейчас продолжаются переговоры об участии в этой операции», – пояснил Президент. Таким образом, под защитой в этом регионе могут оказаться не только украинские суда, но и корабли, на борту которых находятся граждане Украины. Но кроме желания надо еще найти несколько миллионов долларов, дабы заплатить за то, чтобы наши корабли могли присутствовать в том регионе, где существует опасность нападения пиратов, и сопровождать суда. Правда, Ющенко пообещал: «Думаю, что мы найдем эти ресурсы».
Ранее в прессе появилась информация о возможной компенсации морякам судна «Фаина» от протокольного фонда Президента Украины в размере 1,3 миллиона гривен. Но ее опроверг Степан Гавриш, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. «Предоставленная информация связана с ошибочным использованием мной данных, подготовленных в аппарате СНБО. Потому эта информация не имеет и не могла иметь никакого отношения к реальной ситуации и не отвечает действительности, – говорится в сообщении Гавриша. – Прошу прощения у моряков «Фаины» и их родственников. Уверен, что надлежащие выплаты и компенсации будут осуществлены владельцем судна «Фаина» согласно действующему законодательству».
Напомним, сухогрузное судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На тот момент на борту находились 17 граждан Украины, трое россиян и один гражданин Латвии. Капитан судна, россиянин Владимир Колобков, умер от сердечного приступа через несколько дней после захвата. «Фаина» перевозила 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

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