Весеннее половодье побьет пятилетний рекорд

Давно украинцы ждали такой снежной зимы, как нынешняя. Огромное количество снега стало сюрпризом и для детей, и для взрослых… и для работников жилищно-коммунальных служб... и для синоптиков. Все с беспокойством ждут весны. Будет ли резкое потепление? Какие риски несет таяние такого количества снега? Грозит ли Украине половодье и, если да, насколько оно будет сильным?

На эти и другие вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили: начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида и начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Виктория Бойко.



Во всем виноваты 17 циклонов



Николай Кульбида назвал нынешнюю зиму «в какой-то степени аномальной». Начальник Гидрометцентра рассказал, что за период со средины декабря до середине февраля по территории Украины переместилось 17 «достаточно активных циклонов, которые обусловили большое количество осадков и резкие изменения погодных условий на территории Украины». По словам Николая Кульбиды, эти циклоны превысили норму осадков в Украине в 2-2,5 раза.

Николай Кульбида отметил, что сейчас наблюдается незначительное снижение температуры в большинстве регионов Украины - до 1-5 градусов мороза в утренние часы. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие два дня в Украине «морозы несколько усилятся и достигнут в ночные часы в среднем 7-12 градусов мороза». «В западных, центральных и северных областях ожидается снижение температуры до 15 градусов. На юге и юго-востоке – в ночные часы до 5-10 градусов, в дневные – около нуля градусов», - сказал он.

По словам Николая Кульбиды, «такой характер естественных процессов сохранится до 18 февраля». В течение 19-20 февраля Гидрометцентр прогнозирует потепление во всех регионах Украины. По словам Николая Кульбиды, ожидается постепенное повышение температуры в ночные часы до нуля градусов, в дневные – 0…+5. По прогнозам синоптиков, самая высокая температура ожидается на юге Украины и на юго-востоке – 5-10 градусов тепла, и в Крыму – 12-15 градусов выше нуля. Вместе с тем, Николай Кульбида заметил, что потепление будет непродолжительным.

По словам главного синоптика страны, в период с 21 по 24 февраля ожидается снижение температуры, «в Украину снова вернутся минусовые температуры в ночные часы, и близкие к нулю - днем».

Николай Кульбида предупредил, что до конца месяца не ожидается «значительного выноса теплого воздуха». По его словам, весенние процессы на реках могут начаться в третьей декаде февраля, а наиболее активного развития весенних процессов следует ожидать уже в марте.

По словам синоптика, из-за большого количества снега весна будет побеждать зиму в этом году медленнее. «Именно поэтому мы думаем, что весна придет на территорию Украины с некоторым опозданием, небольшим опозданием», - добавил он.



Половодье приближается: готовность номер один



Виктория Бойко рассказала, что каждые пять дней Отдел гидрологических прогнозов получает данные ручных измерений количества воды в снежном покрове, которое во время таяния влияет на повышение уровня воды в реках.

Синоптик предупредила, что в период весеннего снеготаяния ожидаются достаточно сложные гидрометеорологические условия. Сравнивая вчерашнюю и предыдущую снегосъемку от 10 февраля, Виктория Бойко отметила, что запасы воды продолжают расти по всей территории Украины. По последним данным, они составляют 2-2,5 нормы для этой даты. Представительница Гидрометцентра сказала, что даже при медленном таянии «мы ожидаем формирования весеннего паводка, близкого к норме и выше нормы». Вместе с тем, госпожа Бойко отметила, что даже близкое к норме половодье уже несет достаточные угрозы, – прежде всего, в отношении затопления пойм рек.

По словам госпожи Бойко, гидрометеорологические условия будет усложнять также таяние накопленного снега, который не вывозится, – киевляне и гости столицы убедились в этом на собственном горьком опыте.

Синоптик также отметила, что в этом году будут иметь место сложные условия на многих реках Украины, связанные с ледоходом. По ее словам, исключением могут быть реки юга и юго-востока Украины. Виктория Бойко рассказала, что лед в этом году не мощный, но имеет сложную структуру: на нем лежит снег, который тоже начнет таять. Госпожа Бойко предупредила, что ледоход несет угрозу сооружениям, расположенным в русле реки. По ее словам, угрозы будут иметь место в случае образования так называемых заторов льда, которые сопровождаются резкими подъемами уровня воды. Сейчас гидрологи наблюдают такие процессы в верховьях Днестровского, Кременчугского, Днепровского водохранилищ.

Представители Гидрометцентра прогнозируют значительные подъемы уровня воды в реках, которые могут привести к достижению отметок подтопления в целом ряде областей. По их прогнозам, сложные условия весеннего разлива будут иметь место «в бассейне реки Припять – Ровенская, Волынская, частично Житомирская области, бассейне реки Северский Донец – Харьковская, Луганская, Донецкая области, бассейне реки Ингулец – Кировоградская, Днепропетровская и Николаевская области и частично на реках Приазовья – Запорожская, Донецкая области».

«Сегодня нет оснований употреблять слова «катастрофическое половодье», «страшное половодье», - объяснил представителям СМИ начальник Гидрометцентра. «Даже при наихудшем стечении обстоятельств в погодных условиях нельзя говорить о какой-то катастрофе», - успокоил он.



Гидрометцентр советует киевлянам запасаться резиновыми сапогами



Виктория Бойко опровергла сообщение в СМИ о «неслыханном половодье в Украине». Вместе с тем, синоптик отметила, что даже в случае, если «снега не добавится и он начнет медленно таять, то все равно в городе Киеве будет половодье, наибольшее за последние пять лет».

Отвечая на вопрос читательницы сайта «Главред», Виктория Бойко успокоила, что ожидаемый выше среднего многолетнего уровень воды не несет угрозы жилым массивам. Николай Кульбида добавил, что вода в Днепре повысится не более чем на 2,5-3 метра выше сегодняшнего уровня, который составляет 450-500 метров. По его словам, максимальный подъем уровня воды будет наблюдаться в третьей декаде апреля.

По словам Виктории Бойко, подтопления будут на дачных массивах районов Осокорки, Позняки. Также синоптик отметила, что вода будет переливаться через левобережную дамбу, движение по которой в апреле будет ограничено. По ее словам, возможны подтопления в районе Бортничей, Вишенок, Гнидича, а также на правом берегу в районе старой застройки.

Николай Кульбида отметил, что в зону наибольшего риска попадают сооружения и здания, которые построены на территориях пойм. В частности, речь шла о массиве Конча-Заспа, где застроены поймы даже перед дамбой. По словам Николая Кульбиды, отсутствие в Украине реестра сооружений, расположенных на заводях, - существенная проблема. «Интенсивная застройка, несанкционированное, необоснованное перепланирование поймы, выемка грунта, меняет морфологические условия поймы и может привести к негативным последствиям», - дополнила его Виктория Бойко.

«Сапогами можно запасаться, потому что во время таяния снега будет трудно ходить. А на предмет лодок – я не думаю, что вода так поднимется, что возникнет необходимость в передвижении на лодках», - посоветовала синоптик киевлянам.



Средняя зарплата украинского синоптика – 1900 гривен



Отвечая на вопрос читателя, Николай Кульбида отметил, что сейчас финансирование государственной гидрометеорологической службы – больной вопрос. По его словам, на сегодняшний день необходимо техническое переоснащение службы – нужно закупить «приборы, автоматические станции, метрологические радиолокаторы, радары, приобрести современный суперкомпьютер, который стоит очень дорого», - на что денег у Гидрометцентра нет.

Главный синоптик страны рассказал, что за период независимости Украины о финансировании по основным средствам говорить не приходилось. По его словам, сейчас учреждение пользуется правом предоставления платных услуг и таким образом пытается выйти из сложного финансового положения. Вместе с тем, начальник Гидрометцентра с грустью констатирует, что в целом бюджет «не позволяет нам развиваться так, как это необходимо и как мы это видим».

Господин Кульбида рассказал, что около 90% всего финансирования составляет фонд оплаты труда. По его словам, средняя зарплата работника Гидрометцентра - 1900 гривен в месяц. «Низкий уровень заработных плат на сегодняшний день не позволяет содержать квалифицированных специалистов, не позволяет создавать нормальные компьютерные технологии, не позволяет поддерживать на высоком уровне систему сбора и передачи информации», - пожаловался он.

Николай Кульбида призвал правительство уделять больше внимания гидрометеорологической службе. «Ведь мы в любых ситуациях всегда стоим впереди – мы являемся тем первым фронтом, который принимает на себя удары, – как стихии, так и техногенных катастроф», - напомнил он. Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: В аномальной зиме виноваты 17 циклонов - Гидрометцентр Весенний паводок в Киеве будет самым большим за последние пять лет Гидрометцентр назвал районы, которым угрожает паводок