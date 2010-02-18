Настроение «до мажор», или Прочувствовать гениев камерно

18 февраля 2010, 18:45

«В этом году мне 75, и я впервые выступаю в роли ведущего», – начинал музыкальный вечер в центре столицы великий космополит музыки Гия Канчели.

Он играл на рояле, вспоминал свое свадебное путешествие в Киев почти сорок лет назад (!), с упоением говорил о творческих друзьях и вдохновителях, мудро шутил с приглашенным политическим, дипломатическим и культурным бомондом. И все это в уютном зале нововыстроенного здания Посольства Грузии в Украине – организатора такого неординарного события. Величайшие композитор и скрипач современности – Гия Канчели и Гидон Кремер – вместе с маститыми музыкантами Гедере Дирванаускайте (виолончель), Мирославой Которович (скрипка) и Романом Юсипеем (баян) экспрессировали звуком в камерной обстановке.
«Что это вы так серьезно слушаете?!» – удивлялся Канчели реакции публики на первое исполненное произведение. «Это всего лишь фитюлька», – шутил он о собственной сюите на музыку к небезызвестному фильму «Кин-дза-дза» Георгия Данелии. По замыслу композитора, «фитюлька» прерывалась самым значимым возгласом фильма «Ку!», причем с разной интонацией исполнителей. Уж не знаю, сможете ли вы это себе представить. Впрочем, как и то, что русское «ку» теперь произносится и в Венской опере, и не парой музыкантов, а целым хором – сюита там имеет особенный успех. Гия Александрович буквально призывал слушателя просто улыбнуться. Он нарочно вспоминал детали премьеры «фитюльки» в Большом зале Московской консерватории, куда был приглашен и режиссер «Кин-дза-дза» Георгий Данелия. «Данелия сказал мне: «Если будет представлено, что музыка твоя, а слова мои, тогда я пойду». «Но ведь здесь только одно слово», – сокрушался я. «Значит, меня на премьере не будет», – ответил он. В итоге представляли нас обоих», – резюмировал композитор. В Киеве же ему пришлось оглашать сразу троих авторов сюиты, добавив еще известного грузинского скульптора, драматурга Реваза Габриадзе. «После московской премьеры он страшно возмутился, что его как соавтора сценария «Кин-дза-дза» ранее не упомянули, – уточнял Канчели. – Я делаю это сегодня».
В этот киевский вечер мэтр был особенно щедр на любимые «фитюльки» с глубоким смыслом. Он сам аккомпанировал виолончельному соло в композиции «Улыбка к славе», которую написал еще на 70-й юбилей Мстислава Ростроповича. «Если люди воспринимают славу серьезно, это плохо заканчивается», – не преминул заметить автор, переводя музыкальный слог на современный политический язык. Третье произведение вечера исполнял Гидон Кремер, и это была композиция, созданная специально для персонального выхода музыканта на бис. «Я переделал свой Reg-time к пьесе Роберта Стуруа «Ричард ІІІ» и назвал его специально для Гидона Reg-Gidon-time», – объяснил Канчели.
Когда гении говорят с тобой в спокойной и искренней атмосфере на языке тонких, но значимых деталей, ты ощущаешь музыку совсем по-иному. Здесь не было концертно-пафосного и выхолощенного шлейфа впечатлений. Он был вовсе не нужен. Слушатель принимал чистую эмоцию любви и расположения к себе как представителю города и страны, к которым эти люди относятся с особенным уважением. Гидон Кремер играл Сильвестрова и Глиэра, замечая, что «интимная атмосфера» вечера располагает услышать истинно киевских авторов. «Как только у меня появляется возможность увидеть Украину, я это делаю с удовольствием», – признавался Гия Канчели. Он легко иронизировал, общался тепло и непринужденно, зная, что остается всегда простым в собственном величии, равно как и великим в своей простоте. Он взял в финале до-мажорный аккорд и держал его, пока звук не покинул зал, незатейливо настроив всех на радость. Как нельзя кстати и очень красиво.

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