Про користь страждань

19 февраля 2010, 11:31

Візьміть сімейний альбом і погляньте на фото прадідусів та прабабусь.

На статечні сімейні знімки чи на світлини, де тільки він і вона, чи на жіночі портрети 20–40-х – на них, за рідким винятком, ніхто не посміхається. Особливо, якщо кадр не випадковий, а постановочний – обличчя на ньому не радісні й не сумні, просто позбавлені мімічних гримас. І це не тому, що всі вони жили погано, а ми нині черпаємо кайф великою ложкою. Просто у світі на все є своя причина. Є причина для посмішки і є причина для сліз. У фотомайстернях, які відвідували старші люди, не пропонували виліпити з обличчя машкару радості. Є ти і твої риси – ось вони, на знімку, у статиці. А життя принагідно внесе корективи.
Тепер мода інша: посміхайтесь. Посміхайтесь завжди, посміхайтеся скрізь. Ігноруючи ідіотизм посмішки без всяких для того підстав, просто посміхайтесь. І буде вам щастя. Так, мовляв, радять психологи і іже з ними. І нема на те ради. І альтернативи теж нема. Хоч, за ідеєю, зовсім не обов`язково поводитися із точністю до навпаки: робити кислу міну і вішати на першого зустрічного свої шмарклі, вантажити власними проблемами. Можна просто стримувати почуття, але спартанську аскезу ніхто не пропагує: треба посміхатися. І, звісно ж, позитивно мислити.
Загалом людська тупість існує у двох вимірах: перша – та, що дратує і пригнічує, друга – та, що розважає і майже зворушує. Причому друга легко перетворюється на першу. Теорія про позитивне мислення, уникнення страждань, про такий собі примус до радості спочатку викликала легкий подив своєю незайманою наївністю. Добре було б, звісно, прожити життя без болю: всі ми тоді були б веселі та дурні, як випущені на моріжок цуцики. Але так не буває. Мабуть, це навіть на краще. Тим ми й відрізняємось від тварин, що наше персональне пекло формує, врешті-решт, почуття гідності. Біль витесує з безформної плоті душу, яка вчиться не боятися. І це не мазохізм, а реальність: чорних смуг не уникнути, інколи вони тривають довго, дуже довго, інколи не минають ніколи. Це треба визнати, не ховаючись у квазі-світ, де геніальна порада вдягати яскраві кольори, мріяти про море чи завести песика розв`язує усі проблеми.    
У теорію позитивного мислення, до речі, ніяк не вписується кохання. Кохання не у карамельному вимірі журналу Cosmopoliten (необтяжливий секс над кипою жужмом кинутого дизайнерського шмаття – з порадами стосовно бюстьє від Sonia Rykiel та техніки орального задоволення). Мова про ту любов, що «буває раз в ніколи», і, звісно ж, супроводжується неабиякими земле- і «життєтрусами»: відчаєм, сумнівами, ревнощами, злетами під небеса, падінням у пекло. Як поєднати щохвилинне розпинання себе на хресті із необхідністю випромінювати оптимізм? Та ніяк. Тут, як кажуть поляки, «альбо – альбо». «Альбо» вперте налаштування на позитив, на кастрований варіант існування, де допущені тільки жирні солідні плюси, а мінуси викинуті, як зужиті новорічні ялинки, на емоційний смітник. «Альбо» впустити у себе увесь «огром» життя – з усім його горем та щастям.  
До речі, перетворенням душі у фільтр, що пропускає лише позитив, справа не обмежується. Вчені трудяться над віднайденням такої пігулки, що витирає непотрібну пам`ять, себто пам`ять про погане. А й справді: пощо мучитися споминами про втрату близької людини? Загримів хтось із цього світу в інші галактики, ну то й чорт (Бог?) із ним. На фіг з пляжу. Ковтни «віагру» для підняття настрою, і «попустить» тебе. Страждання – це ретро, доеволюційний період буття, без Фрейда та інших докторів лялькових наук, без всепереможної хімії, яка забезпечує постійну ерекцію – і душі, й тілу… Є у Цвєтаєвої прекрасні рядки:
«Всё перемелется, будет мукой!»
Люди утешены этой наукой.
Станет мукою, что было тоской?
Нет, лучше мУкой!
Краще жити і страждати, відчуваючи – за контрастом – короткі напливи щастя (бо довго воно не триває), аніж сповідувати кітчувату віру адептів всепереможного позитиву. Ще простіше відразу впасти в кому. Живеш собі (майже) і не мучаєшся (зовсім). Хоча особисто я голосую за муку – з великою другою літерою «У»...

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