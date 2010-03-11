Когда отменят внешнее тестирование?

Который год подряд выпускники школ сдают экзамены и тесты с ощущением нестабильности.

Вот и теперь, когда новым министром образования и науки стал доктор исторических наук Дмитрий Табачник, никто не знает, чего ожидать. Тем более что новоиспеченный вице-премьер-министр Владимир Семиноженко уже заявил, что Кабинет Министров будет менять систему внешнего оценивания знаний выпускников школ.

Сейчас будущие абитуриенты и их родители в недоумении – неужели новая власть осмелится пойти на радикальные шаги, такие как отмена внешнего оценивания знаний или даже предоставление возможности прохождения тестов на других языках накануне важных испытаний? А ведь именно это обещал сделать Виктор Янукович в то время, когда был кандидатом в президенты. «Такого не может быть! – восклицает Тамара Кузнецова, мама киевского одиннадцатиклассника. – Мы два года готовились к такому формату сдачи экзаменов и надеемся поступить в вуз без «блата».

Политическая составляющая

Напомним, что недавно Луганский облсовет попросил Президента Украины Виктора Януковича проводить внешнее независимое тестирование на нескольких языках. По мнению местного депутата Ирины Зайцевой, с точки зрения материальных затрат данный вопрос решить несложно – необходимо просто-напросто исправить подпункт в постановлении Министерства образования. Подобные призывы звучат и в Крыму. Парламент Автономной республики также обращается к новому Президенту с просьбой обеспечить в регионе проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) на языках, на которых велось обучение в школах.

В Центре оценивания качества образования подобные призывы называют бессмысленными. «Ныне действуют нормативные документы, в соответствии с которыми единственный язык для проведения тестов – украинский, – говорит директор Центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук. – Со своей стороны хотим сказать: если на уровне министерства будет принято решение о проведении ВНО еще и на других языках после 15 марта, то мы его реально выполнить не успеем».

Но как бы там ни было, с подобными просьбами к новому Президенту обращаются не случайно, поскольку именно он накануне выборов обещал отказаться от системы обязательного тестирования при поступлении в вузы и дать возможность выпускникам, окончившим школу до 2009 года, поступать в университеты и институты по школьным аттестатам. Правда, делая подобные заявления, Виктор Федорович вряд ли думал об их последствиях. Специалисты же настаивают: подобные действия означали бы возвращение не только коррупционных схем при поступлении в вузы, но и двойной психологической нагрузки при сдаче экзаменов в школе, а потом в высшее учебное заведение.

В рассмотрении вопроса о частичной отмене внешнего тестирования можно упомянуть и не принятый важный закон – в конце января Верховная Рада отклонила законопроект о тестировании, который должен был обеспечивать дополнительные гарантии равного доступа к получению высшего образования.

«Непринятие во втором чтении этого законопроекта свидетельствует о том, что у нас нет политической воли принять закон, который регулировал бы ВНО», – уверена Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора». По ее словам, сегодня нужно сделать все для того, чтобы «внешнее независимое оценивание не зависело ни от политической конъюнктуры, ни от министра образования, который будет представлять ту или иную политическую силу в новом правительстве».

Пока же Айвазовская видит прямую угрозу дальнейшему внедрению ВНО. «Вот простой пример. Если бы министром образования стал представитель Коммунистической партии, то вполне реально, что он бы отстаивал электоральные интересы партии, а ВНО могло бы стать необязательным, – говорит председатель правления гражданской сети «Опора». – А это фактически означает его отмену. Почему? Это связано с теми вещами, о которых «Опора» активно говорила в прошлом году. Речь идет о проблеме льготников. В то же время именно в образовании льготы могут стать той подачкой обществу, которая окончится необратимыми процессами – общем интеллектуальным обнищанием и неконкурентностью ее кадров как на внешних рынках, так и внутри».

«По нашему мнению, в 2010 году вряд ли остановят практику ВНО, – продолжает Айвазовская. – А вот 2011 год будет решающим. К сожалению, каждая политическая сила защищает интересы своей электоральной группы. Но почему-то все забыли, что нынешняя реформа образования одобрена не только в Украине, как самая большая за весь период независимости страны, но и мировой общественностью. Не надо забывать, что наше государство взяло на себя обязательства по реализации конкретных реформ, результатом успеха которых может стать значительная финансовая поддержка с Запада».

Правда, господин Ликарчук напоминает, что в Украине нет проблемы обязательности тестирования. Хотите доказательство? В 2009 году в вузы всех типов и форм аккредитации поступили почти 463 тысячи студентов. Таковы данные Государственного комитета статистики. Из этого числа только 264 тысячи были зачислены по результатам тестирования, все остальные – без сертификатов. «Так что говорить об обязательности нам еще очень рано», – настаивает специалист.

«Внешнее независимое тестирование предоставляет справедливый доступ к образованию и, как следствие, стимулирует школьников хорошо учиться, если они хотят поступить в вуз. Поэтому отход от тестирования – это шаг назад, – считает представитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Лилия Гриневич. – Я не думаю, что новая власть может сознательно пойти на это. Кстати, в 2004 году первое постановление о введении независимого оценивания было подписано именно Виктором Януковичем, на то время премьер-министром».

Все по плану

Пока подготовка к внешнему независимому тестированию идет по плану. По крайней мере, об этом со всей ответственностью заявляет Игорь Ликарчук. «Сегодня уже зарегистрировало 315 тысяч желающих, а это 72% от всех выпускников 2010 года, – говорит он. – До конца регистрации, 31 марта, есть еще несколько недель. И если учесть, что каждый день регистрируется 6-7 тысяч, то, думаю, общая сумма желающих принять участие в независимом внешнем оценивании 2010 года составит 410-420 тысяч. Можно также отметить, что в некоторых областях темпы регистрации очень высокие (в Донецком регионе уже зарегистрировались 82%, а в Луганском – 81%), в других – прогнозируемо низкие – в Закарпатской области (только 56%) и Черновицкой (58%). Там традиционно меньше желающих стать студентами вузов».

В то же время нельзя говорить, что подготовка ВНО идет полным ходом. Несмотря на то, что уже напечатано более 70% тестовых заданий, бюджета у Центра еще нет. Сегодня он получает одну двенадцатую от сметы прошлого года.

Еще одна особенность кампании этого года – увеличилось число общественных организаций, изъявивших желание следить за процессом тестирования.

Теперь самое время вспомнить о нововведениях. По словам директора Центра тестирования, уже в этом году на 30% будет сокращено количество пунктов тестирования. «Это делается для того, чтобы уменьшить риски бесконтрольности введения внешнего оценивания, – поясняет он. – Мы уже убедились, что в районных центрах очень сильные «кумовские связи», большая зависимость от местного руководства». С этого года пункты тестирования будут размещены в городах, где есть университеты. В связи с этим внешнее независимое оценивание знаний по украинскому языку, математике и истории Украины будет проходить на протяжении нескольких сессий. Во время каждой из них абитуриенты получат абсолютно разные по содержанию, но равносильные по сложности задания. Но главное – на тестирование молодые люди придут не учениками школ, а вполне самостоятельными выпускниками. У них в руках будет аттестат. Их не будут организовано подвозить к пунктам тестирования в сопровождении педагогических работников.

В перспективе процедура внешнего независимого тестирования будет меняться. Так, например, в 2011 году, в экспериментальном режиме в украинском варианте запустят «тест способностей». Его назовут «тестом учебных компетентностей». Запланировано внедрение тестов трех уровней. «Мы предложим разноуровневые тесты. Вузы смогут выбирать, с каким уровнем сдачи теста принимать абитуриента – большой, средней и обычной сложности», – говорит директор Украинского центра оценивания качества образования. После этого любой университет сможет выбирать, абитуриент с какими знаниями ему нужен.

И напоследок всем будущим абитуриентам «Главред» считает необходимым напомнить, что регистрация на независимое оценивание продолжается до 31 марта, а первый экзамен назначен на 2 июня.