Діти з «горючою сумішшю»

Щоб з’ясувати рівень дитячої агресивності та жорстокості, «Главред» звернувся для пояснень до Департаменту кримінальної міліції у справах дітей МВС в Україні і отримав оптимістичну відповідь. Дані промовисті. У 2009 році помітне зниження на 25,4% кількості особливо тяжких злочинів, скоєних підлітками (із 619 випадків до 462). Зменшилася на 27% кількість умисних убивств (зі 137 до 100). Спостерігається загальне зниження на 20,2% кількості вчинених дітьми зґвалтувань (із 84 до 67), на 23,9% – умисних тяжких тілесних ушкоджень (із 226 до 172), на 9,4% – скоєних підлітками розбоїв (із 625 до 591). Грабувати діти теж почали менше – на 7,5% (із 824 випадків до 762). Чи заспокоюють ці дані?Правоохоронці в один голос із психологами та педагогами називають причини агресії та жорстокості дітей. Це криза сімейних взаємин, збільшення кількості неблагополучних сімей, складне матеріальне становище, послаблення виховної функції сім’ї. А чому ж знижується рівень підліткової злочинності в Україні? Як пояснюють правоохоронці, цьому сприяє підвищена увага до вказаної проблеми з боку держави та правоохоронних органів. Зрозуміло, що «група ризику» – безпритульні діти, які бродяжать та жебракують. Але, чесно кажучи, з цією категорією агресивних дітей усе зрозуміло. Хвилює той факт, що серед так званих благополучних родин агресивних дітей теж вистачає.«Останніми роками діти справді стали жорстокішими, – підтверджує Вікторія Жук, педагог із 40-річним стажем. – У чому причина? Абсолютна неувага до дітей з боку батьків. У багатьох, здавалося б, нормальних сім’ях присутня постійна агресія і злість. Нереалізованість батьків відображається на дітях. У результаті ми маємо не лише несамодостатніх батьків, але й несамодостатніх дітей».Багато дітей та підлітків дивляться молодіжні серіали, у яких ідеться про стосунки між однолітками в елітних школах, і, звичайно, вони порівнюють побачене зі своїм життям – не на свою користь. Якщо у батьків бракує грошей відповідно одягнути дітей і купити їм дорогі мобільні телефони – це теж може породити агресію. Розділення на бідних і багатих – серйозний трамплін для прояву жорстокості.Як відомо, агресію найлегше приборкувати спортом. Дитині треба дати простір для виходу енергії. А сьогодні спробуйте знайти безкоштовні спортивні секції. Усе вимагає грошей, і батьки, які постійно працюють, просто не в змозі організувати дозвілля своїх дітей. Ось вам іще одна причина для прояву агресії.«Коли я прийшла працювати в школу в 1970 році, у моєму класі із 28 учнів семеро перебували на обліку в міліції. Тепер таких репресій немає, – пояснює Вікторія Жук. – Якщо хтось із школярів когось побив, зазвичай конфлікт закінчується тим, що родичі хулігана компенсують вартість лікування потерпілому. Ось і все. Правоохоронці та широкий загал просто не в курсі. Агресія залишається непокараною».На початку ХХ століття Зігмунд Фрейд говорив про агресивність як про один із голов¬них людських інстинктів. Звісно, хотілося б цього факту не помічати і малювати собі пасторальні картинки життя. Як пояснює Оксана Залеська, керівник Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів, чимало батьків хочуть стримати дитячу агресивність із наймолодшого віку, забуваючи, що це такий самий необхідний інстинкт, як, скажімо, любов. Агресивність є природною формою активності, яка дозволяє добиватися своїх цілей, репрезентувати себе, відстоювати свої інтереси, підтримувати цікавість та ініціативу. Агресивність може бути цілком конструктивною. Однак людській природі властива й деструктивна агресивність, для якої також необхідний простір для соціально-прийнятного вираження.«Дорослі намагаються дітей “задавити”, їм зручніше, щоб дитина була слухняною, обирала те, що подобається батькам, – розповідає психолог. – Сучасні діти більш залежні від батьків, їм складно зберегти власну ініціативу. Ось і виростають молоді люди, які не знають, чого хочуть. У них немає відчуття, що життя має сенс, що чогось варто вчитися».На формування особистості дитини школа вже не має колишнього впливу. Суспільство змінилося, а школа, на жаль, змінюється поступово, використовуючи старі, неактуальні методи контролю. Колись за провину в школі було поширене покарання – не лише жорстке фізичне, але й моральне. Нині школа потребує нових підходів до принципу обмеження і мотивування. Мабуть, агресивність сучасних дітей пов’язана і з тим, що дорослі не навчилися виставляти чітких меж дозволеного, і діти не відчувають себе в безпеці. Немає чітких правил і табу.«Бійки і сварки були завжди, але сьогодні форма прояву агресії змінюється, – додає Оксана Залеська. – Якщо століття тому діти могли з’ясовувати, хто з них сильніший за допомогою палиць та мечів, бо знали – зав¬тра може розпочатися війна, і треба бути готовим до всього, то зараз війни набувають іншого характеру. Діють інші інструменти боротьби: економічні, інформаційні. Уся агресія виплескується в терористичній формі, пов’язаній із провокаціями або акціями-заявами».І мало того, що діти можуть бути потаємно агресивними по відношенню до тих, хто їх оточує, – вони можуть самі собі завдавати каліцтв. Це так звана аутоагресивна поведінка – дії, спрямовані на завдавання шкоди власному соматичному або психічному здоров’ю. Як відзначає психолог Віра Закондиріна, посилення аутоагресивної поведінки серед підлітків та молоді має місце в усьому світі. За даними ВООЗ, лише кількість самогубств (крайніх форм аутоагресивної поведінки) серед осіб віком 15–24 років за останні 15 років у світі збільшилася в середньому вдвічі.Те, що відбувається в світі, частково пояснюється трансформацією суспільства: вимоги до людей змінюються радикально. Молоде покоління відчуває внутрішній дисонанс, втрачає сенс життя. Які риси характеру сприяють високому рівню аутоагресії? Замкнутість, скритність, категоричність в оцінках людей, мінливість у настроях, недовіра, підозрілість, егоцентричність та негнучкість при зміні ситуації... При цьому підлітки, схильні до аутоагресії, проявляють вразливість, тривожність, які переходять у депресію, надмірну критичність щодо того, що відбувається, у тому числі й до себе, соромливість, страх і невпевненість у своїх силах.Як розповіла «Главреду» дитячий і сімейний психолог Вікторія Щукіна, у більшості випадків батьки звертаються до психологів саме з проблемами агресивної поведінки дітей. Якщо, приміром, для молодших школярів та підлітків характерна групова агресія, то в дитячих садках, як правило, порушниками спокою є одна-дві дитини.Агресивність дошкільнят відзначається спонтанністю. Насильство в такому віці не має попередньої стадії обдумування, передчуття, періоду накопичення напруження, що потребує виходу. Діти можуть проявляти агресію доволі несподівано. Наприклад, хлопчик може вдарити по голові дерев’яним кубиком сусіду, з яким щойно мирно будував замок, за те, що той не так поставив дах. Або дівчинка, яка штовхнула свою подружку зі сходів за те, що та з неї сміялася. У більшості подібних випадків діти не усвідомлюють своєї жорстокості і не можуть оцінити міри завданого болю.Як підкреслюють психологи, дитячу жорстокість не можна прирівнювати до жорстокості дорослих. Хоча збоку й може здатися, що дитина поводиться жорстоко, прищемивши кішці хвоста або вдаривши бабусю по голові пластмасовим молоточком. Насправді малюк у ранньому віці не усвідомлює, що робить, він просто не розуміє, що завдає болю. Та й узагалі, народжуючись, дитина не знає, що можна, а чого не можна. Малюка треба навчати правил поведінки, соціальних норм, розповідати, як не слід поводитись у суспільстві. Скажімо, не можна бити людей і тварин. Звісно, якщо при цьому самі батьки не б’ють дітей. Кращий спосіб навчити – особистий приклад.«За нормою агресивність починає виявлятися з двох років і є необхідною умовою розвитку дитини, – підкреслює Вікторія Щукіна. – Агресія потрібна для становлення свого «Я», психологічного віддалення від матері, формування самостійності, незалежності, вміння заявляти про свої потреби, проявляти ініціативу і добиватися цілей. Не слід забувати й про те, що агресивність може бути і просто віковою особливістю. Її пік припадає на три-чотири роки. Хоча в цьому віці з агресивністю дитини часто плутають її опір надмірному тиску батьків. На жаль, агресія може бути симптомом внутрішнього неблагополуччя маленької особи».Є два шляхи: або агресивні вчинки треба залишати без підкріплення, без винагороди, або за них слід активно карати. Однак тут важливо не перестаратися. Як доводять дослідження, діти, яких батьки суворо карали, згодом, уже ставши дорослими людьми, поводяться агресивніше. У будь-якому випадку кожен прояв агресії має свою індивідуальну причину.«Дуже важливо, як відреагують батьки на дитячу агресивність, – пояснює Вікторія Щукіна. – Завдання дорослих – не пригнічувати агресії дитини, не забороняти їй відчувати злість, а допомогти виражати це почуття у соціально прийнятні способи. При цьому батьки не повинні відповідати на агресію дитини власною агресією: бити її, лаяти, обзивати. Дорослим важливо навчитися помічати і розуміти відчуття дитини, пояснювати, що відбувається, адже маленька людина часто не розуміє, чому вона поводиться так чи інакше».Боротися з агресивною поведінкою дитини лише протистоянням не завжди ефективно. Часто агресивність можуть пом’якшити просто сприйняття дитини такою, яка вона є, безумовна любов, емоційна теплота і близькість батьків, їхня допомога своїй дитині «стати хорошою». Звичайно ж, відповідальність за агресивні схильності дитини передусім лежить на сім’ї, найближчому оточенні. Найчастіше за підвищеною агресивністю дитини ховається справжнє горе і заклик про допомогу, але нерідко зустрічається і врод¬жена схильність до насильства. Імпульс до руйнування є у всіх, але у хлопчиків він виражений сильніше. Дитині з такою «горючою сумішшю» обов’язково потрібна допомога фахівця.«Агресивними можуть бути діти, які мають неврологічний діагноз, – пояснює Вікторія Щукіна. – Через ураження нервової системи вони надмірно збудливі, можуть бути не такими чутливими до болю, як інші діти, тому часто не розуміють, що комусь заподіюють страждання. Таких дітей треба виховувати, пояснюючи наслідки їхньої поведінки і обговорюючи відчуття свої та інших людей. Мама, яку дитина тягне за волосся, може відняти ручку малюка і сказати: “Мені боляче”».Агресивність разом з дефіцитом уваги та руховою загальмованістю створюють гіпердинамічний синдром, який дедалі частіше зустрічається у дошкільнят. Таким дітям потрібен особливий підхід і у вихованні, і у навчанні, а також допомога психолога. Крім того, жорстокість, невмотивована агресивність, неадекватна поведінка можуть бути симптомами психічних захворювань: психопатії, шизофренії, епілепсії... У подібних випадках разом з допомогою психотерапевта дитині обов’язково потрібна допомога психіатра.А чи потрібен ремінь? Як відзначає Оксана Залеська, фізичне покарання дітей принижує дитину і батьків. До того ж, діти, які зуміли довести батьків до цього, швидше, перемог¬ли дорослих, бо викликали у них неконт¬рольований емоційний сплеск. Буває, що фізичне покарання є відповідною емоційною реакцією на сильне потрясіння, пов’язане з дитиною, і може бути виправданим. Та якщо дитину б’ють систематично, вона виросте жорстокою по відношенню до інших, насильство породжує насильство, і агресивність стає садистичним задоволенням.Психологи рекомендують: дітям потрібні правила поведінки і вміння батьків домовлятися про їх дотримання. Батькам важливо захищати дітей від їхніх власних поривів, поки ті не навчаться контролювати себе самостійно. Тому виховання спирається на систему правил, які дають дитині можливість зрозуміти різницю між дозволеним і забороненим і таким чином вибудовувати свої межі. А правило стає правилом тільки тоді, коли за його порушення дитина несе відповідальність. Тому формування відповідальності забезпечуватиме обмеження агресивності.«До жорстокості дитини призводить і жорстоке поводження з нею батьків: насильство, фізичне покарання, емоційна холодність. Результатом можуть стати патологічні зміни характеру, дитина озлобляється, ненавидить світ навколо себе, не знає співчуття, мститься за свою “непотрібність” усім, хто потрапляє під руку, – відзначає Вікторія Щукіна. – Чому серед дітей із дитячих будинків більше агресивності, жорстокості та насильства? Ці діти з дитинства були позбавлені батьківського емоційного тепла та любові.Якщо на дитину, яка стала агресивною через якісь внутрішні причини (а вони не завжди лежать на поверхні), навішують ярлик “хулігана, бандита”, вона починає поводитись відповідно, втративши надію “бути хорошою”, передусім для своїх батьків. По суті, агресивність підлітків, їхня асоціальна поведінка – це наслідок невідкоригованої агресивності в дошкільному та молодшому шкільному віці».