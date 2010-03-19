В моде – сдержанность и простота

Украинские дизайнеры и гости из Грузии, Великобритании, Румынии показали на киевском подиуме свои коллекции осень-зима 2010-2011. Этой весной нас порадовали вновь возвращенные Anisimov и Олеся Телиженко, но несколько огорчили Александр Гапчук, Роксолана Богуцкая и Наталья Глазкова, которые взяли time out.

На подъезде к выставочному центру ACCO International километровая пробка. Желающих попасть на Украинскую неделю моды, кажется больше, чем ожидалось. Почти все показы собирают аншлаги. Даже на галерке стоят студенты. Правда, они, пожалуй, самая критически настроенная публика – когда в зале раздаются аплодисменты благодарных почитателей и покупателей, те скептически протягивают: «За что?». А после обсуждают детали кроя.

Дизайнер Лилия Пустовит представила довольно сдержанную коллекцию. Главная идея – эстетика неживой природы. Это серо-коричнево-черные цвета, приправленные слегка земляными оттенками. В целом же коллекция кажется несколько хмурой, но ровной. Никакого гламура! Но это только на первый взгляд. Неожиданное завершение коллекции – алое, бирюзовое и зеленое платья. Важен и крой. Хотя он и простой, но интеллектуальный. Акцент на практичности: классические юбки и удобные брюки. Были еще и скромные меховые детали и огромные шарфы. По-настоящему удивила дизайнер своих почитателей высотой каблука. Со слов же самой Лилии – на подиуме она представила «все современные тенденции будущего сезона». Это и длинные юбки, лишний объем в одежде (он читается даже в воротничках особой закругленной формы), серый цвет. Лилия Пустовит снова была на подиуме спокойной и не яркой, но с тайным смыслом и деталями, продуманными до мелочей.



Как всегда порадовали эксперименты с оттенками и фактурами Виктории Гресь. По ее версии, в моде снова оттенки зеленого. Дизайнер не изменила своему стилю «изысканной простоты». Каким-то особым уютом и теплом веет от мягких шерстяных платьев. А чего стоят вязаные пальто и кардиганы! Легкости добавляют гипюровые блузы и отделка из перьев. А еще Гресь предлагает длинные кожаные перчатки. И если кому-то покажется, что кто-то где-то что-то подобное уже видел, ничего удивительного в этом нет. У Гресь на это есть свой ответ: «Дело не в том, что кто-то что-то подсмотрел. Во-первых, это творческий процесс, который постоянно происходит в мире моды. А во-вторых, именно такая логика развития общества».



Ольга Громова явно замечталась – уж очень нереальным вышло у нее оформление коллекции. Особенно очки. Они были либо для того, чтобы лучше всех видеть, либо для того, чтобы не видеть никого вообще. Свою коллекцию модельер сама назвала «арт-проектом». Правда, суть коллекции не потерялась – четко прослеживается асимметрия, выразительный крой. Творила Громова с помощью металлизированных тканей и легкого, кажется, шелкового трикотажа. Трендовые цвета: черный, оливковый, антрацит. Особый акцент на красном и синем. В силуэте читается «кокон» (вытачки, подчеркивающие фигуру, отсутствуют). Приоритет – округленные плечи, многослойность, бесконечные склады и драпировки. Справедливости ради стоит сказать, что от коллекции Громовой зимой и не веяло. Не было ни пальто, ни курток. Оксана Караванская неожиданно представила синтетические материалы. Это не просто поролон, а какой-то специальный вспененный материал, который используют водолазы. Он мягкий и пластичный. «Такой материал дает возможность модели жить своей жизнью вне фигуры женщины. И это оказалось фишкой в нашей нью-йоркской коллекции. Поэтому именно этот тренд от Караванской уже можно считать мировым», – говорит Караванская, которая недавно побывала на Нью-Йоркской неделе моды. А вообще Караванская посвятила свою коллекцию Украинской повстанческой армии (УПА). Выбор темы неслучайный, ведь в моду возвращается стиль милитари. Материалы: шерсть, мохер, кружева, ручная вязка, а также плащевка. И как же обойтись без шифона! Караванская предлагает пальто серого, коричневого и ярко-красных оттенков. Новинка – отдельная линия джинсов made in Ukraine. Возвращенец Виктор Анисимов показал коллекцию «Папарацци» в классических черно-белых цветах (правда, все-таки добавил немного серого). «Она для тех представителей этой романтичной профессии, которые могут три дня сидеть в кустах, потом встать, поправить одежду, приколоть в петлицу цветок, взятый с того же куста…», – говорит донецкий дизайнер. Классические пиджаки, рубашки и приталенные тенниски, узкие брюки и широкие костюмные. Получилось что-то среднее между классикой и спортивным стилем. Постоянный гость – грузин Автандил Цквитинидзе, который так любит работать с шелком, новую коллекцию создал «для музыкальных женщин, интеллектуально-творческих натур». Частичка Франции на украинском подиуме. Это и черно-белые цвета, и тонкие детали. И еще маленькие черные платья, расшитые бисером. Акценты в виде рюшиков, кружев и гипюра. Отдельная тема – обувь. По творческому замыслу мастера, отделка в виде ожерелья зашивалась под очень тонкую кожу туфель. Елена Даць выпустила бело-серую коллекцию. В ее палитре еще бежевый, коричневый, черный, ультрамариновый, светло-зеленый. Главная деталь – четырехугольная звезда – символ НАТО. Ничего удивительного в этом нет – в этом году партнерами Елены Даць по подиуму был Институт мировой политики, который вплотную занимается темой евроатлантической интеграции. Образ от дизайнера: сильная и уверенная в себе женщина. Но, несмотря на такие партнерские отношения, у Даць остались украинские этнические моменты как в формах, так и в декоре. Коллекция Ирины Каравай (Nota Bene & Karavay) была насыщенной и интеллектуальной, с этническими мотивами. Похоже, особое настроение подсказал старый Киев и Софийский собор. Вот и появились на подиуме жакеты, украшенные византийскими ангелочками, и мини-юбки в форме купола. Это точно одежда не на один день, а способ передать состояние души. «Главной темой стал монохром в одежде, аскетизм силуэтов, приглушенность цветов, – сказала журналистам Ирина. – Передача творческой идеи заключалась именно в отделке. Поэтому при визуальной простоте вещи достаточно сложны. Когда мы поняли, что воплотить такой творческий замысел достаточно непросто чисто технически, я стала спрашивать себя: достойно ли оно тех усилий, которые мы в это вкладываем? Нам иногда приходилось переделывать вещи несколько раз, чтобы достичь родства с эскизами или довести образ до совершенства». Ткани: кашемир, тонкая шерсть, джерси. Показ на одном дыхании! А вот Алексей Залевский реалист – понимает, что его шароподобные головные уборы вряд ли кто-то будет носить. Разве что отдельно взятые клиентки. Ведь эпатажности ему не занимать. Цветовая гамма: серебристый, серый, желтый и золотой. Черного не было вообще, мол, он совсем не модный. Акценты – рисунки по ткани и трикотаж. Татьяна Земскова и Алена Ворожбит предложили теплую коллекцию. Это простой крой и удобные конструкции. Женщину они одели в широкие штаны и длинные юбки. «Наступит время, когда женщина будет более закрытой, но не станет от этого менее сексуальной», – уверены дизайнеры. Ткани: тонкий шерстяной трикотаж и дорогие меха: енот, лиса, норка. Цвета: серый, черный, бежевый. Андре Тан решил сначала погрузиться в мир спорта и создать коллекцию для фехтовальщиц. Но незадолго до показа все переиграл. Коллекция, в основе которой белый цвет, продумана до деталей. Кстати, именно Тан проникся мировыми тенденциями, выведя на первый план белый. А ведь снежные коллекции показали такие дизайнеры, как Giorgio Armani, Versace, Gucci, Cavalli, Alberta Ferretti, Blugirl, Blumarine. Это платья, пальто, свитера, штаны с умеренным декором из мягких, изысканных тканей. Украинским же модницам должны понравиться короткие юбки и обтягивающие платья. Тонкая натуральная кожа и дорогой мех. Дизайнер использовал и другие мировые тренды, такие как штаны-бананы. А еще «must have» сезона: короткие шорты, водолазки, укороченные пиджаки и жакеты. Авангардная Лилия Литковская на этот раз спрятала от всех лица своих моделей. Просто современный человек в футляре. Цель дизайнера – создать такую одежду, которая не позволила бы спрятать индивидуальность. Графика, прямые линии, некая статичность. Гамма: черно-бело-серая, изюминка – любимый горчичный. «Новая коллекция строго выдержана и объединена идеей дуальности: черное и белое, тепло и холод, грубая форма и нежное содержание, – говорит Литковская. – Практически все вещи могут быть трансформерами: одновременно длинными и короткими, широкими и узкими, вечерними и повседневными. В коллекции нет категоричности – все обиды колеблются между полюсами представления и назначения, и легко изменяют полярность». Олеся Телиженко на этот раз представила коллекцию, основным декором которой была полноцветная украинская вышивка. Это обычный для дизайнера этностиль. А вообще 26-я Украинская неделя моды дала множество поводов подумать. Тем более, выбрать есть из чего. В целом же осенью-зимой 2010-2011 в моде простота, неброскость и многослойность, то есть содержательность.

Фото - Стас Алексеев, Роман Малко