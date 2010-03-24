Лина Костенко презентовала новое «Берестечко»

24 марта 2010, 15:02

Быть подальше от толпы, избегать публичной жизни, прятаться от суеты, - ее называют «затворницей», ибо очень уж не любит она ходить на всякие людные сборища.

Я хорошо провела эти 20 лет во внутренней эмиграции – либо за письменным столом и компьютером, либо в этнографических экспедициях в Чернобыльской зоне. Меня никто особо не трогал, меня как-то обходили»).

Но, несмотря на такую замкнутость, известная и любимая поэтесса Лина Костенко собирает полные залы и желанна в различных кругах. В прошлую пятницу великая поэтесса отмечала свой юбилей – 80 лет, а в понедельник, 22 марта, представляла переизданный исторический роман «Берестечко». («Мое «Берестечко» – это демонстрация того, что самая большая победа – это победа над собственным поражением»).

Несмотря на отсутствие анонса, на презентации яблоку негде было упасть.



Три часа ценители творчества гения современности не сводили глаз со сцены. Зал Украинского дома всех вместить не смог, поэтому многие сидели на полу перед сценой, стояли между рядами и в холле перед мониторами.

Поздравить юбиляршу пришли деятели культуры и политики. Первый экземпляр переизданной книги Лина Васильевна подписала и подарила исполнительнице песенной поэзии Ольге Богомолец.



В свою очередь, Ольга Богомолец спела несколько песен на слова Лины Костенко и сообщила, что издательство «Лыбидь» к юбилею поэтессы подготовило еще одну книгу «Гіацинтове сонце». В сборник вошли поэзии Лины Костенко и песни на ее слова Ольги Богомолец, художественное оформление к изданию сделал Иван Марчук.



Особым подарком стало вручение диплома и знака отличия лауреата Национальной премии имени Тараса Шевченко 2010 года дочери Лины Костенко – профессору Римского университета «Ла Сапьенца» Оксане Пахлевской. Награду за книгу «Аве, Европа» вручила член Шевченковского Комитета, писательница Мария Матиос.
Поздравительные телеграммы Лине Костенко прислали Папа Римский Бенедикт XVI и глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар.





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