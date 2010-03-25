Люди и вправду удивляются, услышав, что в Украине эпидемия туберкулеза.

Еще большая неожиданность – цифры: ежедневно туберкулезом заболевают 90 украинцев, 27 – умирают.

Что-то непристойное или грязное, даже непонятное, все то, чего не хотим выносить на люди, мы прячем на чердаках, по углам, в потайных ящиках, накрываем темными простынями, наскоро закрашиваем. То есть делаем вид, что чего-то просто не существует. Даже тогда, когда «это» шито белыми нитками. Люди не привыкли говорить о том, с чем справиться самостоятельно не способны. Как многие из нас боятся идти к врачу, чтобы в его кабинете не услышать страшный диагноз, так государство откладывает на завтра, на потом, вопросы, от которых часто зависит жизнь и здоровье каждого украинца. Так мы и живем вслепую. Нам, как детям, кажется, если мы закроем глаза ладонями, то никто ничего не увидит, не услышит, не ощутит.

На самом деле это не так. В обществе есть такие проблемы, которые и прятать бесполезно. Они все равно вылезают где-то как дрожжевое тесто у плохой хозяйки. И вдруг наступает то время, когда огромная проблема, которой стало тесно в миске, вырывается наружу. Тогда нет слов ни для объяснений, ни для оправданий. По закону черная краска поглощает все остальные цвета.

В наше время в Украине туберкулез называют «тихой эпидемией». Как будто болезнь живет своей отдельной жизнью в стенах больниц. Специалисты говорят, что в 1980-х годах в СССР туберкулез был контролированным. Таким он нынче остается на подавляющем большинстве территорий Европейского Союза. На Западе очень мало стран, где эта болезнь действительно преодолена. Профессор Василий Мельник, заместитель директора Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Яневского говорит, чтобы заболеть туберкулезом, нужно не просто иметь непосредственный контакт с инфицированным (а таких среди взрослого населения у нас приблизительно 90%), а генетическую склонность. Однако если еще тридцать лет назад о количестве больных в государстве было более-менее полное представление – люди регулярно делали флюорографию, а врачи выявляли болезнь на ранних стадиях, а значит лечили быстрее и проще, то теперь мы путаем вакцинацию БЦЖ и пробу Манту. А что уж говорить о стрессе, некачественном питании и плохих условиях труда! Но все это составляет благоприятную ситуацию для развития туберкулезной инфекции.

В условиях незнания и жизни различных мифов рождается страх, а страх быстро разыскивает чувство стыда. Нельзя сказать, что бояться (и даже стесняться) туберкулеза – это не естественно. Так срабатывает определенный защитный механизм. Поэтому объяснить подобные ощущения можно. Никто никого не оправдывал, когда общество ставило клеймо: «тубик». В конечном итоге, оно привыкло к такой практике. Но в действительности в этом слове кроется что-то страшное и в то же время непонятное. Мы не знаем, кто эти люди, где они живут и как они становятся такими. И знать не хотим. Мы прячем этот вопрос в дальний угол своего мировосприятия.

Чтобы осознать проблему, нужен толчок, определенное движение вверх.

Представьте себе: вы покупаете билет в академический художественный музей, чтобы посмотреть Глущенко и Яблонскую. Попав в музейное пространство, рядом с работами мастеров кисти видите золотые таблички. Подходите к ним с намерением прочитать – возможно, там написано, кому посвящен зал. В действительности же глаза бегают по черным буквам – выходят странные истории, далекие от искусства: «У моей тети в селе находится туберкулезный санаторий. Вокруг санатория – парк. В детстве, проходя поблизости, местные ребята говорили: «Вон там тубики бегают». Я всегда представлял прозрачные тени, которые покачиваются под деревьями… так и не видел их». Несколько десятков надписей сопровождают посетителя музея во время всего просмотра. Особенно метафорично выглядит одна из них – под портретом Леси Украинки. Нельзя сказать, что такие реальные истории людей о туберкулезе просто отвлекают, они заставляют задуматься: как соединить несовместимое?

«Это только приглашение поразмышлять о проблеме эпидемии, – говорит Олеся Островская-Лютая, куратор проекта «Большая неожиданность», созданного по инициативе Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». – Проблема как будто вуалируется несерьезностью. Художники использовали известный прием отчуждения – то есть перенесения слова из свойственного ему контекста в несвойственный. Таким образом подчеркнув его. Если кто-то услышит обидное слово о больных туберкулезом где-нибудь в маршрутке, на это может никто не обратить внимания. Но столкнувшись с этим в стенах музея классического искусства, мы замечаем двойную нерелевантность такого высказывания и даже дикость. Когда мы монтировали эту выставку, ее впервые увидела Олеся Вовчко, девушка, переболевшая туберкулезом. Она заметила, что часто, когда делают выставки на социальные темы, со стен галерей смотрят мрачные лица на черно-белых фотографиях. Такой подход также стигматизирует людей. Это же – неожиданно».

Таблички – это репрезентация повседневной реакции, которой люди обычно отгораживаются от проблем.

Еще одна часть проекта – на первый взгляд незаметные окна в залах. Нет, они не выходят на улицу Грушевского или на Музейный переулок, они позволяют заглянуть в другой музейный мир, потаенный. Возникает впечатление, что кто-то за кем-то подсматривает. Так и болезнь следит на каждым из нас. Что вы чувствуете? Шок? Растерянность? Но отрицать аргументов на хватает.

«Музей как показывает, так и скрывает некоторые вещи, – говорит Никита Кадан, представитель группы Р.Э.П. (революционного экспериментального пространства). – В темных комнатах могут быть веники и швабры, а могут быть образцы того, что когда-то считалось важным искусством, а сейчас отодвинуто на второй план. Поэтому мы решили прорезать окна в этих фальшстенах и сделать определенные отверстия, сквозь которые можно смотреть в карантинные зоны». Там спрятано неактуальное искусство, как то статуи Ленина.

Вот такая метафора. За теми окнами есть мир, о котором мы все догадываемся, но который мы не видим до тех пор, пока он перед нами не появляется.

Третья деталь – книга. Ее создали, чтобы люди могли прочитать что-то о проблеме туберкулеза, а не только о художественном измерении В ней есть интервью врача-практика, человека, который пережил туберкулез, а также произведение Тараса Прохасько.

Таким образом ребята и девушки из творческой группы Р.Э.П. (они важные участники дискуссий о социальной ангажированности искусства и его инструментализации, о политической позиции художника и его гражданской ответственности – Ксения Гнилицкая, Никита Кадан, Жанна Кадырова, Владимир Кузнецов, Лада Наконечная, Леся Хоменко) создали проект на перекрестке разных миров – трехмерное пространство. Один из них за стеной. Другой – вне ее. Третий – на бумаге. К тому же последний, словно нить, соединяет два первых, отдельных.

Все эти художественные интервенции достаточно деликатны. Формально они не загружают музейную экспозицию. Скорее как-то сотрудничают с ней, не пытаются каким-то образом отрицать существующую. Возможно, иногда их люди не будут даже замечать.

Кстати, Национальный художественный музей уже второй год позиционирует себя как открытое пространство для интересных проектов. Но тема туберкулеза и для музейщиков оказалась неожиданной и непростой. Однако история любого искусства – это история конкретных людей с болезнями, трагедиями. Даже на стенах Национального художественного музея Украины есть работы художника, который умер от туберкулеза. В музее уверены, что благодаря подобным социокультурным проектам преодолевается разрыв между классическим искусством, которое существует где-то там в музеях, в залах, покрытых пылью, далеких от проблем и настоящей жизнью. Такие идеи подталкивают людей к новому, другому, пониманию классического искусства.

В настоящее время существует мнение, что туберкулез – не медицинская проблема, а социальная. Поэтому вместе с осознанием этого может прийти ощущение уверенности и преодоления страха. Когда люди прекратят ставить штампы, мы начнем излечиваться, будет найдено понимание между людьми по разные стороны глухой стены.

Проект «Большая неожиданность» будет действовать в Национальном художественном музее Украины до 23 мая 2010 года.

