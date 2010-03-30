SOS: Туберкулёз

Ежегодно от осложнений туберкулеза умирает 3 миллиона людей. Наиболее распространённая форма заболевания – легочной туберкулёз.



Распространённые клинические проявления легочного туберкулёза: кашель с выделением мокроты (иногда с кровью), одышка и боли в груди. Наблюдаются также общие симптомы, такие как повышение температуры тела по вечерам, ночная потливость, похудение, потеря аппетита, недомогание и мышечная слабость.



Возбудители туберкулёза распространяются воздушно-капельным путем. При отсутствии лечения, больной с заразной формой легочного туберкулёза может инфицировать 10- 15 человек в год.



Эпидемия туберкулеза в Украине началась в 1995 году. Международные эксперты утверждают, что 98% украинцев, умерших от туберкулёза, могли бы выжить, если бы своевременно узнали о своём заболевании и получили адекватное лечение.



Как получить иммунитет от ТБ?



Основным средством профилактики заболевания принято считать вакцинацию. БЦЖ – бацилла Кальметта–Герена (вакцина против туберкулёза), – активная специфическая профилактика. В Украине первичную вакцинацию новорожденных детей, с согласия родителей, проводят на 3-7 день жизни при отсутствии противопоказаний. Этот способ профилактики применяют во многих странах мира уже несколько десятилетий. Вакцина не полностью защищает организм ребенка от туберкулеза, но значительно повышает уровень иммунитета привитого к туберкулезной инфекции.



Украинские фтизиатры также рекомендуют проводить ревакцинации детей в возрасте 7 и 14 лет. В то же время во многих странах мира от повторных прививок давно отказались, поскольку их эффективность не доказана.



Для массового скрининга (выявления) заболевания туберкулёзом врачи применяют туберкулиновую пробу - так называемую «пробу Манту». Делают её достаточно часто. Туберкулин должен «обозначить» в организме присутствие туберкулезной палочки с тем, чтобы оценивать реакцию организма (качественно и количественно) на это присутствие.



Альтернативой широко используемой пробе Манту, может стать препарат Диаскинтест® – инновационный внутрикожный диагностический тест, в состав которого входит «более очищенный» туберкулин. Техника постановки и учета результатов (наличие и измерение папулы через 72 ч. после реакции) идентичны пробе Манту.



Хотелось бы напомнить, что неполноценное питание, курение, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфицированность увеличивают опасность заражения туберкулезом.



Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, которое много веков не даёт покоя человечеству, унося миллионы жизней ежегодно. Вакцинируя от туберкулёза своих детей, правильно питаясь и ведя здоровый образ жизни, мы можем противостоять угрозе палочки Коха и сберечь жизни нашим детям.



Редакция благодарит за предоставленную информацию Елену Хейло – специалиста подразделения инфекционных заболеваний Бюро ВОЗ в Украине, а также кандидата медицинских наук Фёдора Лапия.