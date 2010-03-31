Український «ціномор»

«Три останні місяці я жила в Хорватії, де продукти до кризи завжди були дорожчі від українських, – каже киянка Катерина. – Повернувшись в Україну та пройшовшись магазинами, я відчула справжній ціновий шок. Сьогодні українські продукти харчування дорожчі, ніж хорватські, але ж зарплати в цих країнах суттєво відрізняються! Зараз у Хорватії ціни на деякі види товарів знижуються. Там проводяться акції, під час яких продукти набагато дешевші. У нашій же країні такого й близько немає!»Наприклад, у Польщі, за словами Василя Юрчишина, директора економічних програм Центру імені О. Разумкова, восени 2008 року, під час максимального посилення кризи, ціни на продукти знижувалися. У цій країні немає помітних цінових дисбалансів. У Росії минулий рік теж пройшов спокійно. «У 2009 році ціни на продукти харчування практично не змінилися, – розповідає “Главреду” моск- вичка Олена. – Ціни на молоко, м'ясо, хліб у нас регулюються, тож хвилюватися не треба. Звичайно, я припускаю, що ціни й у Росії підскочать, але поки що все стабільно».Щоб дізнатися, наскільки українське подорожчання продуктів відрізняється від зарубіжних тенденцій, «Главред» вирішив зробити порівняльний аналіз зарплат і цін на продукти харчування в Україні та за кордоном. Але виявилося, що отримати такі дані просто неможливо. Фахівці профільних міністерств і відомств розводять руками: такий порівняльний аналіз ніхто не робить. Цим вкотре підтверджується закритість України та недалекоглядність її споживчої політики. Тільки в Міністерстві економіки вдалося отримати дані про ціни на основні продукти харчування в Україні та за кордоном ().То наскільки в нашій країні подорожчали продукти харчування? Якщо вірити Держкомстату, за останні півроку (з вересня 2009-го по лютий 2010-го) ціни на продукти зросли на 12%, а впродовж лютого 2010 року – на 3,5%. Фахівці реєструють сезонне зростання цін на молоко, сир та яйця на 5,5%, на овочі – на 17%, на фрукти – на 3,3%. Крім того, в ціні зросли хліб і хлібопродукти – на 3%, вершкове масло – на 3%, олія – на 2,5%.На противагу цій статистиці наведемо інші дані. Маркетологи, наприклад, наголошують, що за останні півроку в столиці роздрібні товари подорожчали не менш як на 20%. Кожен похід у магазин порівняно з груднем 2009 року обходиться на 15–20% дорожче. Навіть продавці в магазинах хитають головою – їм страшно міняти цінники. А це доводиться робити регулярно. Наприклад, молочні продукти, твердий сир, крупи зросли в ціні майже на 90%, а подорожчання овочів та фруктів становить усі 100%.«Існуючі методики дозволяють держструктурам вираховувати відсотки подорожчання продуктів харчування так, як їм вигідно, – пояснює державну статистику Дмитро Роденко, директор компанії “Міжнародна Маркетингова Група Україна”. – Інформація про підвищення цін викликає у громадськості обурення, отже, рейтинги влади знижуються. Навіщо ж владі зайвий раз надавати народу аргументи для звинувачень?»«Уже півроку не можу дозволити собі м'ясо. І молочні продукти купую рідше, – розповідає пенсіонерка Світлана Іванівна, розгублено роздивляючись цінники в супермаркеті. – Віддаю перевагу картоплі та крупам, проте й вони відчутно подорожчали: кілограм картоплі, моркви, буряків коштує більше 5 грн, гречка – близько 10 грн. Пачечка вершкового масла – 13–15 грн, літр молока – 7–8 грн. Грошей на звичний набір продуктів зовсім не вистачає. Не розумію – чому в інших країнах продукти дешевшають, а в нас дорожчають?»Як пояснює Василь Юрчишин, помітне подорожчання продуктів харчування вкотре демонструє слабкість споживчих ринків України. Причому ціни зростають, а рівень реальних доходів і добробут громадян знижуються. Навіть коли ціна на бензин трохи впала, продукти не дешевшали. Проте на зростання цін майже для кожної товарної групи у влади є виправдання.Наприклад, подорожчання твердих сирів на 30–40% нібито обумовлено зменшенням поголів'я корів, дефіцитом якісного молока, залежністю від дорогої імпортної сировини. Значне подорожчання овочів із так званого борщового набору – картоплі, капусти, моркви, цибулі – влада пояснює зменшенням запасів якісних продуктів та сильними морозами. Різке підвищення цін на цукор (на 14,7% у січні) виправдовує високим рівнем цін на світовому ринку та «змовою» великого аграрного бізнесу. А хліб подорожчав тому, що підвищились тарифи на електроенергію. «Не треба забувати й про суб’єктивні оцінки подорожчання, – додає Олександр Жолудь, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. – Наприклад, коли в Україні суттєво подорожчав цукор, це всім впало в очі. Але ж є товари, ціни на які істотно не змінилися. У результаті ж ми запам'ятали подорожчання цукру, і нам уже здається, що ціни зросли майже на все».То чому ж у Європі дешевшає, а в нас дорожчає? Торік у багатьох європейських країнах спостерігалася дефляція (підвищення цінності грошей у результаті зниження рівня цін, як правило, на деякі групи товарів. –.). А в Україні в травні 2008 року темпи інфляції становили 31%, тоді як у більшості європейських країн вона коливається в межах 2–3%. Сьогодні в Україні інфляція уповільнилася й, за даними на кінець лютого 2010 року, становить 11%.«В Україні через надзвичайно швидке зростання цін ми прийшли не до дефляції, а до уповільнення інфляції. Коли люди не отримують більше грошей, вони не можуть більше витрачати, – каже Олександр Жолудь. – Якщо говорити про продукти харчування, то суттєвого зменшення попиту на них не спостерігається. У нас зросли ціни більше за рахунок того, що початкові темпи інфляції в Україні набагато вищі, ніж у країнах Західної Європи».Можливо, корінь зла – торгівля, що завдає головного удару по гаманцях українців?Нещодавно в Києві компанія «Міжнародна Маркетингова Група Україна» та Центр споживчих ініціатив провели моніторинг цін на продукти харчування і дійшли висновку, що покупці переплачують від 20 до 60% залежно від того, де купують товар. Наприклад, у супермаркетах і в магазинах біля будинку ціна звичайного пшеничного хліба становить 2,5–2,6 грн, а на ринках – уже 2,3–3,75 грн. Різниця в ціні за один і той самий товар – 63%.Між тим на ринку не завжди дорожче, як у супермаркеті. Наприклад, найвища ціна стандартних вівсяних пластівців у супермаркеті – 10,2 грн, а середня ціна на ринку – 6,5 грн (різниця – 57%). Різниця в ціновій політиці також буває відчутною: в одній мережі згущене молоко, наприклад, коштує 7,89 грн, в іншій – 6,42 грн (різниця – 23%).«Таким чином, якщо уважно вивчати ціни й чітко планувати свої покупки, можна заощадити від 20 до 60%, – каже Дмитро Роденко. – Такий моніторинг проводитимуть щоквартально, і лише в Києві. Отримані дані є дуже важливими, оскільки допомагають щотижня економити на закупівлі продуктів у «правильній» торговій точці 300–400 грн. В умовах кризи для родини це суттєва сума. До речі, з погляду цінових накруток, Україна – «помірна» країна. Є держави, які набагато успішніше обдурюють покупців. Це моя особиста думка. У принципі, ціни на продукти особливо не підвищиш, бо інакше зменшиться обсяг продажу. А якщо продукти дорогі, на них немає попиту, і супермаркети можуть просто прибрати їх із полиць».Чи багато продуктів харчування в Україні мають урегульовані ціни? Як заспокоїли нас у Державній інспекції з контролю за цінами, в Україні граничні торгові надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) не можуть бути вищими за 15% (без урахування витрат на транспортування у міжміському сполученні) на такі соціально значущі продовольчі товари, як борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичина, свинина, м’ясо птиці, варені ковбасні вибори, молоко, сир, сметана, вершкове масло, соняшникова олія, яйця.До того ж у разі зміни оптово-відпускних цін на соціально значущі продовольчі товари ціни не можуть зростати більш як на 1% протягом місяця. Цікаво, що в деяких регіонах немає державного регулювання цін на окремі продукти. Наприклад, у Дніпропетровській області не встановлено граничних рівнів торгових надбавок на сметану та яйця, відсутнє декларування на борошно й цукор. У Вінницькій області немає граничних рівнів торгових надбавок на яловичину, свинину, варені ковбасні вироби, сметану, яйця.Звичайно, із завищенням цін в Україні ведеться боротьба, але, судячи з усього, досить формальна. Наприклад, яке покарання передбачено українським законодавством за завищення цін? Підприємства мають бути готові сплатити штраф у подвійному розмірі необґрунтовано отриманої виручки. Як на мене, це незначне покарання. А як часто в Україні виявляють порушення дисципліни цін? Фахівці Державної інспекції з контролю за цінами розповіли «Главреду», що майже 60% перевірених вітчизняних підприємств завищують ціни на продукти.Ось більш докладна інформація: із січня 2009 року по лютий 2010-го перевірками на продовольчих ринках було охоплено 6807 суб’єктів підприємництва різних форм власності. Порушення державної дисципліни цін виявлено на 4071 підприємстві, що становить 59,8% від кількості перевірених. У всіх випадках до порушників державної дисципліни було застосовано економічні санкції на суму 326,8 млн грн, у тому числі стягнуто 217,9 млн грн штрафу.З якими скаргами найчастіше звертаються до Державної інспекції з контролю за цінами? Як відповіли «Главреду» в прес-службі інспекції, громадяни запитують про причини зростання цін на продукти харчування і просять їх знизити, зокрема на ті продукти, ціни на які сформовано у вільному режимі. Проте, як зазначають у Держцінінспекції, ціни встановлює не держава, вони формуються на ринку в умовах вільної конкуренції, з урахуванням справжньої вартості товару, співвідношенням попиту та пропозиції. Держава лише певною мірою регулює рівень цін шляхом обмеження торгових надбавок, рентабельності та декларування.«Деякі ціни намагається контролювати Антимонопольний комітет України, – розповідає Олександр Жолудь. – Якщо говорити про цінові змови, то в більшості випадків на ринку продуктів харчування вони практично неможливі через дуже велику кількість гравців. Для того, щоб штучно завищити ціни, вони повинні домовитися між собою. Коли гравців п'ять-шість, вони можуть це зробити. А коли їх сто тисяч, як, скажімо, на ринку картоплі? Навряд чи вони домовляться».Як прогнозують експерти, продукти харчування й далі дорожчатимуть. До речі, за останнє десятиліття в Україні споживання продуктів зросло. Значно більше стали їсти м'яса, риби, молочних продуктів, менше – картоплі, макаронних виробів, хліба. Але все одно в Україні люди харчуються гірше, ніж у сусідній Польщі чи Росії.Дмитро Роденко зазначає, що в новітній історії України були й складніші ситуації. Наприклад, у середині 1990-х дохід родини становив лише $30 на місяць, і люди просто виживали. На початку 2000-х дохід українців збільшився. До кризи взагалі спостерігалася оптимістична тенденція, пов'язана зі зростанням споживчих можливостей: люди почали звертати увагу не тільки на ціну, а й на якість продуктів. Це серйозне зрушення. Зараз тенденція сповільнилася: більшість українців знову думають про те, як вижити.«Громадяни із середнім достатком у великих містах вважають так: будемо їсти менше, але краще. Можна навіть від чогось відмовитися, але ми не купуватимемо продукти гіршої якості. Це вже інший рівень, так зване усвідомлене споживання, – каже Дмитро Роденко. – А ще у споживача є розуміння справедливої ціни відносно свого рівня доходу. Наприклад, поміркований споживач психологічно готовий платити 40 грн за кілограм сиру. Коли він бачить ціну 60 грн, то вважає, що це дорого. А коли сир коштує 35 грн, починає його з радістю хапати. Або замислюється: що з ним не так?»В Україні, на жаль, дуже часто виробник, аби приховати підвищення ціни на продукт (оскільки це одразу впадає в очі), знижує його якість. У результаті нестабільність якості українських торгових марок відлякує споживача. Ось це зниження ціни за рахунок якості б'є по виробникові найсильніше. Тому краще трохи підвищити ціну, але зберегти якість продукту.То коли ж ціни на продукти харчування стануть стабільними? Василь Юрчишин зазначає, що адміністративними методами, постійним контролем порядок у цій справі не навести. Розширення виробництва і пропозиції – ось що, на його думку, приведе до справжньої цінової стабілізації.