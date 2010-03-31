«Раз в ніколи»

31 марта 2010, 17:36

80-річчя Ліни Костенко, відзначене 19 березня, матеріалізувалося на сторінках ЗМІ цілою низкою ювілейних матеріалів.

Статтями, колонками, нарисами, споминами... І це чудово, бо пам`ять і вдячність роблять нас гарними та гідними людьми, а не просто задовбаними кризою індивідами. Але саме пам`ять і вдячність хилять сприйняття Костенко в один бік: візьміть будь-яку статтю про Ліну Василівну і побачите, що почнеться матеріал шістдесятництвом, а завершиться Чорнобилем. Кожен відзначить незламну позицію Ліни Костенко, її нонконформізм, «українськість» та інші громадянські чесноти. Даруйте за крамольну думку, але навіть якби їй і не була властива «нескореність перед тоталітаризмом» (цей словесний штамп взято з передмови до видання «Марусі Чурай» 1999 року), чи була б вона від того меншим талантом?
Ми досі зважуємо митця на вагах суспільної користі. Як казав Борис Єльцин, «просинаючись зранку, я запитую себе: що ти зробив для України?». Якщо так мислив російський президент, то український поет має це робити й поготів – за визначенням, «по умолчанию». Тому-то й так мало в статтях про Ліну Костенко самої Ліни Костенко. А якщо її поетичний голос і присутній, то це зазвичай уривки з «Берестечка» чи «Марусі Чурай», про козаків та «мискоборців» абощо. Тобто такі «вибрані місця», що ілюструють, підкріплюють, легітимізують оце саме покликання громадянина й митця – служити своїй Вітчизні. Бо ще зі шкільної лави нам добре втовкмачено, що «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». І що Ніколай Нєкрасов значно вищий та зріліший за Афанасія Фета, який мав нахабство не помічати царату та гноблення кріпаків, а писати натомість про «шёпот, робкое дыханье, трели соловья, серебро и колыханье робкого ручья…». І що є поезія «соціальна», а є – «мистецтво заради мистецтва», «чиста» лірика.
Ні. Все значно простіше. Є мистецтво, і є ерзац. Ерзац може бути будь-яким: виконаним в ім`я високої мети, щедрого гонорару чи створеним заради втіхи, а мистецтво не підлягає градуляції. Воно або є, або його нема. Талант Ліни Костенко такий, який «буває раз в ніколи». Це всі знають, усі відчувають, але замість того щоб визнати цей факт у його незайманому вигляді, «розбавляють» міркуваннями про «нескореність». Добре, коли нескореність є. І в Костенко вона точно є. Але в неї є також дещо більше. Геніальність, що не потребує додаткового підпертя у вигляді банальних поглядів на те, якою має або не має бути людина. Ми пам`ятаємо про Чорнобиль. Ми пам`ятаємо про в`язнів сумління доби СРСР. Але хто – тільки чесно – знає напам`ять вірші Ліни Костенко? Бодай десяток віршів? То чи не відкласти нам набік усю нашу наболілу, тяжку, непросту історію, екологію та політику і чи не сказати просто, що Ліна Костенко – це жінка, яка зуміла освідчитися так, як цього ще ніхто не робив, і що минуть роки (а можливо, й віки), і тільки тоді когось із нащадків ударить подібною сердечною напругою:
І як тепер тебе забути?
Душа до краю добрела.
Такої дивної отрути
я ще ніколи не пила (...).
Такої зоряної тиші,
такого безміру в добі!..
Це, може, навіть і не вірші,
а квіти, кинуті тобі.
«Асоціальна» (здебільшого) Цвєтаєва писала про себе так: «Каплуном-то вместо голубя – Порх! – душа при вскрытии, а меня положат голую – два крыла прикрытием…» Час покаже, хто чого вартий, «при вскрытии» розберемось – громадянин ти чи просто носій ідентифікаційного коду держави Україна, а от крила не приховаєш. Коли крила розгорнуто на все небо, коли їхнє тремтіння проймає до кісток, не треба жодних додаткових обґрунтувань того, чому автор заслуговує на прижиттєву глорію. Повторимо за Ліною Костенко:
Осінній день березами почавсь.
Різьбить печаль свої дереворити.
Я думаю про тебе весь мій час.
Але про це не треба говорити...    
 І просто помовчмо. Не все слід прикрашати власними коментарями та розлогими інтерпретаціями. Не завжди треба вимучувати із чужого тексту «тему важливу та актуальну». Хай говорить мистецтво, і, як зауважували в таких випадках римляни, sapienti sat...

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