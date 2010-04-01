Оборотни от безопасности

СБУ-шники кулаками выбивали из студента показания против руководства Глеваховского поселкового совета.

Верное служение собственным финансовым интересам вместо закона, к сожалению, почти норма для наших многочисленных стражей порядка. При этом ради них, интересов, блюстители закона порой не гнушаются прямо нарушить правовые и нравственные нормы.



Вечера на хуторе близ декана



К автору обратился житель Василькова Владимир Зубков и рассказал ужасный случай, произошедший с его сыном. 21-летний Антон Зубков, студент-заочник 4 курса Национального университета биоресурсов, работает техником по благоустройству в местном совете поселка Глеваха. 24 марта ему позвонили из университета и велели немедленно прибыть в деканат факультета землеустройства и кадастра, где он, собственно, учится. Есть, мол, проблемы с учебой, которые необходимо немедленно решить. Приблизительно в 17.50 того же дня господин Зубков прибыл в кабинет декана факультета Ольги Дорош. Кроме госпожи декана в кабинете его ждали трое неизвестных мужчин. Один из них, на вид – самый старший, назвался подполковником СБУ, в подтверждение чего профессиональным жестом предъявил красную «корочку». Впрочем, быстро спрятал удостоверение, так, чтобы невозможно было идентифицировать фамилию. Антона Зубкова объявили задержанным. Отказавшись объяснить причины задержания, прямо в кабинете, на глазах госпожи декана, силой заковали в наручники, ударив дважды в лицо. Через все учебное заведение, на глазах студентов и преподавателей, парня отволокли в автомобиль.



Пытки на свалке



Комфортабельный салон Мазды № 6 превратился для Антона Зубкова в камеру пыток. Всю дорогу до Василькова его били по голове и по почкам, требуя собственноручно написать «явку с повинной». Поселковый техник должен был сознаться в том, что якобы взял у гражданина Виталия К. взятку в размере 800 долларов США за «внесение его в список Глеваховского поселкового совета «О предоставлении гражданам Украины безвозмездно в собственность земельных участков на территории Глеваховского поселкового совета». Потом, якобы, он передал указанные деньги председателю поселкового совета Александру Шепеленко и землеустроителю поселка Вадиму Дащенко. Антон отказывался, утверждая, что виниться не в чем, слышит об этом впервые. В Василькове его отвезли на безлюдную свалку, где продолжили пытки. Грозили не отпустить без «явки с повинной». В какой-то миг, когда истязатели немного «расслабились», Антон Зубков, избитый и в наручниках побежал в сторону автотрассы. Ему удалось добраться до дороги, остановить «Волгу», сесть в машину. Но преследователи выскочили вслед, и, предъявив водителю «Волги» удостоверения СБУ, заявили, что задержанный – бандит, который пытался бежать, поэтому они должны его забрать. Водитель, конечно, подчинился представителям власти, и жертва снова попала в СБУ-шную Мазду. Но, к чести водителя «Волги», он все же позвонил в райотдел милиции в Василькове. Там зафиксирована телефонограмма со свидетельством, что у свалки работники СБУ бьют человека.



Ночная прокуратура



А те вернулись к своей работе. Мазда двинулась на автостоянку у Васильковского РЭСа, где трое мужчин продолжили профессионально избивать молодого парня – по голове и по почкам. Когда боль стала нестерпимой, Антон сдался - согласился написать что им нужно. Мгновенно в машине нашлись ручка и бумага. Под диктовку мучителей Антон Зубков, в наручниках, написал чистосердечное признание в том, что он взяточник. Написал на имя межрайонного прокурора Василькова Сергея Морозюка. Тут выяснилась интересная деталь – к досаде СБУ-шников оказалось, что Антон Зубков не является госслужащим, а работает в поселковом совете на чисто технической должности. Поэтому юридически его «признание» почти ничего не значит. Однако рыцари «плаща и кинжала», в данном случае скорее «кулака и сапога», решили довести свое благородное дело до логически юридического завершения. Жертву повезли в здание Васильковской районной прокуратуры. Однако, учитывая позднее время – 22 час вечера, ворота прокуратуры были закрыты. Пришлось звонить куда нужно и ждать – еще 50 минут.

Ожидание для рыцарей с большой дороги не оказалось напрасным. Задержанного еще раз обыскали и нашли деньги – 6500 гривен, которые накануне Антон получил от отца на приобретение ноутбука. Без всяких документов, расписок деньги отобрали, причем вполне цинично и откровенно заявили – деньги нужны… на празднование дня СБУ.

Около 23 часов приехал старший следователь районной прокуратуры с машинисткой. Он открыл дверь, и процедура оформления «явки с повинной» продолжилась. Антона завели в кабинет № 11, с его слов записали личные данные и отвели в другое помещение. Через 10 минут появился один из СБУ-шников и сообщил: явка с повинной написана неграмотно, нужно, мол, переписать. Обессиленный Антон согласился. В новой редакции явки добавилось то, что Зубков якобы передавал деньги, полученные в качестве взятки, не только председателю и землеустроителю поселка, а еще и председателю земельной комиссии Глеваховского поселкового совета. А затем, после внесения гр. К в земельные списки, Зубков должен был якобы взять у него еще 15 000 долларов США для последующей передачи указанным трем чиновникам. Напоследок состряпали протокол допроса, который Антон Зубков подписал. Подписывал и еще какие-то бумаги, какие именно, – не помнит, что вполне понятно. Только тогда – а было уже 2 часа ночи – с парня сняли наручники и отпустили домой.

Утром 25 марта он был госпитализирован в неврологическое отделение Васильковской районной больницы с диагнозом – сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Где он и поныне на лечении.



Ментострах



Как рассказал отец пострадавшего, в то же время, утром 25 марта, он обратился к начальнику Васильковской районной милиция Александру Гребенникову. Но тот отказался направить парня к судмедэксперту, и вообще принять заявление по факту избиения Антона Зубкова. А значит, и заводить по этому факту уголовное дело. Неофициально объяснил: напишите, что вашего сына избили неизвестные, тогда дадим ход делу, как положено. А СБУ… тут мы, мол, пас…

Однако заявление отца пострадавшего было принято в областной прокуратуре – 25 марта, входящий № 542. Также в Киевском областном управлении милиции были приняты и зафиксированы телефонное сообщение утром 25-го марта.



Прокуроры жаждут землицы



Как объяснил «Вечерке» голова Глеваховского поселкового совета Александр Шепеленко, истоки указанной истории – в давнем земельном конфликте. На территории поселка, по словам председателя, расположены земли, которые с 60-х годов были в пользовании Института растений Национальной Академии Наук. Они использовались в научных целях. Но с недавних пор земли пришли в упадок, никакие научные работы там не проводились. Поселок отсудил у Академии 387 гектаров земли, расположенных в черте населенного пункта. Это решение принял в 2008 году Хозяйственный суд Киевской области, в течение следующих двух лет его подтверждали Апелляционный областной суд, и дважды – Верховный суд Украины. Однако недавно в дело вмешалась… Васильковская районная прокуратура. Она снова подала в суд на поселковый совет от имени Академии наук с формулировкой «в интересах государства». Причем проигнорировав тот факт, что государственным учреждением является именно поселковый совет, а не Академия наук. Параллельно, как водится, начала «долбить» поселковый совет проверками на предмет землеотводов. Изъяли сервер и всю документацию, а во время проверки уничтожили многие ценные материалы, которые практически невозможно восстановить, чем парализовали работу органов местного самоуправления более чем на полгода. Проводил проверки уже известный нам следователь. 23 марта должно было состояться заседание Областного хозяйственного суда по прокурорскому иску. Но не состоялось, потому что в последний момент прокуроры востребовали сменить судью. А 24 марта произошло «задержание» Антона Зубкова СБУ-шниками по прокурорской указке. Господин Шепеленко считает эти события связанными друг с другом. Такую активность следователя он объясняет еще и тем, что поселковый совет когда-то отказал Васильковской прокуратуре в выделении земельных участков для работников.



Пинг-понг от прокуроров и СБУ-шников



«Вечерка» направила официальные запросы с требованием прокомментировать и прояснить ситуацию к главе СБУ Валерию Хорошковскому, генпрокурору Александру Медведько, в областные СБУ и прокуратуру.

Прошла неделя, и вот результаты.

В канцелярии главы СБУ Украины отвечают: ваш запрос передан адресату, но резолюцию на выполнение от руководства мы пока не получили.



Начальник общественной приемной СБУ в Киевский области Александр Пидгурский заверил в телефонном разговоре: в результате вашего запроса начато служебное расследование, ответ дадим в течение месяца – срок, мол, предусмотренный законом.



В пресс-службе Генеральной прокуратуры отвечают: поскольку речь идет о случае областного уровня, то мы подождем результатов проверки обстоятельств дела прокуратурой Киевской области. Тогда, мол, и дадим оценку – у нас по закону есть 10 дней.



А прокуратура Киевской области на запрос ответила. В официальном письме за подписью заместителя прокурора области О. Шмакова газете сообщают, что «Васильковской межрайонной прокуратурой проводится проверка по обращению одного из жителей г. Васильков относительно вымогания и получения у него техником по благоустройству Глеваховского поселкового совета Васильковского района Зубковым А.В. денежного вознаграждения в размере 800 долларов США за содействие в решении вопроса о предоставлении земельного участка площадью 0,10 гектара на территории Глеваховского поселкового совета. До сих пор проверка продолжается, соответствующее процессуальное решение не принято…» И ни слова о реакции областной прокуратуры на обращение господина Зубкова, ни намека на хотя бы предварительную оценку действий следователя.



А пока прокуроры и СБУ играют в игру «черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите», ссылаясь на законные сроки отсрочки ответов на запросы, Антон Зубков – в больнице, а последствия черепно-мозговой травмы не всегда предсказуемы. Но высоких чиновников – блюстителей порядка это, похоже, волнует мало.