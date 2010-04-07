Терор формують політики

Я свідомо взяв це слово в лапки, бо по суті цей тяжкохворий психічно хлопець, окрім лікування його яскравих маревних переживань, потребував людського тепла. У нього такого близького плеча не було, як не було й уваги з боку компетентних соціальних служб, оскільки в нашій країні таких служб немає й донині. Чоловік, який телефонував мені, був місцевим (міста Х) керівником міліції. Це з’ясувалося після кількох хвилин нашої з ним плутаної, емоційної телефонної розмови. Ясна річ, ні в яке місто Х я не поїхав. Оскільки до подібної діяльності не був готовий. Але вранці той самий міліцейський начальник зателефонував мені на робочий номер, з’єднав мене з «терористом»… і за 15 хвилин трохи закривавлений заручник був на волі, що й зафіксували камери місцевого телебачення. Повірте, у мене справді немає таланту психолога-переговірника. Та й не вчили мене цього. Нещасний хворий хлопець насправді не був терористом. Виявилось, йому було достатньо людської участі, висловленої по телефону. Хлопця затримали, у примусовому порядку довго лікували. Погано лікували, мабуть. Сьогодні він, як і раніше, живе у світі маревних побудов, переслідує своєю увагою мою близьку знайому, відому телевізійну журналістку. Поки – тільки увагою... І жодні психіатри з міста Х не хочуть знати, що робить у Києві їхній пацієнт, який перебуває на психіатричному обліку. З ким зустрічається, де і як живе. До нового захоплення заручника або до іншого тяжкого насильницького правопорушення. А в країні, як і раніше, немає справжніх ефективних соціальних служб. І, я впевнений, як і раніше, немає кваліфікованих переговірників. Чому я такий упевнений? Тому що багато знаю. І про повну відсутність таких фахівців у МВС (утім, боротьба з терористами – не їхня зона компетенції). І про кількість деяких фахівців, яких притягують до роботи в СБУ. Та і яких фахівців може запросити до себе спеціальна служба, керівник якої без сорому повідомляє в інтерв’ю журналісту, що користується в роботі послугами астрологів. Усього лише п’ять – шість років тому на прохання рядових фахівців одного з підрозділів СБУ (до речі, прекрасних, грамотних фахівців) я попросив свого друга, тоді – високого генерала цієї служби, завадити прийому до СБУ на посади експертів двох професорів-психіатрів, діагностичні й лікувальні таланти яких викликали гомеричний регіт не лише у професійному середовищі нашої країни, але й за кордоном. Мене почули, цим двом відмовили. Терор – це серйозно. Дуже серйозно. І формують його не ідеологічні або релігійні догми. Його формують політики. Ті самі балакуни, які так солодко і яскраво брешуть нам у щоденних прямих ефірах. Політики, абсолютно байдужі насправді до тривог і проблем свого народу. Ситі, доглянуті, які щодня плавають в особистих басейнах, відпочивають виключно в «п’яти зірках» на далеких островах. Вони формують тих, що зневірились. До речі, хто знає, яка кількість наших співгромадян, що зневірились, емоційних, була серед тих 40%, які категорично не побажали брати участі в нещодавніх виборах. Влада сусідньої країни поволі вселяє своєму народу думку про виключно релігійну, ісламську мотивацію тероризму. На жаль, усе страшніше. І набагато складніше. Пригадаймо Італію, Німеччину, Ірландію… Це було зовсім недавно. Тероризм – це відповідь. Аморальна, безглузда відповідь слабких – сильним. І зовсім не завжди кращих – гіршим. Жорстока відповідь. Чи готові ми до цієї зустрічі? На жаль, неминучої зустрічі, оскільки наші політики нав¬ряд чи зміняться найближчим часом. Сумніваюсь.