Рефлексії після Книжкового салону в Парижі

Досвід поїздки на Книжковий салон у Парижі – найбільший літературний ярмарок Європи – показав: українські письменники дозріли до «стрибка» у Європу.

Принаймні «стрибати» туди їм до снаги. Але постають два питання: як? І: чи потрібні вони у Європі?



Скільки коштує поезія?



Відповідаючи на перше, скажу одразу: не за допомогою літературних агентів. Це – вигадка англо-американська, у Європі ж фах літагента не прижився. Французькі письменники, приміром, послугами літературних агентів не користуються (тих, які їх усе-таки мають, можна перелічити на пальцях – це переважно зірки: Мішель Уельбек, Крістіна Анґо; агенти ж у них з’являються вже після слави), французькі письменники – раби своїх видавництв. Утім, добре розуміючи взаємозалежність видавців і авторів, перші турботливо опікуються останніми, дозволяючи більш-менш відомим письменникам (Амелі Нотомб, Марк Леві, Жан-Крістоф Ґранже, Ерік-Еманюель Шміт) будь-які вибрики.



На початковому етапі виводу українського письменника за кордон потрібен не літагент, а перекладач, який живе у Франції. Саме перекладачі пропонують видавництвам іноземних авторів. На ювілейному, 30-му Книжковому салоні в Парижі мені пощастило: я зустрівся з перекладачкою творів Юрія Андруховича Іриною Дмитришин, яка стала розпитувати мене про гідних уваги письменників. Виявилося, що Ірина вже веде перемовини щодо друку перекладу роману Павла Вольвача «Кляса», що є французьке видавництво, яке цікавиться українськими детективами (забігаючи наперед, скажу, що їм уже надіслані романи Василя Шкляра «Ключ» і «Кров кажана»), що цікавлять Ірину твори Олеся Ільченка, Тані Малярчук, Василя Ґабора і Леоніда Кононовича. Слава Богу, вже є в Україні програма Фундації Open Ukraine, яка оплачує переклади української літератури іншими мовами. Звичайно, сама пані Дмитришин усе це не перекладе. Є в Парижі голова Українського літературного клубу Оксана Мізерак, яка переклала свого часу «Культ» Любка Дереша, є кілька інших перекладачів. Є люди, які перекладають тільки поезію. На поезії зупинюся докладніше.



Україна, як відомо, країна поетів. Стільки віршувальників, як у нас, мабуть, ніде в світі немає. Однак популярність поетів – у минулому. Збірки коли й видають, то мізерними накладами; і коштують вони набагато дорожче за товстіші романи. «Відомий поет» – словосполука, справжнє значення якої – «відомий у вузькому колі поціновувачів». І не варто журитися. Так в усьому світі. Тираж 500 примірників для поезії нормальний. Навіть з таким тиражем можна стати класиком. Хоча, звісно, уславитись у широких колах і заробити гроші – ні.



На Паризькому салоні навіть коміксів-манга було більше, ніж поезії. Не дивно, адже Салон – захід суто комерційний. Український поет, який хоче бути перекладеним французькою, мусить перше знайти перекладача, який, до того ж, добре знатиме видавничий ринок Франції і не лише перекладатиме віршовані опуси, а й розсилатиме їх видавцям. Досвід показує, що з десяти відправлених листів хоча б одна позитивна відповідь буде. Але тут знову-таки доведеться платити: у контрактах деяких видавництв автору пропонується викупити частину накладу, десь 50 примірників. Якщо брати середню ціну книжки €30, то вийде €1500, себто більше 15 тис. грн.. І це без урахування послуг перекладача-агента, які коливатимуться від €500 до €1500. Тобто по максимуму задоволення бачити свої вірші у франкомовному варіанті доведеться викласти від 20 до 30 тис. грн..



Для прозаїків усе не так вже й погано. Якщо роман цікавий, якщо є адреса перекладача у Франції – шанси, що вас перекладуть, не такі вже й малі. Але перекладачів з української на французьку справді дуже мало. І в цьому одна з головних проблем.



На мене, як письменника-початківця і не-поета, Салон справив революційне враження. Писати – от що головне! Що напишеш – те й отримаєш. Писати, завойовувати український ринок – і прориватись у Європу. У ХХІ ст., як не крути, письменник став суб’єктом ринку. Буває, що цей суб’єкт непогано заробляє. Навіть будучи «рабами», французькі автори, які належать найбільшим видавництвам (Gallimard, Stock, Albin Michel, Grasset та інші), можуть жити на широку ногу і ні в чому собі не відмовляти. І вже зовсім інша тема – державна підтримка письменників, просто-таки віртуозна у Франції.



Чи можливо посісти місце росіян у серцях французів?



І тільки коли буде достатня кількість перекладів з української літератури, можна буде говорити про стенд України на Паризькому книжковому салоні. Стендів окремих країн було й справді чимало – Росія, Туреччина, Німеччина, Угорщина, Алжир, Бельгія, Люксембург, Румунія… Здебільшого вони вчетверо-вп’ятеро менші за стенди найбільших місцевих видавництв. Але й мета інша. Якщо для видавців головне – порекламувати і продати якомога більше товару (себто книжок), то для національних стендів продаж і реклама видань – питання другорядне; основна їхня мета – промоушен країни. Найліпше на Салоні, на мою думку, це вдалося туркам. Навіть незважаючи на те, що почесним гостем заходу була Росія. Млявий вийшов у росіян стенд. Та й переважна більшість книжок на ньому – російською мовою.



Російський спротив – друга перепона на шляху створення стенду України. У Парижі діє одна українська газета – «Українське слово». Наклад мізерний, зміст розрахований виключно на емігрантів, сторінки в інтернеті немає. Натомість росіянам, окрім кількох потужних суто діаспорних видань (приміром, «Русский обозреватель»), належить чи не найпоширеніша у французькій столиці France Soir. Її можна безкоштовно (!) взяти зі спеціальних поличок на кожній станції метро. Симпатії до українців на сторінках цієї газети (а також Le Figaro, серед акціонерів якої – теж росіяни) ви не знайдете. У Луврі проходить скандальна виставка «Свята Росія». Скандальна, бо чи не половина представлених на ній артефактів має українське походження. А в присвячених виставці статтях у авторитетних мистецтвознавчих журналах практично синонімізовано слова «Росія» і «Київська Русь». «Це ж копії наших ікон!» – дивується молодий мистецтвознавець Христина Береговська, яка разом з іншими художниками з України організовувала виставку в Греко-католицькій церкві на бульварі Сен-Жермен.



У школі нас учили, що Франція і Україна за населенням, територією і кліматом дуже схожі. Що в нашій історії – багато спільного. Спільне є у нас і тепер. Українські діаспоряни в Парижі порівнюють Віктора Ющенка і Ніколя Саркозі, мера Києва Леоніда Черновецького і мера Парижа Бертрана Деланое. Але! Росія французам все ж таки ближча, ніж Україна. Вийдіть на площі Злади (Concorde) у центрі столиці. Позаду – Лувр, Тюільрі і острів Сіте, по ліву руку Сена, набережна Вольтера (де колись жив Анатоль Франс, а нині живе Жак Ширак) і Національна Асамблея, попереду – Єлисейські поля, по праву руку – привезений колись Наполеоном І із Єгипту Обеліск, удалині Ейфелева вежа. Велетенські споруди забивають дух. Це – імперія! Центр столиці однієї з найбільших міжнародних організацій – Франкофонії. А чому б теперішньому Санкт-Петербургу не стати столицею Русофонії? Навіщо приєднувати колонії «по-живому»? Це ж можна зробити по-сучасному, цивілізовано… Але це вже тема для іншої статті.



Рідні, українські «симптоми»…



З іншого боку, спостерігається зацікавленість Україною з-поміж регіональних видавництв і простих французів. Можливо, саме тому пані директор Салону європейських літератур у місті Коньяк Софі Жюльєн висловила намір запросити 2012 року почесним гостем саме нашу країну. Щороку восени в Коньяку проходить Салон і щороку на нього запрошують якусь країну. «Україна для нас дуже цікаве, – каже пані Жюльєн. – Досі у нас було лише двоє українських письменників: Андрухович і Курков. Дереш не зміг приїхати. Але ми хочемо бачити всю Україну». Що від нас? Звісно ж, автори і книжки. То ж працюймо, панове!



У справі просування української літератури (ширше – української культури, і ще ширше – створення позитивного, привабливого іміджу Україні) могла б допомогти українська діаспора у Парижі. Але діаспоряни почуваються самотніми. Як відомо, один у полі не воїн – хто б там що не казав. Що б українська влада не робила – думки і поради у місцевих мешканців українського походження не питають. Приклад: у місті Сенліс, під Парижем, встановили пам’ятник Анні Ярославні, роль якої у встановленні культурних і політичних зв’язків між Києвом і Парижем і взагалі в історії Франції в наших підручниках перебільшують. На пам’ятникові написали: Reine de France. Себто «Королева Франції». І це було правильно! Та потім якийсь розумник подивився у підручник «радянської французької» (так на ін’язах називали підручник Попової-Казакової, з яких сміялися справжні французи – у Франції ж так ніхто не говорить!), і з його легкої руки виправили на «La Reine de la France». Такої б помилки навіть французький школяр, навіть не остаточно натуралізований не припустився б! «Чому вони не звернулись до нас? – обурюється голова української громади Наталя Пастернак. – Чому вони ніколи до нас не звертаються? Адже для нас французька – друга рідна мова, ми не робимо помилок! І ми завжди готові допомогти, проконсультувати».



Зрештою, вся історія присутності українців у Парижі – симптоматична як на наш народ. Взяти б уже згадану газету «Українське слово». Колись – не так і давно – при ній існувало видавництво, що містилося в ошатному будинку в самому серці Парижа. Де воно? Акціонери вирішили, що це невигідно і… продали будинок. А видавництво закрили. Без приміщення залишилась і газета, що існує тепер виключно дякуючи зусиллям ентузіастів.



Діаспорян обурює байдужість держави під назвою «Україна» (язик не повертається назвати це політичне утворення «Українською державою») до власного іміджу. У той час, як Росія проводить у французькій столиці акцію за акцією, Україна не робить для популяризації своїх історії і культури нічого. Відомий приклад: діяльність отця Патріка Дебуа. Цей канонік, за мовчазної згоди української влади, розшукує на території України могильники страчених у часи Другої світової війни євреїв. Кажуть: «Там були євреї!», потім розкопані ями заливають бетоном і ставлять пам’ятник. По тому приїздить рабин і освячує місце. А те, що разом із євреями вбивали українських націоналістів, та й узагалі представників різних національностей, нікого (купно з українською владою) не хвилює. Більше того, в статтях про діяльність падре Дебуа, в його інтерв’ю інформація подається таким чином, буцімто українцям було байдуже до знущань до євреїв! Але ж добра половина української післявоєнної літератури оповідає про речі протилежні! Та й наші дідусі й бабусі добре знають, як українці переховували євреїв у власних будинках. Діаспоряни, які не раз зверталися до отця Дебуа, чекають на реакцію з «великої України». Та чи дочекаються?..



У французів, хотілося б зауважити, все по-іншому. Тут не лише прискіпливо ставляться до сприйняття французьких історії і культури закордоном (відповідні органи скрупульозно розробляють переліки рекомендованих на переклад іншими мовами творів, списки фільмів на фестивалі і т.ін.), але й думають, яку версію історії подавати дітям. Свіжий приклад: зараз у освітянських колах Франції точиться дискусія навколо доцільності введення в шкільну програму художньої літератури мемуарів… Кого б ви думали? Шарля де Ґоля! Це все одно, що у нас обговорювали б, чи варто дітям читати «Історію…» Михайла Грушевського чи «Спогади…» Ґєорґія Жукова. Чи можливе таке обговорення в українському суспільстві? Боюся, що ні.



Але французи мало чим відрізняються від нас. Прослухавши двогодинну бесіду Амелі Нотомб із журналісткою, я зрозумів, що авторка «Гігієни вбивці» має багато спільного з українськими письменниками, адже письменство – явище міжнародне і криється в самій природі людській, а не в якійсь національній специфіці. Та й читачі у Франції ті самі. Їм також втовкмачують, що читати, за допомогою реклами (на кожному розі, на кожній станції метро висить велетенська реклама перекладу нового роману Пола Остера), вони також великою мірою збайдужіли до поезії. Дитяча література у Франції так само є чи не найприбутковішою – хоча тут вона дещо інша, переважають комікси. І у Франції так само, як і в Україні, незважаючи навіть на невеликі прибутки, письменник для пересічної людини – велика людина. Особливо якщо він колишній президент (Валері Жіскар д’Естен) або «безсмертний» з Французької академії (Жан д’Ормесон), або ж – у нас – лауреат Шевченківської премії чи «шістдесятник».