15 апреля 2010 года в 11.00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» (ул. Стретенская, 2/8) состоится круглый стол на тему «Итоги отопительного сезона в Украине: как не дать украинцам обанкротиться в следующем году».

Вопросы, которые будут рассматриваться во время круглого стола:

1) Итоги отопительного сезона 2009-2010 гг. Сколько стоит тепло для украинцев?

2) Реформа энергетического сектора Украины: реальность или иллюзия?

3) Прогноз экспертов на отопительный сезон 2010-2011 гг.

На круглом столе будут подведены итоги отопительного сезона в Украине, который традиционно заканчивается 7-15 апреля. Будет осуществлен макроанализ расходов на отопление, а также предложены пути их оптимизации. Будет проанализирована возможность производства и потребления альтернативных видов топлива в Украине, а также подсчитана экономическая целесообразность их использования.

Участники круглого стола:

- Иван Надеин, глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива

- Наталья Шумкова, заместитель министра топлива и энергетики Украины

- Людмила Супрун, экс-глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям

- Анна Резниченко, финансовый директор NBB National Brokers, Ukraine

- Сергей Любарский, начальник департамента нефти и газа «Укргазэнерго», эксперт газового ринка

- Сергей Притыка, председатель наблюдательного совета ООО «Европеллетс»

- Павел Лукащук, главный специалист отдела альтернативных и восстанавливающихся источников энергии Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов

Аккредитация обязательна. Тел: (067) 234-02-91, e-mail: press@uavatp.org

Организатор: Украинская ассоциация производителей альтернативного твердого топлива.



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