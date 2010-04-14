Пресс-конференция в «Главреде»
15 апреля 2010 года в 11.00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» (ул. Стретенская, 2/8) состоится круглый стол на тему «Итоги отопительного сезона в Украине: как не дать украинцам обанкротиться в следующем году».
Вопросы, которые будут рассматриваться во время круглого стола:
1) Итоги отопительного сезона 2009-2010 гг. Сколько стоит тепло для украинцев?
2) Реформа энергетического сектора Украины: реальность или иллюзия?
3) Прогноз экспертов на отопительный сезон 2010-2011 гг.
На круглом столе будут подведены итоги отопительного сезона в Украине, который традиционно заканчивается 7-15 апреля. Будет осуществлен макроанализ расходов на отопление, а также предложены пути их оптимизации. Будет проанализирована возможность производства и потребления альтернативных видов топлива в Украине, а также подсчитана экономическая целесообразность их использования.
Участники круглого стола:
- Иван Надеин, глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива
- Наталья Шумкова, заместитель министра топлива и энергетики Украины
- Людмила Супрун, экс-глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям
- Анна Резниченко, финансовый директор NBB National Brokers, Ukraine
- Сергей Любарский, начальник департамента нефти и газа «Укргазэнерго», эксперт газового ринка
- Сергей Притыка, председатель наблюдательного совета ООО «Европеллетс»
- Павел Лукащук, главный специалист отдела альтернативных и восстанавливающихся источников энергии Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов
Аккредитация обязательна. Тел: (067) 234-02-91, e-mail: press@uavatp.org
Организатор: Украинская ассоциация производителей альтернативного твердого топлива.
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