Битва титанів

Абстрагуючись від особи Степана Бандери як такої, скептики попереджали: присвоювати головнокомандуючому УПА звання Героя України було не найкращою ідеєю Віктора Ющенка.

Тим паче в останні дні його правління, коли екс-президент підписав цілу теку «нагородних» указів, лишаючи все це у спадок новій владі. А влада, проаналізувавши список достойників, одразу заговорила про те, що роздавати таку кількість відзнак є просто не комільфо. Заговорила і опозиція: «нунсівець» Кирило Куликов запропонував Верховній Раді створити слідчу комісію, яка дала б оцінку останнім розпорядженням Віктора Ющенка



Око за око, Бандера за Береста

Так чи інакше, але нині реалізується сценарій, про який ішлося два місяці тому. Бандера-герой привносить додаткове напруження в і без того неспокійне суспільство. Другого квітня цього року Донецький окружний адміністративний суд оголошує указ Ющенка неправомірним – місцеві націоналісти тут же вимагають аналогічного судового рішення й стосовно Героя України Олексія Береста. Тим, хто зазіхає на Береста, нагадують, що на черзі – Роман Шухевич. Тим, хто «погрожує» Шухевичу, обіцяють «розвінчати» решту героїв Великої Вітчизняної війни – тих, що воювали на боці радянської армії. Мовляв, цих людей теж рано чи пізно «розгероять».

Одним словом, як сказав би Чичиков, «пошла писать губерния». От тільки від ситуації, яка складається зараз, абсолютно не смішно. Чим-чим, а своїми кумирами представники різних політичних таборів іще не мірялися. Очевидно, найближчим часом новини ряснітимуть повідомленнями про те, що такий-то місцевий суд залишив без геройського ореола таку-то відому персону. Політики активно обговорюватимуть та коментуватимуть подію, хтось організує мітинг або акцію протесту, хтось не пропустить можливість попіаритися в інший спосіб. Напевно, усе це відволікатиме від соціальних проблем, бо сказано ж – не хлібом єдиним... Можливо навіть, що геройська епопея є частиною плану – переключити увагу з подорожчання житлово-комунальних послуг (для прикладу!) на Сталіна з Леніним, яких планують вшановувати вже найближчим часом.

Суд президенту – «тамбовський вовк»

А почалося все з того, що юрист Володимир Оленцевич звернувся до Донецького суду з оскарженням указу Віктора Ющенка про присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Мотивація позивача полягала в тому, що особи, які померли до 1991 року, не можуть бути громадянами України, а отже, і її героями. Колегія суддів з таким висновком погодилася, позов задовольнила, а указ визнала неправомірним. На основі цього віце-прем’єр з гуманітарних питань Володимир Семиноженко поквапився заявити, що судове рішення є підставою для скасування президентського указу.

Поки що указ не скасовано, і не далі як наприкінці минулого тижня Віктор Ющенко особисто звернувся до Віктора Януковича з проханням розібратися в цій ситуації. Прес-секретар Ющенка Ірина Ваннікова додала, що рішення донецької «феміди» буде обов’язково оскаржено. Що ж стосується самого Януковича, який під час візиту до Москви пообіцяв до 9 Травня позбавити «геройства» і Бандеру, і Шухевича, то Віктор Федорович наразі мовчить. З одного боку, судове рішення відповідає озвученому ним наміру, з другого – воно означатиме ескалацію конфлікту.

Хіба що – повторюся! – натискання на больові точки суспільства було задумане від самого початку, щоб урешті-решт спрацював «ефект кози» (за відомим анекдотом – «купи козу – продай козу»), коли штучно створена проблема розсмоктується сама собою і настає довгоочікуваний релакс. Щоправда, незрозуміло, як учасники конфлікту виходитимуть із цієї ситуації, коли і судову машину запущено, і 9 Травня – незабаром...

Алаверди

Голова Луганського обласного осередку ВО «Свобода» Дмитро Снігірьов звернувся до того ж таки Донецького окружного апеляційного суду з власним позовом. Він вимагає позбавити звання Героя України Олексія Береста – того самого Береста, який під час ВВВ дійшов до Берліна і, згідно із хрестоматійними даними, встановив над німецьким рейхстагом прапор перемоги. У позовній заяві Снігірьов навів ті самі доводи, які використовував Володимир Оленцевич. Як підкреслила прес-служба «Свободи», луганські націоналісти щиро вірять у незаангажованість суду й сподіваються, що він не застосовуватиме подвійних стандартів під час розгляду аналогічних справ.

«Хочу запевнити, що не маю жодних претензій чи застережень щодо особи самого Береста, але, оскільки суд створив прецедент, прийняв відповідне рішення про скасування звання Героя України Степану Бандері, вважаю, що закон має бути однаковим для всіх, незважаючи на те, подобається це якійсь частині суспільства чи ні», – зазначає Снігірьов. І додає, що Олексій Берест не є громадянином України, оскільки помер у 1970-му, а, згідно з рішенням суду, особи, що померли до 1991 року, не можуть бути громадянами України.

Слід зауважити, що «свободівці» відверто іронізують над ухвалою місцевої «феміди», яка й справді здається доволі дикою. За логікою суду, Янукович зобов’язаний скасувати абсолютно всі укази про нагородження осіб, які померли до Незалежності. Такими особами є ветерани ВВВ, а також п’ятеро пожежників-чорнобильців, померлих від опромінення у 1986 році й відзначених званням Героя України у 2006-му.

А ще «Свобода» наголошує на такому. По-перше, механізм позбавлення звання Героя України відсутній як такий. По-друге, наведені судом підстави насправді підставами не є. Адже існує Закон «Про громадянство України», у восьмій статті якого зазначено, що громадянином України може бути «особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року (...) на територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР)».

Таким чином, із «генами» у Бандери все в порядку. Не в порядку в нас з іншим – з «курсом чинної влади на посилення протистояння», як називає останні події Віктор Ющенко. А найсумніше те, що це – тільки початок...

Руки «дійдуть» і до Шухевича?

21 квітня Донецький апеляційний адміністративний суд розгляне справу про законність присвоєння звання Героя України Роману Шухевичу. Цього разу позивачем виступає такий собі житель Донецька Анатолій Соловйов, інтереси якого під час процесу представлятиме... адвокат Оленцевич. Для Соловйова це буде «друга ходка», оскільки Донецький окружний адмінсуд (той, який приймав рішення щодо Бандери) у випадку із Шухевичем позивачу чомусь відмовив. Можливо, пану Соловйову бракувало вагомої юридичної підтримки, яку уособлює Володимир Оленцевич.

Що ж стосується аргументації, то тандем Соловйов – Оленцевич велосипед вирішив не вигадувати й послався на той прикрий факт, що Роман Шухевич завершив свій земний шлях задовго до 1991 року. Що цікаво: перший позов Соловйова суд відхилив у жовтні 2009-го, тобто ще за «старої влади». Нова ж дає подібним справам зелене світло, до того ж мало-помалу готує плеяду юристів, згідних спеціалізуватися на «геройських» справах.

А ідеологічний супровід кампанії забезпечуватиме міністр освіти Дмитро Табачник. Відомий своїми «сміливими» висловлюваннями чиновник уже встиг назвати Шухевича «націоналістичним тоталітаристом». В інтерв’ю «Эху Москвы» Табачник заявив, що він не проти пам’ятника, зокрема, і Роману Шухевичу, але натомість «у підручнику потрібно говорити правду. Правду про те, що Шухевич вдягнув форму гітлерівської армії і здійснював каральні операції проти мирного населення в Західній Україні, проти мирного населення в Білорусі».

Табачник зазначив, що «місцеві органи влади в Західній Україні постійно виступають з ініціативами героїзувати людей, які представляють нічим не кращу форму тоталітаризму – націоналістичну». «За своєю жорстокістю тоталітаризм класовий і тоталітаризм націоналістичний – це рідні брати, і на кому з них більше крові, я думаю, не можна зважити на жодних вагах!» – сказав він.

Товаришу Сталін, ви – великий учений!

До речі, про тоталітаризм. Розмова на російському радіо з Дмитром Табачником відбувалась у контексті можливого пам’ятника Сталіну, який надумали зводити в Запоріжжі. Міністр висловив переконання, що держава не повинна втручатись у вшановування одіозних особистостей. Якщо, мовляв, бюджет дозволяє, тоді – уперед. Ще й із піснею.

Місцева влада повинна сама вибрати, куди спрямувати гроші – на ремонт шкіл чи на те, щоб «спорудити бронзовий істукан людині, яка пролила масу крові». «Будь ласка, вибирайте! Нехай за це безпосередньо відповідає місцева рада і місцевий мер», – обурювався Табачник, вірний своїй теорії про «два тоталітаризми».

(А історія зі Сталіним вийшла така. Олексій Бабурін, народний депутат III та VI скликань, лідер запорізьких комуністів заанонсував, що в його рідному місті буде встановлено пам’ятник Сталіну. Дарма, що міністр юстиції Олександр Лавринович цю ідею не схвалив – зрештою, на горіхи перепало саме Лавриновичу. «Ми всі чудово пам’ятаємо, з якого політичного середовища вийшов міністр юстиції. Упродовж багатьох років він був одним із керівників Народного Руху України, політичної сили, яка зробила свою чорну справу в розвалі Радянського Союзу, звеличенні злочинної організації ОУН–УПА», – розставив акценти Бабурін).

А тим часом, поки Запоріжжя веде ідеологічні дискусії, Луганськ «смалить» по-дорослому. У місті з’явились білборди, присвячені 140-річчю народження Володимира Леніна. Це була ідея місцевої Компартії – відзначити славетний ювілей у саме такий спосіб. Загалом на вулицях Луганська розміщено близько сорока щитів, на кожному з яких – Ілліч з лукавим запитанням: «Ну як вам живеться при капіталізмі?»

Хто автор цього небаченого креативу – не відомо, але секретар Луганського обкому КПУ Максим Чаленко пояснює задум так: Ленін нагадує, що вибір є завжди – або вірність комуністичним ідеям, або нинішні реалії, передає радіо «Свобода». Відомо також, що до 9 Травня луганські комуністи готують нову порцію зовнішньої реклами, причому додають, що вона буде «із сюрпризом». За чутками, «сюрпризом» має стати зображення Сталіна на білбордах.

До речі, члени КПУ з Луганська не є надто оригінальними: у запорізьких колег вони вже змавпували ідею пам’ятника Йосипу Сталіну. Принаймні появу такого монумента не виключено. А ще луганчани обіцяють відремонтувати до травневих свят усіх наявних в місті «ленінів» і взяти під охорону ті погруддя «вождя світового пролетаріату», які перебувають на територіях закинутих підприємств.

Словом, Першотравень у країні заповідається веселий. Як і життя загалом – без героїв, але з «бронзовими істуканами». Степан ХМАРА, колишній політв’язень, народний депутат України І, ІІ та IV скликань, Герой України {1-} Що я можу сказати з приводу рішення Донецького суду? Суддя якийсь недолугий. Не можна отак президентські укази ліквідовувати. І до чого тут Донецький суд? А суддя мав би все-таки думати, що про нього скажуть. Маю на увазі – наші нащадки. Бо такі речі запам’ятовуються, а історія все розставляє по місцях. Та й не в тому суть. Народ визнав Бандеру героєм давно. Навіть вороги називали цей рух «бандерівщиною»... А стосовно пам’ятника Сталіну скажу так: це є добрий подразник, перевірка того, скільки в нас українців, а скільки – малоросів. Не знаю, як усе складеться, але я особисто думаю, що такого пам’ятника не буде, тут іще треба розібратися, звідки на нього беруть кошти. Наші політики мали б цю справу розкрутити, але ж всі вони якісь «недоношені», кожен з них лапу свою або хоч мізинець у дьоготь вмочив, тож тепер усі роблять вигляд, що нічого не відбувається...