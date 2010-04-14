Політика понад усе

14 апреля 2010, 12:57

Мій добрий друг, відомий український соціолог, дослідив зміст основних наших центральних мас-медіа

Його цікавило співвідношення публікацій на суто політичні теми і тих публікацій, які висвітлювали соціальні аспекти нашого життя. Результат приголомшливий: перші переважали в 11 разів! Таке враження, що ми з вами живемо в країні, яка успішно подолала бідність, вибудувала ефективну систему охорони здоров’я... Як зазначив у розмові зі мною відомий телепродюсер, пересічний українець не хоче дивитися програми і фільми, що занурюють його у світ жорстоких реалій нашої повсякденності.

Розумію, навіщо напружувати звичайного українця інформацією про те, що його єдина дитина одного разу спробує в шкільному дворі наркотичне зіл¬ля, що його районна поліклініка з об’єктивних причин дедалі менше здатна надавати реальну медичну допомогу, що медикаменти, які купує в місцевій аптеці його теща, майже не містять лікувальної субстанції. Навіщо йому знати, що основним досягненням наших абсолютно вільних законодавців-депутатів є нездійсненні обіцянки, для фінансування яких треба віддати чотирирічні бюджети країни щороку.

Як стверджують історики, першим реальним соціальним політиком в СРСР був Микита Сергійович Хрущов. Саме він наказав масово будувати житлові будинки (ті самі «хрущовки», у яких багато хто з нас живе й донині). Саме він наказав будувати інтернати для тих радянських громадян, які не можуть ефективно будувати комунізм. Тоді ж, наприкінці п’ятдесятих років минулого століття, Микита Сергійович вольовим своїм рішенням, ні в «Правде», ні в «Известиях» не опублікованим, прибрав у свіжозбудовані будинки-інтернати численних інвалідів війни, які пили гірку і вели «паразитичний спосіб життя». Прибрав у примусовому порядку, ясна річ.

Ми успадкували радянську систему, з усіма її досягненнями і дефектами. Країна змінилась. За багатьма своїми параметрами незалежна Україна перестає бути радянською. Абсолютно інші принципи економіки, радикально інші запити у населення. Країна реально змінилась. Але в зміненій країні відсутня соціальна політика. Не слід обманюватись існуванням однойменного міністерства. Будь-яке міністерство – лише правовиконавчий орган, політична стратегія формується вище.

Переповнені інтернати, значна частина клієнтів яких в інших умовах мог¬ла б успішно жити в суспільстві. Але у нас немає тих самих умов, реабілітаційних програм, ефективних соціальних служб. Численні сільські дільничні лікарні імітують надання медичної допомоги на сучасному рівні. Різноманітні пільгові програми імітують справедливість у підтримці тих, хто цього потребує. Безліч психіатричних стаціонарів, які плодять туберкульоз і повну соціальну дезадаптацію клієнтів за відсутності більш дешевої і більш ефективної системи соціальної психіатрії.

Усе це – наші гроші. Гроші звичайного українського платника податків, який не має таємних вкладів в офшорах. Ми з вами абсолютно безглуздо оплачуємо архаїчну систему, що розпадається, у сморідному розпаді якої доволі успішно наживають свої неабиякі капітали деякі наші співгромадяни, які не мають гострого нюху і не знають докорів сумління.

В експертному середовищі висловлюється думка, що деякі кадрові рішення нової влади свідчать про щире бажання вищих чиновників країни зайнятися, нарешті, соціальною політикою. Добре було б... Але одна обставина мене турбує серйозно – те саме співвідношення в 11 разів, про яке я писав спочатку. Якщо таке співвідношення інтересів збережеться, будь-які новації будуть приречені на невдачу. Сталін у тоталітарному СРСР міг дозволити собі багато чого, навіть повністю ігнорувати думку своїх громадян. Сьогодні ми живемо в демократичній країні – нас, громадян України, необхідно інформувати. Про все: про плани, про цілі, про методи, про очікувані результати. Інакше – ми не повіримо. І не підтримаємо важких для всіх нас рішень.
Але хто ж нам усе пояснюватиме? Без підтримки мас-медіа реформи не відбудуться – це очевидно.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:41
С чего начать спасение Украины
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять