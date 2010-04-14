Політика понад усе

Його цікавило співвідношення публікацій на суто політичні теми і тих публікацій, які висвітлювали соціальні аспекти нашого життя. Результат приголомшливий: перші переважали в 11 разів! Таке враження, що ми з вами живемо в країні, яка успішно подолала бідність, вибудувала ефективну систему охорони здоров’я... Як зазначив у розмові зі мною відомий телепродюсер, пересічний українець не хоче дивитися програми і фільми, що занурюють його у світ жорстоких реалій нашої повсякденності.



Розумію, навіщо напружувати звичайного українця інформацією про те, що його єдина дитина одного разу спробує в шкільному дворі наркотичне зіл¬ля, що його районна поліклініка з об’єктивних причин дедалі менше здатна надавати реальну медичну допомогу, що медикаменти, які купує в місцевій аптеці його теща, майже не містять лікувальної субстанції. Навіщо йому знати, що основним досягненням наших абсолютно вільних законодавців-депутатів є нездійсненні обіцянки, для фінансування яких треба віддати чотирирічні бюджети країни щороку.



Як стверджують історики, першим реальним соціальним політиком в СРСР був Микита Сергійович Хрущов. Саме він наказав масово будувати житлові будинки (ті самі «хрущовки», у яких багато хто з нас живе й донині). Саме він наказав будувати інтернати для тих радянських громадян, які не можуть ефективно будувати комунізм. Тоді ж, наприкінці п’ятдесятих років минулого століття, Микита Сергійович вольовим своїм рішенням, ні в «Правде», ні в «Известиях» не опублікованим, прибрав у свіжозбудовані будинки-інтернати численних інвалідів війни, які пили гірку і вели «паразитичний спосіб життя». Прибрав у примусовому порядку, ясна річ.



Ми успадкували радянську систему, з усіма її досягненнями і дефектами. Країна змінилась. За багатьма своїми параметрами незалежна Україна перестає бути радянською. Абсолютно інші принципи економіки, радикально інші запити у населення. Країна реально змінилась. Але в зміненій країні відсутня соціальна політика. Не слід обманюватись існуванням однойменного міністерства. Будь-яке міністерство – лише правовиконавчий орган, політична стратегія формується вище.



Переповнені інтернати, значна частина клієнтів яких в інших умовах мог¬ла б успішно жити в суспільстві. Але у нас немає тих самих умов, реабілітаційних програм, ефективних соціальних служб. Численні сільські дільничні лікарні імітують надання медичної допомоги на сучасному рівні. Різноманітні пільгові програми імітують справедливість у підтримці тих, хто цього потребує. Безліч психіатричних стаціонарів, які плодять туберкульоз і повну соціальну дезадаптацію клієнтів за відсутності більш дешевої і більш ефективної системи соціальної психіатрії.



Усе це – наші гроші. Гроші звичайного українського платника податків, який не має таємних вкладів в офшорах. Ми з вами абсолютно безглуздо оплачуємо архаїчну систему, що розпадається, у сморідному розпаді якої доволі успішно наживають свої неабиякі капітали деякі наші співгромадяни, які не мають гострого нюху і не знають докорів сумління.



В експертному середовищі висловлюється думка, що деякі кадрові рішення нової влади свідчать про щире бажання вищих чиновників країни зайнятися, нарешті, соціальною політикою. Добре було б... Але одна обставина мене турбує серйозно – те саме співвідношення в 11 разів, про яке я писав спочатку. Якщо таке співвідношення інтересів збережеться, будь-які новації будуть приречені на невдачу. Сталін у тоталітарному СРСР міг дозволити собі багато чого, навіть повністю ігнорувати думку своїх громадян. Сьогодні ми живемо в демократичній країні – нас, громадян України, необхідно інформувати. Про все: про плани, про цілі, про методи, про очікувані результати. Інакше – ми не повіримо. І не підтримаємо важких для всіх нас рішень.

Але хто ж нам усе пояснюватиме? Без підтримки мас-медіа реформи не відбудуться – це очевидно.