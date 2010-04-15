Наедине с антидепрессантами

Большинство украинцев живет в состоянии постоянного стресса.

Способствуют этому политическая нестабильность, невысокие зарплаты при растущих расходах, да и многие другие факторы.

Последние исследования Киевского международного института социологии красноречиво доказывают, что стрессовые ситуации хорошо знакомы большинству украинцев. 68% опрошенных в течение года переживали какие-либо стрессы: тяжелые болезни, потерю близких, увольнения. Неудивительно, что с каждым годом увеличивается число людей, страдающих депрессиями.

По некоторым прогнозам, пройдет каких-то 20-30 лет, и депрессия станет наиболее распространенным заболеванием в мире, оставив позади даже ОРЗ. Усугубляет ситуацию то, что депрессию как таковую многие даже болезнью не считают, поэтому и к врачам для ее лечения обращаются нечасто: около 70% депрессивных больных избегают психиатров. При этом чуть ли не каждый третий украинец принимает успокоительные таблетки (по данным компании «TNS Украина», количество принимающих подобные препараты за последние три года выросло на 7%, т.е до 27%). Доверяющие рекламе украинцы сами «выписывают» себе лекарства от бессонницы, стрессов, нервов и плохого настроения.

Медики бьют тревогу: во-первых, «нервные» болезни необходимо квалифицированно лечить, а во-вторых, бесконтрольный прием «таблеток счастья» не сулит ничего хорошего.

Лечат депрессию, язву и сердце

Кроме того что антидепрессанты используют для борьбы с депрессиями, сфера применения этих лекарств довольно широка. «Это препараты, влияющие на вегетативную нервную систему, которая регулирует работу всех органов, - рассказывает Владимир Загуровский, кандидат медицинских наук, психиатр. – Они обладают разным спектром действия: одни успокаивают и снимают тревожность, другие стимулируют. Потому антидепрессанты необходимо использовать (и используют) при лечении колитов, вегетососудистой дистонии, гипертонии и стенокардии, язвы и др. Во фразе «Все болезни от нервов» есть немалая доля истины, ведь инфаркт миокарда, инсульт, бронхиальная астма, еще ряд заболеваний возникают в результате длительного воздействия на человека отрицательных эмоций».

Нередко депрессия – это не просто ухудшение настроения, отсутствие интереса к жизни, слабость, быстрая утомляемость, пониженная самооценка и чувство неуверенности в себе. Это не только комплекс вины, хмурое, пессимистическое восприятие будущего и нарушения сна. Спутником депрессии является тонус симпатической нервной системы, в результате которого появляется тахикардия, нарушение работы желудка и кишечника, эндокринные расстройства. Порой обращается пациент к кардиологу, а оказывается, проблемы с сердцем возникли именно из-за депрессии. «Диагностировать депрессию и правильно выписать лекарства может только психиатр, - говорит Владимир Загуровский. – Тем более, депрессии бывают разных видов, с разными проявлениями. При этом больной не подозревает даже, что боли в сердце – следствие, а совсем не причина».

Огромная проблема украинцев – самолечение. Это американцы не стесняются обращаться к психотерапевтам по поводу и без. Мы же боимся прослыть «больными на голову». Слишком уж прочно в сознании граждан укрепился стереотип: если направляют к психиатру (или сам туда идешь), то прощай, крыша. Специалисты уверены, что такое неадекватное восприятие работы психиатра в обществе вызвано недостатком информации. По этой же причине в народе бытует или слишком настороженное, или наоборот – неоправданно радужное мнение об антидепрессантах.

Экскурс в историю

Когда-то депрессию (или «меланхолию», как ее называли в те времена) лечили наркотическими веществами, к примеру, использовали для этого кокаин или гашиш. Нужно ли объяснять, чем грозила такая «терапия»?

С тех пор много воды утекло, в середине прошлого века появились первые антидепрессанты. В конце 1950-х заметили, что ипрониазид, применявшийся для лечения туберкулеза, способствует также улучшению настроения. Препарат даже стали продавать в аптеках, пока не оказалось, что он вызывает серьезные побочные действия. Более благополучной была судьба имипромина. На него обратили внимание в Германии. К слову, имипромин до сих пор есть в списке препаратов ВОЗ, поскольку многие годы этот препарат был самым популярным антидепрессантом. И лишь в конце минувшего века появился прозак. Если верить американским социологам, то открытие капсулы прозака стало самым заметным событием конца 20 века.

Только по рецепту?

Согласно нормативным актам, антидепрессанты продаются исключительно по рецептам. При этом аптека или киоск должен иметь лицензию на виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Если следовать букве закона, то без назначения психиатра купить антидепрессанты невозможно. На практике все обстоит несколько иначе. Провизор Любовь Глущенко утверждает, что «таблетками счастья» зачастую торгуют из-под полы: «Конечно, это нарушение, точно так же, как торговля контрабандными лекарствами, но подобное случается. Некоторые аптеки ухитряются зарабатывать подобным образом, тем более в последнее время спрос на антидепрессанты увеличился. Если к нам приходят и спрашивают такие препараты без рецепта, мы уточняем симптомы. А после этого предлагаем безрецептурные лекарственные средства, или объясняем, что не можем продать антидепрессант без рецепта врача. Но не во всех аптеках так. К примеру, иногда в знакомой аптеке постоянные покупатели антидепрессантов могут купить их без рецепта».

*** А вообще стоит помнить о таких известных всем антидепрессантах, как солнечный свет, яркие, насыщенные цвета, прогулки на природе, занятия спортом. Исследованиями доказано, что плавание, бег, даже обычная ходьба способствуют увеличению волновой активности головного мозга. Итог – состояние спокойствия и бодрости. Очень повышает настроение секс, поскольку, окрыленный любовью человеческий организм активно выделяет эндорфин – гормон, отвечающий за позитивное восприятие действительности. Кроме того, существует лаванда, роза, базилик, тимьян и имбирь. Эфирные масла этих растений повышают жизненный тонус, прогоняют тоску и уныние. Так что помощников, которые подсобят победить депрессию – достаточно. Главное, вовремя о них вспомнить!