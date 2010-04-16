Олесь Ульяненко: Ми живемо в добу інфантилізму

Олесь Ульяненко – нині персона легендарна. Цьому сприяв його конфлікт із Національною комісією з питань моралі, яка поставила тавро «порнографія» на книжці «Жінка його мрії».

Після тривалого судового процесу, що закінчився мировою, а отже, й корекцією найпікантніших сцен, контроверсійний роман перевидано. Напередодні його презентації лауреат Шевченківської премії ділиться думками про перипетії життя в Україні та про філософію творчості



Олесю Станіславовичу, вийшло нове видання вашої книжки «Жінка його мрії». Тож коли її буде представлено і де?

Упродовж тривалого часу це тримали в таємниці. Не те, що ми боїмося – проглядалося багато варіантів. Мій літагент Євгенія Чуприна разом із Завеном Баблояном, заступником директора видавництва «Треант», обрали дуже гарне, мало не «мажорне» місце. Тепер можу сказати, що це галерея «Ательє Карась». А презентація планується на 14 квітня.

Судовий процес щодо цього твору завершено. Книга виходить. Наскільки довелося змінювати текст роману?

Додано ще два уривки, яких не було в попередньому варіанті. Звісно, інша обкладинка. Видавець сказав, що ніяких приписок «Дітям до 18...» не буде, бо на класику це не поширюється. Скажімо, з тексту «Там, де південь» узагалі нічого не було викреслено. І з отими всіма, як кажуть, «факами-не-факами» вийшла чудова книжка, ми навіть не сподівалися, що вона так добре продаватиметься. Хоч у наш час важко книжки реалізовувати – через інфляцію. Але наші – купують. Молодь каже, що «в кайф іде». За це я вдячний видавцю та Євгенії Чуприні. Ми зробили маленький тур Україною: у Ялті були, у Дніпропетровську, Харкові, Чернігові. Ще у Львові будемо найближчим часом.

На кого розраховані ваші твори? І що вони дають читачеві?

Перш за все я пишу про те, як не треба поводитись, показую, чого не має ставатися з людиною, наштовхую на певні філософські висновки. А взагалі книжка – це теж інструмент впливу... У доброму чи поганому сенсі.

Коли ж часом якийсь мудрак починає писати – виходить базгранина, зосереджена на матеріальному, фізичному чи, навпаки – на чомусь інтелектуальному. Я ж показую реальне життя. Кожна людина по-своєму нещасна. А на кого розраховано те, що я пишу, – не знаю. Книжки купують. На презентації часом і дідусі з бабусями приходять...

Як на вас вплинули минулорічні події, пов’язані із судом через роман «Жінка його мрії»?

Після суду я взагалі був майже в летаргії. Ані писати не хочеться вже про це, ані говорити. Але нове з’являється завжди. Змінюються тільки форми.

Прикро інше: Україна ходить по замкненому колу. І виходу немає жодного. Ми зараз у глибокій прірві. Що вже казати про мистецтво... Хоча скільки мажорів, мільйонерів нині кинулося творити. Скільки до мене звертались, щоб «допоміг». Декому навіть казав: «Навіщо вам книжки писати? З вашими грошима – яблуні на Марсі саджати!»

А ще які ваші книжки побачить читач найближчим часом?

Можливо, роман «Софія», що вийшов минулого року в «Кур’єрі Кривбасу», можливо, роман-антиутопію «Свині й перли», рукопис якого вже отримали в Кривому Розі. Буде надруковано й російський переклад «Жінки його мрії». В Америці (уривок із тексту вже опубліковано там у літературно-філософському журналі «Слова»). Англійська версія роману – на черзі. Може, восени, а може, й улітку вийде. Тільки в Німеччині. (Усміхається).

А новий роман «Пророк», про який уже ходять чутки?

Думаю, після Великодня дописуватиму.

Про що він?

Про людину, яка живе собі тихенько, папуг розводить. І людина ця розповідає історію, що тягнеться від 1970-х років до наших днів. Історію про одну багатонаціональну банду... Історію про те, чому після всього ця людина сідає на «Харлей» і їде проповідувати в Україні.

А як щодо ваших планів виїхати з країни?

Подивлюсь, як вийде. Бо що далі, то менше бажання тут жити.

Чимало моїх колег за пару останніх років померло. Мруть, хоч як дивно, тридцяти-сорокарічні. А «діди» тримаються. Чому – хто знає? Може, навчилися пригинатися. А молоді... Як кажуть, рано крила розправили... Швидше за все, виїду звідси. Але не назавжди.

Що ж, на ваш погляд, могло б змінити ситуацію в українському культурному просторі?

Для нормальних проектів має скластися нормальна ситуація, а її я вже не бачу протягом останніх 15 років. Тож маємо або якусь «маніловщину», або відмивання грошви на рівні таких собі «масовиків-витівників», які часом навіть намагаються пропхнути щось «суто українське», сходять на торг і спекуляції. Але торг доречним буде років десь через 50–60. А зараз усе має базуватися на чіткій ідеології. Що ж власне до сфер – то це кіно, телебачення і преса. Тут і слід робити проекти, які мають підтримуватися або меценатами, або державою. Однак держава своє поки що мало підтримує, меценати-олігархи – теж. Ліпше «тягти» щось у американців, росіян! Ментальність у нас така (запозичити ж легше, ніж своє зробити). А швидше за все – даються взнаки лінощі і зневіра у власних силах. Загальна розчарованість, інфантильність доби. Навіть керувати громадською думкою у нас тепер починають інфантили. Як видасть котрийсь із них якийсь «продукт» – запитаєш у нього: « Як ти міг таке зробити?» А у відповідь чуєш: «Без грошей сидів!» або «Хворий чи нетверезий був, голова боліла!» А якби він убив кого? Те ж саме казав би? Та його посадили б. Довічно... Зайдеш до наших магазинів – усе рожевеньке, ведмедики плюшеві якісь, кульки-бульбашки висять... Увімкнеш телевізор – у програму передач напхано купу всього: бетон-скло-шоколад. А вночі – дешева порнографія. Щоб народ розслаблявся (хоч народу це й не потрібно: він серед такої порнографії живе...). А взагалі – були б гроші, я шашличну створив би і собачатиною смаженою торгував би. (Сміється).

А інші варіанти?

Які б не були – у всьому потрібна певна міра. Ті самодостатні люди, які її знають, можуть давати раду будь-якій ситуації. Справжні люди – ті, які не скаржаться, а просто живуть і працюють. Але таких мало. Майже всі пливуть за течією, лише два-три відсотки – проти. Хоча потім виявляється, що саме останні робили те, що треба було. В Америці – Едгар По, Томас Вулф, Вільям Фолкнер – люди, які, здавалося, перебували «поза межами», а як виявилось – жили на користь країни. А їхніх сучасників надуспішних ніхто нині й не згадає...

Що ж може допомогти людині, яка не хоче пливти за течією?

Віра, якої має триматися людина. Це те, що я ставив би на перше місце. Та дехто з наших батюшок постарався так, що люди взагалі зневірилися в усьому. Цінності ж змістилися: люди за Союзу вірили не лише в комунізм, а ще й у свій харч, у ковбасу. Дехто ще у1980-ті вважав, що можна жити взагалі без грошей. Потім настав час, коли всі зрозуміли, що без грошей – ніяк. І кинулися заробляти. Аж виявилось, що не кожен це може. Бо для цього треба або в бруд влізти, або мати, як кажуть, трохи лою в голові.

Чому нині покоління молодих (ті, кому до 25 років) таке зле? Тому що у них амбіції надто великі вселили, а реалізувати – зась. Красивий світ лягає поперед очі, на екранах скрізь яскраві вітрини, гарні жінки, чоловіки. Світ, де все так легко дається. А в житті ж усе навпаки... Більшість цих шукачів красивого життя де й дівається – хто «на голку сідає», хто від СНІДу конає.

Дехто вважає, що в усьому винна система. Проте що таке та система?

Ніхто ще цього не збагнув. Хоча, як на мене, це такий собі механізм, який переламує всіх. Взяти для прикладу хоча б французьку революцію. Робесп’єр із Дантоном думали, що витворять щось нове. Та нічого нового в них не вийшло. Система просто перемолола їх – та сама, що й нам дала політичних лідерів... А сьогодні європейська цивілізація дійшла до краю, і це вже видно неозброєним оком. А разом із цивілізацією – і всій європейській системі край приходить. Тій, яку Україна намагається наздогнати, та не наздожене ніколи, бо ми відстали від неї на 300 років... Українці – нація самоїдів. Для них найбільший клопіт – коли з’являється хтось, хто випадає з контексту. Я сам у цьому пересвідчився. Щойно почав підніматись, так одразу на мене стільки багна вилили... І щонайбільше – наша «еліта». Нація, велика частина якої перебуває в кам’яній добі, не може претендувати на якісь здобутки, що не казали б націоналісти, до яких і я належу. Померти героєм зараз вважається за ніщо. Хоча я впевнений, що чоловік створений, щоби бути воїном, жінка – тримати дім. Такий закон природи. Його не скасуєш. Це люди у своїх головах поскасовували все за власним бажанням. Про кожну з націй судили за жінкою: як вона поводиться, такою і є нація. Подивімось на нашу прекрасну половину... Якщо жінка не хоче народжувати чи просто бути жінкою – це свідчення того, що нація деградує. Та як цьому зарадиш?.. Що ж до держави, то на першому місці має стояти проста людина, захист її прав. За таку державу завжди боротимусь!