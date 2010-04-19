Здоровый образ жизни

С 11.00 воскресенья Контрактовая площадь и улица Сагайдачного на Подоле в Киеве превратились в территорию здоровья и позитива. Все желающие могли поучаствовать в спортивных соревнованиях, потанцевать, посмотреть показательные выступления мастеров ушу, каратэ, дзюдо, кикбоксинга, акробатики, полюбоваться яркими граффити, порисовать мелками на асфальте. Не пропустил такое важное мероприятие и заместитель министра здравоохранения Украины Валерий Бидный. Он посетил мобильную лабораторию. Специалисты взяли у чиновника пробы крови для проведения экспресс-тестов на ВИЧ, гепатит В и сифилис. И тут же огласили результаты: замминистра абсолютно здоров. Министерскому примеру мог последовать любой желающий. Так же киевляне и гости столицы могли измерить артериальное давление, узнать уровень сахара в крови, получить рекомендации диетологов.