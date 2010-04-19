Из-за отмены авиаперелетов Раджмохан Ганди прибыл в Украину автобусом из Румынии, где он находился в рамках мирового турне „Путь диалога и открытий”.
Поздно ночью он должен приехать в Киев, где примет участие в „Неделе доверия”, организованной ГО „Основы свободы”.
Украина станет последней европейской страной, которую посетит внук Махатмы Ганди и президент международной ассоциации „Инициативы изменений”.
Перед этим Раджмохан Ганди побывал в Индонезии, Южн-Африканской Республике, Кении, Египте, Израиле, Палестине, Норвегии и Румынии. Следующими будут Соединенные Штаты Америки, Мексика, Колумбия и Швейцария, где в местечке Ко состоится итоговый Форум по вопросам безопасности человечества.
Продолжая идеи Махатмы, профессор, писатель, бывший член парламента Индии Раджмохан Ганди уже полвека участвует в инициативах, направленных на построение доверия, мира, демократии в мире и борьбы с коррупцией и неравенством. С 2009 года он возглавляет авторитетную международную ассоциацию «Инициативы изменений», которая объединяет филиалы в 60 странах мира.
• 10:30 – возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко вместе с руководителями Национального университета имени Тараса Шевченко (напротив «Красного корпуса» университета)
•11:00 – 12:30 - Открытая лекция Р. Ганди «Построение доверия в обществе противоречий» в университете имени Т. Шевченко. («Желтый корпус», бульв. Тараса Шевченко, 14)
•19:30 – 20:20 - прямой эфир при участии Р. Ганди на канале «ТРК Украина»
21 апреля:
•12:30 – Пресс-конференция Раджмохана Ганди в «Укринформе», ул. Богдана Хмельницкого 8/16.
•14:00-16:00 - Общественный форум при участии Ганди «Доверять – просто? Доверять – сложно?». Спикерами приглашены украинские общественные деятели Мирослав Попович, Евгений Захаров и Евгений Сверстюк. Модератор – профессор Сорбонны и Киево-Могилянской академии Константин Сигов. (ул. Якира, 13, неподалеку от м. «Лукьяновская»)
•17:00 – 17:45 - Открытие фотовыставки, награждения победителей фотоконкурса (ул. Якира, 13)
Больше информации – на сайте http://www.tyzhden-doviry.in.ua. Организатор «Недели доверия»:
Международная общественная организация «Основы свободы»
Соорганизаторы:
Консалтинговая группа «ДРАЙВ»,
Культурологическое общество «Ufindarts».
КОНТАКТЫ: Елена СЕРБИНОВИЧ +38 097 626 58 95; Дарина СТЕПАНЕЦ +38 093 330 28 30, е-mail:gandiinukraine@gmail.com.