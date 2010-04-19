Раджмохан Ганди прибыл в Украину автобусом

Поздно ночью он должен приехать в Киев, где примет участие в „Неделе доверия”, организованной ГО „Основы свободы”.

Украина станет последней европейской страной, которую посетит внук Махатмы Ганди и президент международной ассоциации „Инициативы изменений”.

Перед этим Раджмохан Ганди побывал в Индонезии, Южн-Африканской Республике, Кении, Египте, Израиле, Палестине, Норвегии и Румынии. Следующими будут Соединенные Штаты Америки, Мексика, Колумбия и Швейцария, где в местечке Ко состоится итоговый Форум по вопросам безопасности человечества.

Продолжая идеи Махатмы, профессор, писатель, бывший член парламента Индии Раджмохан Ганди уже полвека участвует в инициативах, направленных на построение доверия, мира, демократии в мире и борьбы с коррупцией и неравенством. С 2009 года он возглавляет авторитетную международную ассоциацию «Инициативы изменений», которая объединяет филиалы в 60 странах мира.





Программа пребывания Ганди в Киеве:

