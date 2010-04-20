На языке оригинала

За отмену постановления об обязательном украинском дубляже выступил министр образования и науки Дмитрий Табачник еще в начале апреля. Но по словам депутата Вадима Колесниченко, Партия регионов инициирующая только отмену соответствующего приказа Министерства культуры от 18 января 2008 года (в нем, в частности, указывается, что Госслужба кинематографии при Минкультуры не имеет права выдавать прокатную лицензию, «если фильм не дублирован на государственный язык на фильмокопии языка оригинала»), а не полный отказ от украинского дубляжа. Кстати, Вадим Колесниченко отправил министру культуры и туризма господину Кулиняке письмо, в котором настойчиво просил перейти к решительным действиям. «Я получил лишь формальный ответ, что приказ правомерный. Думаю, министр даже не углублялся в суть моего обращения», – сказал журналистам Колесниченко.

Отменять или нет тот же приказ министра Василия Вовкуна – вопрос не новый. Бывшая оппозиция, а теперь власть, не знает покоя, поэтому все время ищет поводы и аргументы запретить.

Напомним, в истории с обязательным дубляжом и субтитрованием на украинский язык сначала был протокол совещаний по вопросам обязательного порядка дублирования (озвучения, субтитрования) на государственный язык зарубежных фильмов перед распространением их в Украине. Его подписали представители некоторых дистрибьюторских компаний. Потом появилось постановление №20 Кабмина от 16 января 2006 года «Некоторые вопросы распространения и демонстрации фильмов». Именно его Ассоциация содействия развитию кинематографа в Украине и предприятие «Эвист» оспаривали в суде. А уже 20 декабря 2007 года Конституционный суд постановил, что дублированию (озвучению, субтитрованию) на государственный язык подлежат 100% фильмокопий.

Понятно, что подобная ситуация не может устраивать абсолютно всех. Не будем говорить о зрителях, которые понемногу привыкают слышать государственный язык в кино. Недовольны другие – отдельные дистрибьюторы, которым крайне невыгодно тратиться на украинский перевод, а намного легче покупать русскоязычные копии в России. Именно так думает председатель Государственной службы кинематографии Анна Чмиль. Она также уверена, что отмену обязательного дубляжа инициируют российские кинопрокатчики, ведь на украинском рынке действует несколько российских дистрибьюторских компаний, которые не хотят выполнять правовую норму и сокращать свои прибыли.

По словам же Ирины Бережной, народного депутата, главы подкомитета по вопросам защиты прав, свобод, интересов граждан и систематизации, адаптации законодательства Украины к международно-правовым стандартам в сфере правосудия и статуса судей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, в Украине распространением фильмов иностранного производства занимаются 15 дистрибьюторских компаний. Пять из них работают непосредственно с компаниями-производителями. У них проблем с дубляжом нет, ведь все расходы на адаптацию фильма для показа в определенной стране берет на себя студия-производитель.

Получается, что остальные – как раз те недовольные.

«Они в невыгодном положении, поскольку работают с российскими посредниками, – говорит Бережная. – Фильмы, которые они покупают, уже имеют права на распространение в странах СНГ. Они дублируются на русский язык и субтитруются на украинский. После печально известного приказа с обязательным дорогим дубляжом большинство фильмов, которые должны представлять десять дистрибьюторских компаний, не попали на украинский рынок». Почему? А потому, что дубляж очень дорогой – стоит до 50 тысяч долларов, а значит недоступен многим предпринимателям. В результате такой политики, якобы, дистрибьюторские компании потеряли прибыли, а государство – налоги. Однако кое-кто говорит, что такая позиция – не что иное, как желание изменить правила игры в свою пользу. Мол, с украинским работать сложно. Да и зачем напрягаться, если можно воспользоваться заманчивым и главное – дешевым предложением соседей?!

«70% фильмов, попадающих в Украину, принадлежат крупным американским компаниям (именно их дубляж оплачивается компанией-правособственником), 20% – российским (они не дублируются). И только 10% – это продукция независимых компаний, – объясняет господин Богдан Батрух, руководитель одной из самых крупных в Украине демонстрационных сетей и генеральный директор дистрибьюторской компании. – Последние имеют приблизительно 50 фильмов в год. 15% таких фильмов ничего не стоят, но их нужно где-то показать и потому их пытаются продать в России, где их иногда не покупают, потом в Украине».

Зато Денис Иванов, продюсер дистрибьюторской компании «Артхауз Трафик» говорит, что за последние несколько лет расходы на дублирование на государственный язык выросли. Конечно, именно его компании с ними сложно справиться. Поэтому позиция продюсера понятна: вопрос дубляжа должен перейти из политической плоскости в бизнесовую, то есть только дистрибьюторы должны решать, на каком языке показывать фильмы. А это им подскажут зрители.

Другие недовольные – политики. В частности Ирина Бережная называет постановление Министерства культуры об обязательном дубляже зарубежных фильмов на украинский язык незаконным.

«Это – пример колоссального правового нигилизма. Постановление нарушает не только несколько законов Украины, но и Конституцию Украины», – убеждает депутат. Она пропагандирует отход от 100% дубляжа на государственный язык. «Если иностранный фильм дублируется на русский язык, но есть украинские субтитры, то такая практика вполне отвечает требованиям закона и никаких оснований не выдавать прокатного удостоверения нет», – добавляет Ирина, а также называет дублирование фильмов на государственный язык «насильственной украинизацией» кинопроката.

Интересно, что на уже упомянутое в начале материала письмо господина Колесниченко есть реакция министра культуры и туризма Михаила Кулиняки. В интервью газете «Зеркало недели» он заверил, что в вопросе дубляжа на украинский язык «нужно соблюдать действующее законодательство и решения судов, которые и предусматривают обязательный дубляж или субтитрование иностранных фильмов на государственный язык». Но при этом министр не уточнил, возможно ли изменение подобных документов.

Но вернемся к аргументам против обязательного дубляжа. Вот еще один, «железный»: большинство украинцев разговаривают по-русски, а следовательно хотят смотреть кино именно на этом языке. Тем не менее не существует никаких основательных социологических опросов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эти данные. Мы точно не знаем, кто и почему согласен и способен отказаться от украинского киноязыка.

Почему кое-кто сейчас стремится вернуть русский в кинотеатры, господин Батрух не понимает. По его словам, например, в одном из самых больших кинотеатров Одессы на фильм «Алиса в стране чудес» пришло 20 тысяч зрителей, а на «Черную молнию» – 6,8 тысяч. По его мнению, это говорит о том, что люди в кино не только не прекращают ходить, а наоборот. К тому же и владельцы кинотеатров получат большие прибыли. В частности и он. Богдан Батрух информирует, что в течение 2009 года посещаемость его сети выросла на 15%, а кассовые сборы увеличились на 37%. «Зрители голосуют ногами. Я вам говорю – нужно запретить украинский язык вообще, чтобы дистрибьюторы отказались от дубляжа», – убежден он.

Не дают покоя новой власти и закрытые за два года 26 кинотеатров по всей Украине. Правда, почему-то никто не говорит, что многие из них муниципальные, на которые у местных властей не хватает денег. Забывают привести для примера и количество начинающих, большинство из которых уже бьют рекорды по посещаемости.

Кроме финансовых вопросов есть и сугубо языковые. По убеждению отдельных политиков, «представленное дублирование и субтитрование – это не что иное, как издевательство над украинским языком, поскольку дубляж не отвечает заявленному качеству».

Но главное – сейчас Кабинет Министров убежден, что спрос порождает предложение. А это значит, что существует реальная возможность, что голливудские актеры снова заговорят по-русски, а с ними будут «конкурировать» украинские двойники. Это будет чистый бизнес и никакой государственной языковой политики.



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…А между тем Президент Янукович предпринимает шаг навстречу киношникам, в том числе и дистрибьюторам. 16 марта он подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О кинематографии» и другие законы Украины о поддержке производства национальных фильмов». Им предусмотрено, что с 1 января 2011 года иностранные фильмы, дублированные на украинский язык (то есть не субтитрованные или озвученные, а именно дублированные) будут освобождены от налога на добавленную стоимость. Но теперь эксперты сомневаются, что этот закон реально заработает.