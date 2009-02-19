Бог, мавпа і ми

19 февраля 2009, 10:30

Двісті років тому в Шрюзбері, графство Шропшир, де живуть батьки мого зятя, у родині лікаря Роберта Дарвіна та його дружини Сюзанни народився хлопчик Чарлі. Він жив собі, жив, вигадував теорії, а тепер я живу по сусідству з вулицею Дарвіна.

Ми з чоловіком шкодуємо, що купили хату в момент, коли «бульбашка» нерухомості роздулася до максимальних розмірів. Але він шкодує трохи більше, через дуже унікальну причину: бо хотів би жити на сусідній вулиці, Дарвіна, щоб цим діставати свою ультрарелігійну родину.
Як і всі мешканці Британії, ми любимо і шануємо бородате, замислене, солідне обличчя Чарльза Дарвіна. Його портрет прикрашає десятифунтову купюру. А тепер, на честь двохсотріччя від дня народження британського вченого, в Британії випущено і марки з Дарвіном. Але у його теорії еволюції, природного відбору, дещо менше прихильників, ніж у десяти фунтів стерлінгів. Як не дивно це лунає у 2009 році, через двісті років після народ¬ження науковця, батьківщина мого чоловіка, Сполучені Штати Америки, «подавляючою» (інколи в прямому сенсі слова) більшістю вірить у старозавітну версію створення світу.
Праправнучка Чарльза Дарвіна Софія Дарвін – сама науковець – вважає, що ідеї пращура пройшли випробування часом. «Серед мислителів ХІХ століття можна виділити Дарвіна, Маркса і Фрейда. І я б сказала, що якщо через понад сто років подивитися на те, як тримаються їхні ідеї, то ідеї Дарвіна сьогодні найміцніші. Еволюція стала фундаментальною ідеєю в біології і дуже важливою в кількох інших галузях», – сказала вона Бі-Бі-Сі.
Якби у свій двохсотий день народження Дарвін міг це почути, то, мабуть, зрадів би. Проте звідки б він це почув? Хіба з раю або пекла. Але чи є місце в раю для вченого, який кинув виклик біблійній історії про створення світу?
Чарльз Дарвін, спершу глибоко релігійна людина, утратив віру в Бога під кінець життя. Утім, поховали науковця у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, неподалік Ісаака Ньютона і Майкла Фарадея. І сьогодні робляться спроби примирити вчення Дарвіна та вчення Біблії. Однак успіху вони поки що не досягли.
У багатьох суспільствах Заходу, зокрема у США, досі триває дискусія про те, чи варто подавати дітям креаціонізм – так називають вчення про те, що Бог створив світ сім тисяч років тому, як описано в Біблії.
Цьому вченню, яке його прихильники називають «теорією», гідною стояти поруч із теорією Дарвіна, суперечать археологічні знахідки, які датують створення Землі в чотири з половиною мільярди років тому. Але майже половина американців, згідно з опитуваннями, вірять, що Бог створив людину більш-менш такою, якою вона є зараз, приблизно десять тисяч років тому. Лише 14% американців вірять в еволюцію, а решта вірить у щось середнє: розвиток природи протягом мільйонів років під наглядом божественних сил. У щось подібне хочеться вірити й мені, але чи хочу я, аби моїх уявних дітей учили в школі «теорій» про походження біологічних видів з Ноєвого ковчега? Категорично ні.
Три роки тому в Польщі один із заступників міністра освіти назвав теорію еволюції брехнею і пропонував припинити викладання її в школах. Міністр на це не пішов, але відчувалося вагання.
Проте в багатьох інших розвинених країнах – особливо у Скандинавії – у теорію Дарвіна вірить куди більше половини населення.
В Україні ж із Дарвіном складається дивна ситуація. Релігійна преса цитує вчених – начебто зі справжніми ступенями, – які заперечують походження людини від мавпи, бо, мовляв, якщо так людей виховувати, то у них не буде совісті. Не знаю, чи такі вчені справді існують і чи можуть називатися вченими люди, які, замість свого святого обов’язку – пошуку об’єктивної істини, – розпатякують про те, яка нині молодь пішла і як їх треба виховувати у страху Господньому. Хочеться побачити інше: людей, які ставляться до інших по-людськи, незалежно від того, хто їх породив: Бог чи обізяна.

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