«ВождиLenie», или Вам и не снилось!

20 апреля 2010, 16:30

«Мы все больные люди! А то с чего бы это организовывали подобные выставки?»

– сказала посетительница Украинского дома, в стенах которого в эти дни можно увидеть возрожденную коллекцию бывшего музея Ленина в современной обработке.

Ленин сидя. Ленин стоя. Ленин на охоте. Ленин в компании Сталина. И… даже на фоне помаранчевых флагов! Похоже, кто-то отчаянно вспоминал незабытое советское прошлое, настойчиво стряхивая пыль с мифических экспонатов, а кто-то додумывал, руководствуясь собственной фантазией.

«ВождиLenie». На украинский язык это непереводимо. Поэтому организаторы выставки и прибегли к транслитерации. Возможно, это как раз знак, что подобные инициативы многим из нас чужды.

«Эта выставка представляет не просто традиционное искусство, а искусство актуальное, – объясняет Наталья Заболотная, куратор выставки и директор Украинского дома. – Это не только фондовая коллекция. В проекте приняли участие более 35 современных художников».

Устроители выставки, приуроченной к 140-летию со дня рождения Ленина и к 20-й годовщине демонтирования коллекции музея, предлагают взглянуть на полотна народных и заслуженных союзных художников, и Советской Украины, а также личные вещи и подарки Владимира Ильича, по-новому. Организаторы выставки утверждают, что это не только жесткий соцреализм, эти работы – примеры добротной академической школы. Последнюю представляют роботы Михаила Девятова, Николая Андреева, Анатолия Наседкина и многих других.

«Искать здесь политическую подоплеку – означает искусственно педалировать проблему, – уверен эксперт выставки Александр Соловьев. – Нас в первую очередь интересовали фонды, где хранятся шедевральные вещи с точки зрения школы, с точки зрения соответствия идеологическим нормам, которые некогда существовали и в государстве, и в искусстве. Сегодня это актуальное искусство. Критическое. Для меня, как для эксперта, был интересен вопрос, почему наши современные художники вдруг обращаются к этой теме, ведь прошло много лет, и эта проблематика стала не актуальной для выживания в искусстве? Поэтому, отвечая на этот вопрос, я подумал, как бы ни относились к Ленину сейчас, на эмоциональном или даже клеточном уровне, все равно – икона ХХ века».

«Особое» отношение к экспонатам чувствуется в разговоре с хранительницей фондов всех музеев Ленина, которые были в Киеве, Ниной Шейко. Она торжественным голосом сообщает, что на выставке представлено около 240 экспонатов, среди которых яркие образчики живописи, декоративно-прикладного искусства, модели и макеты. В частности, есть кабинет и мини-квартира Ленина в Кремле. Не может не умилять знакомая многим зеленая настольная лампа на столе Ильича! Выставлены и личные вещи вождя пролетариата – рубашка (в которой тот был в Шушенском) и костюм, которые в свое время передал Московский музей.

«На выставке представлены работы, выполненные известными мастерами кисти, – эти слова хранительницы как бы доносятся из глубины прошлого века и звучат эхом в мраморных стенах. – Например, картина Девятова «Октябрьский ветер» на Всемирной выставке в Брюсселе в 1957 году получила серебряную награду».

Возможно, кому-то удастся откинуть идеологическую составляющую и воспринять увиденное как сугубо творческий проект. У корреспондента «Главреда» так не получилось. Лишь закрою глаза, как сразу же вспоминается картина «чудесного» вступления в пионеры. И мороз по коже… Интересно, что почувствуют ожидаемые 30 тысяч посетителей выставки, которые заглянут сюда на протяжении пяти дней? Возможно, со своими детьми. Я лично не спешила бы знакомить своего ребенка именно с этой страницей истории.
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