«ВождиLenie», или Вам и не снилось!

Ленин сидя. Ленин стоя. Ленин на охоте. Ленин в компании Сталина. И… даже на фоне помаранчевых флагов! Похоже, кто-то отчаянно вспоминал незабытое советское прошлое, настойчиво стряхивая пыль с мифических экспонатов, а кто-то додумывал, руководствуясь собственной фантазией.«ВождиLenie». На украинский язык это непереводимо. Поэтому организаторы выставки и прибегли к транслитерации. Возможно, это как раз знак, что подобные инициативы многим из нас чужды.Устроители выставки, приуроченной к 140-летию со дня рождения Ленина и к 20-й годовщине демонтирования коллекции музея, предлагают взглянуть на полотна народных и заслуженных союзных художников, и Советской Украины, а также личные вещи и подарки Владимира Ильича, по-новому. Организаторы выставки утверждают, что это не только жесткий соцреализм, эти работы – примеры добротной академической школы. Последнюю представляют роботы Михаила Девятова, Николая Андреева, Анатолия Наседкина и многих других.«Особое» отношение к экспонатам чувствуется в разговоре с хранительницей фондов всех музеев Ленина, которые были в Киеве,Она торжественным голосом сообщает, что на выставке представлено около 240 экспонатов, среди которых яркие образчики живописи, декоративно-прикладного искусства, модели и макеты. В частности, есть кабинет и мини-квартира Ленина в Кремле. Не может не умилять знакомая многим зеленая настольная лампа на столе Ильича! Выставлены и личные вещи вождя пролетариата – рубашка (в которой тот был в Шушенском) и костюм, которые в свое время передал Московский музей.эти слова хранительницы как бы доносятся из глубины прошлого века и звучат эхом в мраморных стенах.Возможно, кому-то удастся откинуть идеологическую составляющую и воспринять увиденное как сугубо творческий проект. У корреспондента «Главреда» так не получилось. Лишь закрою глаза, как сразу же вспоминается картина «чудесного» вступления в пионеры. И мороз по коже… Интересно, что почувствуют ожидаемые 30 тысяч посетителей выставки, которые заглянут сюда на протяжении пяти дней? Возможно, со своими детьми. Я лично не спешила бы знакомить своего ребенка именно с этой страницей истории.