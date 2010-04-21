То, чего нам не хватает

Когда вулкан Эйяфьяллайекюль в Исландии доказывает всей Европе, да и миру, что стихия всегда будет сильнее человека, когда человек пытается понять, что все-таки есть вещи, с которыми он справиться не может, наступает время подумать: где, как, зачем мы живем. Стоит остаться со своими мечтами и надеждами наедине. Даже если рядом есть люди. На днях на сцене уютного Молодого театра проект «ТЕЛЬНЮК: Сестры» презентовал свой новый альбом «СОНМО». Это несколько особых историй: снов, окрылений, беспокойства, мозаик. Да еще одна – та же история каждого слушателя, который и попал в лабиринты СОНМО. В своем блоге в Интернете Галя Тельнюк написала: «СОНМО: мысли, сны, заметки, звуки, ноты, слова, чувства, стихи, МУЗЫКА!». Это было именно оно! В целом одиннадцать песен – рок-баллад. Они открывают скрытый мир, в котором каждый может подумать о своем, неизмеримом измерении между сном и реальностью. Это сильная и убедительная поэзия Гали в музыкальной исповеди Леси. «Слова, обращенные к Тебе сегодня, станут ключом к миру настоящему», – убеждены творцы. После часового представления полный зал аплодировал стоя. Однако сестры так и не запели «на бис». Хотя услышанные одиннадцать композиций остались в сердцах каждого слушателя. Кто бы он ни был: писательница Оксана Забужко, супруга экс-президента Екатерина Ющенко или никому неизвестная белокурая девочка в восьмом ряду. Жаль, что такое творчество в Украине все еще «не формат». И услышать волшебные голоса и содержательные песни могут лишь избранные. Но как приятно быть избранным. Впереди концертный тур по Украине. А еще нужно ждать новый клип Гали и Леси на песню «Татку, мій рідний». Надеемся, последний попадет в эфиры украинских телеканалов.