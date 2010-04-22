Казки для дорослих

«Приміряти» будь-яку казку на себе сьогодні можуть усі охочі.

Тим більше що улюблена дитяча історія є не тільки в малят, а й у дорослих. Справа ж психологів – розшифрувати таємний смисл

Психолог Наталія Трушина впевнена, що кожний дорослий у душі залишається дитиною. Тому багато людських життєвих негараздів можна вирішити за допомогою уяви та дитячих фантазії. Лікування казкою – ось який метод використовують сучасні спеціалісти

Теорія в дії

Мачуха та злі сестри завжди принижували Попелюшку. А та ніколи не ображалася на них, чекаючи нагоди поїхати на бал. Сучасні дівчата такого терпіння не мають. Більшості Попелюшок нашого часу не до снаги подолати випробування казкової дівчинки, хоча частенько і асоціюють себе з нею. Коли Попелюшці ХХІ століття все-таки пропонують поїхати на бал, вона відмовляється і втомлена залишається вдома.

«Приміряти» будь-яку казку на себе сьогодні можуть усі охочі. Тим більше що улюблена дитяча історія є не тільки в малят, а й у дорослих. Справа ж психологів – розшифрувати таємний смисл та, як у випадку з Попелюшкою, пристосувати сценарій до сучасних умов, аби працьовита й терпляча дівчина все-таки мала визнання та зустріла свого Чарівного Принца.

Казкам про Бабу Ягу чи Добру Фею тисячі років. Таке довге життя улюблених героїв можна пояснити. У казках у символічному вигляді відображаються основні психологічні проблеми людини, її внутрішні конфлікти: що таке добро та зло, кому можна довіряти, а кому – ні, як навчитися прощати або впоратися зі спокусою. Також закодовані історії – це своєрідний, але надійний засіб передання моральних норм і правил від покоління до покоління.

Останнім часом психологи не просто намагаються розшифрувати казки, а й за їх допомогою шукають способи вирішення складних життєвих ситуацій. І незважаючи на те, що казкотерапія як окремий напрям у психології не існує – такий відсутній у переліку Європейської асоціації психотерапевтів, – кожна психотерапевтична або психологічна школа використовує роботу з казками по-своєму. І все тому, що казка дозволяє спеціалісту розмовляти з пацієнтом однією мовою, дає одну систему символів. Вона – це своєрідний місточок між раціональним мисленням дорослої, освіченої людини та образним, чарівним світом дитини, в якому немає місця абстракції. Схема загальна: є герой, який, подолавши всі труднощі, наприкінці історії перемагає.

Психологи кажуть, що метод терапії казкою дворівневий. «Вона дає змогу дізнатися, з одного боку, про архетипи, життєві сценарії та соціальні настанови, а з другого – про актуальні переживання, – упевнена Наталія Трушина. – Як саме «лікувати» казкою, обирає спеціаліст. Він може попросити розказати улюблену казку чи написати свою, запропонувати розіграти сценку або створити малюнок за мотивами».

Дитячі герої

Писати казки легко та приємно. Так каже десятирічна Софійка. У своїх маленьких історіях юна авторка поєднує український колорит із заморськими чудесами. У її принцеси довгі чорні коси, прикрашені чорнобривцями та… перлинами. Дівчинка переконана, що у її казках обов’язково має бути гарний кінець, тому не вводить у них таких страшних персонажів, як чаклуни та відьми. Софійчині вигадки – це відображення її реального життя.

Не всі діти, як Софійка, пишуть казки за власним бажанням. Декому таку гру пропонують психологи. Тоді або дитина вигадує свою казку, або спеціаліст складає цікаву історію для малечі. Експерти переконують: якщо в дитини є певні страхи чи комплекси, то з ними можна впоратися у персоніфікованій казці, тобто написаній для конкретного малюка. За її допомогою також можна навчити з повагою ставитися до дорослих, дружити та гарно поводитися. Важливо – дитина не сприйматиме казку як повчання, а цікавитиметься, чим все скінчиться.

Батьки й самі можуть вдатися до методу казкотерапії. Можливо, ніхто краще за них і не складе потрібну казку. Якщо мама й тато бачать, що маля вередує або проявляє агресію, можна починати фантазувати. Спочатку ми вигадуємо героя, дуже схожого на дитину, розповідаємо таку історію, яка могла б асоціюватися з її життям. Згодом головний персонаж потрапляє у певну ситуацію або переживає те, що й дитина (ті ж страхи, погану поведінку). Потім казковий герой (і дитина разом з ним) починає шукати виходи із ситуації. І обов’язково їх знаходить!.. Якщо вигадування – не ваша справа, можна читати вже існуючі казки. Наприклад, історія про зайчика-хвалька корисна тому, хто любить трохи прикрашати дійсність, про Незнайку – пустуну, про Золоту Рибку – жаднюзі. Щоправда, немає цілковитої гарантії, що казкотерапія буде ефективною. Проте, якщо малюк любить такі історії, повторює вислови з них, батьки неодмінно будуть почуті. До того ж така спільна робота дає можливість розвивати почуття гумору та стимулювати творче мислення у всієї сім’ї.

Вигадування казок колективом теж дуже корисне. Для підлітків це – спосіб зрозуміти себе і своїх друзів, а для маленьких дітей – вправа на взаємодію. За допомогою колективного вигадування казки можна зрозуміти, хто які ролі виконує у певному колективі.

Щоправда психолог-консультант, гештальт-терапевт Олена Колобовнікова, яка увесь час практикує казкатерапію, впевнена, що до дітей цей метод застосовувати небезпечно. «Якщо психолог просто вивчив метод, але не знає усіх азів та тонкощів казок, то ефект від такої терапії може бути негативний, – переконана вона. – Знайомі усім казки «Вовк та семеро козенят» або «Колобок», де козенят з’їв вовк, а колобка – лисиця, насправді мають глибинний символічний зміст, який для дітей відкривати не можна, тому його й передають в казковій метафоричій формі. Тобто коли мама або психолог вигадує з дитиною казку з навчальною метою, то треба усвідомлювати яке послання йде до дитини на символічному рівні. Який несвідомий сценарій ми їй закладаємо. Так, ніби колобка зїла лисиця через те, що він без дозволу пішов сам у ліс, по-друге, був чутливим до лестощів. А на глибинному символічному рівні – це косогонічна казка, де колобок – сонце, яке котиться по небу, і зникає ввечері.

Тобто дитину не можна виводи в світ символічної реальності. Так, малюк може скласти казку. Але фахівець ніколи не допустить аби казковий герой асоціювався з кимсь з рідних. «Коли ми розігруємо казку, я питаю: «Що козенятко подумало, коли Мама Коза сказала, що більше не пустить гратися?», – продовжує гештальт-терапевт. – Дитина у відповідь, граючись, показує свої емоції та почуття. Грамотний спеціаліст розуміє, що психіка дитини нестійка, тож якщо говорити, що козенятко образилось на маму, то у малюка народиться подібне почуття образи. А цього допустити не можна! У багатьох книжках я читаю, що метод казкатерапії має навчити дитину емоціям. Але ж той, хто навчає транслює свій світ! Тож можна тільки уявити, що у результаті може вийти!»

Окремі фахівці переконані, що казка – це осколки міфу, які швидше готують дитину до переходу в дорослий світ, тому їх треба зберігати у первинному вигляді, не можна їх трансформувати. Тобто важливо дитині читати народні казки – вони закладають дуже важливі прадавні сценарії.

Вирішення дорослих проблем

Однак сьогодні казки читають не тільки діти. Дедалі більше чоловіків і жінок шукають вирішення своїх проблем у них. Чого варті великі черги дорослих на фільми «Аватар» чи «Аліса в країні чудес»! А з якими недитячими жартами створює свої твори компанія Disney!

Річ у тім, що коли діти і справді за допомогою казок переходять у доросле життя, то дорослі – на новий рівень у професії, сім’ї, стосунках. Казки допомагають прокладати доріжку до досягнення бажаної мети. І якщо жінки за допомогою казкотерапії намагаються відшукати особисте щастя, то чоловіки – позбавитися від проблем на роботі.

Найбільша кількість дорослих клієнтів Олени Колобовнікової складають казки про своє призначення, про те, що кожна конкретна людина хоче робити у цьому світі. Перекладаючи їх на реальність, можна зрозуміти, що важливо для людини, куди і як вона має рухатися. Друга група клієнтів вигадують казкові історії про пошук та зустріч своєї другої половинки. Третя – як досягти конкретного бажання. Ось приклад. Дівчина, яка намагалася знайти покупців на свою квартиру, прийшла до психолога. Вона написала казку, у якій загубила собаку, потім бігала дворами, шукаючи його та дуже сильно плачучи. А коли нарешті знайшла, сказала: «Яка я рада, що тебе відшукала!» У відповідь пес «сказав»: «Ні! Це я тебе звав, а ти не чула». Коли психологи почали працювати з казкою, виявилося, що пес символізував інтуїцію цієї дівчини. Тобто молода особа завжди керувалася здоровим глуздом і ніколи не звертала уваги на те, що їй підказував її внутрішній голос. У результаті цілком реальних перетворень дівчина не тільки знайшла нову роботу, а й продала квартиру – не тому, що потребувала грошей, а тому, що захотіла купити більш просторе житло.

Дорослим цікаво не тільки складати свої казки, а й трактувати улюблені. Якщо запитати в людини, з якими казковими героями вона себе асоціює, і проаналізувати, наскільки події її життя схожі на події з казки, а так воно найчастіше буває, то можна спробувати спрогнозувати поведінку. Наприклад, якщо людина любить казку «Кіт у чоботях», то йдеться про успішну особу, для якої її справи будуть завжди на першому місці. Казка «Червона Шапочка» – це підлітковий сценарій про першу ініціацію, тож якщо жінка асоціює себе із Червоною Шапочкою, то вона досі живе дитячими мріями.

Психоаналітикам-фрейдистам цікаво виявити пригнічені пласти нашого несвідомого, які відображаються у казках. Наприклад, вони вважають, що в англійській казці про Джека, який виростив бобове стебло до самих небес, убив там велетня та заволодів його скарбом, у символічній формі виражено несвідоме прагнення підлітка «вбити батька» і так затвердити свою мужність. Юнгианські аналітики бачать, що це розповідь про ініціацію, досягнення особової цілісності. Є і третя інтерпретація: Джек власним прикладом показує дітям, що будь-які труднощі можна подолати за допомогою розуму та спритності.

Звичайно, не можна казати, що всі любили в дитинстві казки, а тепер читають їх у дорослому віці. Байдужі до чарівних історій або давно не тримали в руках збірку пригод, або пам’ятають, як у дитячому віці батьки відмовлялися читати казки. А між тим, якщо саме дорослій людині потрапляє до рук казка, то після прочитання з нею можуть відбуватися цікаві перетворення, адже доросла людина не сприймає історію казково, вона бачить лише певний повчальний смисл.

Узагалі спеціалісти, які використовують у своїй роботі казкотерапію, говорять про сім рівнів розуміння казки. Найвиразніші з них три. Перший – це казковий урок. Наприклад, про дівчинку, яка наступила на хліб. Мовляв, так робити не можна. Другий – сценарій. Із казки ми дізнаємося, як треба чинити, чого можна хотіти та як цього досягти. Третій рівень – рівень символіки. Для прикладу згадаймо казку про Ріпку. На першому рівні ми усвідомлюємо, як добре всім світом тягти ріпку. На другому – як дуже важливо приходити на допомогу, а коли щось не виходить, варто когось покликати. На третьому етапі можна зрозуміти, що насправді це казка про процес пологів, а мишка – це душа дитини. Тільки якщо вона починає допомагати, велика ріпка – плід – вилазить з матері-землі…

І якщо тепер хтось надмірно захопиться трактуванням та написанням казок, то має пам’ятати: казку не можна сприймати як ліки від усіх душевних хвороб. Проте фантазерам жити набагато легше.

-- Коментарі

Іван Малкович, письменник, видавець

{1-} Я люблю веселі, цікаві, пригодницькі казки. Звичайно, і власним дітям я їх вигадував, але, на жаль, не записував. Мені здається, коли кажуть, що казка має чогось навчити, це дуже спрощене уявлення про неї. Казка повинна зацікавити, розбудити фантазію, розвеселити або додати ніжності. Дітей і без того навчать у школі. Я не люблю ужиткових казок, які чогось навчають. Наприклад, чого може навчити «Снігова Королева» Андерсена? Вона відкриває цілий світ, людина починає вірити, що той існує, що герої справжні. Якщо казка вчить чогось одного, то вона дуже примітивна. Така історія завжди – більше, ніж те, що ми можемо визначити, висловити. Казки треба читати, щоб залишатися людиною.