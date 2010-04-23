Чи буде запроваджено в Україні 12-годинний робочий день?

Раннім сонячним ранком, не шкодуючи клею, 20-річні хлопці й дівчата розклеюють на стіни знаменитого заводу «Арсенал» листівки із заголовком «Ні – феодальному трудовому кодексу!».

У цих революційних зверненнях ідеться про обурливе: у Верховній Раді у другому читанні мають розглядати законопроект нового Трудового кодексу України (№ 1108). У листівках також зазначається, що цим законопроектом нас намагаються повернути у часи феодального рабства. А найбільше вражає запровадження 12-годинного робочого дня замість 8-годинного.



Якщо в нинішньої влади є ідея запровадити податки на нерухомість, літаки, гелікоптери та яхти, то чому б у пошуках виходу з кризи не згадати про простого працелюбного громадянина, який, здається, тільки те й робить, що працює? Це і обурює Національній комітет Всеукраїнської громадської кампанії «Молодіжна варта: молодь за вами спостерігає!». Тому у своєму зверненні до Віктора Януковича молоді люди закликають не утискати свободи в країні та наголошують, що виведення країни з кризи не повинно коштувати здоров’я населенню.

Що ж найбільше обурює у проекті нового Трудового кодексу? Нововведення значно спрощують процедуру звільнення робітників. А стаття 143 запропонованого нового Трудового кодексу в комбінації з іншими статтями цього проекту дає змогу роботодавцям збільшувати тривалість роботи працівників протягом тижня до 48 годин і більше, а щоденної роботи – до 12 і більше годин. Як підкреслюють молодіжні лідери, 143-я стаття дозволяє встановлювати фактично необмежену тривалість робочого дня та тижня.



Забагато туману

Що цікаво, взяти коментарі з приводу можливого подовження робочого дня було непросто, оскільки в Україні компетентних людей застати на робочих місцях, особливо керівництво, практично неможливо. Як зазначили у Федерації профспілок України (до речі, Василь Хара, голова Федерації, є одним з авторів нового кодексу), листівок «Ні – феодальному трудовому кодексу!» вони не бачили і вважають їх провокацією. Мовляв, це поширена практика: наші люди ні законопроекту, ні самого кодексу в очі не бачили, а вже зчиняють бурю. Згідно з новим проектом Трудового кодексу, цитуємо: «нормальна тривалість робочого часу становитиме 40 годин на тиждень. Колективним договором, нормативним актом роботодавця може бути встановлена менша тижнева норма робочого часу. Зменшення тривалості тижневої норми робочого часе не тягне за собою будь-якого зменшення розміру оплати праці». А 12-годинний робочий день, наголошують у Федерації профспілок, можливий лише в особливих випадках. Наприклад, під час аварії на підприємстві або якщо виникла виробнича необхідність. Але за умови узгодження з робітником.

З експертів, опитаних «Главредом», про запровадження 12-годинного робочого дня ніхто не чув. Ця зміна здається абсурдною, тим паче що в розвинених країнах із кінця 1930-х років робочий день становить ті самі вісім годин. А ось у країнах, що розвиваються, люди працюють стільки, скільки можуть. І восьмигодинна норма – це лише формальність. В Україні та Росії, наприклад, дуже поширені неоплачувані позаурочні, хоча такими їх не вважають. Вважається, що працівник не справився зі своїми обов’язками, тому працює після роботи.

«Передбачається, що працівник або не справився з обов'язками і тому працює після роботи, або має занадто велике функціональне навантаження, наприклад суміщаючи дві посади в одній. – пояснює Наталія Лисиченко, керівник відділу рекрутинга компанії “ФінІнКом”. - У багатьох українських працедавців робочий день офіційно нормований, а не офіційно, в кожній компанії формується свій робочий графік. З одного боку цього вимагає робочий процес. А з іншого - багато працівників трудяться на результат, тому тут справа не в часі, витраченому на роботу, а в подальшій винагороді. Скарг на позаурочну працю мені доводилося чути не часто. Якщо не подобається, або не справляється працівник – його на роботі ніхто не тримає».»



Адвокат Сергій Захарін теж нічого не чув про можливе запровадження 12-годинного робочого дня, але зазначає, що нині чинний Трудовий кодекс України не пропонує достатньо ефективної системи покарання працівника за неякісну роботу. «За нашим кодексом звільнити працівника дуже важко, – пояснює адвокат. – Чим не вигідний для працівника нинішній Трудовий кодекс? Він не дає жодних гарантій. Наприклад, затримали зарплату. У Трудовому кодексі записано, що зарплату треба платити... Ну й що? Від цього факту зарплата сама по собі не з’явиться. Дуже багато понять, прописаних у кодексі, розмиті, багато правил застаріли, тому кодекс однозначно потрібно корегувати. А найбільша проблема в тому, що українці здебільшого не знають трудового законодавства, а коли і знають, то не дотримуються його».

Хто найбільше працює?

«Послухайте, я все життя працюю по 12 годин на день, буває й по 15, і по суботах стільки ж, а коли треба – то й у неділю! І без трудового договору. Аби здоров’я не підводило. І всі тягнуть лямку, у кого скільки сил вистачає, аби вибратися з тієї прірви, в яку можна падати все життя, як казав Остап Бендер» – ось типовий, по суті, виступ на форумах, де обговорюють питання, скільки ж потрібен працювати українець. А найпрацьовитіша нація, звичайно ж, – японці. До речі, йдеться саме про японця, а не про японку. І це велика різниця. До того ж японці знають, за що працюють. За оцінками компанії World Salaries Group, японські зарплати входять у п’ятірку найвищих у світі.

А от за даними журналу «Форбс», найбільше працюють жителі Південної Кореї – по 9,8 годин на день. Але цей рейтинг не враховує позаурочні години, які для корейців – звична справа. Майже дві третини корейців працюють більше, ніж того вимагають законодавство та контракт. Близько 40% трудящих Південної Кореї зізналися, що їх примушують працювати допізна та у вихідні. Близько 35% працюють понаднормово за власним бажанням – щоб устигнути виконати роботу у встановлений термін.

До речі, у південнокорейському суспільстві самовизначення корейця починається з його посади. Співробітники часто звертаються одне до одного «менеджер Кім» або «бухгалтер Пак», і не тільки на роботі. Це результат державної політики: корейський уряд десятиліттями прищеплював своїм громадянам працьовитість, і це дозволило відродити економіку країни після війни 1950–1953 рр. Проте в цієї «медалі» є зворотний бік: корейці мало відпочивають, вони «зациклені» на роботі, начальство нерідко чинить тиск на співробітників. До речі, тільки у двох країнах – Південній Кореї та Японії – у переліку офіційних причин смерті значиться смерть від надмірних навантажень на роботі.

А хто в цьому житті влаштувався краще за всіх? Голландці. Вони працюють лише 5,7 години на день (це при п’ятиденному трудовому тижні та високих зарплатах). Причому мають найгнучкіший робочий графік: у фіксований час приходити на роботу та йти з неї повинні тільки 53% голландців. Звичайно, у них немає перевтоми і проблем зі здоров’ям. Цікаво, що, за деякими оцінками, у сучасному світі людині, щоб задовольнити більшість життєвих потреб, достатньо тригодинного робочого дня.

Третина життя – роботі, третина – сім’ї, третина – відпочинку

Ідеї запровадження 8-годинного робочого дня більше як сто років. Уперше вимогу працювати вісім годин на день висунули у США в 1882 році, коли робочий день становив 11–12 годин, а іноді й 13–15. Принцип, завдяки якому з’явилася цифра 8, простий: третина життя – роботі, третина – сім'ї, третина – відпочинку. Але щоб реалізувати цей принцип, довелося витратити чимало часу та зусиль. 40-годинний робочий тиждень у Франції на законодавчому рівні запровадили в 1936 році, а в США – у 1938-му.

Факт

Перехід на 35-годинний робочий тиждень здійснили у Франції в 1998 році – щоб збільшити зайнятість під час чергової економічної кризи. Передбачалося, що короткий робочий день змусить власників наймати більше людей. Це нововведення проіснувало до 2002 року. Виявилося, що скорочення робочого тижня призводить до зменшення заробітної плати, і проти цього виступили профспілки. Тож у 2008 році 35-годинний робочий тиждень скасували й повернулися до колишньої 40-годинної норми.