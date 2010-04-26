24 года после Чернобыльской трагедии

Пока премьер-министр Украины Николай Азаров возлагал цветы к памятнику героям-чернобыльцам, а Виктор Янукович вместе с главой МЧС Нестором Шуфричем посещали Чернобыльскую АЭС, родственники погибших ликвидаторов собрались на траурный митинг у монумента жертвам катастрофы на улице Чернобыльской в Киеве. Люди плакали, вспоминали родных. Священник отслужил молебен… А тем временем Чернобыль – это не вчерашний день. Согласно опросу, проведенному Институтом Горшенина, более 80% украинцев видят опасность в сегодняшнем Чернобыле. В частности, 81,9% опрошенных назвали опасным сегодняшний Чернобыль. Из них 48,8% полагают, что он «очень опасен», 33,1% - «скорее опасен». Об относительной безопасности станции могут сказать лишь 12,4% респондентов. В то же время аварией, подробности которой скрываются до сих пор, считают катастрофу на ЧАЭС 17,4% респондентов; катастрофой, последствия которой до сих пор непонятны, – 15,2%; действием человеческого фактора – 13,9%; серьезной угрозой для здоровья населения - 13,4%.