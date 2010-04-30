Капітали UAnet

Інтернет – зона підвищених очікувань. У період кризи, коли багато чого в бізнесі скорочується, як шагренева шкіра, Інтернет процвітає.

Ось безперечний доказ: чистий прибуток інтернет-гіганта Google за 1-й квартал 2010 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 37% – до $1,96 млрд. Навіть в Україні інтернет-бізнес нарешті перетворюється на комерційно вигідну справу. Але питання – наскільки вигідну?

За інтернет-рекламу вже платять 800 000 гривень

Якщо Антон Носик, один із творців RUnet, вважає, що розвиток українського Інтернету відстає від російського на чотири – п’ять років, то Олександр Ольшанський, заступник голови правління Інтернет Асоціації України, говорить про відставання лише на два – три роки. В Україні обсяг рекламного ринку в Інтернеті, за його оцінками, у 100 разів менший, ніж у Росії. І доходи, відповідно, менші в десять разів.

«Переконливого притоку грошей в UAnet сьогодні немає, а значних інвестицій в українську мережу слід чекати в 2011 році, – пояснив “Главреду” Олександр Ольшанський. – Але навіть незважаючи на кризу було зроблено кілька достатньо гучних заяв про інвестиції в українську мережу, а це вже позитивний сигнал. Зокрема, про свій великий інвестиційний фонд оголосила Вікторія Тігіпко. Йдеться приблизно про $20 млн – за українськими мірками, це дуже багато. Знаю, що UAnet цікавляться деякі західні фонди. Більше нічого сказати не можу – це комерційна інформація».

Дмитро Павлов, генеральний директор компанії UCT – одного з лідерів рекламного інтернет-ринку, оцінює процеси більш оптимістично: в період кризи багато комерційних структур переглянули свої рекламні бюджети і зробили рішучий крок у бік інтернет-аудиторії. До цього моменту не було достатнього розуміння, хто ті люди, які користуються Інтернетом. Вважалося, що в Інтернеті сидять тільки школярі й студенти, і це не відкриває перспектив для продажу товарів багатьох категорій. Та коли замовники «роздивились» інтернет-рекламу і побачили шикарну віддачу – їхня думка змінилась.

«За нашими дослідженнями, обсяг ринку інтернет-реклами в Україні оцінюється в 200 млн гривень на рік, а обсяг інтернет-продажу становить близько 500 млн гривень. І ці суми зростають щодня, – пояснює Дмитро Павлов. – З’являються нові проекти, зростає якість і кількість реклами. Витрати окремих компаній на інтернет-рекламу доходять до 800 тисяч гривень на місяць. Звісно, це прибутково, оскільки рентабельність вкладених грошей легко контролюється різними інструментами відстеження продажу і дій потенційних клієнтів. Інтернет-реклама обов’язково працює, якщо все робити правильно».

Насамперед притік грошей в Інтернет сприяє зростанню довіри користувачів і рекламодавців до мережі. Тепер компанії не лише активно рекламуються на сайтах, але й дослухаються думки інтернет-співтовариства, відстежують відгуки про себе, заводять корпоративні щоденники й активно спілкуються зі своїм споживачем. Як пояснює Дмитро Павлов, споживач від цього тільки виграє, адже, окрім рекламної взаємодії з комерційною компанією, можна проконсультуватися з фахівцями, дізнатись про новинки з перших вуст і навіть вплинути на політику компаній.

Користувачі стають більш вимогливими

За даними Держкомстату України, доходи вітчизняних телекомунікаційних компаній від продажу населенню послуг з доступу до Інтернету в 2009 році збільшились на 70,8% порівняно з 2008-м, що становило 1,425 млрд грн. Як розповідає Дмитро Лисюк, виконавчий директор дослідницької компанії Gemius Ukraine, середньостатистичний користувач в Україні став набагато активнішим і в Інтернеті проводить часу як мінімум удвічі більше, ніж торік. Якщо в листопаді 2008 року він перебував в Інтернеті, у середньому, протягом 2 годин 53 хвилин, то в листопаді 2009-го – вже 6 годин 28 хвилин.

Причому користувачі стають дедалі вимогливішими: буквально на очах зростає потреба в онлайн-аудіо і онлайн-відео та прямих ТБ-трансляціях. Прогнозують, що, скажімо, їх розвиток у США взагалі прискориться на 40% за рік. А провідне британське незалежне агентство з пошукового маркетингу Greenlight чекає багато чого від мобільного пошуку в мережі: до кінця року його доля може досягти 7% від обсягу всього пошуку в світовому Інтернеті. Українці також починають активно користуватись такими послугами.

Заважають тінізація і піратство

Цього року, як прогнозують експерти, активно розвиватиметься ринок електронної комерції. За словами президента компанії Unitrade Group Володимира Колодюка, проривним для інтернет-торгівлі в Україні став 2009 рік. Частка онлайн-продажу і далі зростатиме, але це буде поступове зростання. Все-таки криза ще не завершилась. До речі, як передбачають експерти, в 2010 році оборот світового ринку електронної торгівлі становитиме $1 трлн. А ось оцінювати аналогічні процеси в Україні важко.

Як відзначає Євгеній Тимошенко, старший фінансовий аналітик агентства Credo Line LLC, розвиток електронної торгівлі в Україні – це складне питання, оскільки не існує єдиного реєстратора сайтів інтернет-продажу, не розроблена чітка процедура оподаткування, ринок непрозорий і важкодоступний для аналізу. Ще одна проблема, яка заважає спокійно заробляти гроші в UAnet, – піратство. За оцінками Microsoft, Україна за рівнем інтернет-піратства посідає друге місце в Європі, поступаючись лише Молдові, а згідно зі статистикою Google, найпопулярнішим в UAnet у 2009 році став запит «викачати».

Цього року на Україну також чекає доволі бурхливий розвиток інтернет-проектів. Зокрема, в UAnet дедалі активніше прагнуть потрапити представники малого та середнього бізнесу. Проте, як застерігають експерти, легкість заробляння грошей в Інтернеті – це міраж. Насправді кількість компаній, що досягли успіхів у мережі, анітрохи не більша, ніж у невіртуальному бізнесі.

Інтернет в Україні вже став індустрією, а тому він «приречений» на зростання. Перетворити своє захоплення Інтернетом на джерело прибутку – мрія майже кожного «мережоголіка», для якого блукання у Всесвітній павутині зазвичай тільки забирає час, відволікаючи від основної роботи... Отже, недарма американські бізнесмени Майк Уолш і Джеф Пулвер створили спеціальний сервер «Сторінка інтернетівських мільйонерів», де можна ознайомитись зі списком із кількох десятків імен, володарі яких заробили своєю мережевою діяльністю понад мільйон доларів кожен (з коротким поясненням їхнього роду діяльності).