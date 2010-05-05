Полювання на відьом

Верховна Рада «дограється»: віщуни, чаклуни та ворожбити просять депутатів (поки що «по-доброму»!) відмовитись від законодавчої заборони їхньої діяльності.

А якщо ні, то одному з авторів відповідного законопроекту, за його ж словами, вже пообіцяли відняти «чоловічу силу». Загалом авторів семеро: Павло Унгурян та Валерій Дубіль від БЮТ, Юрій Бут від НУ–НС, Григорій Смітюх від ПР, Світлана Шмельова та Євген Царьков від КПУ, Микола Рудченко від Блоку Литвина. Названі парламентарії 13 квітня цього року зареєстрували в Раді проект закону №6299, у якому пропонують заборонити надання послуг із пророкування майбутнього



Семеро сміливих

Депутати пропонують заборонити діяльність ворожок, хіромантів, астрологів, знахарів, ясновидців і подібної до них «навколомагічної» братії. Ті ж, що насміляться й надалі бавитися кришталевою кулею або картами Таро чи вишукувати в лініях долоні особливі знаки, заплатять штраф у 100–150 прожиткових мінімумів. Особливо вперті (тобто ті, що попадуться вдруге) платитимуть уже 150–300 мінімумів. Окрім цього, в законопроекті передбачено заборону реклами подібної діяльності та пропагування її на сторінках ЗМІ. Ба навіть більше: пропонується згорнути виробництво телесюжетів, документальних і художніх передач (усіляких вікторин та конкурсів), що заохочують одну категорію громадян віддавати тяжко зароблені гроші сумнівним магам, а іншу категорію – наживатись на наївних та довірливих. Відома вітчизняному телеглядачеві «Битва екстрасенсів», таким чином, опиниться під загрозою закриття...

На думку авторів законопроекту, від ворожок і знахарів – сама тільки шкода. Як підкреслює БЮТівець Павло Унгурян, екстрасенси втручаються у свідомість людей, завдаючи їм збитків і розхитуючи фізичне та психічне здоров’я. У планах парламентаріїв – ухвалення антивідьомського закону ще до початку літа, тобто до кінця нинішньої сесії. Очевидно, так усе й буде, якщо тільки не втрутиться нечиста сила.

Між тим астрологи б’ють на сполох і закликають депутатів переглянути їхній законопроект. Заяву про це зробили представники Конгресу астрологів України. «Ми висловлюємо стурбованість щодо визначення астрології як інструменту порушення здоров’я нації та пропонуємо переглянути запропоновану редакцію законопроекту, вилучивши з неї слово "астролог"», – ідеться в документі, який наводитьУНІАН. А голова громадської організації «Академія професійної астрології» Олена Калантарова наголошує, що «астрологія – це наука з дослідження процесів, що розвиваються у часі, наука, яка ґрунтується на цілком науковому методі порівняльного аналізу хронології циклів великих космічних об’єктів та людської істоти як частини біо- та ноосфери планети Земля».

Калантарова закидає народним обранцям, що ті, мовляв, поняття не мають, що таке астрологія. І що за відсутності «професіоналів» на ринку послуг бал правитимуть «шарлатани». Можливо, парламентарії дійсно не надто обізнані із циклами «великих космічних об’єктів», хоча, напевно, відчувають їхній вплив. До речі, любителі всіляких загадок і таємниць традиційно вважають, що Верховну Раду України (як, власне, і Маріїнський палац та скандально відомий будинок на Грушевського, 9–А) було побудовано в «нехорошому місці». Точніше – у геопатогенній зоні, тобто на місці тріщини чи розлому геологічних плит. Такі зони є джерелом викидів енергії.

Люди, що живуть у таких зонах, страждають на безсоння, слабкість, вони частіше хворіють. У ГПЗ онкохворих утричі більше, ніж деінде. Страждають і будинки, зведені у ГПЗ: капітальні стіни тут руйнуються на 30 років раніше. Патогенні зони можуть виникати й зникати. Адже, крім природних рухів земної кори, постійно наявний також людськийфактор. У випадку з Верховною Радою це особливо актуально: атмосфера там, чесно кажучи, важкувата. Може, тому депутати і «не люблять» ясновидців та провидців. У всякому разі, наступ на магію на вулиці Грушевського відбувається не вперше.

З історії питання

Ще у 2007-му Верховна Рада прийняла закон про заборону масових сеансів гіпнозу. За їх проведення було впроваджено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки або штраф у розмірі 500 мінімальних зарплат. В окремій статті закону йшлося про телебачення та радіомовлення: реклама і трансляція сеансів гіпнозу за посередництва цих засобів масової інформації суворо заборонялися. Три роки тому ініціатори такого рішення наголошували, що в Україні працює декілька тисяч приватних клінік чи подібних до них установ, ціла армія цілителів тощо, які лікують за допомогою сеансів «біоенергетики», «гіпнозу» та «нетрадиційної медицини». Хоча Міністерство охорони здоров’я не видає їм ліцензії на таку діяльність і доморощені «гіпнотизери» працюють фактично нелегально, охочих нажитися на чужому відчаї не меншає.



Однак найцікавіше сталося через рік: у 2008-му Міністерство праці та соціальної політики внесло фах ворожки, астролога, хіроманта і цілителя до Державного національного класифікатора професій. Представники цих оригінальних професій були надзвичайно задоволені, а саме міністерство не побачило у своїх діях суперечностей з тим, що робить Верховна Рада. Аргументи чиновників полягали в тому, що так держава здобуває контроль над «професорами» «окультних наук» і змушує їх платити податки. До того ж, мовляв, таку легалізацію магів практикують і в Європі, де традиційна медицина давно йде пліч-о-пліч з нетрадиційною. Словом, у нашій державі все відбувається так, як у Біблії: ліва рука не відає, що робить права. Тож, поки Верховна Рада ставить певні види діяльності поза законом, виконавча влада визнає їх і навіть намагається отримати з них певний зиск. Утім, цілком імовірно, що невдов- зі з такою практикою буде покінчено. Принаймні у депутатів є досить часу, щоб розібратися з «відьомським» питанням. Чи то до літа, чи то пізніше... w



Отець Ігор (Яців)прес-секретар глави Української греко-католицької церкви

{1-}

Церква не тільки в Новому завіті, де апостол Павло чітко говорить, що ворожбити й чарівники не успадкують царства Божого, а й у Старому забороняє та відкидає цю річ. Чому так? Зрозуміло, що одне з того, що найбільше цікавить людину, це – майбутнє. Але насправді віруюча людина приймає те, що їй Господь дає. А подібна цікавість не стимулює до кращого життя. Можемо пересвідчитись у цьому на випадках, коли та чи інша псевдорелігійна організація, якась секта, напророкувавши кінець світу, вже нічого більше не робила, а просто намарно витрачала час і чекала кінця. А потім, коли виявлялося, що хтось у розрахунках помилився, дехто був розчарований, а дехто почувався зрадженим. Як на мене, це зайвий раз засвідчує: усе, що ми маємо знати, Господь нам дає. Усе, що нам потрібно для спасіння, ми знаємо і цим користаємось. Від того, що для нас є некорисним і шкідливим, Господь як люблячий батько нас просто оберігає. А те, що потрібно передбачити, Бог поможе нам зрозуміти, бо є пророки й пророцтва – явлення Пресвятій Богородиці та святим. Але із цього є користь, чого не можна сказати про інші «передбачення», які негативно впливають на життя людини.



-- «Справжні ворожки – ті, що грошей не беруть»



Письменниця Євгенія Кононенко згадує в романі «Ностальгія» метод ворожіння за допомогою колоди із 38 карт, де є додаткові пікова дама та піковий король. А ще елементом обряду виступають свічки, сушений полин та килимок із восьмикутними зірками. «Главред» вирішив уточнити

{2-}

То це ви так і ворожите – на килимку, при свічках?

Ні, я почула про це випадково, коли їхала у потязі. Дрімала на верхній полиці, участі в розмові не брала. Крізь сон чула, як про ту ворожбу теревенили мої сусіди.

А самі ворожити не вмієте?

Був період, коли ворожила. І людям, для яких я це робила, подобалось. Мене ніхто не вчив, я, мабуть, когось несвідомо наслідувала. Можливо, одну дівчину, з якою познайомилася в Болгарії. Потім я це покинула. Хоча казали, що дещо зі сказаного мною все-таки збулося. Зараз сама хочу піти до ворожки – більше з цікавості, ніж із горя. Мене приваблюють ті, що не беруть гроші.

Такі всіх приваблюють. Але хіба вони є?

Є. А є й такі, що кажуть: «Дасте, скільки зможете». Це мені більше імпонує. Подобається, коли немає чіткої такси. Я переконана: той, хто справді вміє бачити майбутнє, не заробляє на цьому гроші.

Чули щось про справжніх чаклунок?

Так, у нас є один цікавий сімейний переказ. Моя прабабуся померла молодою у 1907 році. Лишила по собі троє дітей. Прадід недовго думав і одружився з її сестрою. А їй колись ворожка сказала: «Не родивши, не болівши, будеш мати трьох дітей». Як бачите, це збулося.

І хто ж їй так розкрив очі на майбутню долю?

Якась циганка. Вона тоді поїхала до ще однієї своєї сестри в гості – та була заміжня й жила на території Румунії. Саме там вона зустріла циганку, яка навіть грошей з неї не взяла, а тільки таке от пообіцяла...