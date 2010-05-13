Смуток і радість Польщі

Багато хто задумується, якою буде Польща після Леха Качинського, чи зміниться вона, чи зміняться люди. Проте країна, на перший погляд, не здається аж надто розгубленою та безпорадною. Хоча смуток і жаль ще є в очах багатьох поляків. Навіть тих, що ніколи не підтримували політику загиблого президента. Видається так, ніби люди змирилися. «Це велика трагедія для нашого народу. Загинули не тільки президент і його дружина, загинули найкращі з поляків. Їх добрих справ ми не маємо права забувати. Багато з тих, що летіли в тому літаку, вірили у справжні ідеали. Польща сумує за кожним із них», – сказала літня пані Пауліна, яку ми зустріли біля президентського палацу у Варшаві.Нині про трагедію під Смоленськом нагадують плакати з написом «Катинь», червоно-білі прапори із чорними стрічками на багатьох будинках, квіти, свічки та фотографії під стінами президентського палацу, а також постійні новини з Росії на польському телебаченні.У Гданську, дуже затишному місті на півночі Польщі, на вулиці в самому центрі двері одного з будинків у квітах та свічках. За склом – чорно-біле фото з траурною стрічкою і написом: Мачей Плажиньский (Maciej Płażyński) (1958–2010). Гданськ втратив маршалка сейму Третьої республіки та президента асоціації «Польська спільнота». Останніми роками Плажиньский опікувався поляками, які мешкають за межами країни. Саме він допомагав із будівництвом Польського дому в Луцьку. І хоча туристам, особливо іноземцям, його обличчя не знайоме, страшне лихо змушує перехожих зупинятися, хреститися й молитися. У такі хвилини ми визнаємо: людина – слабка й вразлива істота, її життя може обірватися несподівано!Найбільше квітів і свічок біля президентського палацу у Варшаві. Мало хто оминає триповерхову будівлю на площі. Тут особливо відчувається, що країна все ще в жалобі. Як і 10 квітня, у «чорну суботу», біля палацу Качинського приспущено прапори. Сюди приходять і поляки, і туристи. Приносять свічки та лампадки, які горять навіть у зливу. А завжди свіжі квіти свідчать про те, що трагедія, яка так згуртувала поляків, ще надовго залишиться в їхніх серцях. Люди довіряють цьому місцю свої думки та надії – вони несуть світлини подружжя з написами та побажаннями. На одній із них можна прочитати: «Помолімося щиро за нашу Вітчизну! У цьому місці... щодня… щогодини… щохвилини!» Поряд іще одне нагадування про авіакатастрофу – величезні кольорові фото, на яких зафіксовано останній земний шлях Леха Качинського – від російського Смоленська до Вавельського замку в Кракові. На них усе: рештки Ту-154, сльози брата, біль дочки, військові почесті, прощання з поляками…Тим часом на книжкових полицях на вид¬ноті – видання про Катинську трагедію та збірки «Качинські для Польщі», «Марія та Лех у спогадах». Продавщиці кажуть, що їх охоче розкуповують. Середня ціна – 120 злотих (приблизно 35 євро). Крім книжок, на центральних вулицях міст можна придбати польські прапорці з траурним принтом, свічники, біло-червоні квіти. Ніхто не намагається приховати свого жалю.Однак життя продовжується. Навпроти президентського палацу збирають підписи на підтримку Ярослава Качинського як кандидата у президенти від партії «Закон і справедливість». Брат Леха Качинського все-таки наважився претендувати на цю посаду. Навіть у вихідний, коли все зачинено, окрім ресторацій, час від часу жителі Варшави підходять до столика й віддають своє «так» братові загиблого президента. Кажуть, поляки, співчуваючи, часто голосують за тих, кого спіткало горе. Чи станеться так цього разу?За кілька вулиць збирають підписи вже за інших кандидатів. Зокрема, за спікера сейму Броніслава Коморовського. Біля темних пластмасових столів – постійно з десяток людей. Таке саме можна побачити у Гданську, Любліні. Нічого дивного у цьому немає. Згідно з опитуванням громадян, проведеним напередодні авіакатастрофи, Коморовський був більш популярним, ніж Лех Качинський. Нині спікер сейму в першому турі, що має відбутися 20 червня, може отримати 45% голосів, тоді як Ярослав Качинський – лише 30%. Проте останні новини такі: брат загиб¬лого президента зібрав найбільше підписів – 1 млн 700 тис. У партії «Громадянська платформа», яку представляє пан Коморовський, обіцяють, що виборча кампанія буде спокійною. Головне – не агітація, а забезпечення явки на вибори.Однак не можна стверджувати, що життя поляків нині вирує тільки навколо майбутніх виборів і трагічних спогадів. Якщо не звертати уваги на траурні атрибути, може здатися, що Польща живе спокійним буденним життям. У День Конституції, 3 травня, поляки, як і туристи, гуляли вулицями старовинних міст, пили каву в затишних кав’ярнях, смакували традиційний грибний суп із локшиною та сметаною, так звані колдуни (пельмені), ласували морозивом. До речі, про морозиво… У Варшаві воно таке смачне! Його продають чи не на кожному розі. Щоб скуштувати цей холодний десерт за 4–6 злотих (приблизно 11–15 грн), люди, особливо молоді, навіть стоять у чергах. Інколи й під дощем!А ще у Варшаві можна прогулятися вздовж Вісли, надути величезні мильні бульбашки, купити ванільних бубликів. Або ж послухати твори Шопена на гранітних лавках у самому серці польської столиці, наприклад на вулиці Miodowej, біля входу в кафе Honoratka, навпроти палацу Радзивіллів та костьолу Святого Хреста. Варто лише натиснути кнопку – і тридцять секунд можна насолоджуватися неперевершеною музикою. Узагалі, шопенівська тема нині у Польщі – скрізь: країна відзначає 200 років із дня народження видатного композитора.У Сопоті, що біля Гданська, – інші забави: люди із задоволенням ніжаться під лагідним сонечком на березі моря, годують лебедів та чайок, гуляють пляжем. Спокійного теплого дня у голові – лише добрі думки. А як приємно, коли продавець квітів дарує тобі букетик нарцисів!Життя й справді триває. Діти поспішають годувати птахів на центральній площі портового Гданська, а в середньовічному Торуні, на батьківщині великого Ніколая Коперника, триває традиційний музичний фестиваль...