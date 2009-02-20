Второй шанс для «Детской больницы будущего»

Тем более что дело оказалось под личным контролем первой леди государства – Катерины Ющенко. Прошло два года и два месяца, а эта больница так и остается лишь на бумаге: в чертежах и сотнях разрешений на строительство. Но вопреки всему организаторы благотворительной акции уверяют: «Проект никуда не исчез, он продвигается сложными путями украинских реалий».

Хотя даже министр здравоохранения Василий Князевич говорит: «Вопрос, который взял на себя фонд, – слишком сложный, более сложного проекта перед собой никто еще не ставил».

Земельный вопрос

«После проведения. марафона (Всеукраинский телевизионный марафон по сбору средств на строительство «Детской больницы будущего» прошел в эфире всех крупнейших телеканалов Украины 17 декабря 2006 года. – Авт.) произошло несколько базовых событий, – сказал журналистам на отчетной пресс-конференции Андрей Мирошниченко, глава наблюдательного совета фонда «Детская больница будущего». – В марте 2007 года между фондом и Государственным управлением делами был подписан договор, согласно которому благотворительный фонд взял на себя обязательства профинансировать проектирование больницы, подготовку врачей и закупку оборудования. Государство пообещало выделить деньги на строительство. В июле того же года мы провели международный конкурс по отбору генерального проектировщика, а в декабре – был подписан договор о подготовке проектной документации. К сожалению, в это же время произошло несколько событий, которые задерживали исполнение работ. И в первую очередь речь идет о перенесении земельного участка. Как известно, первый располагался на территории больницы «Феофания». Но оказалось, что там растут сотни реликтовых деревьев. Тогда было решено перенести участок для строительства на другое место. И, начиная с лета 2008-го, начался сложный процесс выделения нового участка и привязка к нему. Необходимо напомнить, это наш проект носит экспериментальный характер – мы хотим на базе больницы внедрять новейшие медицинские технологии».

По словам Игоря Тарасюка, руководителя Государственного управления делами, когда закладывалась капсула, все думали, что больница будет гораздо меньших размеров.

«Предполагалось, что она разместится на 17 тысячах квадратных метров, – констатировал Тарасюк. – Но когда был проведен конкурс и отобран лучший проект, территория застройки выросла до 2 га, и площадь больницы увеличилась до 53 тысяч квадратных метров».

Правда, до вчерашнего дня у организаторов не было участка для строительства. 19 февраля на заседании Киевского городского совета наконец-то был выделен (за решение проголосовали 102 депутата) участок земли для Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка на улице Академика Заболотного, 21. Это почти 11 гектаров, нормативной стоимостью 27 миллионов гривен.

Теперь больницу будут строить неподалеку от астрономической обсерватории. Правда, у ее руководства есть свои требования: здания должны находиться не ближе чем за 200 метров и быть не выше чем в два этажа. В Государственном управлении делами обещают, что постройки не будут выше деревьев, которые растут в округе.

Пока же, по словам руководителя Государственного управления делами, на территории «Феофании» будет создан Всеукраинский центр охраны здоровья матери и ребенка. Речь идет о создании в короткие сроки базовой структуры для будущей больницы. «Мы отдаем часть площадей «Феофании» для того, чтобы уже с апреля-мая этого года дети могли проходить обследование и можно было бы проводить некоторые лечебные меры, отрабатывая те методы и технологии, которые будут использоваться в «Больнице будущего», – сказал Игорь Тарасюк.

Сроки не установлены

Временные помещения – это, конечно, хорошо, но всех благотворителей – от тех, кто дал миллионы, до простых украинцев, перечисливших только 5 гривен – волнует вопрос: когда суперсовременный центр для лечения тяжелобольных детей со сложными случаями онкологии, врожденными пороками и сердечно-сосудистыми заболеваниями сможет принять первых пациентов? Ранее оглашались сроки – март 2009 года.

Андрей Мирошниченко говорит, что два года и два месяца Фонд потратил не только на сбор всяческих разрешений, а и на проектирование больницы по странному участку, документальные процедуры по отводу новой земли, проектирование на этот участок. Также время ушло и на специальные медицинские программы. Но, несмотря на все неплановые отсрочки, по словам Тарасюка, уже пройдена треть пути. «И если начать строительство уже в марте, то мы построим больницу за 1,5-2 года», – заверил он.

Глава правления фонда «Украина 3000» Александр Максимчук определяет сроки более размыто: «Больница будет готова в установленные нашей проектно-сметной документацией сроки и на тех условиях, на которых мы подпишем договор с генеральным застройщиком. А пока нет договора с застройщиками, я не могу сказать вам точные сроки. Но хотелось бы отметить, что несправедливо говорить: мол, мы затягиваем дело. Поверьте, мы будем стараться, чтобы строительство шло быстрее».

Финансирование или недофинансирование?

«После проведения марафона и до сегодняшнего дня на счета фонда «Детская больница будущего» поступило 97 миллионов 665 тысяч 70 гривен (из необходимых 600 миллионов. – Авт.), – продолжает глава наблюдательного совета фонда «Детская больница будущего». – Сейчас же на всех счетах находится 99 миллионов 961 тысяча 966 гривен. Кроме той суммы, которую мы получили от благотворителей, были насчитаны проценты по депозитам – более 18 миллионов. За это время около 16 миллионов было потрачено. Основная часть суммы ушла на проектные и изыскательные работы. Также необходимо объяснить разницу между 260 миллионами, которые назывались в прессе, и суммой, которую мы только что назвали. 260 миллионов – сумма, которую публично обещали предоставить наши благотворители. Таким образом, разница в цифрах – это или невыполненные обещания, или деньги, которые согласно графикам проведения работ будут еще внесены».

При этом представители фонда «Детская больница будущего» не раз подчеркивали, что необходимые для строительства 600 миллионов на марафоне в 2006-м так и не были собраны.

Таким образом, понятное дело, денег на всю больницу не хватает. Организаторы проекта говорят, что именно поэтому впоследствии они заключили супервыгодный договор с государством – с Государственным управлением делами. Согласно ему, государство должно взять на себя все строительство. Но в этом деле есть одна существенная оговорка: в госбюджете на 2009 год не предусмотрено ни копейки на благородное дело.

«А вот в 2008 году было заложено 50 миллионов гривен на начало строительства больницы, – сказал Тарасюк. – Но так как на тот момент не было ни проекта, ни земельного участка, мы не смогли воспользоваться бюджетными средствами».

Поэтому сегодня благотворительный фонд «Детская больница будущего» и государство пересмотрело договор. В результате – чтобы ускорить процесс строительных работ, фонд возьмет на себе обязательство начать работы на начальном этапе, не ожидая государственного финансирования.

Кстати, все деньги, которые предназначены на строительство, хранятся в гривне на нескольких счетах в банке, по словам Мирошниченко, принадлежащему благотворителю, который «дал первый миллион». Но организаторы не вполне доверяют и ему, потому как заявили журналистам, что собираются перевести средства в другие банки, в том числе и государственный. В то же время Мирошниченко заверяет, что о деньгах беспокоиться не надо – несмотря на то, что гривня падает, стоимость строительных работ уменьшается.

Кроме того, инициаторы проекта не против снова организовать марафон по сбору средств, вот только говорят, что экономическая ситуация неподходящая и надо немного подождать. «Также сейчас ведутся активные переговоры и с международными организациями, в том числе медицинскими», – отметил Андрей Мирошниченко.

Политическая подоплека

Как известно, в нашей стране финансовые вопросы часто превращаются в вопросы политические. Такая же ситуация и в этот раз.

«Я вынужден сказать о тех обвинениях, которые были предъявлены со стороны отдельных политиков, даже представителей СМИ, – говорит Александр Максимчук. – Они касаются нашей деятельности по реализации проекта. Фонд «Украина 3000» уже много лет занимается детскими медицинскими проектами. Идея «Детской больницы будущего» возникла не на голом месте, это продолжение нашего проекта «От больницы до больницы». И хотя Фонд «Украина 3000» – инициатор акции, непосредственно через его счета прошло до 6 миллионов гривен. Остальные деньги шли напрямую на фонд больницы. Сегодня мы очень обеспокоены тем, что ставится под сомнение целевое использование средств и эффективность их использования. Так как это настораживает и тех людей, с которыми мы работаем. С другой стороны, есть благотворители, которые пропиарились на нашем проекте и не выполнили свои обязательства. Мы никогда об этом не говорили, не хотели кого-то обидеть, но так поступать несправедливо. Сейчас хотел бы напомнить два главных обвинения. Первое – в разворовывании денежных средств. Мы его категорически отрицаем. А тем политикам, которые позволяют себе о подобном думать и это озвучивать, хотим сказать, что мы подаем в суд на того, кто озвучил такое даже не предположение, а утверждение. Второе обвинение, что мы вырезали 300 реликтовых деревьев на тридцати сотках, выглядит смешным».

Интересный вопрос: кто именно этот недобросовестный благотворитель? Оказывается, только один благотворитель не заключил с Фондом соглашение на исполнение своих обязательств. «Имя этого благотворителя есть у нас на сайте – оно под номером один», – сказал Максимчук. – О нем наши юристы в официальной справке записали так, чтобы не было судебных процессов: «уклоняется от исполнения договоров и не выполняет публично взятые на себя обещания». И именно он задекларировал наибольшую сумму во время марафона (15 миллионов долларов). Со всеми остальными благотворителями мы подписали договора. В основном все их выполняют и соблюдают графики. Есть и те, кто их полностью выполнили – «Смарт-холдинг», «АвтоКРаЗ», АП «Шахта им. А.П. Засядько», несколько физических лиц».

После долгих игр «в кошки-мышки» Александр Максимчук все-таки называет имя того, кто не заключил с Фондом соглашение на исполнение своих обязательств: «Это Корпорация «Индустриальный союз Донбасса». Интересно, что на официальном сайте «Детской больницы будущего» первым в списке благотворителей стоит не «Индустриальный союз Донбасса», а благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины»…

«На настоящий момент в соответствии с договором наш фонд перечислил 43 миллиона 465 тысяч гривен и полностью выполнил свои обязательства, – сказал «Главреду» Анатолий Заболотный, директор благотворительного Фонда «Развитие Украины». – Эти деньги должны пойти, как и было решено на начальном этапе, на строительство и оснащение операционного блока больницы. Последний транш в размере одной трети от всей суммы контракта будет направлен на закупку оборудования в операционный блок. Это произойдет тогда, когда будет завершено строительство больницы».

«Главред» попытался взять комментарий и у представителей корпорации «Индустриальный союз Донбасса». В пресс-службе корпорации, нас направили к Александру Пилипенко, вице-президенту управляющей компании корпорации «Индустриальный союз Донбасса» «Индустриальная группа». «Мы не заключали договор с благотворительным фондом «Детская больница будущего», – прокомментировал он нашему изданию ситуацию. – Изначально мы говорили, что у нас есть группа специалистов, которая занимается другими программами в области здравоохранения и которая может стать эффективными помощниками в этом деле. Мы создали специальный совет, который бы оценивал правильность тендерных закупок, для того чтобы не было никаких злоупотреблений. Если мы хотим давать туда деньги, мы должны понимать, что покупки будут эффективными. Для этого мы должны поставить туда людей, которые это проконтролируют. Естественно, пока не было проекта, земли, здания, то ни о каком оборудовании речь не шла. Мы не отказываемся от взносов в этот проект. Но мы бы хотели, чтобы с ними не играли втемную. Как только возникнет вопрос, что надо купить оборудование, мы попросим наших специалистов оценить ситуацию. И если они подтвердят, что все сделано верно, мы выделим средства. А сейчас же заявляют: дайте нам деньги теперь, а мы вам расскажем, как все это будет. Пускай организаторы проекта лучше направят всю свою энергию на то, чтобы правильно предоставлять отчеты, нежели делают такие пустоголовые заявления. Я боюсь, что этот проект станет нарицательным. Если пройдет еще год, а ничего сделано не будет, то люди, которые отдали туда свои деньги, окажутся глубоко разочарованными».

При этом менее эмоциональный Андрей Мирошниченко говорит, что «ради объективности» стоит отметить, что «Индустриальный союз Донбасса» не отказывается от обязательств и готов их выполнить. К тому же за ИСД пытался вступиться министр здравоохранения Василий Князевич. «Благотворители или есть, или их нет. Дисциплинировать их нельзя. Я, кстати, тоже перечислил месячную зарплату на детскую больницу будущего и надеюсь, что эти деньги будут использованы эффективно», – сказал министр.

Самое главное в этой истории – то, что тысячи украинцев поверили в светлый и высокий благотворительный проект под названием «Детская больница будущего». На его скорейшее осуществление надеются сотни маленьких пациентов со всей Украины. И их не устраивают отговорки и оправдания людей в дорогих костюмах. Когда в семье болен ребенок, в сердцах родителей рядом живут страх, неуверенность в завтрашнем дне и огромная надежда. И отнимать эту надежду – огромное преступление.