Що первинне: яйце чи... діоксин?

Україна знову опинилась в епіцентрі діоксинового скандалу.

Цього разу на кону – експорт до Європи сільгосппродукції, точніше – кукурудзи, адже саме у ній запідозрили наявність отруйних речовин. Навіть якщо нашу провину не буде доведено, сам факт припущень суттєво вплине на імідж України на світових ринках



Історія почалась несподівано й набула великого масштабу. Німецькі інформаційні агенції повідомили, що одразу кілька мереж супермаркетів зняли з продажу «біояйця» із вмістом діоксину. Причина: їх знесли кури, яких на птахофабриках підгодовували комбікормом із кукурудзи, придбаної або в Україні, або у Нідерландах.

Природа явища

Як діоксин міг потрапити до злаків – загадка. Хтось із вітчизняних експертів-аграріїв запевняє: у сільському господарстві його не використовують, хтось же – припускає: діоксин можуть застосовувати як добриво.

Професор Людмила Бублик захистила докторську дисертацію на тему наявності діоксинів у рослинах. На запитання «Главреда», як вони могли потрапити у нашу кукурудзу, завідувачка лабораторії аналітичної хімії пестицидів в Інституті захисту рослин відповідає: «Ніяк». І одразу згадує прислів’я: «Якщо один дурень запитає, двадцять професорів не зможуть відповісти». Тобто пані Бублик не сумнівається, що природним шляхом діоксин не міг потрапити до української кукурудзи. І взагалі, якби кури їли отруєне зерно, вони загинули б.

На її погляд, важливо інше: з’ясувати, наскільки очевидна наявність у яйцях діоксинів, і яких саме. Ці сполуки утворюються як небажані домішки у результаті різних хімічних реакцій при високій температурі і за наявності хлору. «А навколо нас у природі дуже багато сполук, що містять хлор, – пояснює Людмила Бублик. – І не один атом у молекулі, а кілька. Вони мають назву – “поліхлоровані дифеніли”. Навіть кухонну сіль можна назвати сполукою хлору».

Найтоксичнішими діоксинами вважаються ті, у яких молекули хлору розташовані симетрично. Про це говорить професор Бублик. У звичайних природних умовах вони майже не утворюються (лише у гербіцидах, проте в мізерній кількості).

Натомість експерт стверджує, що діоксини можуть утворюватись і в природі. Але в дуже маленькій кількості, адже для цього потрібні певні умови. Наприклад, можна виявити їх залишки у хмарі, що утворилась унаслідок виверження вулкана в Ісландії. «У вулкані – вся таблиця Менделєєва. І все це розноситиметься по світу упродовж найближчих кількох років», – говорить завідувачка лабораторією. Тобто це означає, що діоксини в кукурудзу могли бути занесені ззовні.

«На тему, як могли потрапити діоксини у кукурудзу, будувати теорії надзвичайно важко, – переконаний голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов. – Можна навести багато прикладів, коли подібні історії є наслідком некоректного виробництва тієї чи іншої продукції або її фальсифікації. І не обов’язково в Україні. Відома історія, коли одній зі східноєвропейських країн закидали обвинувачення у сильному забрудненні зернових певними хімічними сполуками, але зрештою було виявлено, що це викликано відсутністю дощів протягом тривалого часу – коріння сільськогосподарських культур почало вбирати агрохімікати 20–30-річної давнини з великих глибин. Насправді припущень може бути багато, але я утримався б від них».

«Є діоксин у яйцях чи ні – питання надумане, жахівка на порожньому місці», – впевнена професор Бублик.

Діоксин: довгий список «злочинів»

Останніми роками українці час від часу чують про загадкові діоксини, але мало хто знає, що це таке. В екологічному словнику зазначається: діоксини – це група найотруйніших із усіх відомих на сьогодні речовин. Більш детальне пояснення: це узагальнена назва великої групи споріднених поліхлорованих дібензопара-діоксинів, дібензофуранів та біфенілів… Діоксини налічують 210 аналогів стійких органічних забруднювачів, проте лише 12 вважаються найнебезпечнішими з усіх відомих синтетичних видів отрути. У цьому переконані експерти ВООЗ. Смертельна доза для людини – 70 мікрограмів на кілограм маси тіла.

Діоксини не руйнуються упродовж десятків років. Знищити їх може лише дуже висока температура. Натомість саме ці стійкі до кислот і лугів, вологи й замороження органічні забруднювачі знищують вітаміни та перетворюють безпечні сполуки на високотоксичні. Також вони пригнічують імунітет, провокують появу злоякісних пухлин (ученими Міланського університету у 1993 році було доведено пряму залежність між викидом діоксинів та збільшенням кількості випадків онкологічних захворювань), прискорюють процеси старіння, порушують репродуктивні функції організму, призводять до генетичних порушень.

Основні місця накопичення діоксинів в організмі людини – печінка та жирова тканина. Понад 90% забруднювачів потрапляє в організм людини із жирною їжею, продуктами тваринного походження: м’ясом, молоком, рибою.

Але ж звідки вони взялися на планеті Земля? Вважається, що вперше діоксиноподібні сполуки, до складу яких входив хлор, були синтезовані у США у 1929 році для консервації деревини. Тобто за їх допомогою спеціалісти прагнули знищити шкідників. Потім такий метод застосували й щодо бур’янів. У результаті гинули не лише шкідники, а й люди. Проте здоров’я виявилось менш вартісним за прогрес. Руйнівну естафету підхопив Радянський Союз. У 1930-ті роки ХХ століття там було налагоджено виробництво трансформаторів і конденсаторів. До їх складу входили сполуки, схожі на діоксини. Згодом знову заявили про себе американці – вони створили гербіциди, до складу яких, за офіційними даними, входили діоксини. Від такого винаходу постраждав В’єтнам. Американська «помаранчева суміш» діяла так, що рослини втрачали листя, а люди – здоров’я.

Чи не найгучніша історія, пов’язана із забрудненням діоксинами, сталася в Італії (в місті Севезо) у 1976 році. Йдеться про катастрофічне забруднення довкілля діоксинами. Там на фабриці з виробництва фенолу стався витік 2,5 кілограма діоксинів. Поширювалося захворювання на хлоракне. Тож вдалися до евакуації людей та знищення тварин.

Згодом результати діоксинової діяльності почали позначатись і на продуктах харчування. Наприклад, у 1999 році у Європі виникла паніка через продукти дитячого харчування бельгійського виробництва та куряче м’ясо. Ніби у їх складі знайшли такі шкідливі сполуки. У 2008 році запідозрили, що італійський сир моцарелла також забруднений. На його батьківщині закрили майже 30 сироварень. Інцидент начебто пов’язували із «сміттєвою кризою», що на той час була в Неаполі.

Нині фахівці кажуть, що діоксини – скрізь: у воді, повітрі, ґрунті, продуктах харчування. Їх розносять вітер та океанські течії. Вчені знайшли діоксини навіть в організмі пінгвінів та арктичних ведмедів. Говорять, вони є і в материнському молоці.

Вітчизняні хіміки та аграрії вважають, що треба почекати і подивитись, як розвиватимуться події в Німеччині. А якщо зараз займатися чутками, то можна нашкодити Україні.

І знову – «цариця полів»

Але в тому, що цей скандал грає проти іміджу нашої країни, звісно, ніхто не сумнівається.

«Якщо висновки щодо нашої кукурудзи підтвердяться, це може негативно вплинути на експорт будь-якої органічної продукції з України, у тому числі й від добросовісних виробників», – говорить голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов.

«Кукурудзяний скандал у Німеччині може вплинути на обсяги продажу української кукурудзи Європі, – говорить Єлизавета Малишко, аналітик ринку зернових компаній «УкрАгроКонсалт». – Вони можуть знизитись. Останнім же часом кукурудза з України вважається екологічно чистою, без ГМО, тому й користується попитом. До того ж її можна купити за низькою ціною. Цього року Україна намагалась розширити посівні площі під кукурудзу та наростити її експорт. За нашими прогнозами, сезон 2010–2011 років міг бути рекордним».

Українські аграрії нині продовжують втілювати ідею генсека Микити Хрущова, перетворюючи Україну на кукурудзяну країну. Останнім часом вони відмовляються від ячменю на користь кукурудзи. Тобто кукурудза має всі шанси перескочити з четвертої експортної позиції (після ячменю, пшениці та рапсу) на другу. Річ у тім, що ціну на ячмінь важко передбачити. Вона залежить від іншого великого імпортера – Саудівської Аравії. А кукурудза в цьому плані є більш стабільною культурою. До того ж, згідно з прогнозами розвитку американського сільського господарства на найближче десятиріччя, пріоритетною культурою буде якраз кукурудза.

Популярність цієї культури доводять і конкретні дані. Щоправда, вони ж показують, що європейський ринок для нас поки що не є пріоритетним. За даними компанії «УкрАгроКонсалт», найбільше кукурудзи у період із жовтня минулого року по квітень 2010-го Україна продала Єгипту – 1 млн 364 тис. тонн. Окрім того, її експортовано до Ізраїлю (464 тис. тонн), Сирії (540 тис. тонн), Лівії (276 тис. тонн). Із Європою ми торгуємо мало. Нідерланди придбали у нас 41 тис. тонн, Великобританія – 3 тис. тонн, Латвія та Литва разом – 1 тис. тонн. Якщо раніше був експорт до Іспанії, то у «холодний період» 2009–2010 років ця країна не купувала кукурудзу в України. Пояснення просте – конкуренція. Зовсім не купує цей товар у нас і Німеччина. «Загалом продаж Європі минулого року знизився», – запевняє Єлизавета Малишко, експерт «УкрАгроКонсалт».

Відповідь України

Поки у Німеччині працюють місцеві експерти (на дослідження у них піде багато часу, перевірити зразки всіх складників кормів – справа не одного дня), Київ уже зробив попередні висновки. В аграрному міністерстві переконані: скандал – справа рук конкурентів, адже Україна зараз є одним із лідерів експорту кукурудзи. Міністр Микола Присяжнюк радить Німеччині шукати винних у зараженні кукурудзи діоксином у себе. «Враховуючи, що Німеччина минулого року застосовувала й випробовувала нові добавки в кормах, їм слід шукати винних у цьому напрямку», – говорить він. І додає: «Я зайняв би таку позицію: якщо говорять – значить, бояться. За великим рахунком – це пошук винних для того, аби не брати вину на себе. А винних де шукають? Серед тих, хто слабший і далеко».

До того ж ніхто з опитаних «Главредом» експертів не наважився виключити можливість брудної конкурентної боротьби.

«Передусім треба з’ясувати, де джерело тих органічних яєць, – каже експерт Євген Милованов. – Можливо, цей скандал пов’язаний з відголосками ситуації в одній англійській компанії – Heart of the England eggs… Її менеджера Кейт Овен (Keith Owen) зовсім нещодавно засудили до трьох років позбавлення волі і сплати штрафу в розмірі 3 млн 660 тис. євро за те, що він протягом певного часу на території Великої Британії продавав неорганічні яйця як органічні. І більша частина такої продукції походила з країн ЄС».

Варто нагадати, що це не перший скандал у ЄС, де фігурує сільське господарство України. У 2008 році до Франції та Іспанії потрапила партія української соняшникової олії, забрудненої нафтою. І, хоча домішки були визнані нетоксичними, скандал мав економічні наслідки – експорт олії було паралізовано. Саме такого розвитку ситуації аграрії (а кукурудзою нині торгують приблизно 50 українських компаній, можуть її продавати й окремі господарства, адже вони також мають право на експорт) бояться найбільше.

Та й узагалі, Україні до міжнародних скандалів не звикати. От лишень імунітету у нас до них немає. І захищатися від обвинувачень нам також складно – відсутні досвідчені адвокати як на Батьківщині, так і у всьому світі. Навіть реагування на заяви німецької преси від офіційного Києва треба було чекати.