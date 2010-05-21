Раковий корпус: обійти стороною

За прогнозами ВООЗ, у 2010-му рак стане найпоширенішою причиною смерті в усьому світі.

Але є й добра новина: в Україні останніми роками почали фіксувати зниження смертності у зв’язку з онкологічними захворюваннями. Тепер злоякісні пухлини на ранніх стадіях, коли можна гарантувати майже стовідсоткове врятування людини, діагностують на 10% частіше



Щоб виробити загальну стратегію боротьби з раком, у Києві на Конгресі директорів онкологічних інститутів країн СНД зібрались провідні онкологи з України, Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Молдови та інших країн. Результати їхніх нарад будуть викладені в Міждержавному плані боротьби з онкозахворюваннями в країнах СНД. Більше того, є ідея підключити до вирішення сучасних проблем онкології Сінгапур, Таїланд і Китай – «країни-ізгої» в науковому світі Європи та США. Таким чином буде створено потужну наукову силу онкологів СНД та країн Сходу.

Онкологія – наука інтернаціональна

«Онкологія належить до однієї з найбільш передових галузей сучасної медицини, – пояснює Ігор Щепотін, головний онколог України, директор Національного інституту раку. – Перша країна у світі, яка продемонструвала реальні успіхи в боротьбі з раком, – США. Прорив відбувся після того, як у 1976 році президент Ричард Ніксон узяв проблему онкології під власний патронат і в країні було розроблено державну програму боротьби з цим захворюванням. Пізніше неабиякі успіхи завдяки державним програмам продемонструвала Франція, а за нею – ряд інших європейських держав. В Україні півроку тому було презентовано програму “50 кроків проти раку в Україні”, узгоджену з колегами із СНД. Ця програма – планомірний наступ на рак на всіх напрямах, у результаті її виконання очікується зниження смертності на 20%».

Системний підхід до вирішення проблем раку було започатковано ще за радянських часів. У 1920-ті роки в США навіть натяків не було на існування інституту онкології, а в Україні вже було створено Національний інститут раку, який цього року святкує 90-річчя. Як підкреслюють учені країн СНД, перша система, яка осмислено займалась боротьбою з раком, була закладена в Радянському Союзі. І на сьогодні вона збереглася й працює в Україні, Росії і – меншою мірою – в азіатських регіонах. Інша справа, що пострадянська система не має високого технологічного рівня.

«Жодна країна у світі, навіть найбільш розвинена, не може дозволити собі надію на перемогу в боротьбі з раком, – пояснює Михайло Давидов, президент Російської академії медичних наук, директор Російського онкологічного наукового центру імені М. М. Блохіна РАН, голова Асоціації директорів онкологічних інститутів країн СНД. – Онкологія – це мультидисциплінарна наука, яка вирішує проблеми від нейроонкології до ортопедії. Немає жодного органа чи тканини, які не могли б бути ураженими злоякісними пухлинами, і цей факт завжди був предметом уважного вивчення.

Сьогодні немає української, російської чи американської онкології, є світова наука. Тільки об’єднавши зусилля, розрахувавши сили й можливості, онкологи можуть суттєво змінити ситуацію. До речі, науковий потенціал України в галузі онкології завжди був і є високим. Останнім часом обмін інформацією з іноземними установами був дещо пригальмований – і це на шкоду спільній справі. Російські фахівці були більш інтегровані в міжнародні дослідження, але тільки в рамках роботи Асоціації директорів онкологічних інститутів країн СНД, цю проблему виправили. І зараз рівень досліджень російських та українських учених приблизно однаковий».

Кожен 50-й – онкохворий

В Україні щорічно захворює на рак 165 тисяч осіб, 90 тисяч помирає. А щодня онкохворими стають 450 громадян України і помирає близько 250. Ризик формування злоякісної пухлини є у кожного третього чоловіка і кожної п’ятої жінки. На онкообліку в Україні – близько мільйона громадян. Умовно кажучи, кожен 50-й є онкологічно хворим. Але, як стверджує Михайло Давидов, ця статистика доволі приблизна. Фактично смертність від онкологічних захворювань значно вища, ніж ми її уявляємо.

Як стверджують фахівці, сьогодні онкологи уже вміють розрізняти злоякісні пухлини на першій та доклінічній стадії, в цих випадках ефективність лікування наближається до 95–100%. Ситуація з ранньою діагностикою онкологічних захворювань поліпшується. Зростає ефективність застосовуваних нині технологій у боротьбі з онкологією. До того ж, як визнають фахівці ВООЗ, близько 40% смертей від раку можна запобігти завдяки профілактичним заходам.

Але є й інший бік медалі. Нині 80% обладнання, що використовується для діагностики раку в Україні, є застарілим і потребує заміни. Державним коштом фінансується менше 10% від потреб онкології. Але, як обнадіює Ігор Щепотін, головна проблема – не в обладнанні. Основні локалізації раку діагностуються під час мануального огляду пацієнта, при використанні рутинних методів, які практично скрізь доступні: флюорографії, УЗД, ендоскопії. Тому найголовніше – раннє звертання до лікарів.

«Треба розвінчати негативний імідж цього захворювання, – пояснює Ігор Щепотін. – Нещодавно я відчув на собі, як, маючи підозру на злоякісну пухлину, переступити через тривогу й піти на обстеження, щоб знати правду про своє здоров’я. На жаль, більшість населення, вважаючи, що рак – це вирок, до лікарів не йде. Наші люди не звикли до думки, що своїм здоров’ям треба займатись. Але вже звикли до техогляду автомобілів і гарантовано після перевірки їхніх основних вузлів користуються машинами протягом року. Та чомусь щодо власного здоров’я такого алгоритму не існує. Коли народ зрозуміє, що знати все про стан свого здоров’я є модним, сучасним, тоді ми впритул підійдемо до питання про ранню діагностику».

Потрібен комплексний контроль

Перша програма боротьби з онкологічними захворюваннями працювала в Україні з 2002-го по 2006-й рік. Потім три роки українська медицина існувала без такої допомоги. Наступний план дій розраховано до 2016 року. На його реалізацію потрібно 7,6 млрд гривень, держава виділила половину – 3,6 млрд гривень. Як коментує ці дані Ігор Щепотін, онкологи – розумні люди, вони бачать, у якому стані країна, і розподіляють те, що мають, на медикаменти, проведення профілактичних заходів, на реабілітацію онкохворих. І підкреслює: за повного фінансування програми до 2016 року вдасться знизити смертність від раку на 8–10%.

«Сьогодні для лікування раку потрібна відповідна діагностична база, зокрема – молекулярно-біологічні технології, нанотехнології, про які тепер так багато говорять, генетичні конструкції, що дозволяють розпізнати пухлину на доклінічному рівні, – розповідає Михайло Давидов. – Питання в тому, щоб держава підтримала позицію вчених, інакше ефективності в лікуванні раку бути не може. Причому профілактичні програми повинні розробляти не лише медичні, але й соціальні структури. Я переконаний, що протягом найближчих п’яти – шести років можна корінним чином змінити ситуацію в лікуванні злоякісних утворень».

Як додає Ігор Щепотін, в Україні погано поставлено контроль за боротьбою з курінням, розпиванням спиртних напоїв, дотриманням правил поведінки в побуті й на виробництві. Українці не вивчають достатнім чином навколишнє середовище і, зокрема, не знають рівня забрудненості води. До речі, Дніпро, з якого п’ють воду українці, тече через Росію й Білорусь. Отже, треба контролювати якість дніпровської води разом з росіянами та білорусами. Без комплексного розв’язання проблем разом з іншими країнами боротьба з раком недостатньо ефективна.

«Протягом останніх п’яти – шести років, говорячи про проблеми онкології, ми повторюємо одне й те саме. І якщо п’ять років тому мені ставили запитання: “Правда, що рак можна вилікувати?” – то тепер про такі дурниці ніхто не питає. Сьогодні уточнюють: “У якому віці підвищується ризик захворювання на рак, на що звернути увагу?” Загальний рівень поінформованості людей зріс. Це основний результат, – зазначає Ігор Щепотін. – До того ж свого часу екс-Президент України Віктор Ющенко офіційно взяв під свій патронат цю галузь медицини. Світова практика свідчить: майже у всіх розвинених країнах онкологія під егідою президентів».