Алексей Венедиктов: В Москве журналистов убивают за политику, а в провинции - за неправильно написанную статью

Повезло в составе группы журналистов побывать на 13-м этаже многоэтажки на Новом Арбате в центре Москвы, где расположена редакция радиостанции. Кабинет Венедиктова поразил простотой, скромностью и удобством: обычные жалюзи, стулья, журнальный столик, диван, полки с книгами, рабочий стол с компьютером и стакан воды. Разговор происходил при открытых дверях редакции, в то время, когда на московских улицах люди еще говорили о терактах в метро, смоленской авиакатастрофе и кровавых событиях в Киргизии, а украинские журналисты даже не догадывались о стремительной активизации двусторонних отношений.