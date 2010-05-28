Как убежать от безработицы

Если государство не может обеспечить человека работой, возможно, ее стоит организовать самому?

О своем деле задумывается все больше украинцев - несмотря на растущее давление государства на малый и средний бизнес. Интересно, что индивидуальной предпринимательской деятельностью занимаются всего 5% украинцев. Об этом свидетельствует исследование Центра Разумкова, проведенное в преддверии кризиса. А в развитых странах предпринимателями являются 60-80% граждан.

Растение растет быстрее, чем цена золота

Александр, улыбчивый мужчина средних лет, уверенно объясняет аудитории свою бизнес-идею: открытие консалтингового агентства по обслуживанию малого и среднего бизнеса. «Помните, как Владимир Брынцалов после того, как его «достала» московская налоговая, зарегистрировал свой бизнес в дагестанском ауле, куда можно было добраться только на «уазике»? – рассказывает Александр. – Я собираюсь консультировать людей, как организовать предпринимательскую деятельность с учетом украинских реалий. Подобные компании на нашем рынке практически отсутствуют. За 15 лет своей работы в бизнесе я наработал множество связей и теперь хочу их капитализировать. Моя цель – в течение пяти лет войти в пятерку лидеров этого сегмента услуг, в котором украинский бизнес пока очень инертен».

Совершенно не верится, что этот харизматичный, знающий человек, похожий на успешного прибалтийского бизнесмена, остался без работы. Аудитория, которая внимательно слушает докладчика, – тоже безработные: бухгалтера, банкиры, рекламисты, маркетологи... Это люди с достаточно высокой самооценкой и нисколько не напоминают стереотипные образы разуверившихся безработных. Многие приезжают на лекции по предпринимательству на собственных машинах. Все они продолжают, как могут, кормить свои семьи и активно ищут дело, способное приносить им деньги как можно скорее.

«К моему счастью, в Государственном центре занятости после длительного перерыва снова открыли курс предпринимательства, – объясняет Елена, безработный маркетолог. – По его окончании мне выдадут средства для старта бизнеса – это те деньги, которые я бы получала от Центра занятости на протяжении года, если бы стояла на учете. Давно хочу открыть свой массажный кабинет, и, конечно, эта помощь значит для меня очень много. Особенно сегодня, когда деньги в кредит взять практически невозможно. Кстати, я даже не ожидала, что на курсе встречу настолько образованных, интересных людей».

Прежде чем попасть на курс предпринимательства, все «студенты» проходят достаточно серьезную селекцию. Считается, что только 3% людей склонны к риску, к предпринимательской деятельности. Интересно, что по данным доклада «Рынок труда в 2009 году», подготовленного по данным Государственной службы занятости, экономически неактивных граждан Украины, отчаявшихся найти работу, в стране стало больше на 31%. Поэтому пока имидж предпринимательства в Украине – негативный.

«Знаете, это колоссальный труд – дать возможность оставшимся без работы людям ощутить в себе силы, веру в новое дело, – объясняет Татьяна Пустыльник, тренер по основам предпринимательства с десятилетним стажем. – Я говорю своим «студентам»: лучше не сравнивайте то, что имели раньше, с тем, что есть сейчас. В поисках своего дела, которое будет приносить вам доход, используйте свое хобби или ту работу, которую умеете делать лучше всего. Обращайте внимание на актуальные и перспективные профессии. В 1970-е годы Билл Гейтс отказался от карьеры юриста и бросил Гарвард ради совершенно не престижной работы программиста. Что из этого вышло – знают все».

Что удивляет, на курсе предпринимательства, где, казалось бы, должен царить дух конкуренции, люди начинают доверять друг другу и не скрывают своих бизнес-идей. «Чем больше вы отдаете, тем больше получаете», – объясняет тренер. И советует не складывать «все яйца в одну корзину». На практике люди очень часто решают заняться одним бизнесом, а в итоге организуют другое дело.

«Растение растет быстрее, чем цена золота или инфляция», – замечает 45-летний «студент»-безработный. На этом интересном наблюдении тоже можно построить свой маленький бизнес. «С одной стороны, нужно помнить, что классная идея стоит дорого, а с другой – когда-то уже все было придумано, – рассказывает Татьяна Пустыльник. – Например, многие люди в Италии пекут булочки – это прекрасный семейный бизнес. И многие люди именно этим зарабатывают себе на жизнь, не мешая друг другу. Главное понять: нужен ли ваш товар или услуга потребителю, способен ли он оплачивать ваш труд? Всегда найдется ниша, в которой нужны именно вы. Вот, например, один из слушателей курса предпринимательства предложил идею бизнеса, которым в Киеве занимается всего несколько человек. Какая это идея – сказать не могу: конфиденциальная информация. Но наверняка – она «сработает».

По наблюдениям тренера, сегодня украинцы открывают бизнес, максимально приближенный к реальной жизни. Люди стали относиться к предпринимательству прагматично. Сейчас они более грамотны в вопросах бизнеса. Это чрезвычайно важно. Потому что в Украине очень многие люди просто привыкли ходить на работу, получать маленькие зарплаты и ни о чем не думать, ничего не искать.

«Мы всегда умеем считать чужие деньги, но не умеем считать свои, – подчеркивает Татьяна Пустыльник. – А еще мы не привыкли считать свое время. Например, на Западе нанимают сиделок, которые ухаживают за больными родственниками, а в Украине эту работу мы зачастую делаем сами, не понимая, что при правильном распределении сил и возможностей лучше нанять сиделку, которая будет профессионально ухаживать за больным, а мы в это время можем заработать деньги на содержание семьи».

Проекты без «богатого папы»

«Есть государственные программы, обучающие предпринимательской деятельности, а есть грантовые, - объясняет ситуацию на рынке бизнес-обучения Богдан Маслич, тренер программы «Начни и совершенствуй свой бизнес» Международного бюро труда, внедряющейся в Украине Ресурсным центром ГУРТ в рамках проекта «Равенство женщин и мужчин в мире труда». – В Украине этот проект финансируется и внедряется Международным бюро труда и частично финансируется Европейской комиссией. – Эта программа, кстати, читается и в Африке, и в Средней Азии. Но, конечно, курс адаптируется. Помню, когда мы открыли учебники курса, удивились предупреждению проверить: все ли участники тренинга умеют читать учебник на том языке, на котором он написан? Для нас это странно звучит, поскольку в Украине 99,9% населения – образованное, а в Средней Азии, например, очень многие люди не умеют хорошо читать. Кстати, в Украине все участники курса - по большей части имеют высшее образование. Главная аудитория проекта «Равенство женщин и мужчин в мире труда» – женщины».

Найти работу и стать предпринимателем – это на самом деле очень большая разница. Некоторые люди боятся предпринимательской деятельности. Поэтому большое внимание уделяется тому, чтобы найти в человеке потенциал предпринимателя, развить его. И, как подчеркивает Богдан Маслич, очень важно не создавать несуществующих препятствий, не пугаться имеющихся и спокойно их преодолевать.

Действительно ли люди, которые прошли бизнес-обучение, становятся предпринимателями? По наблюдениям украинских координаторов тренинговой программы «Начни и совершенствуй свой бизнес», открыли свое дело приблизительно 25% слушателей. Это действительно очень высокий показатель. Можно сказать так: примерно пять выпускников каждого из 24 курсов тренинговой программы начинают свое дело. Трое из них уже начали свой бизнес и ушли вперед. Еще двое пока никак не осмелятся сделать первый шаг. А что касается неудач в новом деле, так они возникают не сразу. Как правило, нежизнеспособность бизнес-проекта проявляется на протяжении года.

Какой бизнес открывают чаще всего? Спектр очень широк: от банно-саунного комплекса до налаживания системы дистрибуции торговой марки детской обуви. Люди организуют салоны дизайна портьер, картинные галереи, пиар-агентства. Насколько много оригинальных бизнес-идей? «Как по мне, открытие небольшой галереи, в которой могут выставляться мало известные художники, на основе самоокупаемости – это оригинальная идея для нашего общества. Потому что таких галерей без спонсоров в Украине практически не существуют, – объясняет Богдан Маслич. – Это очень важно, что люди не боятся браться за проекты «без богатого папы».

Пример инновационного бизнеса – социальный коучинг: помощь малоимущим семьям, находящимся в кризисе. Это не благотворительная деятельность, а бизнес, который, кстати, хорошо развит в Германии. Еще одна оригинальная идея – создание ремонтной бригады женщин, которые быстро, качественно и недорого делают ремонты. Эта идея возникла у женщин, столкнувшихся с неудовлетворительной работой ремонтников. Как говорят сами женщины: они не будут попусту тратить время на алкоголь и болтовню. Почему раньше ремонт был мужским трудом? Потому что материалы были сложные, а современные материалы позволяют женщине безопасно и несложно делать ремонты.

«Интересно, что многие из тех, кто организовал свое дело после участия в тренинговой программе, пригласили к себе на работу коллег по учебе, - рассказывает Тарас Боярчук, менеджер проектов Ресурсного центра ГУРТ. – После тренингов люди стали более оптимистично смотреть в будущее, начали понимать, что они действительно что-то могут. А в некоторых городах безработные женщины, открывшие свой бизнес, даже стали объединяться в бизнес-клубы».

-- Комментарий:

Василий Надрага, министр труда и социальной политики Украины

{1-} И украинские, и зарубежные эксперты отмечают: в Украине нужно создать благоприятную, позитивную бизнес-среду. В докризисный период в стране было зарегистрировано 1 220 000 хозяйствующих субъектов, из них налоги платила почти половина. Другая половина – это зарегистрированные, но не действующие хозяйствующие субъекты. На 1 января 2010 года количество зарегистрированных субъектов выросло почти на 20 000, но – подчеркиваю: из них почти половина остается недействующими.

Многие люди пытаются начать бизнес, но у них ничего не получается. Поэтому создавать бизнес-среду нужно не на словах, а практическими действиями. Бизнес должен рассчитывать на стабильность законодательства, прежде всего – налогового, на невмешательство государства путем введения всевозможных лицензий, разрешений, проверок. Некоторые шаги навстречу предпринимателям уже делаются... Но нам недостает последовательности, контроля за органами власти, связанными с созданием практической бизнес-среды.

В последние годы количество рабочих мест больше всего росло в секторе услуг. Украина, в которой в советское время фактически не было рынка услуг, сделала колоссальный прогресс. Сегодня в нашей стране в сфере услуг и торговли работает почти 40% из числа занятых людей. И, на мой взгляд, скорее всего рабочие места в Украине могут быть созданы в туризме.