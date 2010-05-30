Школа, прощай!

Вчерашним школьникам будет что вспомнить. Были торжественные линейки и последние уроки, скромные вальсы и танцы до утра, нескромные купания в фонтанах и шампанское рекой… Да чего только не придумает современная молодежь! Вся столичная милиция стояла на ушах – особо много стражей порядка было на майдане Независимости, Андреевском спуске, Владимирской горке, в парке Славы. Сложилось такое впечатление, что современным подросткам намного проще прощаться со школой, чем выпускникам прошлого века. На последнем школьном празднике нет места слезам и боязни будущего!