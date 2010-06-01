Дню защиты детей посвящается…

В небольшой галерее на улице Михайловской в Киеве фотохудожники монтируют выставку «Увидеть сердцем». С огромных фотографий смотрят большие детские глаза. На стенах выставочного зала сюжеты из жизни сирот из разных детских домов Украины. Снимки сделали пять фотохудожников по инициативе благотворительного фонда «Развитие Украины».«Для меня работать с детьми-сиротами – первый опыт. Я привыкла снимать ребят из благополучных семей, живущих в любви и достатке, – говорит киевский фотограф Даша Павлова. Организаторы сказали, что после будет фотовыставка, на которой детей могут увидеть потенциальные родители и усыновить, и что мы, художники, вложим в свои роботы, то и получится. Конечно, я согласилась – это очень интересный проект, который к тому же сможет принести какую-то пользу».Дарья фотографировала сирот в детских домах Одессы. На ее фото более двадцати ребят из трех детдомов.«Я ехала в Одессу и не знала, что меня ждет, – вспоминает фотограф. – Особенность детской съемки в том, что ты не просишь что-то сделать малыша, а настраиваешь его на какой-то позитив. Для этого я начинаю задавать вопросы. Обычно спрашиваю, какой твой любимый мультик или фильм, что ты делал на выходных с родителями, какие конфеты тебе больше нравятся. Но такой подход на этот раз не подходил. То, что у обычного ребенка вызывает позитив, у этого непонимание. Да и мне было страшно, что я задам какой-то неправильный вопрос! Но когда я приехала в первый детский дом, я увидела совершенно обыкновенных детей. Они улыбчивые, общительные, в их глазах – надежда. Конечно, они стесняются улыбаться, показывать свои эмоции. Мне даже показалось, что дети боятся не оправдать чьи-то надежды… Что больше всего запомнилось? Я спросила одного мальчика, что ему снилось. Мне казалось, что это простой вопрос, на который он ответит что-то нейтральное. Но он сказал: мама».Фотограф искренне надеется, что люди, увидев детей, поймут, что на фотографиях – обыкновенные малыши, такие же, как и все остальные. «Просто их история такая сложная. Но у каждого из нас есть возможность помочь. Даже я, когда ездила по детским домам, задумалась над проблемой усыновления».Подобные акции дают и свои результаты – в последние годы о сиротстве говорят все чаще. Количество усыновленных детей растет. Прошлый год стал рекордным. Новые семьи нашли 2374 ребенка. Такова информацияГосдепартамента по усыновлению и защите прав ребенка. Его директор Людмила Балым при этом говорит, что сегодня более 30 тысяч детей стоят в очереди, дабы обрести новых родителей.В это же время на майдане Независимости проходила иная акция. На площади именно в День защиты детей торжественно открыли выставку и вручали подарки по итогам Всеукраинского конкурса рисунков среди детей с сахарным диабетом. Жюри отобрало из семисот работ только двенадцать. За свое творчество маленькие художники получили достойную награду – современные ноутбуки. Главный детский эндокринолог Украины Наталья Зелинская уверена, что «результаты конкурса – свидетельство того, что наши маленькие пациенты не считают свой образ жизни ограниченным». Но такое чудо возможно только лишь при непосредственном участии государства.От государства многое, если не все, зависит и в вопросе лечения онкобольных детей. 1 июня на первых страницах газет появляются и статьи о них. Рак – еще одна недетская проблема детей. Спасение маленьких граждан без реальной государственной программы и гарантий становится почти миссией невыполнимой. Редкие родители могут потянуть дорогостоящее лечение. Казалось бы, чиновники должны в первую очередь искать средства на лечение. Однако они лишь отправляют в долгие очереди на операции за границей и обещают помочь. Но такие обещания – не оправдание, когда помощь детям нужна здесь и сейчас. Помните, во время предвыборной кампании в метро красовались сотни плакатов с призывами голосовать за того или иного кандидата. Их прерывали лишь мольбы о помощи в детских глазах. И тогда закралась мысль: почему бы всем нашим кандидатам не потратить деньги на спасение детей, и не тратить сотни тысяч долларов на никому не нужную рекламу? Да никому это не выгодно!.. Но как же можно строить счастливое государство, когда в нем умирают дети?!В День защиты детей так хочется найти ответ на один вопрос: от чего все-таки надо защищать наших детей? Возможно, от нас, взрослых… Ведь это мы создаем проблемы и не можем их решить. Вырастить здоровое, сильное, уверенное в себе поколение сегодня никто даже и не пытается. Мы все погрузли в своих мелких делах, хотим улучшить собственную жизнь. И лишь 1 июня мы даем детям разноцветные мелки, чтобы они рисовали на главной площади страны, и устраиваем для них концерты. А завтра мы забудем, что День защиты детей существует в календаре.